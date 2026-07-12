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Мащабна рокада в Киев: Зеленски сменя премиера Свириденко и преформатира правителството
  Тема: Украйна

Мащабна рокада в Киев: Зеленски сменя премиера Свириденко и преформатира правителството

12 Юли, 2026 20:11, обновена 12 Юли, 2026 20:15 936 22

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Президентът на Украйна обяви нова политическа стратегия в петата година от войната; очакват се промени и в ръководството на правоохранителните органи

Мащабна рокада в Киев: Зеленски сменя премиера Свириденко и преформатира правителството - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес мащабни персонални промени в управлението на страната, включително решението си да замени министър-председателя Юлия Свириденко, предаде агенция Ройтерс.

Решението за смяна на премиера задейства законова процедура, при която цялото правителство на Украйна преминава в оставка до гласуването на нов кабинет от Върховната рада (парламента).

В изявление, публикувано в социалните мрежи, Зеленски поясни, че администрацията му преминава към „актуализирана политическа стратегия“, която изисква обновление на Министерския съвет и на ръководството на ключови правоохранителни органи.

Новите приоритети: Дипломация „на парче“ и вътрешна устойчивост

Според разпространената от Ройтерс и Франс прес информация, новата стратегия на Киев предвижда разделянето на външнополитическите приоритети между опитни политически фигури с тесен ресор. Конкретни чиновници ще отговарят директно за ключови направления като:

  • Военното сътрудничество със САЩ и доставките на Пейтриът;
  • Проекта за европейска противоракетна отбрана;
  • Преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз;
  • Отношенията с държавите от Близкия изток, Персийския залив и Китай.

Във вътрешен план новите приоритети на правителството ще се фокусират върху укрепването на прифронтовите и граничните райони, ускоряване на доставките на оръжия и дронове за армията, подготовка на критичната инфраструктура за предстоящата зима и реформи в държавните компании.

Наследството на Юлия Свириденко и нейният следващ пост

Юлия Свириденко пое премиерския пост през юли 2025 г. на 39-годишна възраст. Преди това тя заемаше позициите на първи вицепремиер и министър на икономиката. Свириденко изигра ключова роля в договарянето на стратегическото споразумение за критични минерали между Киев и Вашингтон, което помогна за стабилизирането на отношенията с американската администрация.

Зеленски благодари публично на Свириденко за нейната „ясна, стабилна и ефективна работа“ и съобщи, че ѝ е предложил да оглави ново и важно направление в отношенията с „ключов международен партньор“. Малко по-късно самата Свириденко потвърди оставката си в приложението Телеграм, като написа, че е горда от възможността да води правителството в един от най-трудните периоди от модерната история на страната и остава готова да служи на държавата. Опозиционният украински депутат Ярослав Железняк съобщи в своя канал, че се очаква Свириденко да бъде назначена за нов посланик на Украйна в САЩ.

Възможните наследници и вътрешнополитически контекст

Промените в кабинета изненадаха част от политическия елит в Киев, предава изданието Айриш Таймс. Депутати от управляващата партия коментират, че слухове за рокади е имало отдавна, но те са били очаквани по-късно през есента. Сред потенциалните кандидати за нов министър-председател, обсъждани в политическите среди, се споменават:

  • Серхий Корецки – ръководител на държавната енергийна компания „Нафтогаз“ (сочен от анализатори за фаворит);
  • Денис Шмигал – настоящ министър на енергетиката и бивш премиер;
  • Михайло Федоров – министър на отбраната.

Международните наблюдатели отбелязват, че реорганизацията се случва на фона на корупционния скандал, известен като делото „Мидас“, включващ разследване за подкупи на стойност 100 милиона долара в държавната компания „Енергоатом“. Според публикации на Ройтерс и Ал Джазира, въпреки че антикорупционните разследвания хвърлят сянка върху администрацията, разместванията целят най-вече да дадат нов импулс на държавния апарат в условията на продължаващите руски атаки срещу енергийната мрежа на страната.

Всички персонални промени в кабинета предстои да бъдат внесени за гласуване и официално одобрение от Върховната рада на Украйна, като не се очакват спънки от страна на депутатите поради настоящото военно положение.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    22 5 Отговор
    Е тотален крах.

    20:16 12.07.2026

  • 2 Яшар

    21 5 Отговор
    То е се едно един ефрейтор ,да сменя редниците..мукрайна си има легитимен собственик и това е Русия !

    20:17 12.07.2026

  • 3 Хе хе...

    17 4 Отговор
    Преди около два месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн жители, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    20:17 12.07.2026

  • 4 Време е

    10 4 Отговор
    ....да го сменят него и изпратят в пандела !!

    20:18 12.07.2026

  • 5 Хе хе...

    15 5 Отговор
    Освен това, единствения шанс на зеле наркомана да оживее е да въсне в Русия, да си изпее всичко което знае за мръсотийките на запада и после да направи кариера в дърводобива в Сибир. В противен случай охраната му от ми6 ще му тегли куршума и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак е бил свидетел на прекалено много от гнусотийте на нато и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.

    20:19 12.07.2026

  • 6 Мими Кучева🐕

    13 4 Отговор
    Що не го смени с Линдзи Греъм!?🦧🥳🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #17

    20:20 12.07.2026

  • 7 Узурпатор на властта!

    14 4 Отговор
    Един нелегитимен президент какво може да сменя

    20:20 12.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Володимир Зеленски, президент

    4 15 Отговор
    Аз съм ШЕФА и бомбя Русия га ми скимне !!!
    Никой копче не може ми каже, от мен зависи ще има ли ток в Москва, парад, бензин, сън 👆

    Коментиран от #14

    20:23 12.07.2026

  • 10 Механик

    19 3 Отговор
    Този ще го приключат английските служби или Буданов (което е едно и също, де).
    И на тоя като на приятелчето му Линдзи ще му прилошее нещо и ще ритне две-три тикмета преди да си повърне карантията.

    20:24 12.07.2026

  • 11 Феникс

    14 3 Отговор
    Тоя нелегитимният потник е като Дънкан Маклауд , и накрая ще остане само един! :)

    20:24 12.07.2026

  • 12 Артилерист

    13 4 Отговор
    Плъховете "актуализират политическата стратегия" щото кораба май потъва...

    20:25 12.07.2026

  • 13 Питам

    8 3 Отговор
    А в наркотичен делириум не повтаря ли като учителя си с мустачките: ВЕНК? КЪДЕ Е ГЕНЕРАЛ ВЕНК?

    20:25 12.07.2026

  • 14 Механик

    13 3 Отговор

    До коментар #9 от "Володимир Зеленски, президент":

    В киевското метро има ли ток, бензин и прочее?
    Издишахте ли обеднения уран или има още да го дишате?
    Нощеска ще има ли бангаранга-парти в киев?
    п.п.
    Не забравяй утре сутрин да скимтиш колко лоши са руснаците! Чу ли?

    20:26 12.07.2026

  • 15 хахаха

    11 3 Отговор
    тоя като стане сгъзъ нагоре и сменя министър председателя, демокрация в действие

    20:27 12.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мими Котева🐈

    2 6 Отговор

    До коментар #6 от "Мими Кучева🐕":

    Да сменят Путин с Ленин 🦧🥳🤣🤣🤣👍

    20:33 12.07.2026

  • 18 Налудник

    8 2 Отговор
    В бързината, диагонално, прочетох "...сменя памперса"...

    Коментиран от #20

    20:33 12.07.2026

  • 19 Картаген

    7 1 Отговор
    Свидленко тайно си направила освен златно Веце,ами и златно биде.
    А Зели не прощава някой да има повече от него.
    Една линия за блясък в окото,втора линия за смелост и третата го прави великан.След поредната перемога ,громейки за кой ли път Руссия , едвам успява да се върне в КйФ,да си уволни премиерката.

    20:37 12.07.2026

  • 20 Розовото пони Путин 🦄

    1 5 Отговор

    До коментар #18 от "Налудник":

    Това го правя по няколко пъти на ден в бункера🦄👯‍♂️😂

    20:39 12.07.2026

  • 21 други не виреят, другите имат професия

    3 0 Отговор
    И тоя е умен колкото Боко, който искаше да нулира прехода и да започнем от начало !

    20:40 12.07.2026

  • 22 Дааа

    4 0 Отговор
    39 годишен Премиер. Сериозна работа.

    20:41 12.07.2026

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