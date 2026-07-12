САЩ заявиха, че Ормузкият проток остава отворен за корабоплаване.

Ормузкият проток остава отворен за всички кораби, а американските военни сили са „разположени и подготвени“ да гарантират свободата на корабоплаването, заяви Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), ден след като американски и ирански сили си размениха удари и Техеран обяви, че е затворил стратегическия морски маршрут, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
От СЕНТКОМ подчертаха, че американските сили следят ситуацията и са готови да предприемат необходимите действия за защита на международното корабоплаване през протока, който е ключов за световните доставки на енергийни ресурси.
В същото време Британската агенция за морски търговски операции към Кралските военноморски сили на Великобритания (UKMTO) запази високото ниво на заплаха за корабоплаването в района.
Според агенцията серията от ирански атаки, извършени седем пъти от 12 юни насам, са повишили риска до степен „високо“, което означава „висока вероятност от преднамерени враждебни действия при настоящите условия“.
„Неотдавнашните потвърдени инциденти сочат, че обстановката в областта на сигурността остава напрегната и изисква изключителна бдителност“, се посочва в съобщението на UKMTO.
Напрежението около Ормузкия проток се засили след поредицата от военни удари между САЩ и Иран. Техеран заяви, че е затворил протока като ответна мярка, докато Вашингтон настоява, че свободното движение на търговски кораби ще продължи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #4
15:52 12.07.2026
2 Иван
Ебалниците си научиха урока
15:53 12.07.2026
3 пръц
15:54 12.07.2026
4 Браво
До коментар #1 от "име":Според факти в 14:50 е затвоен, след това в 15:50 е отворен. Интересно, когда ще затвори пак. Аз казвам, някъде към 17ч.
Коментиран от #5, #9, #15
15:58 12.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мдаа
Всъщност какво имаме днес:
Ционистките отпадък сенатор Линдзи Гром - умря след като се върна от Украйна. Същият призоваваше за смъртта на Хаменей и Путин.
Американските бази в района на Персийския залив отново горят след като иранците пак им нанесоха съкрушителен ракетен удар.
Ормузкият пролив отново е напълно затворен и няколко контейнеровоза горят в следствие на ирански атаки.
3 на 0 за Иран!
Коментиран от #8, #19
16:03 12.07.2026
7 МИЖИ ДА ТЕ ЛАЖА.
16:06 12.07.2026
8 Интересно
До коментар #6 от "Мдаа":Контейнеровозите американски ли са?
16:08 12.07.2026
9 Ей сега
До коментар #4 от "Браво":Ще те изтрият
16:15 12.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 оня с коня
Коментиран от #13
16:21 12.07.2026
12 жик так
А някой е мръднал без да си плати , а персите са го гръмнали .
16:26 12.07.2026
13 ганев
До коментар #11 от "оня с коня":АБЕ..ЛЬОЛЬО...КЪДЕ СИ ВИДЯЛ..ЕВРОПЕЕЦ..ДА ИЗВИВА..ГРЪБ..ЗАПРИ СЕ
Коментиран от #17
16:30 12.07.2026
14 Kaлпазанин
16:33 12.07.2026
15 17 късно
До коментар #4 от "Браво":16:50
16:34 12.07.2026
16 Ами..
16:38 12.07.2026
17 оня с коня
До коментар #13 от "ганев":Не съм "Льольо",друго пише в Личната ми карта.А че повишени Цени на Горивата си е "превиване на гръб" си е безспорна истина.
Коментиран от #18
16:50 12.07.2026
18 Чорбара
До коментар #17 от "оня с коня":А бе шо си не гръмнеш коня , па после и себи си?Питам се Аз!
17:00 12.07.2026
19 456
До коментар #6 от "Мдаа":Само ,че Гриин умре в Осрайна.🤫
17:09 12.07.2026