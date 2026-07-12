САЩ атакуваха ирански сили в Ормузкия проток след удар срещу платформа в Кувейт

Ситуацията в Близкия изток ескалира рязко през днешния ден след поредица от военни сблъсъци и нападения в стратегическия регион на Персийския залив.
Американските въоръжени сили са предприели масирани ответни удари срещу ирански военни обекти в района на Ормузкия проток. Действията на Вашингтон идват непосредствено след нова вълна от нападения с дронове и ракети, една от които порази офшорна сондажна платформа на територията на Кувейт.
САЩ отвърнаха на удара в Ормузкия проток
Информацията за американската офанзива бе съобщена първоначално в социалната мрежа X от известния израелски и американски журналист на Axios Барак Равид. Позовавайки се на официален представител на американската администрация, той разкри, че въоръжените сили на САЩ са атакували ключови отбранителни и нападателни позиции на Иран.
Според пост на Равид, публикуван в следобедните часове, „американските сили са нанесли удари по системи за ракетна и противовъздушна отбрана, както и по лодки на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР)“. Операцията е насочена към неутрализиране на способностите на елитното иранско военно поделение да застрашава международното корабоплаване. Според същия източник, американският отговор е провокиран от поредната атака на КСИР срещу търговски товарен кораб, преминаващ през Ормузкия проток – ключова артерия за световните доставки на петрол.
Атака срещу енергийната инфраструктура на Кувейт
Малко преди съобщенията за американските удари, Министерството на отбраната на Кувейт официално потвърди, че страната е станала обект на агресия. Според официалното изявление на армията, вражески дрон е ударил офшорна сондажна платформа, оперирана от държавната компания "Kuwait Oil Company", намираща се в кувейтски териториални води. При удара е ранен един служител, който вече получава необходимата медицинска помощ, и са нанесени материални щети.
Едновременно с това кувейтските военни съобщиха, че три сухопътни гранични пункта в северната част на страната също са били подложени на „криминална и агресивна атака“. В цялата страна бяха задействани сирените за въздушна тревога, а противовъздушната отбрана на Кувейт влезе в режим на активно прехващане на множество вражески ракети и безпилотни апарати. Отбранителното ведомство на емирството не посочи директно извършителя на нападението, но потвърди, че армията остава в състояние на пълна бойна готовност.
Контекст на ескалацията
Днешните сблъсъци са част от по-широк регионален конфликт, който се разрасна след срива на краткотрайното споразумение за прекратяване на огъня между САЩ и Иран от предходните седмици. През последните дни Техеран възобнови атаките си срещу търговски плавателни съдове в протока и обяви водния път за затворен за международно преминаване, което предизвика острата реакция на Белия дом.
Вашингтон и Централното командване на САЩ (CENTCOM) неколкократно предупредиха, че няма да позволят блокиране на свободата на корабоплаването и ще налагат "тежки последици" за всеки опит за дестабилизация на енергийните пазари. С днешните удари по бреговата инфраструктура и патрулните лодки на КСИР, конфликтът навлиза в критична фаза на директна военна конфронтация.
Какво се случи в Южен Иран?
Според първоначалната информация, разпространена от иранската полуофициална агенция „Фарс“, серия от силни експлозии са били чути в източните покрайнини на ключовия пристанищен град Бандар Абас, както и в крайбрежните зони около стратегическия остров Кешм. Агенция „Мер“ също потвърди за инцидентите, като към момента естеството и точният произход на взривовете остават обект на изясняване. Местни източници съобщават, че в провинция Хормозган са се задействали системите за противовъздушна отбрана на Ислямската република, а иранската държавна телевизия потвърди за експлозии и в района на по-малките крайбрежни градове Сирик и Джаск.
Официалните ирански власти и местните управители потвърдиха за детонации в района, но успокоиха, че по предварителни данни няма загинали или пострадали граждани. Инцидентът е част от мащабна вълна от нови американски атаки, дошли в отговор на подновеното напрежение около корабоплаването в региона.
Според официално съобщение на държавната информационна агенция ИРНА, ракети, изстреляни от "врага", са поразили обекти на територията на остров Кешм в следобедните часове на 12 юли. По-късно местният губернатор Хосейн Амир Теймури направи изявление, в което категорично посочи, че вследствие на атаката няма регистрирани човешки жертви.
Остров Кешм, разположен непосредствено до Ормузкия пролив, се смята за основен стълб в крайбрежната отбранителна система на Иран и редовно приютява съоръжения за противовъздушна отбрана, радарни станции и бази на Ислямската революционна гвардия.
Икономически последици
Пълното блокиране на Ормузкия проток, през който в нормални условия преминава близо една пета от световния петрол и втечнен природен газ, вече предизвика шокови вълни на енергийните пазари. Анализатори предупреждават, че ако блокадата продължи, цените на суровия петрол и горивата в глобален мащаб ще скочат драстично, заплашвайки да отключат нова вълна от световна инфлация. Повече от 6000 моряци и десетки танкери остават блокирани в капан във водите на Персийския залив, изчаквайки развръзката на конфликта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 ЛОШО НЕЩА СТАВАТ
Коментиран от #18, #35
19:38 12.07.2026
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4 Кирил
Коментиран от #7, #9, #29, #36
19:40 12.07.2026
5 Яшар
..американската мечта ....дано не съм лош пророк ,но Иран може и да ги ра-зпла,че пак...бях на 30 и кусур през 2001 ...когато мю.слит/ата р/азпл.акаха сащ и запада ...и сащ нищо не можа да им направи 25 години
Коментиран от #30
19:40 12.07.2026
6 Луд с картечница
19:42 12.07.2026
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16 МНОГО БЛАГО
Коментиран от #22
19:51 12.07.2026
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18 Мирчо
До коментар #2 от "ЛОШО НЕЩА СТАВАТ":Всичко започна след саботажа на границата между Израел и Газа на 7 октомври.Това не е в интерес на евреите. Факт! Не знам кой го направи това
, но в този случай със сигурност евреите не са запалили света.
Коментиран от #32
19:52 12.07.2026
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21 Малоумна Копейка
До коментар #12 от "604":Прав си! Американските самолети които бомбят Иран излитат от Израел и от САЩ.... Абе от къде ви намират такива остри....
Коментиран от #28
19:59 12.07.2026
22 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #16 от "МНОГО БЛАГО":Бензина расте
Задръстванията по пътищата...също.
Коментиран от #25
20:00 12.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 МНОГО БЛАГО
До коментар #22 от "ГОЛЕМ СМЕХ":Утре таратора по черноморието вече ще е по 30 юро.
20:02 12.07.2026
26 Аз съм веган
До коментар #23 от "А КЕФИ ЛИ ТЕ":Вие копейките правите така. Великите православни мюсюлмани.
20:04 12.07.2026
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28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Близко
До коментар #4 от "Кирил":Заради политиците, да, по-точно заради корумпираните западни политици.
20:08 12.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мдаа...
Коментиран от #39, #41
20:08 12.07.2026
32 Вярно ли?
До коментар #18 от "Мирчо":А как пък допусна такова нещо най- доброто разузнаване в света?
20:10 12.07.2026
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34 604
20:11 12.07.2026
35 лоша работа
До коментар #2 от "ЛОШО НЕЩА СТАВАТ":40 триллиона трудно се гасят..
20:11 12.07.2026
36 Бъркаш
До коментар #4 от "Кирил":Не е заради "нейните политици"!
А обогатяването на уран за мирни цели има точно толкова общо със ситуацията, колкото и праха за пране в епруветката.
Сега опитай, да съставиш изречението си правилно!
20:12 12.07.2026
37 Бутача
20:15 12.07.2026
38 Уния двете вещици къде са?
Коментиран от #40
20:24 12.07.2026
39 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #31 от "Мдаа...":Кой купува скъпо петрол
Над борсовата цена.
20:26 12.07.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #38 от "Уния двете вещици къде са?":Ами наложи санкции на САЩ
Кой та спира
20:27 12.07.2026
41 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #31 от "Мдаа...":Тия гориво немат
Ти за некакви ползи от СВОто за Русия ми говориш.
20:28 12.07.2026