В ранните часове на деня ситуацията в украинския пристанищен град Одеса остава критична след поредната интензивна вълна от руски въздушни нападения, съобщиха местните власти и регионалните информационни служби.
Към 5:40 часа българско време спасителните екипи продължават работата по разчистване на отломките и ликвидиране на последствиятa от ударите, които бяха насочени предимно срещу обекти от гражданската и логистичната инфраструктура.
По официални данни на Областната военна администрация в Одеса, при атаката, извършена с бързолетящи балистични ракети, са загинали най-малко двама души. Ранени са цивилни граждани, сред които 24-годишен мъж, който е хоспитализиран с тежки шрапнелни наранявания.
Министерството на отбраната на Руската федерация разпространи съобщение, в което се твърди, че цел на среднощните удари са били военни обекти и портова инфраструктура в Одеса, Измаил и Черноморск.
Местните украински власти обаче категорично опровергаха тези твърдения, подчертавайки, че са засегнати изцяло мирни обекти и цивилни предприятия.
Президентът на Украйна Володимир Зеленски направи официално изявление по повод масираната офанзива, която засегна също столицата Киев и други региони. Той подчерта, че липсата на достатъчно боеприпаси за противовъздушната отбрана прави градовете уязвими за руските балистични ракети.
Според справка на Украинските военновъздушни сили, противовъздушната отбрана е успяла да неутрализира по-голямата част от изстреляните общо 121 дрона и крилати ракети, но шестте свръхзвукови балистични ракети са преодолели защитата и са поразили целите си.
В Одеса и региона е обявена тревога, а гражданите се призовават да останат в убежищата поради опасност от последващи вторични атаки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Иначе при ударите от втори Юли руснаците са унищожили централното командване на противовъздушната отбрана на Бандеристан. Това е последния път, когато бандерите са успели да свалят 4 ракети от изтреляни общо 28 ракети. При следващата голяма атака от шести Юли са изтреляни 29 ракети и нито една не е свалена. Следват дни с по-слаб интензитет на денацифициране, по 8-9 ракети на ден и отново нито една свалена. След ударите от втори Юли рязко спада точността на въздушната отбрана на бандерите и информацията, която подават за засечените руски ракети и дронове. До тогава обикновено бандерите подават по 30-40 сводки за положението на руските дронове и ракети по минути, от къде са навлезнали, къде са поразили цели или са били прихванати и свалени. След тази атака, пускат по 4-5-6 такива сводки. В момента всичкото ПВО в Бандеристан действа като самостоятелни единици. Ще са им нужни бая време да изградят нов център и обучат нови бандери, а такива се набират все по-трудно от улиците. Междувременно, без централно командване не е ясно колко от бандераските ПВО установки и радари ще оцелеят, така че ЕССР да приготвя новия многомилиарден заем за американската и други ВПК, а НАТЮ да почва да праща от активните ПВОта, щото складовете са отдавна празни.
Инфото е от белоруския канал military summary channel
05:51 12.07.2026
2 Българка 😺-Маца
Коментиран от #6
05:59 12.07.2026
3 Ружа Игнатова
06:00 12.07.2026
4 Как, нали
06:02 12.07.2026
5 ужас
06:11 12.07.2026
6 Уудрий Вова
До коментар #2 от "Българка 😺-Маца":да се пукат душите черни русоробски кухоглави.
06:11 12.07.2026