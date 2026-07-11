Подозрения за саботаж след пожар на жп линия в Германия

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Германските власти разследват сериозен случай на умишлен палеж, който доведе до мащабни нарушения в железопътния транспорт в западната част на страната.

На жп линията между Дюселдорф и Кьолн, в района на град Леверкузен, избухна пожар, който е засегнал ключова комуникационна инфраструктура и сигнални кабели на оператора „Дойче Бан“.

Групировката „Командо Енгри Бърдс“ (Kommando Angry Birds) разпространи писмо в лявата онлайн платформа „Индимедия“, с което пое отговорност за атаката.

Като мотив те изтъкват съпротивата срещу „технологичната ескалация“, вредяща на околната среда.

Вътрешният министър на провинция Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл остро осъди проявата, заявявайки, че извършителите целят единствено хаос и насилие.

Според източници от сигурността, цитирани от германската информационна агенция ДПА, разпространеното писмо се счита за автентично. Полицията в Кьолн е започнала мащабно разследване на инцидента.