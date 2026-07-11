Зеленски посочи виновните за трагедията във Вишнево

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви официално, че ръководителите на две големи държавни предприятия носят пряка отговорност за трагедията в населеното място Вишнево.

Изявлението беше направено веднага след спешен доклад на правоохранителните органи относно мащабния инцидент, свързан с детонация в обект за съхранение на специална продукция.

Държавният глава подчерта, че липсата на контрол и грубото нарушаване на протоколите за сигурност са довели до инцидента, който застраши цивилното население в района.

В резултат на разследването Зеленски анонсира незабавни структурни реформи и сериозни кадрови съкращения в държавния отбранителен конгломерат „Укроборонпром“.

Властите вече предприемат мерки за пълна ревизия на всички военни складове в страната.

Инцидентът във Вишнево стана в ранните часове на 6 юли 2026 г., след като руски въздушен удар порази местен склад за боеприпаси на държавния концерн „Укроборонпром“. В резултат на последвалата мащабна детонация в населеното място загинаха 7 души, а други 29 претърпяха различни наранявания