Оман връчи протестна нота на Иран заради атака срещу американски военен обект

Посланикът на Иран в Оман беше извикан днес в Министерството на външните работи на страната, където му беше връчена официална протестна нота заради атака, за която отговорност пое Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), съобщи държавната новинарска агенция на Оман ОНА, цитирана от Франс прес, предава News.bg.

Причина за дипломатическата реакция е удар срещу депо за поддръжка и презареждане на американски самолетоносач, извършен в рамките на продължаващото напрежение в региона.

Оманските власти изразиха остро недоволство от действията и подчертаха необходимостта от спазване на международните принципи.

„Султанатът изразява дълбокото си възмущение от тези безразсъдни прояви и подчертава необходимостта от спазване на принципите на държавния суверенитет, добросъседството и ненамесата във вътрешните работи“, се посочва в съобщение, публикувано от Оман в социалните мрежи.

Напрежението в региона продължава да расте

Дипломатическият ход на Маскат идва на фона на засилваща се ескалация между Иран и Съединените щати, при която се съобщава за взаимни удари по военни и стратегически обекти.

Оман традиционно играе ролята на посредник в регионалните конфликти и участва в дипломатически усилия за намаляване на напрежението между Техеран и Вашингтон.

Новият спор поставя допълнително изпитание пред позицията на страната, която се стреми да запази неутралност и да поддържа отношения както със западните си партньори, така и с Иран.