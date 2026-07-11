Зеленски посочи виновните за трагедията във Вишнево

Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви официално, че ръководителите на две големи държавни предприятия носят пряка отговорност за трагедията в населеното място Вишнево.
Изявлението беше направено веднага след спешен доклад на правоохранителните органи относно мащабния инцидент, свързан с детонация в обект за съхранение на специална продукция.
Държавният глава подчерта, че липсата на контрол и грубото нарушаване на протоколите за сигурност са довели до инцидента, който застраши цивилното население в района.
В резултат на разследването Зеленски анонсира незабавни структурни реформи и сериозни кадрови съкращения в държавния отбранителен конгломерат „Укроборонпром“.
Властите вече предприемат мерки за пълна ревизия на всички военни складове в страната.
Инцидентът във Вишнево стана в ранните часове на 6 юли 2026 г., след като руски въздушен удар порази местен склад за боеприпаси на държавния концерн „Укроборонпром“. В резултат на последвалата мащабна детонация в населеното място загинаха 7 души, а други 29 претърпяха различни наранявания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #2
21:28 11.07.2026
2 стоян георгиев
До коментар #1 от "Сатана Z":Това ли те радва? Освободихте поредното село а?
Коментиран от #9, #11, #37
21:29 11.07.2026
3 Спецназ
Укро- работа, баце!
Коментиран от #23
21:29 11.07.2026
4 Всички други са виновни,
21:29 11.07.2026
5 Двойна заря за урко фашистите
21:30 11.07.2026
6 име
21:30 11.07.2026
7 az СВО Победа 81
Факти обаче твърдяха, че убитите са в резултат на руските удари.... 🤣
21:31 11.07.2026
8 Сатана Z
21:31 11.07.2026
9 сисо,
До коментар #2 от "стоян георгиев":Тебе какво те радва, че вардиш още Бахмут? Ай бЕгай с двата леви чипика, МА .
21:32 11.07.2026
10 Смешник
21:33 11.07.2026
11 име
До коментар #2 от "стоян георгиев":Не е село, а квартал в Киев. И, да, допнякъде се радваме, руснаците предупредиха преди две години да не се дават муниции с обеднен уран на бандерите, сега xaк да са им! Само съжаляваме че краварското и малобританското посолство не са,хвъркнали и те във въздуха.
Коментиран от #15
21:33 11.07.2026
12 А50
21:34 11.07.2026
13 Сатана Z
„Във Вишнево беше ударен обект, съхраняващ боеприпаси с обеднен уран. Тези боеприпаси са били доставени на Киев от страни от НАТО. Те са модерни оръжия с високи кинетични възможности, способни да проникнат през бронята на руските танкове, както и през електродинамичните защитни системи. В момента на мястото гори пожар и се случват вторични експлозии, което показва, че ударът е извършен с помощта на прецизно насочвано оръжие. Целта е представлявала сериозна заплаха за руските въоръжени сили“, обясни военният експерт.
21:34 11.07.2026
14 НА ТОЗИ ПРОСЯК
21:35 11.07.2026
15 стоян георгиев
До коментар #11 от "име":Сега обеднен уран..хах...я разкажи за него.да става смях не за друго.иначе вие винаги се радвате когато някой умре.въпрос на манталитет и възпитание.
21:35 11.07.2026
16 Минувач
Та нали по тази логика са виновни и всички военни, които се укриват сред цивилни и стрелят от там, както и всички производства на дронове, които са в жилищни квартали, но после реват, защо ги били ударили.
21:37 11.07.2026
17 Чакай ся...?!
Пък по- надолу пише :
,,Инцидентът във Вишнево стана в ранните часове на 6 юли 2026 г., след като руски въздушен удар порази местен склад за боеприпаси на държавния концерн „Укроборонпром“ ..."...?!?!
21:38 11.07.2026
18 Сатана Z
"За Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна не е изгодно да признава това, казва той, тъй като това са били складове за оръжие и боеприпаси, които страните от НАТО искали да тестват на истинския полигон, в който Украйна се е превърнала. Възможно е да е имало резерви от Великобритания или Германия и Франция. Може би всички заедно.
Там Националната гвардия на Украйна имаше само охранителни функции. Те охраняваха само външния периметър на складовете, изследователските центрове и командните пунктове, където всъщност работеха чужденците.
Местното население и местните армейски водачи нямат достъп дотам. Затова в Украйна единодушно заявяват, че там няма обекти на украинските въоръжени сили и не знаят какво е избухнало там.
Висшето ръководство, разбира се, знае, но няма право да декларира официално това. Тоест това е чужда база на територията на Украйна."
21:38 11.07.2026
19 Дзак
21:38 11.07.2026
20 ?????
Да се смееш ли да плачеш ли.
Важното е при разследването да не се окаже че са виновни разследващите.
21:41 11.07.2026
21 шопо
21:41 11.07.2026
22 Евродебил
Коментиран от #35
21:43 11.07.2026
23 спомен
До коментар #3 от "Спецназ":до детска градина
21:43 11.07.2026
24 Бай онзи
21:43 11.07.2026
25 Кви ,,ревизии",кви 5 гривни,ве...?!
Руснаците ги бъхтят отгоре с балистични ракети,те...,,ревизии" щели да ми правят...😝🤣😆?!
21:43 11.07.2026
26 Тома
21:46 11.07.2026
27 Смешник
21:46 11.07.2026
28 УКРАИНЕ..ПОБЕДА
Коментиран от #38, #39, #41, #47
21:47 11.07.2026
29 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:48 11.07.2026
30 един
21:49 11.07.2026
31 az СВО Победа 81
1. В резултат на взривовете в завода "Визар" във Вишневое са унищожени 18 хектара жилищни постройки.
2. Според Киев това е най-мащабното разрушение на жилищния сектор в биеша Украйна от началото на СВО и забележете за това е виновен сам Киев, защото складира боеприпаси в жилищните райони...
Слава Украине, а? 🤣🤣🤣
Коментиран от #33, #34
21:49 11.07.2026
32 Дудов
21:50 11.07.2026
33 az СВО Победа 81
До коментар #31 от "az СВО Победа 81":Коригирам се:
13 хектара, а не 18!
21:50 11.07.2026
34 Глупаци Украински
До коментар #31 от "az СВО Победа 81":Теорията з естествен подбор работи
21:51 11.07.2026
35 Хмм
До коментар #22 от "Евродебил":завод за барут няма да има, вече няколко пъти и зеленски се среща с Радев да го накара да произвежда дронове, но той казва че нямаме никакви финансови възможности, ето отмениха и санкциите срещу патриарх Кирил и шефа на Лукойл
21:52 11.07.2026
36 Калоян
21:53 11.07.2026
37 Аоо
До коментар #2 от "стоян георгиев":Вместо да се пениш, помисли за завода за барут, който германците искат да строим с наши пари в Сопот. Парите за построяването наши и работниците наши, а печалбата за германците. Чистичко.
Коментиран от #46, #50
21:53 11.07.2026
38 Слава от Перник
До коментар #28 от "УКРАИНЕ..ПОБЕДА":Да ви 💩💩💩💩💩на украинските " герои" .Избягахте из Европа да лапате мангизите на кухите европейци мизерници
21:53 11.07.2026
39 А бе то убуу - ,,Победа",ама...
До коментар #28 от "УКРАИНЕ..ПОБЕДА":...руснаците им гръмнаха двата склада,със ...,,специална военна продукция"...?!
21:54 11.07.2026
40 Урсула фон дер Лайен
21:56 11.07.2026
41 Калоян
До коментар #28 от "УКРАИНЕ..ПОБЕДА":Всичките им герои са нацистки кълнове.Дори поляците ги за пл юха.По-добре си мирувай и си играй на ,,Супер Марио"
21:56 11.07.2026
42 жик так
21:59 11.07.2026
43 ВЕСЕЛЯК
Йооо, киевс мадафакас!
Йооооо!
22:00 11.07.2026
44 ФАКТ
22:01 11.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Да ама
Коментиран от #49
22:06 11.07.2026
49 И интернет уж нямали...?!
До коментар #48 от "Да ама":Пък как ги насочват тия балистични ракети-право в ,,складовете за специална военна продукция"...?!
22:14 11.07.2026
50 стоян георгиев
До коментар #37 от "Аоо":Германците казаха на радев за завода иди на х.й!ще имате завод ама в шестак.заминава за хърватска.тук сте тарикати заводи не ви трябват.
22:23 11.07.2026