Нова руска ракетна атака срещу Одеса, има щети и жертви

В ранните часове на деня ситуацията в украинския пристанищен град Одеса остава критична след поредната интензивна вълна от руски въздушни нападения, съобщиха местните власти и регионалните информационни служби.

Към 5:40 часа българско време спасителните екипи продължават работата по разчистване на отломките и ликвидиране на последствиятa от ударите, които бяха насочени предимно срещу обекти от гражданската и логистичната инфраструктура.

По официални данни на Областната военна администрация в Одеса, при атаката, извършена с бързолетящи балистични ракети, са загинали най-малко двама души. Ранени са цивилни граждани, сред които 24-годишен мъж, който е хоспитализиран с тежки шрапнелни наранявания.

Министерството на отбраната на Руската федерация разпространи съобщение, в което се твърди, че цел на среднощните удари са били военни обекти и портова инфраструктура в Одеса, Измаил и Черноморск.

Местните украински власти обаче категорично опровергаха тези твърдения, подчертавайки, че са засегнати изцяло мирни обекти и цивилни предприятия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи официално изявление по повод масираната офанзива, която засегна също столицата Киев и други региони. Той подчерта, че липсата на достатъчно боеприпаси за противовъздушната отбрана прави градовете уязвими за руските балистични ракети.

Според справка на Украинските военновъздушни сили, противовъздушната отбрана е успяла да неутрализира по-голямата част от изстреляните общо 121 дрона и крилати ракети, но шестте свръхзвукови балистични ракети са преодолели защитата и са поразили целите си.

В Одеса и региона е обявена тревога, а гражданите се призовават да останат в убежищата поради опасност от последващи вторични атаки.