САЩ заявиха, че Ормузкият проток остава отворен за корабоплаване.

Ормузкият проток остава отворен за всички кораби, а американските военни сили са „разположени и подготвени“ да гарантират свободата на корабоплаването, заяви Централното командване на САЩ (СЕНТКОМ), ден след като американски и ирански сили си размениха удари и Техеран обяви, че е затворил стратегическия морски маршрут, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

От СЕНТКОМ подчертаха, че американските сили следят ситуацията и са готови да предприемат необходимите действия за защита на международното корабоплаване през протока, който е ключов за световните доставки на енергийни ресурси.

В същото време Британската агенция за морски търговски операции към Кралските военноморски сили на Великобритания (UKMTO) запази високото ниво на заплаха за корабоплаването в района.

Според агенцията серията от ирански атаки, извършени седем пъти от 12 юни насам, са повишили риска до степен „високо“, което означава „висока вероятност от преднамерени враждебни действия при настоящите условия“.

„Неотдавнашните потвърдени инциденти сочат, че обстановката в областта на сигурността остава напрегната и изисква изключителна бдителност“, се посочва в съобщението на UKMTO.

Напрежението около Ормузкия проток се засили след поредицата от военни удари между САЩ и Иран. Техеран заяви, че е затворил протока като ответна мярка, докато Вашингтон настоява, че свободното движение на търговски кораби ще продължи.