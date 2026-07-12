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Дронове атакуваха Русия: Удар по танкер и затворени летища
  Тема: Украйна

Дронове атакуваха Русия: Удар по танкер и затворени летища

12 Юли, 2026 07:04, обновена 12 Юли, 2026 07:07 1 153 56

  • украйна-
  • русия-
  • атаки-
  • дронове

Серия от нощни нападения с безпилотни апарати предизвика пожар в Ростовска област и наложи масови ограничения на въздушния трафик в Руската федерация

Дронове атакуваха Русия: Удар по танкер и затворени летища - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Масирана вълна от атаки с украински безпилотни летателни апарати е регистрирана на руска територия през изминалата нощ, предава информационната агенция ТАСС.

По данни на местните власти, цитирани от Министерството на отбраната на Руската федерация, въздушните нападения са засегнали няколко ключови региона.

Още новини от Украйна

В Ростовска област безпилотен апарат е атакувал и повредил танкер по време на навлизането му в Азово-Черноморския морски канал.

Изявление на губернатора на областта Юрий Слюсарь потвърждава, че в резултат на удара на борда на плавателния съд е избухнал пожар. Огънят бързо е бил локализиран и потушен от аварийните екипи, като при инцидента няма пострадали хора. Танкерът е бил празен и няма опасност от разлив на нефтени продукти или екологична катастрофа в акваторията. Общо над региона ПВО системите са неутрализирали повече от 20 дрона.

Паралелно с това руската противовъздушна отбрана е отразила сериозно нападение в посока към столицата.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че дежурните сили за сигурност са свалили 14 безпилотни апарата, които са се приближавали към града. Отломки от унищожените машини са паднали извън пределите на гъсто населените райони, като по предварителни данни на Спешна помощ няма жертви и разрушения.

Поради засилената въздушна опасност Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) наложи временни ограничения на седем руски летища, включително на големите столични терминали. Десетки полети бяха пренасочени към резервни писти или бяха принудени да изчакат нормализирането на обстановката.

Въздушни удари са регистрирани и в Тулска област, разположена южно от столицата.

В официално съобщение на областната администрация се посочва, че четири украински дрона са били успешно унищожени от противовъздушните комплекси. На местата, където са паднали останките от апаратите, работят екипи на аварийно-спасителните служби.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Азовско море стана

    6 7 Отговор
    Нефтено море.

    Коментиран от #36

    07:10 12.07.2026

  • 2 име

    9 7 Отговор
    Как пък не се намери едно евроатлантическо мишле да се ками на надуваемата НАТОвска лодка и до извърши геройски десант в опразнения от руснаците Крим?!

    Коментиран от #4, #6, #26, #40

    07:11 12.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 8 Отговор
    пак са палили краставата мечка

    07:12 12.07.2026

  • 4 Копейкотрошач

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Една тесла ти стига.

    Коментиран от #8

    07:14 12.07.2026

  • 5 удри

    4 3 Отговор
    бай Постоле!

    07:17 12.07.2026

  • 6 Чиниш ми се

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Дърт закоравял минедчия.Мда.

    07:18 12.07.2026

  • 7 Соломон

    5 8 Отговор
    Украйна им скъса шортите в Азовско море. До вчера поразените руски гемии бяха 82 бр.

    Коментиран от #28

    07:18 12.07.2026

  • 8 Бат сали

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Копейкотрошач":

    Колко ромскичлена можеш да строшиш наведнъж?

    07:21 12.07.2026

  • 9 име

    5 2 Отговор
    Възстановена е свободната продажба на бензин и нафта за цивилните в южната част на Крим.

    Коментиран от #12, #13

    07:25 12.07.2026

  • 10 Руският блогър Чернишев:

    2 5 Отговор
    Засега Украйна все още не произвежда чак толкова много дронове, но успява да нанася успешни удари на практика по всички рафинерии в Русия, като повечето ги извади от строя, както и по руските танкери в Азовско море. Успя да срине и логистиката на руските войски на фронта. Украйна с бързи темпове увеличава броя на дроновете си и скоро ще може да премине и към други цели - най-вече военната индустрия на Русия, фабриките, произвеждащи ракети, дронове, боеприпаси, бронирани машини, оптика и електроника – всичко това ще гори.
    Русия ще остане без никакви пари. Защото след като се разправи с петролната индустрия, Украйна ще нанесе следващите си удари по другите източници на валутни приходи, с които Владимир Путин финансира войната си - експортни хъбове, добив и преработка на газ. Така че няма да има нито петрол, нито газ. Руснаците, които се радваха на унищожената електропреносна мрежа в Украйна и на това, че украинците студуваха цяла зима, дали са готови да посрещнат на свой ред една студена зима без отопление? Дали са си купили печки, защото парно няма да имат? А тепърва в Русия предстоят още много бедствия, заради това, че инфраструктурата не е ремонтирана от години - всички пари са похарчени за войната.

    Коментиран от #18, #56

    07:25 12.07.2026

  • 11 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    Луди жаби

    07:27 12.07.2026

  • 12 Соломон

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Къде бе и на каква цена. 380 рубли за литър бензин

    Коментиран от #14

    07:28 12.07.2026

  • 13 Новини от бункера:

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "име":

    Свободната продажба на бензин в Крим не е възстановена. От края на май и през юни 2026 г. е напълно преустановена продажбата на бензин както за свободна продажба, така и срещу талони. На всички бензиностанции в окупирания от Русия Крим е спряна продажбата на гориво, включително бензин и дизел, и не може да се купи дори срещу плащане в брой или купони. Ограниченията са в сила и към момента няма информация за тяхното премахване.

    Коментиран от #17

    07:29 12.07.2026

  • 14 име

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    Надуй НАТОвската лодка, мятай се и греби към Крим да провериш къде и на каква цена.

    07:30 12.07.2026

  • 15 Свободата Санчо

    1 1 Отговор
    За съжаление , петата колона управлява Русия , тази групичка олигарси със сменени имена най вече еврей - хазари , са внедрени още с революцията на Ленин щедро финансирани от Уолстрийт и фамилиите като ротшилдови .


    Вече съпротивата ще е много трудна и за Украйна и за Русия защото гражданите вътре ти настройват едни срещу други и докато едните се разхождат в Москва или Киев и говорят за лгбт ценности други ги мобилизират .

    07:32 12.07.2026

  • 16 Руският блогър Чернишев:

    3 4 Отговор
    Руснаците трябва да очакват удари и по големите складови центрове, жп гари и транспортни възли. Както Украйна няма граждански въздушен транспорт от началото на войната, така и Русия скоро няма да има.
    Сега все още дроновете на Украйна са по-малко и тя трябва да избира между отделните цели. Когато броят им се увеличи, тя ще премине към удари едновременно по множество цели.
    Освен това украинците усилено разработват и собствени балистични ракети, казва руският блогър (украинците вече имат пробив в това отношение - например, ракетите "Сапсан" вече са преминали изпитанията и са в ограничено производство, има и други засекретени разработки, за които все още няма много публична информация, Украйна инвестира значителни ресурси и в крилатата ракета Long Neptune.
    "Предстои ужасна банкова криза. Точно както Мадуро във Венецуела криеше истинското положение, така и Путин се опитва да убеди всички, че страната все още има ресурси, въпреки че Русия вече е фалирала. Високата лихва на Централната банка убива всеки бизнес, а всеки опит за понижаването ѝ веднага ще задвижи колелата на хиперинфлацията. Разбирате ли? Купоните за бензин са само началото. Очаквайте купони за храна. Русия вече е загубила тази война и само увеличава цената на поражението си с всеки изминал ден. И целият този ужас продължава само заради каприза на един човек"

    Коментиран от #20

    07:33 12.07.2026

  • 17 име

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Новини от бункера:":

    Надуй НАТОвската лодка и греби към Крим да докажеш че нема нафта и бензин.

    Коментиран от #19, #21

    07:34 12.07.2026

  • 18 Сутрешни фейкове

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Руският блогър Чернишев:":

    Не публикувай съчиненията на ИИ. Никой не им обръща внимание.

    Коментиран от #29

    07:35 12.07.2026

  • 19 Овчар

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "име":

    Я надуй дядо кавала.

    07:37 12.07.2026

  • 20 това са бандераски фейкове

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Руският блогър Чернишев:":

    Всички знаем, че храбри окраински диверсанти унищожиха цялата руска авиация още през 2024г! Колко пъти ще я унищожават на година? Яй стига, време е бандерите да превземат няколко пъти Константиновка и Купянск.

    07:37 12.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    Коментиран от #25

    07:40 12.07.2026

  • 23 Цени на бензина в Русия:

    3 1 Отговор
    Към юли 2026 г. цената на бензина в Русия варира в различните региони, като средно цената на литър бензин А95 е около 185-200 рубли, което е приблизително между 2,09 и 2,26 евро. В някои региони цените на горивата са се повишили над 100 рубли за литър (около 1,27 долара), като това се дължи на различни фактори, включително и на украински атаки, които влияят на доставките и пазара.

    На черния пазар цената естествено е много по висока.
    Руснаците са майстори на спекулата и тя се вихри!
    В основата на спекулата стои руската мафия, покровителствана от администрацията по места.
    Както винаги в руската история- едни чакат на километрични опашки пред бензиностанциите, други правят пачки.

    Коментиран от #24

    07:40 12.07.2026

  • 24 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #23 от "Цени на бензина в Русия:":

    Фатмака ще внася ли евтин бензин от Русия?

    07:42 12.07.2026

  • 25 А родителят ти

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Дон Корлеоне":

    от женски произход?
    Айде бегай купувай антибиотици, че тираджиите много ги сърби/

    07:44 12.07.2026

  • 26 кат маати

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    тпитгазнагуменалотка

    07:45 12.07.2026

  • 27 Артилерист

    2 2 Отговор
    Киев е смлян, край Константиновка пиар акциите на хунтата са довели до стотици жертви на принудените да контраатакуват укрочасти, Искандери шетат из цяла Украйна без ПВО съпротива, системата за ранно предупреждение на Украйна се претоварва с дронове и фалшиви ракети без заряд и тн, и тн., те седнали тук да ни занимават, че ЕДИН ДРОН паднал на палубата на танкер. Тактиката на руските войски е сменена. Руският президент Путин е наредил да не се жертват хората в малкефективни щурмове, а противника да се поразява със средства от далечна дистанция. Контраюрушите около Константиновка са предизвикали недоумение сред руснаците с безсмислието си да демонстрират активност, която има само политическа легитимация на изключително висока цена...

    Коментиран от #31, #33

    07:45 12.07.2026

  • 28 Мони

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Соломон":

    Как не ви увряха тиквите, че повечето от тези танкери не са руски, а на тия които купуват руски петрол за да не им се спихне икономиката и загрижени за народа си. А британците ги обстрелват защото не са застраховани в тяхната Лойд, като приписват това на украинците.

    Коментиран от #34, #35, #41

    07:45 12.07.2026

  • 29 Кой е Д. Чернишев

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сутрешни фейкове":

    Дмитрий Чернишев е известен руски блогър, който пише под прякора mi3ch. Той е в топ 10 на най-популярните блогъри в Рунет.
    Всеки може лесно да провери.

    Глупавите отричания на лесно проверими факти са признак на безсилие.

    Коментиран от #46

    07:45 12.07.2026

  • 30 Олга

    5 2 Отговор
    Съобщението в стила на Дойче Веле с победни релации: Украйна настъпва и побеждава, а Русия е в немощ.А защо ли не се съобщава, как Украйна безуспешно се бори против руските балистични ракети (няма ПРО)и какъв е резултат от това както и провал в други военни позиции?

    07:47 12.07.2026

  • 31 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Артилерист":

    Клепар коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #38

    07:47 12.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тотален провал на русия

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Артилерист":

    Който не го е разбрал или е идиот или бавноравиващ се.

    07:50 12.07.2026

  • 34 Чукча не читател:

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мони":

    Към 2026 година сенчестият флот на Русия, който представлява тайна мрежа от танкери, използвани за заобикаляне на санкции, включва около 1,140 танкера. Този брой идва от оценка на брокерската компания BRS от август 2025 г., като сенчестият флот продължава да функционира и през 2026 г. Тези танкери играят ключова роля в транспортирането на санкционирана руска петролна продукция по света.

    07:51 12.07.2026

  • 35 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мони":

    Да бе вЕрвай си.

    07:51 12.07.2026

  • 36 Така е за сега

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Азовско море стана":

    но пък си е цялото руско море!
    А нефта скоро ще се излее в Черно Море.

    Риболовец

    07:51 12.07.2026

  • 37 Степан

    2 0 Отговор
    Как сме в шибанияВи бсндерскиКиев? Имаше ли снощи заря?

    07:51 12.07.2026

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Менте, кой де се пада от 40 дневния срок за победа на зеления?

    07:52 12.07.2026

  • 39 Ирина

    1 2 Отговор
    Мразя укробандерите безплатно и завинаги!

    07:53 12.07.2026

  • 40 Ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Как пък една кАпейка не замина за мъртвите сибирски полета.Нито една.Или на почивка в Крим "наш", или на Азовско море, а седите си в бащините сиви панелки и от прокъсаното диванче сте форумни "герой"

    07:54 12.07.2026

  • 41 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мони":

    Еха . Тия танкери не били руски. А какви са бе смешник. Как влязоха тия танкери във вътрешното Азовско море. Когато говорим за танкери трябва да се има в предвид че това са относително малки кораби със вместимост 7000 т. Със тях Русия оперира в Азовско море и по течението на река Дон

    07:54 12.07.2026

  • 42 Руская жизнь:

    1 1 Отговор
    До 50 % средно е намалена способността на Русия да произвежда горива, според различни оценки.
    В същото време Украйна удря и пристанищни терминали за износ на горива, както и танкерите от сенчестия флот, така и помпени станции и тръбопроводи.

    Това доведе до жестока криза за горива, липса на транспорт и основни стоки в Крим и Русия.
    На много места има и криза за ток и вода, а през зимата - и за парно.

    Руснаците вече усещат войната и си задават въпроси.

    07:57 12.07.2026

  • 43 БЕЗИДЕЙНИТЕ БРИТАНСКИ АТАКИ

    2 1 Отговор
    По цивилни цели в Русия ни се представят като военни победи.

    07:57 12.07.2026

  • 44 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    2 1 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф?

    Коментиран от #47

    07:58 12.07.2026

  • 45 БРИТАНЦИТЕ ИСКАТ ДА ПРИЧИНЯТ

    2 0 Отговор
    Максимални щети преди руската армия да ги е накарала от окраина.

    07:59 12.07.2026

  • 46 Елементарна психология

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Кой е Д. Чернишев":

    Ти си бавновноразвиващ се и това е лесно проверим факт, дори и без нет и ИИ.

    07:59 12.07.2026

  • 47 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "ДОБРО УТРО БАНДЕРИ":

    Е друго си е да спиш 5 дена на открито сред природата докато чакаш отнякъде да дойде гориво. Та да заредиш 20 литра и да се отправил към следващата опашка

    Коментиран от #50

    08:01 12.07.2026

  • 48 Величието на Русия

    2 0 Отговор
    винаги започва с лозунги и фанфари и завършва с купони за хляб!

    Коментиран от #51

    08:02 12.07.2026

  • 49 Бг гражданин

    1 0 Отговор
    Какво стана с тия руски най нови оръжия дето непрекъснато покозваха русноците? Посейдони,Орешници,Искандери и т.н "Крава" не могат да свалат,само гаражи.Ядохте дървото тоя път,няма мърдане

    Коментиран от #53

    08:03 12.07.2026

  • 50 Трабантцедес

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Соломон":

    Горивото което зареждаш в бг е произведено от руска рафинерия и вероятно от руски петрол, ако караш тротинетка, токът от АЕЦ Козлодуй също е произведен по руска/съветска технология. Яд ли те е?

    Коментиран от #54

    08:04 12.07.2026

  • 51 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Величието на Русия":

    Този път купони няма да има . Всичко е дигитално защото Русия е напред с технологията. А за да не се блъскат им спират и интернета

    08:06 12.07.2026

  • 52 Бензиностанция с ракети:

    1 0 Отговор
    Руският телеграм канал "Дабл Ять" пише, че в Москва може да се зареди 95-октанов бензин за 138 рубли на литър, което при текущия обменен курс е около 1,60 евро. И сравнява какви са цените в европейските държави, сред които и България:

    "В Европа, за сравнение, е по-евтино да се зареди:

    Полша: около 1.42 евро;
    Андора: около 1.43 евро;
    България: около 1.48 евро;
    Швеция: около 1.48 евро;
    Исландия: около 1.50 евро;
    Словения: около 1.50 евро;
    Хърватия: около 1.51 евро;
    Испания: около 1.51 евро."

    08:06 12.07.2026

  • 53 Гражданин от село

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Бг гражданин":

    Като си надупен, не можеш да видиш какво оръжие ще ти извадят. Обаче със сигурност ще го усетиш.

    08:06 12.07.2026

  • 54 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Трабантцедес":

    Вероятността горивото да е от руски петрол е много малка след като Украйна успешно започна да налага санкции на руския петрол.

    08:08 12.07.2026

  • 55 Дойде невероятната новина,

    2 0 Отговор
    че руските учители, които са в лятна ваканция, са задължени да дават дежурства по бензиностанциите с цел да успокояват психиката на изнервените от чакане на опашки за бензин руснаци?!

    Също и да бъдат " медиатори " при възникване на напрежение , сбивания и други " физически и вербални прояви "?!

    Мухахахаха!

    08:10 12.07.2026

  • 56 Не се вълнувай

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Руският блогър Чернишев:":

    толкова много за съдбата на руснаците бе човек - ще ти стане нещо.

    08:10 12.07.2026

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