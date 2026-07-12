САЩ атакуваха ирански сили в Ормузкия проток след удар срещу платформа в Кувейт

Ситуацията в Близкия изток ескалира рязко през днешния ден след поредица от военни сблъсъци и нападения в стратегическия регион на Персийския залив.

Американските въоръжени сили са предприели масирани ответни удари срещу ирански военни обекти в района на Ормузкия проток. Действията на Вашингтон идват непосредствено след нова вълна от нападения с дронове и ракети, една от които порази офшорна сондажна платформа на територията на Кувейт.

САЩ отвърнаха на удара в Ормузкия проток

Информацията за американската офанзива бе съобщена първоначално в социалната мрежа X от известния израелски и американски журналист на Axios Барак Равид. Позовавайки се на официален представител на американската администрация, той разкри, че въоръжените сили на САЩ са атакували ключови отбранителни и нападателни позиции на Иран.

Според пост на Равид, публикуван в следобедните часове, „американските сили са нанесли удари по системи за ракетна и противовъздушна отбрана, както и по лодки на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КСИР)“. Операцията е насочена към неутрализиране на способностите на елитното иранско военно поделение да застрашава международното корабоплаване. Според същия източник, американският отговор е провокиран от поредната атака на КСИР срещу търговски товарен кораб, преминаващ през Ормузкия проток – ключова артерия за световните доставки на петрол.

Атака срещу енергийната инфраструктура на Кувейт

Малко преди съобщенията за американските удари, Министерството на отбраната на Кувейт официално потвърди, че страната е станала обект на агресия. Според официалното изявление на армията, вражески дрон е ударил офшорна сондажна платформа, оперирана от държавната компания "Kuwait Oil Company", намираща се в кувейтски териториални води. При удара е ранен един служител, който вече получава необходимата медицинска помощ, и са нанесени материални щети.

Едновременно с това кувейтските военни съобщиха, че три сухопътни гранични пункта в северната част на страната също са били подложени на „криминална и агресивна атака“. В цялата страна бяха задействани сирените за въздушна тревога, а противовъздушната отбрана на Кувейт влезе в режим на активно прехващане на множество вражески ракети и безпилотни апарати. Отбранителното ведомство на емирството не посочи директно извършителя на нападението, но потвърди, че армията остава в състояние на пълна бойна готовност.

Контекст на ескалацията

Днешните сблъсъци са част от по-широк регионален конфликт, който се разрасна след срива на краткотрайното споразумение за прекратяване на огъня между САЩ и Иран от предходните седмици. През последните дни Техеран възобнови атаките си срещу търговски плавателни съдове в протока и обяви водния път за затворен за международно преминаване, което предизвика острата реакция на Белия дом.

Вашингтон и Централното командване на САЩ (CENTCOM) неколкократно предупредиха, че няма да позволят блокиране на свободата на корабоплаването и ще налагат "тежки последици" за всеки опит за дестабилизация на енергийните пазари. С днешните удари по бреговата инфраструктура и патрулните лодки на КСИР, конфликтът навлиза в критична фаза на директна военна конфронтация.

Какво се случи в Южен Иран?

Според първоначалната информация, разпространена от иранската полуофициална агенция „Фарс“, серия от силни експлозии са били чути в източните покрайнини на ключовия пристанищен град Бандар Абас, както и в крайбрежните зони около стратегическия остров Кешм. Агенция „Мер“ също потвърди за инцидентите, като към момента естеството и точният произход на взривовете остават обект на изясняване. Местни източници съобщават, че в провинция Хормозган са се задействали системите за противовъздушна отбрана на Ислямската република, а иранската държавна телевизия потвърди за експлозии и в района на по-малките крайбрежни градове Сирик и Джаск.

Официалните ирански власти и местните управители потвърдиха за детонации в района, но успокоиха, че по предварителни данни няма загинали или пострадали граждани. Инцидентът е част от мащабна вълна от нови американски атаки, дошли в отговор на подновеното напрежение около корабоплаването в региона.

Според официално съобщение на държавната информационна агенция ИРНА, ракети, изстреляни от "врага", са поразили обекти на територията на остров Кешм в следобедните часове на 12 юли. По-късно местният губернатор Хосейн Амир Теймури направи изявление, в което категорично посочи, че вследствие на атаката няма регистрирани човешки жертви.

Остров Кешм, разположен непосредствено до Ормузкия пролив, се смята за основен стълб в крайбрежната отбранителна система на Иран и редовно приютява съоръжения за противовъздушна отбрана, радарни станции и бази на Ислямската революционна гвардия.

Икономически последици

Пълното блокиране на Ормузкия проток, през който в нормални условия преминава близо една пета от световния петрол и втечнен природен газ, вече предизвика шокови вълни на енергийните пазари. Анализатори предупреждават, че ако блокадата продължи, цените на суровия петрол и горивата в глобален мащаб ще скочат драстично, заплашвайки да отключат нова вълна от световна инфлация. Повече от 6000 моряци и десетки танкери остават блокирани в капан във водите на Персийския залив, изчаквайки развръзката на конфликта.