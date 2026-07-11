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Десетки украински дронове атакуваха руски региони
  Тема: Украйна

Десетки украински дронове атакуваха руски региони

11 Юли, 2026 21:02, обновена 11 Юли, 2026 21:03 884 19

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  • атаки-
  • дронове

Министерството на отбраната на Русия обяви, че противовъздушната отбрана е неутрализирала масиран нощен удар

Десетки украински дронове атакуваха руски региони - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските системи за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили мащабна вълна от украински безпилотни летателни апарати през изминалата нощ.

Официалното съобщение на Министерството на отбраната на Руската федерация посочва, че общо 178 украински дрона са били неутрализирани над осем руски региона, окупирания полуостров Крим и акваторията на Черно и Азовско море.

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В по-тесния обхват на ударите над конкретни области руските власти докладват за сериозни сблъсъци, при които само над няколко гранични и централни региона са свалени десетки машини, включително 41 апарата над определени сектори.

По данни на местните управители и руски информационни канали атаките са предизвикали пожари в енергийната инфраструктура и петролни рафинерии, включително в Краснодарския край и Ростовска област.

Според докладите на украинската армия и съобщения в Телеграм канали като този на украинския командир Роберт Бровди атаките са били насочени към прекъсване на доставките на гориво за руските въоръжени сили.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 украине..победа

    7 12 Отговор
    прогнозата У ПУСТиА.. срен дъгд примесен с ОБЛАЦИ ДРОНОВЕ,,,, ИЗ цела ПРУ СИА това което ПРАВИАТ УКРАИНСКАМИ ГЕРОИАМИ е ННЕ 4ОВЕСХКО... радваоте 4Е ГИ има ТЕ С АНАСХИТЕ истински братиа А НЕ монголоидните у Биици примати.. слава зеленски

    21:06 11.07.2026

  • 2 Без име

    10 12 Отговор
    Милене, забавно си. :-)

    21:08 11.07.2026

  • 3 Миленчоууу,

    14 12 Отговор
    Не се прави на лЮд. Какво става с Одеса? Не се срамувай- ПИШИ

    21:09 11.07.2026

  • 4 СВО 1 598 дни РЕЗИЛ

    15 5 Отговор
    Паднали отломки пак са предизвикали малки пожари в някои петролни рафинерии.
    В същото време:

    21:14 11.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сган мръсна усраинска

    11 13 Отговор
    Не са затрихте.... Боклуци недни

    Коментиран от #14

    21:18 11.07.2026

  • 7 атакували ууукрите

    7 10 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    21:18 11.07.2026

  • 8 Да,бе

    8 3 Отговор
    Змията,като умира най-апе...А тая е съвсем умрела...

    21:20 11.07.2026

  • 9 Сатана Z

    5 13 Отговор
    Дроните вече се пускат от НАТО по цялата граница с Русия ,а Укрия има скромно участие.

    21:21 11.07.2026

  • 10 Владимир Путин, президент

    11 6 Отговор
    Не така си представях нещата преди ПЕТ години 👆😄

    21:21 11.07.2026

  • 11 стоян георгиев

    13 4 Отговор
    Русия им хвана цаката.свалямдрновете яко.за целта ползва танкери с петрол и нефтопреработващи заводи.

    21:22 11.07.2026

  • 12 Трифон Каканижев

    12 6 Отговор
    Русофилите са в ступор. Митът за самая магучия се руши пред очите им. Някои отричат очевадното и твърдят, че Путин ей сега ще победи. Други плашат с ЯО и други вундервафе. Трети се оправдават че видиш ли не Украйна а, НАТО всъщност воювал с Мордор. Четвърти са в депресия пият парцуца и псуват, а има и такива, които им иде да си сложат край на живота.
    Аз пък сядам с пуканките пред компа за следващата порция бой по Мордор

    21:23 11.07.2026

  • 13 Путин

    13 4 Отговор
    Точно така. Украйна не трябва да спира ударите срещу поверената ми федерация, докато не я унищожи веднъж за винаги. Ние съществуваме все още благодарение на силния си животински инстинкт за оцеляване, но това все някога трябва да приключи. За нас е по-добре да изживеем ужасен край, отколкото да живеем в ужас без край.

    21:24 11.07.2026

  • 14 Европеец

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Сган мръсна усраинска":

    И ника и коментара ти ми харесват.... Ако Путин не беше либерал да се е свършило и да сме забравили за украинската фашистка хунта..... Но тактиката му е разбираема само за него, всички казват че е погрешна..... А знаем че проблеми с тактиката обръщат и най-добрата стратегия.....

    21:27 11.07.2026

  • 15 РУСИТЕ ЗАВЗЕМАТ

    3 7 Отговор
    Територията му тоя наркоклоун бомби. Руши и проси. Но пак скоро ще изреве и избяга а народа му ще страда.

    21:30 11.07.2026

  • 16 РУСИЯ МОЖЕ ДА СПРЕ ВОЙНАТА С БАНДЕРИТЕ

    2 6 Отговор
    САМО ЗА МИГ , КАТО ФЪРЛИ НЯКОЛКО АТОМА ВРЪЗ НАЦИСТИТЕ И ТЕХНИТЕ ПОДЛОГИ НА ЗАПАД !

    Коментиран от #17, #19

    21:38 11.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Вацев

    2 0 Отговор
    Русия не пАбеди ли вече?

    22:01 11.07.2026

  • 19 Путин

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "РУСИЯ МОЖЕ ДА СПРЕ ВОЙНАТА С БАНДЕРИТЕ":

    Не се офлянквай,а взимай сърпа и беж към матушката да жънеш!

    22:03 11.07.2026

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