Мащабна рокада в Киев: Зеленски сменя премиера Свириденко и преформатира правителството

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес мащабни персонални промени в управлението на страната, включително решението си да замени министър-председателя Юлия Свириденко, предаде агенция Ройтерс.
Решението за смяна на премиера задейства законова процедура, при която цялото правителство на Украйна преминава в оставка до гласуването на нов кабинет от Върховната рада (парламента).
В изявление, публикувано в социалните мрежи, Зеленски поясни, че администрацията му преминава към „актуализирана политическа стратегия“, която изисква обновление на Министерския съвет и на ръководството на ключови правоохранителни органи.
Новите приоритети: Дипломация „на парче“ и вътрешна устойчивост
Според разпространената от Ройтерс и Франс прес информация, новата стратегия на Киев предвижда разделянето на външнополитическите приоритети между опитни политически фигури с тесен ресор. Конкретни чиновници ще отговарят директно за ключови направления като:
- Военното сътрудничество със САЩ и доставките на Пейтриът;
- Проекта за европейска противоракетна отбрана;
- Преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз;
- Отношенията с държавите от Близкия изток, Персийския залив и Китай.
Във вътрешен план новите приоритети на правителството ще се фокусират върху укрепването на прифронтовите и граничните райони, ускоряване на доставките на оръжия и дронове за армията, подготовка на критичната инфраструктура за предстоящата зима и реформи в държавните компании.
Наследството на Юлия Свириденко и нейният следващ пост
Юлия Свириденко пое премиерския пост през юли 2025 г. на 39-годишна възраст. Преди това тя заемаше позициите на първи вицепремиер и министър на икономиката. Свириденко изигра ключова роля в договарянето на стратегическото споразумение за критични минерали между Киев и Вашингтон, което помогна за стабилизирането на отношенията с американската администрация.
Зеленски благодари публично на Свириденко за нейната „ясна, стабилна и ефективна работа“ и съобщи, че ѝ е предложил да оглави ново и важно направление в отношенията с „ключов международен партньор“. Малко по-късно самата Свириденко потвърди оставката си в приложението Телеграм, като написа, че е горда от възможността да води правителството в един от най-трудните периоди от модерната история на страната и остава готова да служи на държавата. Опозиционният украински депутат Ярослав Железняк съобщи в своя канал, че се очаква Свириденко да бъде назначена за нов посланик на Украйна в САЩ.
Възможните наследници и вътрешнополитически контекст
Промените в кабинета изненадаха част от политическия елит в Киев, предава изданието Айриш Таймс. Депутати от управляващата партия коментират, че слухове за рокади е имало отдавна, но те са били очаквани по-късно през есента. Сред потенциалните кандидати за нов министър-председател, обсъждани в политическите среди, се споменават:
- Серхий Корецки – ръководител на държавната енергийна компания „Нафтогаз“ (сочен от анализатори за фаворит);
- Денис Шмигал – настоящ министър на енергетиката и бивш премиер;
- Михайло Федоров – министър на отбраната.
Международните наблюдатели отбелязват, че реорганизацията се случва на фона на корупционния скандал, известен като делото „Мидас“, включващ разследване за подкупи на стойност 100 милиона долара в държавната компания „Енергоатом“. Според публикации на Ройтерс и Ал Джазира, въпреки че антикорупционните разследвания хвърлят сянка върху администрацията, разместванията целят най-вече да дадат нов импулс на държавния апарат в условията на продължаващите руски атаки срещу енергийната мрежа на страната.
Всички персонални промени в кабинета предстои да бъдат внесени за гласуване и официално одобрение от Върховната рада на Украйна, като не се очакват спънки от страна на депутатите поради настоящото военно положение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
20:16 12.07.2026
2 Яшар
20:17 12.07.2026
3 Хе хе...
Найс, а?
20:17 12.07.2026
4 Време е
20:18 12.07.2026
5 Хе хе...
20:19 12.07.2026
6 Мими Кучева🐕
Коментиран от #17
20:20 12.07.2026
7 Узурпатор на властта!
20:20 12.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Володимир Зеленски, президент
Никой копче не може ми каже, от мен зависи ще има ли ток в Москва, парад, бензин, сън 👆
Коментиран от #14
20:23 12.07.2026
10 Механик
И на тоя като на приятелчето му Линдзи ще му прилошее нещо и ще ритне две-три тикмета преди да си повърне карантията.
20:24 12.07.2026
11 Феникс
20:24 12.07.2026
12 Артилерист
20:25 12.07.2026
13 Питам
20:25 12.07.2026
14 Механик
До коментар #9 от "Володимир Зеленски, президент":В киевското метро има ли ток, бензин и прочее?
Издишахте ли обеднения уран или има още да го дишате?
Нощеска ще има ли бангаранга-парти в киев?
п.п.
Не забравяй утре сутрин да скимтиш колко лоши са руснаците! Чу ли?
20:26 12.07.2026
15 хахаха
20:27 12.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Мими Котева🐈
До коментар #6 от "Мими Кучева🐕":Да сменят Путин с Ленин 🦧🥳🤣🤣🤣👍
20:33 12.07.2026
18 Налудник
Коментиран от #20
20:33 12.07.2026
19 Картаген
А Зели не прощава някой да има повече от него.
Една линия за блясък в окото,втора линия за смелост и третата го прави великан.След поредната перемога ,громейки за кой ли път Руссия , едвам успява да се върне в КйФ,да си уволни премиерката.
20:37 12.07.2026
20 Розовото пони Путин 🦄
До коментар #18 от "Налудник":Това го правя по няколко пъти на ден в бункера🦄👯♂️😂
20:39 12.07.2026
21 други не виреят, другите имат професия
20:40 12.07.2026
22 Дааа
20:41 12.07.2026