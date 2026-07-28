Брюксел разкритикува Сърбия и Черна гора за взаимните ограничения срещу журналисти

Европейският съюз изрази загриженост относно взаимните забрани за влизане на журналисти между Сърбия и Черна гора, като подчерта, че подобни мерки не съответстват на ценностите, които се очаква да спазват страните кандидатки за членство, предава БТА.

От Европейската комисия заявиха пред Радио Свободна Европа, че държавите в процес на присъединяване трябва да се придържат към основните европейски принципи, включително зачитането на демокрацията, основните права, свободата на словото и свободата на медиите.

„Напредъкът по пътя към ЕС изисква ясен ангажимент към тези ценности. Ето защо мерките, които могат да ограничат работата на журналистите, са причина за безпокойство. От партньорите по разширяването се очаква да гарантират, че журналистите могат свободно да извършват работата си, без неоправдани и неоснователни ограничения“, заяви говорител на Европейската комисия.

От Брюксел посочиха още, че следят отблизо развитието на случая, след като през последните седмици журналисти от Черна гора получиха забрана да влизат в Сърбия.

Напрежението между двете страни се изостри, след като сръбският президент Александър Вучич обяви реципрочни мерки в отговор на решението на Подгорица да забрани влизането в Черна гора на главния редактор на сръбския таблоид „Информер“ Драган Вучичевич.

По думите на Вучич решението на черногорските власти е било взето въз основа на информация от службите за сигурност, но той го определи като „голяма грешка“.

На 23 юли директорът на черногорската медия RTV Podgorica Владимир Оташевич получи забрана да влезе в Сърбия на граничния пункт между двете държави. По-рано през юли със същата мярка се сблъскаха журналистът от телевизия „Виести“ Петър Комненич и изпълнителният директор на BIRN Черна гора Вук Мараш.

В края на май Регулаторният орган за електронните медии в Черна гора забрани за шест месеца разпространението и препредаването на програмата на сръбската телевизия „Информер“. Според регулатора съдържанието на медията обижда достойнството на черногорския народ, отрича националната му идентичност и подбужда към реч на омразата и дискриминация.

Редица международни организации за защита на свободата на медиите осъдиха ограниченията срещу черногорски журналисти. Европейската федерация на журналистите предупреди, че подобни действия представляват риск за разследващата журналистика, а „Репортери без граници“ и Международният институт за пресата призоваха сръбските власти да отменят забраните.

От Европейската комисия напомниха, че добросъседските отношения и регионалното сътрудничество са сред основните условия в процеса на разширяване на Европейския съюз.

„Насърчаваме както Сърбия, така и Черна гора да избягват стъпки, които биха могли допълнително да увеличат напрежението, и вместо това да се ангажират конструктивно с решаването на нерешените въпроси“, заяви говорителят на ЕК.