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САЩ атакуваха ирански сили в Ормузкия проток след удар срещу платформа в Кувейт

САЩ атакуваха ирански сили в Ормузкия проток след удар срещу платформа в Кувейт

12 Юли, 2026 19:29, обновена 12 Юли, 2026 19:59 1 889 41

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Американската армия нанесе удари по ПВО системи и бойни лодки на Ислямската революционна гвардия часове след като дрон рани работник на кувейтско петролно съоръжение

САЩ атакуваха ирански сили в Ормузкия проток след удар срещу платформа в Кувейт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Близкия изток ескалира рязко през днешния ден след поредица от военни сблъсъци и нападения в стратегическия регион на Персийския залив.

Американските въоръжени сили са предприели масирани ответни удари срещу ирански военни обекти в района на Ормузкия проток. Действията на Вашингтон идват непосредствено след нова вълна от нападения с дронове и ракети, една от които порази офшорна сондажна платформа на територията на Кувейт.

САЩ отвърнаха на удара в Ормузкия проток

Информацията за американската офанзива бе съобщена първоначално в социалната мрежа X от известния израелски и американски журналист на Axios Барак Равид. Позовавайки се на официален представител на американската администрация, той разкри, че въоръжените сили на САЩ са атакували ключови отбранителни и нападателни позиции на Иран.

Според пост на Равид, публикуван в следобедните часове, „американските сили са нанесли удари по системи за ракетна и противовъздушна отбрана, както и по лодки на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР)“. Операцията е насочена към неутрализиране на способностите на елитното иранско военно поделение да застрашава международното корабоплаване. Според същия източник, американският отговор е провокиран от поредната атака на КСИР срещу търговски товарен кораб, преминаващ през Ормузкия проток – ключова артерия за световните доставки на петрол.

Атака срещу енергийната инфраструктура на Кувейт

Малко преди съобщенията за американските удари, Министерството на отбраната на Кувейт официално потвърди, че страната е станала обект на агресия. Според официалното изявление на армията, вражески дрон е ударил офшорна сондажна платформа, оперирана от държавната компания "Kuwait Oil Company", намираща се в кувейтски териториални води. При удара е ранен един служител, който вече получава необходимата медицинска помощ, и са нанесени материални щети.

Едновременно с това кувейтските военни съобщиха, че три сухопътни гранични пункта в северната част на страната също са били подложени на „криминална и агресивна атака“. В цялата страна бяха задействани сирените за въздушна тревога, а противовъздушната отбрана на Кувейт влезе в режим на активно прехващане на множество вражески ракети и безпилотни апарати. Отбранителното ведомство на емирството не посочи директно извършителя на нападението, но потвърди, че армията остава в състояние на пълна бойна готовност.

Контекст на ескалацията

Днешните сблъсъци са част от по-широк регионален конфликт, който се разрасна след срива на краткотрайното споразумение за прекратяване на огъня между САЩ и Иран от предходните седмици. През последните дни Техеран възобнови атаките си срещу търговски плавателни съдове в протока и обяви водния път за затворен за международно преминаване, което предизвика острата реакция на Белия дом.

Вашингтон и Централното командване на САЩ (CENTCOM) неколкократно предупредиха, че няма да позволят блокиране на свободата на корабоплаването и ще налагат "тежки последици" за всеки опит за дестабилизация на енергийните пазари. С днешните удари по бреговата инфраструктура и патрулните лодки на КСИР, конфликтът навлиза в критична фаза на директна военна конфронтация.

Какво се случи в Южен Иран?

Според първоначалната информация, разпространена от иранската полуофициална агенция „Фарс“, серия от силни експлозии са били чути в източните покрайнини на ключовия пристанищен град Бандар Абас, както и в крайбрежните зони около стратегическия остров Кешм. Агенция „Мер“ също потвърди за инцидентите, като към момента естеството и точният произход на взривовете остават обект на изясняване. Местни източници съобщават, че в провинция Хормозган са се задействали системите за противовъздушна отбрана на Ислямската република, а иранската държавна телевизия потвърди за експлозии и в района на по-малките крайбрежни градове Сирик и Джаск.

Официалните ирански власти и местните управители потвърдиха за детонации в района, но успокоиха, че по предварителни данни няма загинали или пострадали граждани. Инцидентът е част от мащабна вълна от нови американски атаки, дошли в отговор на подновеното напрежение около корабоплаването в региона.

Според официално съобщение на държавната информационна агенция ИРНА, ракети, изстреляни от "врага", са поразили обекти на територията на остров Кешм в следобедните часове на 12 юли. По-късно местният губернатор Хосейн Амир Теймури направи изявление, в което категорично посочи, че вследствие на атаката няма регистрирани човешки жертви.

Остров Кешм, разположен непосредствено до Ормузкия пролив, се смята за основен стълб в крайбрежната отбранителна система на Иран и редовно приютява съоръжения за противовъздушна отбрана, радарни станции и бази на Ислямската революционна гвардия.

Икономически последици

Пълното блокиране на Ормузкия проток, през който в нормални условия преминава близо една пета от световния петрол и втечнен природен газ, вече предизвика шокови вълни на енергийните пазари. Анализатори предупреждават, че ако блокадата продължи, цените на суровия петрол и горивата в глобален мащаб ще скочат драстично, заплашвайки да отключат нова вълна от световна инфлация. Повече от 6000 моряци и десетки танкери остават блокирани в капан във водите на Персийския залив, изчаквайки развръзката на конфликта.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ЛОШО НЕЩА СТАВАТ

    22 12 Отговор
    Лоши. Евреите подпалиха целия свят.

    Коментиран от #18, #35

    19:38 12.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Кирил

    24 19 Отговор
    Иран е пример как богата държава е съсипана и народа живее в мизерия заради политиците й.

    Коментиран от #7, #9, #29, #36

    19:40 12.07.2026

  • 5 Яшар

    10 14 Отговор
    250г срещу 5000 г ...сащ много разчитат на ракети,технологии,Гуг.ъл Ал ...на филми за че.нгета,фан.тазии,човеци който ръкомахат сценично за да направляват самолети
    ..американската мечта ....дано не съм лош пророк ,но Иран може и да ги ра-зпла,че пак...бях на 30 и кусур през 2001 ...когато мю.слит/ата р/азпл.акаха сащ и запада ...и сащ нищо не можа да им направи 25 години

    Коментиран от #30

    19:40 12.07.2026

  • 6 Луд с картечница

    14 11 Отговор
    Янките скоро привършват джепането и няма да могат да пукат ,а се точат на Китай ,да ривьеш или да се смееш .

    19:42 12.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 МНОГО БЛАГО

    5 6 Отговор
    Бензина утре по 3 юро.

    Коментиран от #22

    19:51 12.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мирчо

    9 11 Отговор

    До коментар #2 от "ЛОШО НЕЩА СТАВАТ":

    Всичко започна след саботажа на границата между Израел и Газа на 7 октомври.Това не е в интерес на евреите. Факт! Не знам кой го направи това
    , но в този случай със сигурност евреите не са запалили света.

    Коментиран от #32

    19:52 12.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Малоумна Копейка

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "604":

    Прав си! Американските самолети които бомбят Иран излитат от Израел и от САЩ.... Абе от къде ви намират такива остри....

    Коментиран от #28

    19:59 12.07.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "МНОГО БЛАГО":

    Бензина расте
    Задръстванията по пътищата...също.

    Коментиран от #25

    20:00 12.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 МНОГО БЛАГО

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Утре таратора по черноморието вече ще е по 30 юро.

    20:02 12.07.2026

  • 26 Аз съм веган

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "А КЕФИ ЛИ ТЕ":

    Вие копейките правите така. Великите православни мюсюлмани.

    20:04 12.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Близко

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кирил":

    Заради политиците, да, по-точно заради корумпираните западни политици.

    20:08 12.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мдаа...

    0 3 Отговор
    Вече платихме на Русия всички разходи по СВО през надценката дето руснаците реализираха за двата месеца след като инфантилния идиот тръмп се поведе по акъла на "приятелчето" си биби. Сега ще им платим магистралата около Азовско море, високоскоростната ж.п. линия Москва-Санкт Петербург, възстановяването на Донбас и Курск и какво ли още не. Щото в ЕсеС сме тарикати.

    Коментиран от #39, #41

    20:08 12.07.2026

  • 32 Вярно ли?

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Мирчо":

    А как пък допусна такова нещо най- доброто разузнаване в света?

    20:10 12.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 604

    1 2 Отговор
    ся наратива е да не се споменават загубите на краварника и сатаняху, кикикикиккя

    20:11 12.07.2026

  • 35 лоша работа

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "ЛОШО НЕЩА СТАВАТ":

    40 триллиона трудно се гасят..

    20:11 12.07.2026

  • 36 Бъркаш

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кирил":

    Не е заради "нейните политици"!
    А обогатяването на уран за мирни цели има точно толкова общо със ситуацията, колкото и праха за пране в епруветката.

    Сега опитай, да съставиш изречението си правилно!

    20:12 12.07.2026

  • 37 Бутача

    5 0 Отговор
    БАЙ ДОНЧО ИМ ИЗКЪРТИ МАТКИТЕ

    20:15 12.07.2026

  • 38 Уния двете вещици къде са?

    0 1 Отговор
    Санкции ще налагаме ли на някого в тоя ормуз или ще си траем?

    Коментиран от #40

    20:24 12.07.2026

  • 39 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мдаа...":

    Кой купува скъпо петрол
    Над борсовата цена.

    20:26 12.07.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Уния двете вещици къде са?":

    Ами наложи санкции на САЩ
    Кой та спира

    20:27 12.07.2026

  • 41 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Мдаа...":

    Тия гориво немат
    Ти за некакви ползи от СВОто за Русия ми говориш.

    20:28 12.07.2026

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