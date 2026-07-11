Условна присъда в Словения за сръбския патриарх

Окръжният съд в Любляна наложи условна присъда от четири месеца затвор на главата на Сръбската православна църква (СПЦ) патриарх Порфирий, както и условна глоба в размер на 10 000 евро за църковната община в словенската столица като юридическо лице.

Делото е епилог на дългогодишен спор, започнал по времето, когато Порфирий заемаше поста на Загребско-Люблянски митрополит. Искът е заведен от бившия люблянски православен свещеник Жељко Лубарда, който твърди, че е бил подложен на продължителен и системен мобинг (тормоз на работното място). Според Лубарда натискът срещу него е започнал, след като е отказал да прикрие финансови злоупотреби в църковната каса.

Свещеният синод на СПЦ реагира остро на решението на словенските магистрати, като го определи като „скандално“ и резултат от „абсурдни съдебни дела“. От Белград подчертават, че назначенията и преместванията на свещеници са изключително канонично право на компетентния епископ. Сръбският президент Александър Вучич също публично оспори легитимността на съдебното решение.

Източници: „Данас“, „Нова.рс“ и агенция ТАНЮГ