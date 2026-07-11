Новини
Свят »
Полша »
Полша вдига паметна стена за Волинското клане

Полша вдига паметна стена за Волинското клане

11 Юли, 2026 18:26, обновена 11 Юли, 2026 18:29 594 13

  • полша-
  • волинско клане-
  • доналд туск

Премиерът Доналд Туск обяви изграждането на монумент за жертвите, избити от украински националисти

Полша вдига паметна стена за Волинското клане - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Полският министър-председател Доналд Туск обяви плановете на правителството във Варшава за издигането на официална паметна стена в чест на жертвите на Волинското клане.

Историческата трагедия от периода 1943–1945 г. включва масови чистки, при които Украинската въстаническа армия (УПА) избива десетки хиляди поляци в областта Волиния.

В изявлението си Туск подчерта, че въпреки текущото стратегическо партньорство и подкрепата, която Полша оказва на Украйна в съвременния геополитически контекст, историческата истина не може да бъде пренебрегвана или замитана под килима. Премиерът отбеляза, че Киев демонстрира воля за намаляване на напрежението по темата, но е необходимо пълно и безусловно признаване на историческите факти, свързани с действията на украинските националисти по време на Втората световна война.

Въпросът за Волинското клане остава един от най-чувствителните и трудни казуси в двустранните отношения между Варшава и Киев, като Полша настоява за провеждането на мащабни ексхумации и подобаващо погребение на всички открити жертви.

Източници: Официално изявление на министър-председателя на Полша Доналд Туск, Полска агенция за пресата (ПАП), Канцелария на премиера на Република Полша.


Полша
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    12 1 Отговор
    скоро и за Лвовското

    18:30 11.07.2026

  • 2 зеленски бил ли е там?

    11 1 Отговор
    бандерите от осраййна донесоха ли ви цветя? ха ха ха ха

    18:33 11.07.2026

  • 3 оня с коня

    9 1 Отговор
    бандерите са ги клаали като овце тия ама те били със осраайна ха ха ха простии са като нас

    18:34 11.07.2026

  • 4 само питам

    13 1 Отговор
    а ние кога ще носим цветя на оня паметник на козяк за американските летци които са бомбадирали БЪЛГАРИЯ?

    18:35 11.07.2026

  • 5 венсеремос

    10 1 Отговор
    Зо Волинското клане са виновни Фашистите Бандери, Окраинци и самата Фашистка Бандеровска Окраина.Полша да се присъедини ,към Русия и Путин,-това ще е от полза за поляцит всички поляци да ненавиждат фйшистите бандери окраинци и наркомана Зелената еуглена.

    18:35 11.07.2026

  • 6 Боруна Лом

    7 1 Отговор
    ОЩЕ БЪДЕТЕ ХЪБ ЗА ОРЪЖИЯ НА УКРИТЕ, ТЕ И ВАС ЩЕ ИЗБИЯТ СКОРО!

    18:35 11.07.2026

  • 7 сбъкрани са като нас

    6 0 Отговор
    и поляците са сбъркан ген като нашия

    тия бандери са ги клали като животни а те сега прибират зеления брадясал бандеровец и го хранят и поят безплатно

    18:36 11.07.2026

  • 8 гена е повреден нашия и полския

    7 1 Отговор
    турците нас са ни клали 500 години сега сме братя с тях и чакаме те да ни пазят

    Коментиран от #9

    18:37 11.07.2026

  • 9 Боруна Лом

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "гена е повреден нашия и полския":

    ТАКИВА СА НИ ПОЛИТИЦИТЕ ПРОДАЖНИ!

    18:39 11.07.2026

  • 10 Тома

    7 0 Отговор
    Зельо пък вдигна паметник на героите от УПА

    18:40 11.07.2026

  • 11 Малко бавно...!

    4 0 Отговор
    Но все пак взехте да стопляте,особено след демонстративното и театрално връщане от Зеленски и то по пощата, на най-високото ви Държавно отличие-,,Бял Орел"...!

    18:44 11.07.2026

  • 12 Зеля

    1 0 Отговор
    Това е полска пропаганда! В киiф назизъм нieт!

    19:09 11.07.2026

  • 13 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Очакваме скоро някой надрусан бандеровец да го изрисува 😂

    19:10 11.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания