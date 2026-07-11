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Зеленски посочи виновните за трагедията във Вишнево
  Тема: Украйна

Зеленски посочи виновните за трагедията във Вишнево

11 Юли, 2026 21:21, обновена 11 Юли, 2026 21:25 1 985 50

  • зеленски-
  • вишнево-
  • трагедия-
  • виновни-
  • украйна

Ръководителите на две държавни компании отиват на съд след фаталния взрив в склада за боеприпаси

Зеленски посочи виновните за трагедията във Вишнево - 1
Снимка: УНИАН
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви официално, че ръководителите на две големи държавни предприятия носят пряка отговорност за трагедията в населеното място Вишнево.

Изявлението беше направено веднага след спешен доклад на правоохранителните органи относно мащабния инцидент, свързан с детонация в обект за съхранение на специална продукция.

Държавният глава подчерта, че липсата на контрол и грубото нарушаване на протоколите за сигурност са довели до инцидента, който застраши цивилното население в района.

В резултат на разследването Зеленски анонсира незабавни структурни реформи и сериозни кадрови съкращения в държавния отбранителен конгломерат „Укроборонпром“.

Властите вече предприемат мерки за пълна ревизия на всички военни складове в страната.

Инцидентът във Вишнево стана в ранните часове на 6 юли 2026 г., след като руски въздушен удар порази местен склад за боеприпаси на държавния концерн „Укроборонпром“. В резултат на последвалата мащабна детонация в населеното място загинаха 7 души, а други 29 претърпяха различни наранявания


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    53 9 Отговор
    Селото го няма .Изпарено е,укрожопи нищожества.

    Коментиран от #2

    21:28 11.07.2026

  • 2 стоян георгиев

    7 60 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Това ли те радва? Освободихте поредното село а?

    Коментиран от #9, #11, #37

    21:29 11.07.2026

  • 3 Спецназ

    62 4 Отговор
    Погреб насред града??

    Укро- работа, баце!

    Коментиран от #23

    21:29 11.07.2026

  • 4 Всички други са виновни,

    47 4 Отговор
    само ти надюсмърканПън си невинна кошута. ПфуууГнус.

    21:29 11.07.2026

  • 5 Двойна заря за урко фашистите

    41 2 Отговор
    Празнували са урките

    21:30 11.07.2026

  • 6 име

    46 4 Отговор
    Kийфчани ще yмиpгат от рак благодарение на снарядите с обеднен уран, който ocтpовните poдocмecитeли са им пратили да тероризират украинците в източна Украйна.

    21:30 11.07.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    45 3 Отговор
    Още тогава ви съобщих за успешния удар и че жертвите са в резултат на разлетелите се самоволно боеприпаси във всички посоки!

    Факти обаче твърдяха, че убитите са в резултат на руските удари.... 🤣

    21:31 11.07.2026

  • 8 Сатана Z

    41 2 Отговор
    Украинското ръководство, водено от Зеленски, е било добре запознато с тези складове, но сега се преструва, че дори не е имало представа за тяхното съществуване. Въоръжените сили на Украйна също се оправдават, твърдейки, че съоръжението няма връзка с украинската армия и че Генералният щаб не е знаел нищо за него - въпреки факта, че всички подобни складове са официално регистрирани в техните архиви. Както заяви депутатът от Върховната рада Гончаренко - който е определен за екстремист и терорист в Русия - няма да има разследване на експлозията, защото всички знаят точно какво се е случило; в най-добрия случай просто ще си изберат изкупителна жертва и ще го обвинят.

    21:31 11.07.2026

  • 9 сисо,

    31 2 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Тебе какво те радва, че вардиш още Бахмут? Ай бЕгай с двата леви чипика, МА .

    21:32 11.07.2026

  • 10 Смешник

    40 2 Отговор
    Какви протоколи за нарушаване за сигурност какви пет лева Руснаците ги смляха тия складове със снаряди с обогатен уран Зеления сам се оплака че не е прихванал нито една ракета Страната му вече заприлича на швейцарско сирене

    21:33 11.07.2026

  • 11 име

    42 3 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Не е село, а квартал в Киев. И, да, допнякъде се радваме, руснаците предупредиха преди две години да не се дават муниции с обеднен уран на бандерите, сега xaк да са им! Само съжаляваме че краварското и малобританското посолство не са,хвъркнали и те във въздуха.

    Коментиран от #15

    21:33 11.07.2026

  • 12 А50

    30 3 Отговор
    Виновникът ще съди изпълнителите. Така става винаги

    21:34 11.07.2026

  • 13 Сатана Z

    35 2 Отговор
    За да е пълна картинката:
    „Във Вишнево беше ударен обект, съхраняващ боеприпаси с обеднен уран. Тези боеприпаси са били доставени на Киев от страни от НАТО. Те са модерни оръжия с високи кинетични възможности, способни да проникнат през бронята на руските танкове, както и през електродинамичните защитни системи. В момента на мястото гори пожар и се случват вторични експлозии, което показва, че ударът е извършен с помощта на прецизно насочвано оръжие. Целта е представлявала сериозна заплаха за руските въоръжени сили“, обясни военният експерт.

    21:34 11.07.2026

  • 14 НА ТОЗИ ПРОСЯК

    29 6 Отговор
    Не му давайте евра. Първо защото ги присвоява и второ Кот остане го влага за оръжия но необезопасени. Сами ще се избият.

    21:35 11.07.2026

  • 15 стоян георгиев

    5 26 Отговор

    До коментар #11 от "име":

    Сега обеднен уран..хах...я разкажи за него.да става смях не за друго.иначе вие винаги се радвате когато някой умре.въпрос на манталитет и възпитание.

    21:35 11.07.2026

  • 16 Минувач

    27 2 Отговор
    Той наркоманът ги оставил без ПВО, щото леко им свършиха ракетите, после другите виновни.
    Та нали по тази логика са виновни и всички военни, които се укриват сред цивилни и стрелят от там, както и всички производства на дронове, които са в жилищни квартали, но после реват, защо ги били ударили.

    21:37 11.07.2026

  • 17 Чакай ся...?!

    24 2 Отговор
    Зеленски обявява двамата ръководители на предприятията за взрива...!
    Пък по- надолу пише :
    ,,Инцидентът във Вишнево стана в ранните часове на 6 юли 2026 г., след като руски въздушен удар порази местен склад за боеприпаси на държавния концерн „Укроборонпром“ ..."...?!?!

    21:38 11.07.2026

  • 18 Сатана Z

    31 2 Отговор
    Полигон -Укропия

    "За Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна не е изгодно да признава това, казва той, тъй като това са били складове за оръжие и боеприпаси, които страните от НАТО искали да тестват на истинския полигон, в който Украйна се е превърнала. Възможно е да е имало резерви от Великобритания или Германия и Франция. Може би всички заедно.

    Там Националната гвардия на Украйна имаше само охранителни функции. Те охраняваха само външния периметър на складовете, изследователските центрове и командните пунктове, където всъщност работеха чужденците.

    Местното население и местните армейски водачи нямат достъп дотам. Затова в Украйна единодушно заявяват, че там няма обекти на украинските въоръжени сили и не знаят какво е избухнало там.

    Висшето ръководство, разбира се, знае, но няма право да декларира официално това. Тоест това е чужда база на територията на Украйна."

    21:38 11.07.2026

  • 19 Дзак

    20 1 Отговор
    Не казват какво имало в склада!

    21:38 11.07.2026

  • 20 ?????

    19 1 Отговор
    Уф.
    Да се смееш ли да плачеш ли.
    Важното е при разследването да не се окаже че са виновни разследващите.

    21:41 11.07.2026

  • 21 шопо

    18 1 Отговор
    нали нищо нямаше, а радиация...

    21:41 11.07.2026

  • 22 Евродебил

    21 3 Отговор
    Тази новина да ни подсеща и нас- върлите евроатлантици, какво ни чака.Въпроса след последните решения за летищата,завода за барут и натовските командни центрове е не дали,а кога и кой ще ни подпука.Възможностите за сега са две...Иран или Русия.И на двете сме на сгода.А какви ги говореше настовския генерал ботушков,на лошия матрял(електора),после: "Преоблякъл се илия та пак в тия"... същото като при ГРОБ,петроханци и коалиционните им партньори.За служебните няма смисъл да отварямдума,че те в болшинството си бяха ботушкови

    Коментиран от #35

    21:43 11.07.2026

  • 23 спомен

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    до детска градина

    21:43 11.07.2026

  • 24 Бай онзи

    19 2 Отговор
    А нещо за радиация от взривените боеприпаси с обеднен уран??????????

    21:43 11.07.2026

  • 25 Кви ,,ревизии",кви 5 гривни,ве...?!

    25 1 Отговор
    ,,Властите вече предприемат мерки за пълна ревизия на всички военни складове в страната."
    Руснаците ги бъхтят отгоре с балистични ракети,те...,,ревизии" щели да ми правят...😝🤣😆?!

    21:43 11.07.2026

  • 26 Тома

    17 1 Отговор
    Ръководството вече е в Монако или в Израел

    21:46 11.07.2026

  • 27 Смешник

    15 3 Отговор
    Каква трагедия Това направо си е удар в десятката Музика за душата

    21:46 11.07.2026

  • 28 УКРАИНЕ..ПОБЕДА

    2 19 Отговор
    СЛАВА ГЕРОИАМ

    Коментиран от #38, #39, #41, #47

    21:47 11.07.2026

  • 29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 3 Отговор
    И още инциденти ще има.Укрите са си некадърни твари по рождение.Това им е в гените наследени от нацистите

    21:48 11.07.2026

  • 30 един

    8 1 Отговор
    миии, добрееее ........

    21:49 11.07.2026

  • 31 az СВО Победа 81

    23 1 Отговор
    Накратко:

    1. В резултат на взривовете в завода "Визар" във Вишневое са унищожени 18 хектара жилищни постройки.

    2. Според Киев това е най-мащабното разрушение на жилищния сектор в биеша Украйна от началото на СВО и забележете за това е виновен сам Киев, защото складира боеприпаси в жилищните райони...

    Слава Украине, а? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #33, #34

    21:49 11.07.2026

  • 32 Дудов

    14 1 Отговор
    На украинците не бива да им се дава оръжие.Не знаят как да боравят с него

    21:50 11.07.2026

  • 33 az СВО Победа 81

    15 1 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 81":

    Коригирам се:

    13 хектара, а не 18!

    21:50 11.07.2026

  • 34 Глупаци Украински

    12 1 Отговор

    До коментар #31 от "az СВО Победа 81":

    Теорията з естествен подбор работи

    21:51 11.07.2026

  • 35 Хмм

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "Евродебил":

    завод за барут няма да има, вече няколко пъти и зеленски се среща с Радев да го накара да произвежда дронове, но той казва че нямаме никакви финансови възможности, ето отмениха и санкциите срещу патриарх Кирил и шефа на Лукойл

    21:52 11.07.2026

  • 36 Калоян

    13 4 Отговор
    Ако беше руски склад в населено място щеше да се води военно престъпление,но това е укрински склад,затова е инцидент и дежурният вой се отменя.

    21:53 11.07.2026

  • 37 Аоо

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "стоян георгиев":

    Вместо да се пениш, помисли за завода за барут, който германците искат да строим с наши пари в Сопот. Парите за построяването наши и работниците наши, а печалбата за германците. Чистичко.

    Коментиран от #46, #50

    21:53 11.07.2026

  • 38 Слава от Перник

    12 2 Отговор

    До коментар #28 от "УКРАИНЕ..ПОБЕДА":

    Да ви 💩💩💩💩💩на украинските " герои" .Избягахте из Европа да лапате мангизите на кухите европейци мизерници

    21:53 11.07.2026

  • 39 А бе то убуу - ,,Победа",ама...

    11 1 Отговор

    До коментар #28 от "УКРАИНЕ..ПОБЕДА":

    ...руснаците им гръмнаха двата склада,със ...,,специална военна продукция"...?!

    21:54 11.07.2026

  • 40 Урсула фон дер Лайен

    11 1 Отговор
    Предлагам да дарим 500 завода на украинците и войната скоро ще свърши пониже ще се самовзривят

    21:56 11.07.2026

  • 41 Калоян

    10 1 Отговор

    До коментар #28 от "УКРАИНЕ..ПОБЕДА":

    Всичките им герои са нацистки кълнове.Дори поляците ги за пл юха.По-добре си мирувай и си играй на ,,Супер Марио"

    21:56 11.07.2026

  • 42 жик так

    6 1 Отговор
    фон дер е виновна.

    21:59 11.07.2026

  • 43 ВЕСЕЛЯК

    4 1 Отговор
    Йо, йо, йооо! Бангарангаааааааа!!!
    Йооо, киевс мадафакас!
    Йооооо!

    22:00 11.07.2026

  • 44 ФАКТ

    2 2 Отговор
    УКРАИНЕ победи

    22:01 11.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Да ама

    3 1 Отговор
    В русия няма яйца. Така че са загубени, да знаете.

    Коментиран от #49

    22:06 11.07.2026

  • 49 И интернет уж нямали...?!

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Да ама":

    Пък как ги насочват тия балистични ракети-право в ,,складовете за специална военна продукция"...?!

    22:14 11.07.2026

  • 50 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Аоо":

    Германците казаха на радев за завода иди на х.й!ще имате завод ама в шестак.заминава за хърватска.тук сте тарикати заводи не ви трябват.

    22:23 11.07.2026

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