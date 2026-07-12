Дронове атакуваха Русия: Удар по танкер и затворени летища

Масирана вълна от атаки с украински безпилотни летателни апарати е регистрирана на руска територия през изминалата нощ, предава информационната агенция ТАСС.

По данни на местните власти, цитирани от Министерството на отбраната на Руската федерация, въздушните нападения са засегнали няколко ключови региона.

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В Ростовска област безпилотен апарат е атакувал и повредил танкер по време на навлизането му в Азово-Черноморския морски канал.

Изявление на губернатора на областта Юрий Слюсарь потвърждава, че в резултат на удара на борда на плавателния съд е избухнал пожар. Огънят бързо е бил локализиран и потушен от аварийните екипи, като при инцидента няма пострадали хора. Танкерът е бил празен и няма опасност от разлив на нефтени продукти или екологична катастрофа в акваторията. Общо над региона ПВО системите са неутрализирали повече от 20 дрона.

Паралелно с това руската противовъздушна отбрана е отразила сериозно нападение в посока към столицата.

Кметът на Москва Сергей Собянин обяви, че дежурните сили за сигурност са свалили 14 безпилотни апарата, които са се приближавали към града. Отломки от унищожените машини са паднали извън пределите на гъсто населените райони, като по предварителни данни на Спешна помощ няма жертви и разрушения.

Поради засилената въздушна опасност Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) наложи временни ограничения на седем руски летища, включително на големите столични терминали. Десетки полети бяха пренасочени към резервни писти или бяха принудени да изчакат нормализирането на обстановката.

Въздушни удари са регистрирани и в Тулска област, разположена южно от столицата.

В официално съобщение на областната администрация се посочва, че четири украински дрона са били успешно унищожени от противовъздушните комплекси. На местата, където са паднали останките от апаратите, работят екипи на аварийно-спасителните служби.