Полша вдига паметна стена за Волинското клане

Полският министър-председател Доналд Туск обяви плановете на правителството във Варшава за издигането на официална паметна стена в чест на жертвите на Волинското клане.

Историческата трагедия от периода 1943–1945 г. включва масови чистки, при които Украинската въстаническа армия (УПА) избива десетки хиляди поляци в областта Волиния.

В изявлението си Туск подчерта, че въпреки текущото стратегическо партньорство и подкрепата, която Полша оказва на Украйна в съвременния геополитически контекст, историческата истина не може да бъде пренебрегвана или замитана под килима. Премиерът отбеляза, че Киев демонстрира воля за намаляване на напрежението по темата, но е необходимо пълно и безусловно признаване на историческите факти, свързани с действията на украинските националисти по време на Втората световна война.

Въпросът за Волинското клане остава един от най-чувствителните и трудни казуси в двустранните отношения между Варшава и Киев, като Полша настоява за провеждането на мащабни ексхумации и подобаващо погребение на всички открити жертви.

Източници: Официално изявление на министър-председателя на Полша Доналд Туск, Полска агенция за пресата (ПАП), Канцелария на премиера на Република Полша.