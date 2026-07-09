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Скандалът ескалира! Италия експулсира двама руски военни аташета! Единият се е интересувал от мисията на НАТО в България

Скандалът ескалира! Италия експулсира двама руски военни аташета! Единият се е интересувал от мисията на НАТО в България

9 Юли, 2026 22:19 621 14

  • италия-
  • русия-
  • мария захарова-
  • антонио таяни-
  • джорджа мелони-
  • хибридна война-
  • нато

Москва ще реагира на решението на Италия да експулсира нейните аташета, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова

Скандалът ескалира! Италия експулсира двама руски военни аташета! Единият се е интересувал от мисията на НАТО в България - 1
Снимк: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от руското посолство в Италия, които според властите са били замесени в шпионска дейност, заяви външният министър Антонио Таяни, цитиран от АНСА и Ройтерс, пише БТА.

По-рано тази седмица двама души бяха арестувани по обвинение, че са предавали секретна информация на руски агент. Според прокуратурата основният заподозрян е бивш офицер от карабинерите.

Обект на разследване са и още петима души.

Всекидневниците "Република" и "Месаджеро" пишат, цитирани от Франс прес, че поне един от двамата руски агенти е събирал - в замяна на пари, информация, свързана с френско-италианската система за противовъздушна отбрана SAMP/T, която Украйна се очаква да получи тази година, за да я тества, както и за френско-италианските ракети "Астер", които вече бяха доставени на Киев.

Същият агент се е интересувал също така от мисията на НАТО в България, както и от италианската компания "Авио", която произвежда мотори за дронове и свръхзвукови ракети.

"Италианското правителство е решило да експулсира двама военни аташета от посолството на Руската федерация в Италия, които носят отговорност за шпионската дейност, разкрита в разследването на прокуратурата в Рим", заяви Таяни в Екс. "Генералният секретар на министерството на външните работи току-що информира руския посланик в Рим, че Иван Петрович Горбачов и Михаил Василиевич Астахов трябва да напуснат Рим в рамките на три дни."

"Москва продължава да използва своите хибридни средства, за да атакува Запада и Италия", добави Таяни.

"Това е сериозна и неприемлива намеса в италианските институции и националната сигурност."

Русия ще реагира на решението на Италия да експулсира нейните аташета, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от държавната агенция РИА Новости.

Прокуратурата в Рим съобщи във вторник, че двама души, включително бивш член на италианските разузнавателни служби, са били арестувани по подозрение, че са предавали секретна информация на руски агент.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Овчар

    6 4 Отговор
    Путин ще го премести в другия крачол и ще си сипе една водка...! Никакъв скандал няма, ала бала..!

    Коментиран от #5, #8

    22:22 09.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 5 Отговор
    тука в БГ са много-трябва да разкараме 1/3 от населението и може да потръгнат нещата

    22:24 09.07.2026

  • 4 Летец Пешеходец

    4 3 Отговор
    Маша явно не мези само с "огурчики", като "лющи" водка, защото бая се е закръглила. А руските военни аташета, когато и да ги изриташ, винаги е късно.

    Коментиран от #10

    22:26 09.07.2026

  • 5 хаха 🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    какво говориш 🤣 дядо Вовчик е старчок, нищо не му е останало за местене 🤣

    22:30 09.07.2026

  • 6 Баце

    1 0 Отговор
    Да бе интересувал се от мисията на натю в България.., демек от КЕЧ-а и артелната, аа да и теляците.
    Па може и от единственото ни фърчило, дали пак е на ремонт.

    22:31 09.07.2026

  • 7 Ааа

    0 1 Отговор
    Мутрастакановна кога ще я пращаме на дачата край масковвското блато

    22:33 09.07.2026

  • 8 Европеец

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Е прав си.... Не виждам скандал, това е част от работата на военните аташета.... А пък единия се бил интересувал за мисията на НАТО в бг територията, въобще хуморески..... Е време е вече да гледаме мача.....

    22:33 09.07.2026

  • 9 Айде ,стига

    0 1 Отговор
    глупости !? Никой него е еня за колони й …..

    22:34 09.07.2026

  • 10 Няма огурчики

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Летец Пешеходец":

    Ръба македонка и кремвиши

    22:35 09.07.2026

  • 11 Военните

    0 0 Отговор
    аташета от какво да се интересуват, ако не от военна техника и тактика? Да не очаквате само да разглеждат забележителности и да ядат паста!

    22:35 09.07.2026

  • 12 Фют

    0 0 Отговор
    Каква мисия на НАТО, за сефте чета за такова нещо.
    Няма мисия по принцип.
    Телето не е под вола.

    22:39 09.07.2026

  • 13 Факт

    2 0 Отговор
    Про сиа приклу4и

    22:39 09.07.2026

  • 14 Дзак

    0 0 Отговор
    Умна, Красива и Работлива. Жалко че Италия не е на световното!

    22:41 09.07.2026

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