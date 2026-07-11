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Русия затваря жп прелезите по границата с Финландия

Русия затваря жп прелезите по границата с Финландия

11 Юли, 2026 20:27, обновена 11 Юли, 2026 20:29 568 22

  • русия-
  • финландия-
  • жп линии

Москва спира движението на хора и товари през ключови пропускателни пунктове без предизвестие

Русия затваря жп прелезите по границата с Финландия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руското правителство е издало официално разпореждане за временно спиране на движението на хора, превозни средства и товари през железопътните гранични пунктове по границата си с Финландия, Естония и Латвия.

Мярката засяга общо седем ключови железопътни прелеза по европейската граница, като пет от тях се намират на финландската линия, включително пунктовете във Виборг, Вяртсиля и Светогорск.

Информацията беше разпространена първоначално от финландската държавна медия Yle, която съобщи, че Министерството на външните работи в Хелзинки е научило за решението от медийни публикации, тъй като официално предварително известие от Москва не е било изпратено навреме.

Според руското правителствено постановление, цитирано от руската агенция ТАСС, външното министерство на Руската федерация е било инструктирано да уведоми съседните столици едва след влизането в сила на указа.

Финландия вече държи затворени всички свои сухопътни пътни връзки с Русия от края на 2023 г. заради организирани от Москва хибридни миграционни вълни, а новото решение прекъсва и малкото останали логистични жп връзки в региона.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дон Корлеоне

    4 12 Отговор
    Хаяско прави мобилизация.

    Коментиран от #5

    20:33 11.07.2026

  • 2 Бегач

    7 1 Отговор
    Предполагам че Финландия не е изненадана от тази стъпка на Русия.

    Коментиран от #12

    20:34 11.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баяш

    4 7 Отговор
    Хелзинки за 3 дни

    20:35 11.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дон Корлеоне":

    Чукча статия чел 🤔❗
    "Финландия удължава строгия закон за границата!"

    Коментиран от #9

    20:35 11.07.2026

  • 6 Антиватник

    3 12 Отговор
    Да не избягат орките от путиновият рай.

    Коментиран от #13

    20:36 11.07.2026

  • 7 Гълъб

    9 3 Отговор
    Финландците ще ходят в Русия ама друг път.

    Коментиран от #10, #21

    20:36 11.07.2026

  • 8 съветски подход

    1 10 Отговор
    Москва прекратява сухопътните връзки, за да предотврати емигриращи руснаци към тези страни, както някога построяването на берлинската стена целяла затрудняването на емиграцията в Западен Берлин.

    Коментиран от #16

    20:36 11.07.2026

  • 9 Дете

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ще те разбере, но този папагал - не.

    20:38 11.07.2026

  • 10 Тц,тц,тц 😂😂😂

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Гълъб":

    Те фините са се залетели за Русия.😂

    Коментиран от #15

    20:38 11.07.2026

  • 11 Лястовичка

    1 4 Отговор
    В днешно време един руснак трябва да буквално със силно психично разстройство за ходи да живее някъде извън Русия.

    20:39 11.07.2026

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Бегач":

    Не е , разбира се:
    "Финландия вече държи затворени всички свои сухопътни пътни връзки с Русия от края на 2023 г. "
    Нашите ДЖУРНАглисти са изненадАни❗
    А сега ПО ОЕЙКИТЕ ще ревнат
    "Ах този льош Путлер!"

    Коментиран от #14, #18

    20:39 11.07.2026

  • 13 Питай финландците как реват

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Антиватник":

    Това го направи Русия, за да не си ходят на руските дачи фините и да не пазарят от Русия.

    20:39 11.07.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ....ПО ПЕЙКИТЕ....

    20:40 11.07.2026

  • 15 Ами питай ги

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Тц,тц,тц 😂😂😂":

    Руските им дачи запустяват. Събота и неделя ходиха там

    20:40 11.07.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "съветски подход":

    Ще се изненадАш, ама и ние имам интернет и можем да четем❗

    20:42 11.07.2026

  • 17 Гълъб

    1 0 Отговор
    Не знам как и защо, но има някаква странна група от хора в БГ, които си фантазират, че руснаците били искали да ходят да пазаруват от Финландия и Литва.

    20:45 11.07.2026

  • 18 Тц,тц,тц 😂😂😂

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тия ги разправяй на баба си.

    20:45 11.07.2026

  • 19 Гориил

    2 0 Отговор
    По този начин финландската железопътна мрежа е напълно блокирана и изолирана от континенталната европейска железопътна мрежа. Финландия се превръща в глобална транспортна периферия. В същото време Финландия разполага с руска железопътна мрежа с междурелсие (1524 мм), наследена от руската имперска железопътна мрежа. Като цяло Финландия претърпя опустошителен икономически удар, след който връщането към предвоенния жизнен стандарт и познатите социални норми е невъзможно. Всички тези необратими промени се случват в реално време пред вашите очи и не са продукт на пропаганда на трети страни. Това е вашата шизофрения, чиито последици не успяхте да изчислите и вземете предвид, когато решихте да воювате в Украйна. Не само Финландия ще пострада; негативните последици ще се разпространят върху цяла Европа. И това е само началото на руската санкционна война. Мащабът на тази война ще се разширява и задълбочава. Вие нямате неограничени ресурси за поддържане на икономическа стабилност и устойчивост.

    20:47 11.07.2026

  • 20 Кикимора

    1 0 Отговор
    Какво по-точно мога да си купя от Хелзинки, което го няма в Москва?

    20:48 11.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Те щото отсреща софра са разпънали

    1 0 Отговор
    Те щото отсреща софра са разпънали и ги чакат скъпите гости от Русия. И току надничат през окуляра на бусолата.

    20:48 11.07.2026

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