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Обвиниха украински командир в тежки престъпления
  Тема: Украйна

Обвиниха украински командир в тежки престъпления

12 Юли, 2026 02:36, обновена 12 Юли, 2026 02:39 983 9

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  • командир-
  • обвинения

Разследват лидера на 155-та бригада за отвличане и убийства

Обвиниха украински командир в тежки престъпления - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Командирът на 155-та отделна механизирана бригада от ВСУ на Украйна официално стана обект на тежки обвинения от страна на правоприлагащите органи за организиране на отвличания и брутални убийства на цивилни граждани.

Според официалните доклади на следствените служби, цитирани подробно в украинските национални медии и потвърдени от международни наблюдатели, срещу висшия военнослужещ са събрани неоспорими доказателства.

Разследването твърди, че престъпленията са извършени по негово лично нареждане по време на провеждането на бойни операции в спорни зони, където международното хуманитарно право е било грубо нарушено.

Случаят веднага предизвика широк и бурен обществен отзвук както в Украйна, така и сред нейните западни партньори. Международни правозащитни организации излязоха с позиции, настояващи за пълна прозрачност, безпристрастност и стриктно спазване на закона при воденето на предстоящия съдебен процес.

Военното ръководство декларира, че няма да допусне прикриване на престъпления, тъй като спазването на ценностите и законите на войната е от ключово значение за легитимността на армията.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    6 0 Отговор
    ...Още преди трагедията с удара и експлозията във Вишнево близо до Киев, в Павлоград се случи подобна огромна експлозия с вторична детонация, заяви инструкторът на украинските въоръжени сили Антон Черни. Той съобщи, че там в жилищен район са били съхранявани и боеприпаси, а след експлозията в къщите в града не е останал нито един прозорец. В Павлоград невзривени противотанкови мини дори са попаднали в апартаментите на хората. Романенко, също заяви, че властите омаловажават броя на жертвите във Вишнево край Киев. Той цитира спасители, които са казали, че „там има толкова много загинали, че няма достатъчно екипи, за да ги извадят“. Зеленски заяви вчера, че въздушен удар е ударил склад за боеприпаси във Вишнево. Той също така намекна, че складът се намира във военен обект на Укроборонпром. Руското министерство на отбраната съобщи, че във Вишнево е ударен Жулянският машиностроителен завод „Визар“, който ремонтира зенитно-ракетни системи.

    Мдаа....

    02:47 12.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Сигурни сме ,че ще бъде наказана .така както и зеления и жълтия клоун и хиълеряхю виновни вече за милиони избити

    02:53 12.07.2026

  • 3 Баба Гошка

    6 1 Отговор
    Сега на укртериторията, утре из цяла Европа. Бързат да ги приемат в ЕС и да ни ги натресат на нас, защото брюкселските ениччарри си имат платена от нас охрана и тях няма да ги касае престъпността от укрропитеците

    03:02 12.07.2026

  • 4 Не може да бъде

    4 1 Отговор
    Украинците да са извършили такива неща. Те са света вода ненапита. Да бе да ама не. Международната комисия нещо мрънка. Що не каже колко цивилни са избити.

    03:16 12.07.2026

  • 5 Трамвай съм

    0 0 Отговор
    Тези на снинката ако са украинци. Живи латиномуньоси. Едно към едно.

    03:25 12.07.2026

  • 6 ВВП

    0 0 Отговор
    Най големия боклук е ЗЕЛЮ артиста.Трепане на място..!!

    03:38 12.07.2026

  • 7 ВВП

    1 0 Отговор
    Само лобут за тая паплач.

    03:40 12.07.2026

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор
    Какви са тия съюзници ? Той военен съюз ли предвожда срещу Русия ? Кжй е тоз западен военен съюз който воюва срещу Русия ?
    Време е да се знае кой западен съюз води война с Русия и защо ?

    03:51 12.07.2026

  • 9 оня с коня

    0 0 Отговор
    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

    03:52 12.07.2026

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