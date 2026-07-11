Десетки украински дронове атакуваха руски региони

Руските системи за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили мащабна вълна от украински безпилотни летателни апарати през изминалата нощ.
Официалното съобщение на Министерството на отбраната на Руската федерация посочва, че общо 178 украински дрона са били неутрализирани над осем руски региона, окупирания полуостров Крим и акваторията на Черно и Азовско море.
В по-тесния обхват на ударите над конкретни области руските власти докладват за сериозни сблъсъци, при които само над няколко гранични и централни региона са свалени десетки машини, включително 41 апарата над определени сектори.
По данни на местните управители и руски информационни канали атаките са предизвикали пожари в енергийната инфраструктура и петролни рафинерии, включително в Краснодарския край и Ростовска област.
Според докладите на украинската армия и съобщения в Телеграм канали като този на украинския командир Роберт Бровди атаките са били насочени към прекъсване на доставките на гориво за руските въоръжени сили.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 украине..победа
21:06 11.07.2026
2 Без име
21:08 11.07.2026
3 Миленчоууу,
21:09 11.07.2026
4 СВО 1 598 дни РЕЗИЛ
В същото време:
21:14 11.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сган мръсна усраинска
Коментиран от #14
21:18 11.07.2026
7 атакували ууукрите
21:18 11.07.2026
8 Да,бе
21:20 11.07.2026
9 Сатана Z
21:21 11.07.2026
10 Владимир Путин, президент
21:21 11.07.2026
11 стоян георгиев
21:22 11.07.2026
12 Трифон Каканижев
Аз пък сядам с пуканките пред компа за следващата порция бой по Мордор
21:23 11.07.2026
13 Путин
21:24 11.07.2026
14 Европеец
До коментар #6 от "Сган мръсна усраинска":И ника и коментара ти ми харесват.... Ако Путин не беше либерал да се е свършило и да сме забравили за украинската фашистка хунта..... Но тактиката му е разбираема само за него, всички казват че е погрешна..... А знаем че проблеми с тактиката обръщат и най-добрата стратегия.....
21:27 11.07.2026
15 РУСИТЕ ЗАВЗЕМАТ
21:30 11.07.2026
16 РУСИЯ МОЖЕ ДА СПРЕ ВОЙНАТА С БАНДЕРИТЕ
Коментиран от #17, #19
21:38 11.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Вацев
22:01 11.07.2026
19 Путин
До коментар #16 от "РУСИЯ МОЖЕ ДА СПРЕ ВОЙНАТА С БАНДЕРИТЕ":Не се офлянквай,а взимай сърпа и беж към матушката да жънеш!
22:03 11.07.2026