Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
САЩ заявиха, че Ормузкият проток остава отворен за корабоплаване

САЩ заявиха, че Ормузкият проток остава отворен за корабоплаване

12 Юли, 2026 15:49, обновена 12 Юли, 2026 15:49 1 089 19

  • ормузки проток-
  • корабоплаване-
  • сащ-
  • иран

СЕНТКОМ увери, че американските сили са готови да гарантират свободното преминаване, но Великобритания запази висока степен на риск за корабите

САЩ заявиха, че Ормузкият проток остава отворен за корабоплаване - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ормузкият проток остава отворен за всички кораби, а американските военни сили са „разположени и подготвени“ да гарантират свободата на корабоплаването, заяви Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), ден след като американски и ирански сили си размениха удари и Техеран обяви, че е затворил стратегическия морски маршрут, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От СЕНТКОМ подчертаха, че американските сили следят ситуацията и са готови да предприемат необходимите действия за защита на международното корабоплаване през протока, който е ключов за световните доставки на енергийни ресурси.

В същото време Британската агенция за морски търговски операции към Кралските военноморски сили на Великобритания (UKMTO) запази високото ниво на заплаха за корабоплаването в района.

Според агенцията серията от ирански атаки, извършени седем пъти от 12 юни насам, са повишили риска до степен „високо“, което означава „висока вероятност от преднамерени враждебни действия при настоящите условия“.

„Неотдавнашните потвърдени инциденти сочат, че обстановката в областта на сигурността остава напрегната и изисква изключителна бдителност“, се посочва в съобщението на UKMTO.

Напрежението около Ормузкия проток се засили след поредицата от военни удари между САЩ и Иран. Техеран заяви, че е затворил протока като ответна мярка, докато Вашингтон настоява, че свободното движение на търговски кораби ще продължи.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    36 1 Отговор
    Иран им омръзна да повтарят, че кораби, свързани с ционистите, може да минават само под водата. Другите, срещу заплащане, над водата.

    Коментиран от #4

    15:52 12.07.2026

  • 2 Иван

    6 16 Отговор
    САЩ заявиха, че Ормузкият проток остава отворен за корабоплаване.
    Ебалниците си научиха урока

    15:53 12.07.2026

  • 3 пръц

    29 1 Отговор
    аятоласите знаят ли, че протока е отворен

    15:54 12.07.2026

  • 4 Браво

    22 0 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Според факти в 14:50 е затвоен, след това в 15:50 е отворен. Интересно, когда ще затвори пак. Аз казвам, някъде към 17ч.

    Коментиран от #5, #9, #15

    15:58 12.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мдаа

    20 3 Отговор
    Виртуална краварска реалност или глупости на търкалета.

    Всъщност какво имаме днес:

    Ционистките отпадък сенатор Линдзи Гром - умря след като се върна от Украйна. Същият призоваваше за смъртта на Хаменей и Путин.

    Американските бази в района на Персийския залив отново горят след като иранците пак им нанесоха съкрушителен ракетен удар.

    Ормузкият пролив отново е напълно затворен и няколко контейнеровоза горят в следствие на ирански атаки.

    3 на 0 за Иран!

    Коментиран от #8, #19

    16:03 12.07.2026

  • 7 МИЖИ ДА ТЕ ЛАЖА.

    5 1 Отговор
    Бъзикат се със света наш и най вече със корабоплаването. Толкова ИЗПЕРКАЛИ управници не мисля че е имало. ОТКАЧАЛКИ ПЪЛНИ НО ЗА СВОИ ОБЛАГИ. НО МАЛКО ИМ ОСТАНА НА ВСИЧКИ МУШИКИ ТЕ ТАМ ДОЛЕ ЗА ВЕЧНО А РОДАТА ТУК В МЪКИ ВЕЧНИ.

    16:06 12.07.2026

  • 8 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    Контейнеровозите американски ли са?

    16:08 12.07.2026

  • 9 Ей сега

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    Ще те изтрият

    16:15 12.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    0 10 Отговор
    Иран отчита в съседна статия че Ормуза е по-важен за него от всякакво ядрено оръжие.Съвсем нормално е че ОСНОВНО Иран много мъчително но неминуемо СЛЕДВА ДА СЕ РАЗДЕЛИ СЪС "ЗЛАТНАТА СИ КОКОШКА" ,която бе планирано да му носи по 2 млн Долара от всичко което преминава от там.Ще Чаткат самодоволно със зрънцата на Броениците си пушейки Наргилетата си Иранските чалми броейки Милионите от преминаващите танкери,които пари ще им плаща Европееца превивайки гръб в интензивен труд?Ами точно това искат родните Русофили и ако някой не е наясно по въпроса- ...да пита защо - срамно няма:)

    Коментиран от #13

    16:21 12.07.2026

  • 12 жик так

    7 0 Отговор
    Нищо не могат да гарантират тия .
    А някой е мръднал без да си плати , а персите са го гръмнали .

    16:26 12.07.2026

  • 13 ганев

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    АБЕ..ЛЬОЛЬО...КЪДЕ СИ ВИДЯЛ..ЕВРОПЕЕЦ..ДА ИЗВИВА..ГРЪБ..ЗАПРИ СЕ

    Коментиран от #17

    16:30 12.07.2026

  • 14 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Отворен ли е или затворен ,ще разберем май утре по бензиностанциите и супермаркетите

    16:33 12.07.2026

  • 15 17 късно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Браво":

    16:50

    16:34 12.07.2026

  • 16 Ами..

    3 0 Отговор
    Не за първи път лъжат...

    16:38 12.07.2026

  • 17 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "ганев":

    Не съм "Льольо",друго пише в Личната ми карта.А че повишени Цени на Горивата си е "превиване на гръб" си е безспорна истина.

    Коментиран от #18

    16:50 12.07.2026

  • 18 Чорбара

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    А бе шо си не гръмнеш коня , па после и себи си?Питам се Аз!

    17:00 12.07.2026

  • 19 456

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    Само ,че Гриин умре в Осрайна.🤫

    17:09 12.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания