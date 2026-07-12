Серия от мощни експлозии разтърси Днипро

Серия от мощни експлозии разтърси украинския град Днипро (Днепропетровск) в ранните часове на 12 юли.

Информацията за инцидента бе разпространена от местни канали за мониторинг в приложението Telegram и потвърдена от украински медии. Към 4:40 часа българско време ситуацията в региона остава напрегната.

Според предварителни данни от местните военни власти и регионалните сили за противовъздушна отбрана, взривовете са следствие от задействането на системите за ПВО срещу въздушни цели. В Днепропетровска област е обявена тревога за опасност от удари с безпилотни летателни апарати и ракетни системи. Официалните източници от Областната военна администрация призоваха гражданите да останат в укритията до пълното отменяне на опасността.

Към този час все още се изясняват мащабите на атаката, като липсва официална информация за възникнали пожари, материални щети или пострадали граждани. Спасителните служби и екипите на гражданска защита са в готовност да реагират при сигнали за поражения по гражданската или критичната инфраструктура в града.