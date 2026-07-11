Десетки украински дронове атакуваха руски региони

Руските системи за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили мащабна вълна от украински безпилотни летателни апарати през изминалата нощ.

Официалното съобщение на Министерството на отбраната на Руската федерация посочва, че общо 178 украински дрона са били неутрализирани над осем руски региона, окупирания полуостров Крим и акваторията на Черно и Азовско море.

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В по-тесния обхват на ударите над конкретни области руските власти докладват за сериозни сблъсъци, при които само над няколко гранични и централни региона са свалени десетки машини, включително 41 апарата над определени сектори.

По данни на местните управители и руски информационни канали атаките са предизвикали пожари в енергийната инфраструктура и петролни рафинерии, включително в Краснодарския край и Ростовска област.

Според докладите на украинската армия и съобщения в Телеграм канали като този на украинския командир Роберт Бровди атаките са били насочени към прекъсване на доставките на гориво за руските въоръжени сили.