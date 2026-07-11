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Израел атакува цели на Хизбула в Южен Ливан

Израел атакува цели на Хизбула в Южен Ливан

11 Юли, 2026 19:03, обновена 11 Юли, 2026 19:06 558 5

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Атаките продължават на фона на дипломатически натиск за изтегляне на израелската армия от пограничните зони

Израел атакува цели на Хизбула в Южен Ливан - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските военновъздушни сили нанесоха нови удари срещу обекти на Хизбула в Южен Ливан, предава ливанската медия Джанубия.

Според информации от района, израелски самолети са атакували цели близо до крайбрежието, докато в ключовия граничен град Хиам са регистрирани мащабни разрушения и експлозии вследствие на продължаващите операции.

Официални изявления на израелската армия сочат, че силите на Голанската бригада са открили и унищожили складове с оръжие, ракетни установки и боеприпаси на групировката.

Ескалацията съвпада с критичен момент от международното посредничество за стабилизиране на региона. Американска военна делегация пристигна в Бейрут, за да обсъди с ливанската армия механизма за прилагане на временното споразумение за прекратяване на огъня, договорено в края на юни.

Планът предвижда Израел да се изтегли поетапно от т.нар. „пилотни зони“, където контролът да бъде поет изцяло от официалните ливански въоръжени сили.

Ливанските власти поставиха изтеглянето на Израел от тези райони като задължително условие за участие в предстоящия нов кръг от преговори, насрочен за следващата седмица в Рим. Въпреки това Хизбула официално отхвърля споразумението, а израелското правителство настоява, че ще запази 10-километрова зона за сигурност, докато шиитската организация не бъде напълно разоръжена.

По данни на здравното министерство в Бейрут, конфликтът е отнел живота на над 4300 души и е разселил повече от един милион ливански граждани.


Ливан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Днеска има ли мач?

    19:08 11.07.2026

  • 2 Чалманлии

    0 1 Отговор
    Пак фърчат чалми дизела пак скъп гейрмания най мръснишката държава съществувала някогака пyт

    Коментиран от #3

    19:10 11.07.2026

  • 3 име

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Чалманлии":

    Пусни си канала the electronic intifada и гледай отбрани кадри как Хизбула вдига във въздуха ционисткия окупатор с дронове с оптични влакна от 20-30 км разстояние. Ционистчетата, щото са много умни, нямат елементарна защита против дронове.

    Коментиран от #5

    19:15 11.07.2026

  • 4 Иван

    0 0 Отговор
    Тия ще унищожат природата с тия войни. Да приключват вече или целият свят да им скача. Ще унищожим човечеството и ще го върнем в каменната епоха така. Вместо всичките тези трилиони пари да отиват за развитие на човечеството и откриване на лекарства и полезни открития и технологии ние правим войни и унищожаваме естественият си хабитат. Защото планетата ще съществува и след нас ако я замърсим. Но ние не. И качеството ни на живот се разваля.

    20:07 11.07.2026

  • 5 Чалманлии

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Намираш ли нещо радостно в това? Ако те определя като радикален ислямист дали ще позная?

    20:43 11.07.2026