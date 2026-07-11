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Подозрения за саботаж след пожар на жп линия в Германия

Подозрения за саботаж след пожар на жп линия в Германия

11 Юли, 2026 20:54, обновена 11 Юли, 2026 20:58 619 3

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Лява екстремистка групировка пое отговорност за палежа край Дюселдорф, парализирал движението на влаковете

Подозрения за саботаж след пожар на жп линия в Германия - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германските власти разследват сериозен случай на умишлен палеж, който доведе до мащабни нарушения в железопътния транспорт в западната част на страната.

На жп линията между Дюселдорф и Кьолн, в района на град Леверкузен, избухна пожар, който е засегнал ключова комуникационна инфраструктура и сигнални кабели на оператора „Дойче Бан“.

Групировката „Командо Енгри Бърдс“ (Kommando Angry Birds) разпространи писмо в лявата онлайн платформа „Индимедия“, с което пое отговорност за атаката.

Като мотив те изтъкват съпротивата срещу „технологичната ескалация“, вредяща на околната среда.

Вътрешният министър на провинция Северен Рейн-Вестфалия Херберт Ройл остро осъди проявата, заявявайки, че извършителите целят единствено хаос и насилие.

Според източници от сигурността, цитирани от германската информационна агенция ДПА, разпространеното писмо се счита за автентично. Полицията в Кьолн е започнала мащабно разследване на инцидента.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    1 0 Отговор
    ДженЗи-тата са откачени / Енгри Бърдс- хахахах
    Очаквам скоро и Покемоните да се включат. А Спондж Боб ще им бъде ятак.
    Освен това днес е СЪБОТА и е подходящо за Саботажи .

    21:07 11.07.2026

  • 2 Поредната атака по Германия от ЦРУ

    1 0 Отговор
    Подобни групировки се създават нарочно от службите. Тия ако решат нещо само синдикално да правят, до няколко часа ще са всички по очи с белезници или просто ще изчезнат от лицето на Земята.

    21:08 11.07.2026

  • 3 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Да вземат да запалят Райхстага, а не някакви храсталаци .Така се прави ,със замах и онлайн стрийминг. Дилетанти.,а не леви екстремисти.

    21:17 11.07.2026

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