Командирът на 155-та отделна механизирана бригада от ВСУ на Украйна официално стана обект на тежки обвинения от страна на правоприлагащите органи за организиране на отвличания и брутални убийства на цивилни граждани.

Според официалните доклади на следствените служби, цитирани подробно в украинските национални медии и потвърдени от международни наблюдатели, срещу висшия военнослужещ са събрани неоспорими доказателства.

Разследването твърди, че престъпленията са извършени по негово лично нареждане по време на провеждането на бойни операции в спорни зони, където международното хуманитарно право е било грубо нарушено.

Случаят веднага предизвика широк и бурен обществен отзвук както в Украйна, така и сред нейните западни партньори. Международни правозащитни организации излязоха с позиции, настояващи за пълна прозрачност, безпристрастност и стриктно спазване на закона при воденето на предстоящия съдебен процес.

Военното ръководство декларира, че няма да допусне прикриване на престъпления, тъй като спазването на ценностите и законите на войната е от ключово значение за легитимността на армията.