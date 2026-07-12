Дронове атакуваха Русия: Удар по танкер и затворени летища

Масирана вълна от атаки с украински безпилотни летателни апарати е регистрирана на руска територия през изминалата нощ, предава информационната агенция ТАСС.
По данни на местните власти, цитирани от Министерството на отбраната на Руската федерация, въздушните нападения са засегнали няколко ключови региона.
В Ростовска област безпилотен апарат е атакувал и повредил танкер по време на навлизането му в Азово-Черноморския морски канал.
Изявление на губернатора на областта Юрий Слюсарь потвърждава, че в резултат на удара на борда на плавателния съд е избухнал пожар. Огънят бързо е бил локализиран и потушен от аварийните екипи, като при инцидента няма пострадали хора. Танкерът е бил празен и няма опасност от разлив на нефтени продукти или екологична катастрофа в акваторията. Общо над региона ПВО системите са неутрализирали повече от 20 дрона.
Паралелно с това руската противовъздушна отбрана е отразила сериозно нападение в посока към столицата.
Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че дежурните сили за сигурност са свалили 14 безпилотни апарата, които са се приближавали към града. Отломки от унищожените машини са паднали извън пределите на гъсто населените райони, като по предварителни данни на Спешна помощ няма жертви и разрушения.
Поради засилената въздушна опасност Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) наложи временни ограничения на седем руски летища, включително на големите столични терминали. Десетки полети бяха пренасочени към резервни писти или бяха принудени да изчакат нормализирането на обстановката.
Въздушни удари са регистрирани и в Тулска област, разположена южно от столицата.
В официално съобщение на областната администрация се посочва, че четири украински дрона са били успешно унищожени от противовъздушните комплекси. На местата, където са паднали останките от апаратите, работят екипи на аварийно-спасителните служби.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Азовско море стана
Коментиран от #36
07:10 12.07.2026
2 име
Коментиран от #4, #6, #26, #40
07:11 12.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
07:12 12.07.2026
4 Копейкотрошач
До коментар #2 от "име":Една тесла ти стига.
Коментиран от #8
07:14 12.07.2026
5 удри
07:17 12.07.2026
6 Чиниш ми се
До коментар #2 от "име":Дърт закоравял минедчия.Мда.
07:18 12.07.2026
7 Соломон
Коментиран от #28
07:18 12.07.2026
8 Бат сали
До коментар #4 от "Копейкотрошач":Колко ромскичлена можеш да строшиш наведнъж?
07:21 12.07.2026
9 име
Коментиран от #12, #13
07:25 12.07.2026
10 Руският блогър Чернишев:
Русия ще остане без никакви пари. Защото след като се разправи с петролната индустрия, Украйна ще нанесе следващите си удари по другите източници на валутни приходи, с които Владимир Путин финансира войната си - експортни хъбове, добив и преработка на газ. Така че няма да има нито петрол, нито газ. Руснаците, които се радваха на унищожената електропреносна мрежа в Украйна и на това, че украинците студуваха цяла зима, дали са готови да посрещнат на свой ред една студена зима без отопление? Дали са си купили печки, защото парно няма да имат? А тепърва в Русия предстоят още много бедствия, заради това, че инфраструктурата не е ремонтирана от години - всички пари са похарчени за войната.
Коментиран от #18, #56
07:25 12.07.2026
11 Ха ха ха
07:27 12.07.2026
12 Соломон
До коментар #9 от "име":Къде бе и на каква цена. 380 рубли за литър бензин
Коментиран от #14
07:28 12.07.2026
13 Новини от бункера:
До коментар #9 от "име":Свободната продажба на бензин в Крим не е възстановена. От края на май и през юни 2026 г. е напълно преустановена продажбата на бензин както за свободна продажба, така и срещу талони. На всички бензиностанции в окупирания от Русия Крим е спряна продажбата на гориво, включително бензин и дизел, и не може да се купи дори срещу плащане в брой или купони. Ограниченията са в сила и към момента няма информация за тяхното премахване.
Коментиран от #17
07:29 12.07.2026
14 име
До коментар #12 от "Соломон":Надуй НАТОвската лодка, мятай се и греби към Крим да провериш къде и на каква цена.
07:30 12.07.2026
15 Свободата Санчо
Вече съпротивата ще е много трудна и за Украйна и за Русия защото гражданите вътре ти настройват едни срещу други и докато едните се разхождат в Москва или Киев и говорят за лгбт ценности други ги мобилизират .
07:32 12.07.2026
16 Руският блогър Чернишев:
Сега все още дроновете на Украйна са по-малко и тя трябва да избира между отделните цели. Когато броят им се увеличи, тя ще премине към удари едновременно по множество цели.
Освен това украинците усилено разработват и собствени балистични ракети, казва руският блогър (украинците вече имат пробив в това отношение - например, ракетите "Сапсан" вече са преминали изпитанията и са в ограничено производство, има и други засекретени разработки, за които все още няма много публична информация, Украйна инвестира значителни ресурси и в крилатата ракета Long Neptune.
"Предстои ужасна банкова криза. Точно както Мадуро във Венецуела криеше истинското положение, така и Путин се опитва да убеди всички, че страната все още има ресурси, въпреки че Русия вече е фалирала. Високата лихва на Централната банка убива всеки бизнес, а всеки опит за понижаването ѝ веднага ще задвижи колелата на хиперинфлацията. Разбирате ли? Купоните за бензин са само началото. Очаквайте купони за храна. Русия вече е загубила тази война и само увеличава цената на поражението си с всеки изминал ден. И целият този ужас продължава само заради каприза на един човек"
Коментиран от #20
07:33 12.07.2026
17 име
До коментар #13 от "Новини от бункера:":Надуй НАТОвската лодка и греби към Крим да докажеш че нема нафта и бензин.
Коментиран от #19, #21
07:34 12.07.2026
18 Сутрешни фейкове
До коментар #10 от "Руският блогър Чернишев:":Не публикувай съчиненията на ИИ. Никой не им обръща внимание.
Коментиран от #29
07:35 12.07.2026
19 Овчар
До коментар #17 от "име":Я надуй дядо кавала.
07:37 12.07.2026
20 това са бандераски фейкове
До коментар #16 от "Руският блогър Чернишев:":Всички знаем, че храбри окраински диверсанти унищожиха цялата руска авиация още през 2024г! Колко пъти ще я унищожават на година? Яй стига, време е бандерите да превземат няколко пъти Константиновка и Купянск.
07:37 12.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дон Корлеоне
Коментиран от #25
07:40 12.07.2026
23 Цени на бензина в Русия:
На черния пазар цената естествено е много по висока.
Руснаците са майстори на спекулата и тя се вихри!
В основата на спекулата стои руската мафия, покровителствана от администрацията по места.
Както винаги в руската история- едни чакат на километрични опашки пред бензиностанциите, други правят пачки.
Коментиран от #24
07:40 12.07.2026
24 Атина Палада
До коментар #23 от "Цени на бензина в Русия:":Фатмака ще внася ли евтин бензин от Русия?
07:42 12.07.2026
25 А родителят ти
До коментар #22 от "Дон Корлеоне":от женски произход?
Айде бегай купувай антибиотици, че тираджиите много ги сърби/
07:44 12.07.2026
26 кат маати
До коментар #2 от "име":тпитгазнагуменалотка
07:45 12.07.2026
27 Артилерист
Коментиран от #31, #33
07:45 12.07.2026
28 Мони
До коментар #7 от "Соломон":Как не ви увряха тиквите, че повечето от тези танкери не са руски, а на тия които купуват руски петрол за да не им се спихне икономиката и загрижени за народа си. А британците ги обстрелват защото не са застраховани в тяхната Лойд, като приписват това на украинците.
Коментиран от #34, #35, #41
07:45 12.07.2026
29 Кой е Д. Чернишев
До коментар #18 от "Сутрешни фейкове":Дмитрий Чернишев е известен руски блогър, който пише под прякора mi3ch. Той е в топ 10 на най-популярните блогъри в Рунет.
Всеки може лесно да провери.
Глупавите отричания на лесно проверими факти са признак на безсилие.
Коментиран от #46
07:45 12.07.2026
30 Олга
07:47 12.07.2026
31 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #27 от "Артилерист":Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?
Коментиран от #38
07:47 12.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тотален провал на русия
До коментар #27 от "Артилерист":Който не го е разбрал или е идиот или бавноравиващ се.
07:50 12.07.2026
34 Чукча не читател:
До коментар #28 от "Мони":Към 2026 година сенчестият флот на Русия, който представлява тайна мрежа от танкери, използвани за заобикаляне на санкции, включва около 1,140 танкера. Този брой идва от оценка на брокерската компания BRS от август 2025 г., като сенчестият флот продължава да функционира и през 2026 г. Тези танкери играят ключова роля в транспортирането на санкционирана руска петролна продукция по света.
07:51 12.07.2026
35 Ха ха
До коментар #28 от "Мони":Да бе вЕрвай си.
07:51 12.07.2026
36 Така е за сега
До коментар #1 от "Азовско море стана":но пък си е цялото руско море!
А нефта скоро ще се излее в Черно Море.
Риболовец
07:51 12.07.2026
37 Степан
07:51 12.07.2026
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #31 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Менте, кой де се пада от 40 дневния срок за победа на зеления?
07:52 12.07.2026
39 Ирина
07:53 12.07.2026
40 Ха ха
До коментар #2 от "име":Как пък една кАпейка не замина за мъртвите сибирски полета.Нито една.Или на почивка в Крим "наш", или на Азовско море, а седите си в бащините сиви панелки и от прокъсаното диванче сте форумни "герой"
07:54 12.07.2026
41 Соломон
До коментар #28 от "Мони":Еха . Тия танкери не били руски. А какви са бе смешник. Как влязоха тия танкери във вътрешното Азовско море. Когато говорим за танкери трябва да се има в предвид че това са относително малки кораби със вместимост 7000 т. Със тях Русия оперира в Азовско море и по течението на река Дон
07:54 12.07.2026
42 Руская жизнь:
В същото време Украйна удря и пристанищни терминали за износ на горива, както и танкерите от сенчестия флот, така и помпени станции и тръбопроводи.
Това доведе до жестока криза за горива, липса на транспорт и основни стоки в Крим и Русия.
На много места има и криза за ток и вода, а през зимата - и за парно.
Руснаците вече усещат войната и си задават въпроси.
07:57 12.07.2026
43 БЕЗИДЕЙНИТЕ БРИТАНСКИ АТАКИ
07:57 12.07.2026
44 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
Коментиран от #47
07:58 12.07.2026
45 БРИТАНЦИТЕ ИСКАТ ДА ПРИЧИНЯТ
07:59 12.07.2026
46 Елементарна психология
До коментар #29 от "Кой е Д. Чернишев":Ти си бавновноразвиващ се и това е лесно проверим факт, дори и без нет и ИИ.
07:59 12.07.2026
47 Соломон
До коментар #44 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":Е друго си е да спиш 5 дена на открито сред природата докато чакаш отнякъде да дойде гориво. Та да заредиш 20 литра и да се отправил към следващата опашка
Коментиран от #50
08:01 12.07.2026
48 Величието на Русия
Коментиран от #51
08:02 12.07.2026
49 Бг гражданин
Коментиран от #53
08:03 12.07.2026
50 Трабантцедес
До коментар #47 от "Соломон":Горивото което зареждаш в бг е произведено от руска рафинерия и вероятно от руски петрол, ако караш тротинетка, токът от АЕЦ Козлодуй също е произведен по руска/съветска технология. Яд ли те е?
Коментиран от #54
08:04 12.07.2026
51 Соломон
До коментар #48 от "Величието на Русия":Този път купони няма да има . Всичко е дигитално защото Русия е напред с технологията. А за да не се блъскат им спират и интернета
08:06 12.07.2026
52 Бензиностанция с ракети:
"В Европа, за сравнение, е по-евтино да се зареди:
Полша: около 1.42 евро;
Андора: около 1.43 евро;
България: около 1.48 евро;
Швеция: около 1.48 евро;
Исландия: около 1.50 евро;
Словения: около 1.50 евро;
Хърватия: около 1.51 евро;
Испания: около 1.51 евро."
08:06 12.07.2026
53 Гражданин от село
До коментар #49 от "Бг гражданин":Като си надупен, не можеш да видиш какво оръжие ще ти извадят. Обаче със сигурност ще го усетиш.
08:06 12.07.2026
54 Соломон
До коментар #50 от "Трабантцедес":Вероятността горивото да е от руски петрол е много малка след като Украйна успешно започна да налага санкции на руския петрол.
08:08 12.07.2026
55 Дойде невероятната новина,
Също и да бъдат " медиатори " при възникване на напрежение , сбивания и други " физически и вербални прояви "?!
Мухахахаха!
08:10 12.07.2026
56 Не се вълнувай
До коментар #10 от "Руският блогър Чернишев:":толкова много за съдбата на руснаците бе човек - ще ти стане нещо.
08:10 12.07.2026