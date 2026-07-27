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Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол получи условна присъда за нарушения на изборния закон

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол получи условна присъда за нарушения на изборния закон

27 Юли, 2026 10:24 307 1

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Ако присъдата бъде потвърдена окончателно, партията му може да върне близо 40 млрд. вона държавно финансиране за предизборната кампания

Бившият президент на Южна Корея Юн Сук-йол получи условна присъда за нарушения на изборния закон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Окръжният съд в Сеул осъди бившия президент на Южна Корея Юн Сук-йол на 18 месеца лишаване от свобода с тригодишен изпитателен срок за нарушения на изборното законодателство по време на президентската кампания през 2022 г., предаде южнокорейската агенция Йонхап, предава БТА.

Централният окръжен съд в Сеул призна Юн за виновен, че през март 2022 г., когато беше кандидат за президент от тогавашната основна опозиционна Партия на народната власт, е направил неверни публични изявления в нарушение на изборния закон.

Присъдата подлежи на обжалване. Ако бъде окончателно потвърдена, Партията на народната власт може да бъде задължена да върне 39,7 млрд. вона (около 27,1 млн. щатски долара), които са ѝ били възстановени от държавата като разходи за предизборната кампания съгласно действащото изборно законодателство на Южна Корея.


Южна Корея
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  • 1 Тара@танци демократи,

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    ... от алчност изяждат другите и накрая се самоизяждат!!!

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