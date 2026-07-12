Мащабна рокада в Киев: Зеленски сменя премиера Свириденко и преформатира правителството

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес мащабни персонални промени в управлението на страната, включително решението си да замени министър-председателя Юлия Свириденко, предаде агенция Ройтерс.

Решението за смяна на премиера задейства законова процедура, при която цялото правителство на Украйна преминава в оставка до гласуването на нов кабинет от Върховната рада (парламента).

В изявление, публикувано в социалните мрежи, Зеленски поясни, че администрацията му преминава към „актуализирана политическа стратегия“, която изисква обновление на Министерския съвет и на ръководството на ключови правоохранителни органи.

Новите приоритети: Дипломация „на парче“ и вътрешна устойчивост

Според разпространената от Ройтерс и Франс прес информация, новата стратегия на Киев предвижда разделянето на външнополитическите приоритети между опитни политически фигури с тесен ресор. Конкретни чиновници ще отговарят директно за ключови направления като:

Военното сътрудничество със САЩ и доставките на Пейтриът;

Проекта за европейска противоракетна отбрана;

Преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз;

Отношенията с държавите от Близкия изток, Персийския залив и Китай.

Във вътрешен план новите приоритети на правителството ще се фокусират върху укрепването на прифронтовите и граничните райони, ускоряване на доставките на оръжия и дронове за армията, подготовка на критичната инфраструктура за предстоящата зима и реформи в държавните компании.

Наследството на Юлия Свириденко и нейният следващ пост

Юлия Свириденко пое премиерския пост през юли 2025 г. на 39-годишна възраст. Преди това тя заемаше позициите на първи вицепремиер и министър на икономиката. Свириденко изигра ключова роля в договарянето на стратегическото споразумение за критични минерали между Киев и Вашингтон, което помогна за стабилизирането на отношенията с американската администрация.

Зеленски благодари публично на Свириденко за нейната „ясна, стабилна и ефективна работа“ и съобщи, че ѝ е предложил да оглави ново и важно направление в отношенията с „ключов международен партньор“. Малко по-късно самата Свириденко потвърди оставката си в приложението Телеграм, като написа, че е горда от възможността да води правителството в един от най-трудните периоди от модерната история на страната и остава готова да служи на държавата. Опозиционният украински депутат Ярослав Железняк съобщи в своя канал, че се очаква Свириденко да бъде назначена за нов посланик на Украйна в САЩ.

Възможните наследници и вътрешнополитически контекст

Промените в кабинета изненадаха част от политическия елит в Киев, предава изданието Айриш Таймс. Депутати от управляващата партия коментират, че слухове за рокади е имало отдавна, но те са били очаквани по-късно през есента. Сред потенциалните кандидати за нов министър-председател, обсъждани в политическите среди, се споменават:

Серхий Корецки – ръководител на държавната енергийна компания „Нафтогаз“ (сочен от анализатори за фаворит);

– ръководител на държавната енергийна компания „Нафтогаз“ (сочен от анализатори за фаворит); Денис Шмигал – настоящ министър на енергетиката и бивш премиер;

– настоящ министър на енергетиката и бивш премиер; Михайло Федоров – министър на отбраната.

Международните наблюдатели отбелязват, че реорганизацията се случва на фона на корупционния скандал, известен като делото „Мидас“, включващ разследване за подкупи на стойност 100 милиона долара в държавната компания „Енергоатом“. Според публикации на Ройтерс и Ал Джазира, въпреки че антикорупционните разследвания хвърлят сянка върху администрацията, разместванията целят най-вече да дадат нов импулс на държавния апарат в условията на продължаващите руски атаки срещу енергийната мрежа на страната.

Всички персонални промени в кабинета предстои да бъдат внесени за гласуване и официално одобрение от Върховната рада на Украйна, като не се очакват спънки от страна на депутатите поради настоящото военно положение.