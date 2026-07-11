Русия затваря жп прелезите по границата с Финландия

Руското правителство е издало официално разпореждане за временно спиране на движението на хора, превозни средства и товари през железопътните гранични пунктове по границата си с Финландия, Естония и Латвия.

Мярката засяга общо седем ключови железопътни прелеза по европейската граница, като пет от тях се намират на финландската линия, включително пунктовете във Виборг, Вяртсиля и Светогорск.

Информацията беше разпространена първоначално от финландската държавна медия Yle, която съобщи, че Министерството на външните работи в Хелзинки е научило за решението от медийни публикации, тъй като официално предварително известие от Москва не е било изпратено навреме.

Според руското правителствено постановление, цитирано от руската агенция ТАСС, външното министерство на Руската федерация е било инструктирано да уведоми съседните столици едва след влизането в сила на указа.

Финландия вече държи затворени всички свои сухопътни пътни връзки с Русия от края на 2023 г. заради организирани от Москва хибридни миграционни вълни, а новото решение прекъсва и малкото останали логистични жп връзки в региона.