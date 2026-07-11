Русия затваря жп прелезите по границата с Финландия

Руското правителство е издало официално разпореждане за временно спиране на движението на хора, превозни средства и товари през железопътните гранични пунктове по границата си с Финландия, Естония и Латвия.
Мярката засяга общо седем ключови железопътни прелеза по европейската граница, като пет от тях се намират на финландската линия, включително пунктовете във Виборг, Вяртсиля и Светогорск.
Информацията беше разпространена първоначално от финландската държавна медия Yle, която съобщи, че Министерството на външните работи в Хелзинки е научило за решението от медийни публикации, тъй като официално предварително известие от Москва не е било изпратено навреме.
Според руското правителствено постановление, цитирано от руската агенция ТАСС, външното министерство на Руската федерация е било инструктирано да уведоми съседните столици едва след влизането в сила на указа.
Финландия вече държи затворени всички свои сухопътни пътни връзки с Русия от края на 2023 г. заради организирани от Москва хибридни миграционни вълни, а новото решение прекъсва и малкото останали логистични жп връзки в региона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дон Корлеоне
Коментиран от #5
20:33 11.07.2026
2 Бегач
Коментиран от #12
20:34 11.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Баяш
20:35 11.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "Дон Корлеоне":Чукча статия чел 🤔❗
"Финландия удължава строгия закон за границата!"
Коментиран от #9
20:35 11.07.2026
6 Антиватник
Коментиран от #13
20:36 11.07.2026
7 Гълъб
Коментиран от #10, #21
20:36 11.07.2026
8 съветски подход
Коментиран от #16
20:36 11.07.2026
9 Дете
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ще те разбере, но този папагал - не.
20:38 11.07.2026
10 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #7 от "Гълъб":Те фините са се залетели за Русия.😂
Коментиран от #15
20:38 11.07.2026
11 Лястовичка
20:39 11.07.2026
12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Бегач":Не е , разбира се:
"Финландия вече държи затворени всички свои сухопътни пътни връзки с Русия от края на 2023 г. "
Нашите ДЖУРНАглисти са изненадАни❗
А сега ПО ОЕЙКИТЕ ще ревнат
"Ах този льош Путлер!"
Коментиран от #14, #18
20:39 11.07.2026
13 Питай финландците как реват
До коментар #6 от "Антиватник":Това го направи Русия, за да не си ходят на руските дачи фините и да не пазарят от Русия.
20:39 11.07.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":....ПО ПЕЙКИТЕ....
20:40 11.07.2026
15 Ами питай ги
До коментар #10 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":Руските им дачи запустяват. Събота и неделя ходиха там
20:40 11.07.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "съветски подход":Ще се изненадАш, ама и ние имам интернет и можем да четем❗
20:42 11.07.2026
17 Гълъб
20:45 11.07.2026
18 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Тия ги разправяй на баба си.
20:45 11.07.2026
19 Гориил
20:47 11.07.2026
20 Кикимора
20:48 11.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Те щото отсреща софра са разпънали
20:48 11.07.2026