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Серия от мощни експлозии разтърси Днипро
  Тема: Украйна

Серия от мощни експлозии разтърси Днипро

12 Юли, 2026 04:43, обновена 12 Юли, 2026 04:45 784 6

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  • удари

Взривове отекнаха в украинския град в ранните часове на деня, в сила е въздушна тревога

Серия от мощни експлозии разтърси Днипро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Серия от мощни експлозии разтърси украинския град Днипро (Днепропетровск) в ранните часове на 12 юли.

Информацията за инцидента бе разпространена от местни канали за мониторинг в приложението Telegram и потвърдена от украински медии. Към 4:40 часа българско време ситуацията в региона остава напрегната.

Според предварителни данни от местните военни власти и регионалните сили за противовъздушна отбрана, взривовете са следствие от задействането на системите за ПВО срещу въздушни цели. В Днепропетровска област е обявена тревога за опасност от удари с безпилотни летателни апарати и ракетни системи. Официалните източници от Областната военна администрация призоваха гражданите да останат в укритията до пълното отменяне на опасността.

Към този час все още се изясняват мащабите на атаката, като липсва официална информация за възникнали пожари, материални щети или пострадали граждани. Спасителните служби и екипите на гражданска защита са в готовност да реагират при сигнали за поражения по гражданската или критичната инфраструктура в града.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    0 0 Отговор
    Има един ранен.

    05:07 12.07.2026

  • 2 име

    5 1 Отговор
    При ударите от втори Юли руснаците са унищожили централното командване на противовъздушната отбрана на Бандеристан. Това е последния път, когато бандерите са успели да свалят 4 ракети от изтреляни общо 28 ракети. При следващата голяма атака от шести Юли са изтреляни 29 ракети и нито една не е свалена. Следват дни с по-слаб интензитет на денацифициране, по 8-9 ракети на ден и отново нито една свалена. След ударите от втори Юли рязко спада точността на въздушната отбрана на бандерите и информацията, която подават за засечените руски ракети и дронове. До тогава обикновено бандерите подават по 30-40 сводки за положението на руските дронове и ракети по минути, от къде са навлезнали, къде са поразили цели или са били прихванати и свалени. След тази атака пускат по 4-5-6 такива сводки. В момента всичкото ПВО в Бандеристан действа като самостоятелни единици. Ще са им нужни бая време да изградят нов център и обучат нови бандери, а такива се набират все по-трудно от улиците. Междувременно, без централно командване не е ясно колко от бандераските ПВО установки и радари ще оцелеят, така че ЕССР да приготвя новия многомилиарден заем за американската и други ВПК, а НАТЮ да почва да праща от активните ПВОта, щото складовете са отдавна празни.

    Инфото е от белоруския канал military summary channel

    05:12 12.07.2026

  • 3 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    ДОКАТО БЕШЕ ДНЕПЪР, НЯМАШЕ ПРОБЛЕМИ! ЩОМ Е ,,НИТРО,, БОЙ ПО КАНЧЕТО

    05:31 12.07.2026

  • 4 оня с коня

    3 0 Отговор
    Уудрий яко бандерите с Бандерола !

    05:49 12.07.2026

  • 5 Как, нали зеления нарко гном

    0 0 Отговор
    побеждаваше?

    06:03 12.07.2026

  • 6 Българка 😺-Маца

    0 0 Отговор
    Удрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    06:06 12.07.2026

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