Израел атакува цели на Хизбула в Южен Ливан

Израелските военновъздушни сили нанесоха нови удари срещу обекти на Хизбула в Южен Ливан, предава ливанската медия Джанубия.

Според информации от района, израелски самолети са атакували цели близо до крайбрежието, докато в ключовия граничен град Хиам са регистрирани мащабни разрушения и експлозии вследствие на продължаващите операции.

Официални изявления на израелската армия сочат, че силите на Голанската бригада са открили и унищожили складове с оръжие, ракетни установки и боеприпаси на групировката.

Ескалацията съвпада с критичен момент от международното посредничество за стабилизиране на региона. Американска военна делегация пристигна в Бейрут, за да обсъди с ливанската армия механизма за прилагане на временното споразумение за прекратяване на огъня, договорено в края на юни.

Планът предвижда Израел да се изтегли поетапно от т.нар. „пилотни зони“, където контролът да бъде поет изцяло от официалните ливански въоръжени сили.

Ливанските власти поставиха изтеглянето на Израел от тези райони като задължително условие за участие в предстоящия нов кръг от преговори, насрочен за следващата седмица в Рим. Въпреки това Хизбула официално отхвърля споразумението, а израелското правителство настоява, че ще запази 10-километрова зона за сигурност, докато шиитската организация не бъде напълно разоръжена.

По данни на здравното министерство в Бейрут, конфликтът е отнел живота на над 4300 души и е разселил повече от един милион ливански граждани.