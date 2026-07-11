Полша вдига паметна стена за Волинското клане

Полският министър-председател Доналд Туск обяви плановете на правителството във Варшава за издигането на официална паметна стена в чест на жертвите на Волинското клане.
Историческата трагедия от периода 1943–1945 г. включва масови чистки, при които Украинската въстаническа армия (УПА) избива десетки хиляди поляци в областта Волиния.
В изявлението си Туск подчерта, че въпреки текущото стратегическо партньорство и подкрепата, която Полша оказва на Украйна в съвременния геополитически контекст, историческата истина не може да бъде пренебрегвана или замитана под килима. Премиерът отбеляза, че Киев демонстрира воля за намаляване на напрежението по темата, но е необходимо пълно и безусловно признаване на историческите факти, свързани с действията на украинските националисти по време на Втората световна война.
Въпросът за Волинското клане остава един от най-чувствителните и трудни казуси в двустранните отношения между Варшава и Киев, като Полша настоява за провеждането на мащабни ексхумации и подобаващо погребение на всички открити жертви.
Източници: Официално изявление на министър-председателя на Полша Доналд Туск, Полска агенция за пресата (ПАП), Канцелария на премиера на Република Полша.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 факт
18:30 11.07.2026
2 зеленски бил ли е там?
18:33 11.07.2026
3 оня с коня
18:34 11.07.2026
4 само питам
18:35 11.07.2026
5 венсеремос
18:35 11.07.2026
6 Боруна Лом
18:35 11.07.2026
7 сбъкрани са като нас
тия бандери са ги клали като животни а те сега прибират зеления брадясал бандеровец и го хранят и поят безплатно
18:36 11.07.2026
8 гена е повреден нашия и полския
Коментиран от #9
18:37 11.07.2026
9 Боруна Лом
До коментар #8 от "гена е повреден нашия и полския":ТАКИВА СА НИ ПОЛИТИЦИТЕ ПРОДАЖНИ!
18:39 11.07.2026
10 Тома
18:40 11.07.2026
11 Малко бавно...!
18:44 11.07.2026
12 Зеля
19:09 11.07.2026
13 стоян георгиев
19:10 11.07.2026