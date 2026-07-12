Командирът на 155-та отделна механизирана бригада от ВСУ на Украйна официално стана обект на тежки обвинения от страна на правоприлагащите органи за организиране на отвличания и брутални убийства на цивилни граждани.
Според официалните доклади на следствените служби, цитирани подробно в украинските национални медии и потвърдени от международни наблюдатели, срещу висшия военнослужещ са събрани неоспорими доказателства.
Разследването твърди, че престъпленията са извършени по негово лично нареждане по време на провеждането на бойни операции в спорни зони, където международното хуманитарно право е било грубо нарушено.
Случаят веднага предизвика широк и бурен обществен отзвук както в Украйна, така и сред нейните западни партньори. Международни правозащитни организации излязоха с позиции, настояващи за пълна прозрачност, безпристрастност и стриктно спазване на закона при воденето на предстоящия съдебен процес.
Военното ръководство декларира, че няма да допусне прикриване на престъпления, тъй като спазването на ценностите и законите на войната е от ключово значение за легитимността на армията.
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1 Мдаа
Мдаа....
02:47 12.07.2026
2 Kaлпазанин
02:53 12.07.2026
3 Баба Гошка
03:02 12.07.2026
4 Не може да бъде
03:16 12.07.2026
5 Трамвай съм
03:25 12.07.2026
6 ВВП
03:38 12.07.2026
7 ВВП
03:40 12.07.2026
8 оня с коня
Време е да се знае кой западен съюз води война с Русия и защо ?
03:51 12.07.2026
9 оня с коня
03:52 12.07.2026