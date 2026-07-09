Скандалът ескалира! Италия експулсира двама руски военни аташета! Единият се е интересувал от мисията на НАТО в България

Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от руското посолство в Италия, които според властите са били замесени в шпионска дейност, заяви външният министър Антонио Таяни, цитиран от АНСА и Ройтерс, пише БТА.
По-рано тази седмица двама души бяха арестувани по обвинение, че са предавали секретна информация на руски агент. Според прокуратурата основният заподозрян е бивш офицер от карабинерите.
Обект на разследване са и още петима души.
Всекидневниците "Република" и "Месаджеро" пишат, цитирани от Франс прес, че поне един от двамата руски агенти е събирал - в замяна на пари, информация, свързана с френско-италианската система за противовъздушна отбрана SAMP/T, която Украйна се очаква да получи тази година, за да я тества, както и за френско-италианските ракети "Астер", които вече бяха доставени на Киев.
Същият агент се е интересувал също така от мисията на НАТО в България, както и от италианската компания "Авио", която произвежда мотори за дронове и свръхзвукови ракети.
"Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от посолството на Руската федерация в Италия, които носят отговорност за шпионската дейност, разкрита в разследването на прокуратурата в Рим", заяви Таяни в Екс. "Генералният секретар на министерството на външните работи току-що информира руския посланик в Рим, че Иван Петрович Горбачов и Михаил Василиевич Астахов трябва да напуснат Рим в рамките на три дни."
"Москва продължава да използва своите хибридни средства, за да атакува Запада и Италия", добави Таяни.
"Това е сериозна и неприемлива намеса в италианските институции и националната сигурност."
Русия ще реагира на решението на Италия да експулсира нейните аташета, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от държавната агенция РИА Новости.
Прокуратурата в Рим съобщи във вторник, че двама души, включително бивш член на италианските разузнавателни служби, са били арестувани по подозрение, че са предавали секретна информация на руски агент.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Овчар
Коментиран от #5, #8
22:22 09.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:24 09.07.2026
4 Летец Пешеходец
Коментиран от #10
22:26 09.07.2026
5 хаха 🤣
До коментар #2 от "Овчар":какво говориш 🤣 дядо Вовчик е старчок, нищо не му е останало за местене 🤣
22:30 09.07.2026
6 Баце
Па може и от единственото ни фърчило, дали пак е на ремонт.
22:31 09.07.2026
7 Ааа
22:33 09.07.2026
8 Европеец
До коментар #2 от "Овчар":Е прав си.... Не виждам скандал, това е част от работата на военните аташета.... А пък единия се бил интересувал за мисията на НАТО в бг територията, въобще хуморески..... Е време е вече да гледаме мача.....
22:33 09.07.2026
9 Айде ,стига
22:34 09.07.2026
10 Няма огурчики
До коментар #4 от "Летец Пешеходец":Ръба македонка и кремвиши
22:35 09.07.2026
11 Военните
22:35 09.07.2026
12 Фют
Няма мисия по принцип.
Телето не е под вола.
22:39 09.07.2026
13 Факт
22:39 09.07.2026
14 Дзак
22:41 09.07.2026