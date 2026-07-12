Дрон атакува кола в ДНР: един загинал и 15 ранени

Един човек е убит, а общо 15 души са ранени при поредица от атаки с безпилотни летателни апарати на територията на контролираната от Русия Донецка народна република (ДНР).

Информацията за последиците от ударите беше оповестена от назначения от Москва ръководител на региона Денис Пушилин.

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Според официалното съявление на местните власти, цитирано от световните агенции, фаталният инцидент е станал, след като украински дрон е ударил директно движещ се цивилен автомобил. При тази експлозия е загинал водачът на превозното средство. В допълнение към тази атака, пътнически автобус в близост до брега на Азовско море също е попаднал под обстрел от безпилотни апарати, в резултат на което са ранени най-малко девет от намиращите се в него граждани. Общият брой на пострадалите при различните удари в региона за денонощието достига 15 души.

Инцидентите в ДНР съвпадат с мащабна ескалация на въздушните боеве по целия фронт. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи, че през изминалата нощ нейните системи за противовъздушна отбрана са свалили общо 178 украински дрона над осем различни руски региона, както и над акваторията на Черно и Азовско море.

От своя страна украинските въоръжени сили продължават засиления натиск върху руската логистика и петролна инфраструктура. По данни на Генералния щаб на Украйна и изявления на командващия силите за безпилотни апарати Роберт Бровди, при координирани среднощни нападения са поразени общо 21 руски танкера за превоз на горива в Азовско море, както и няколко спомагателни товарни кораба. Киев декларира, че целта на тези офанзиви е да се прекъсне снабдяването на фронтовите линии и руската армия да бъде принудена да седне на масата за преговори.

Паралелно с това руската армия нанесе нови удари с балистични ракети и планиращи бомби срещу украински градове, включително Киев, Суми и Одеса, където също се съобщава за убити и ранени мирни граждани.