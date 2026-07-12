Новини
Свят »
САЩ »
Гутериш призова САЩ и Иран към преговори

Гутериш призова САЩ и Иран към преговори

12 Юли, 2026 20:31, обновена 12 Юли, 2026 20:34 484 3

  • гутериш-
  • оон-
  • преговори-
  • сащ-
  • иран

Генералният секретар на ООН е разтревожен от риска от пълномащабна война в Близкия изток

Гутериш призова САЩ и Иран към преговори - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази сериозно безпокойство от възобновяването на военните действия в Персийския залив между САЩ и Иран.

Според изявление на неговия говорител Стефан Дюжарик, цитирано от Световната организация, ескалацията рискува да провали целия постигнат до момента дипломатически напредък.

Гутериш настоя двете държави незабавно да прекратят размяната на удари, да проявят максимална сдържаност и да се завърнат на масата за преговори.

Напрежението в региона се повиши драстично след поредица от взаимни атаки, които доведоха до почти пълно спиране на корабоплаването в стратегическия Ормузки пролив и засегнаха световните енергийни пазари.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казал бил? смешник

    1 0 Отговор
    Тоя алкохолик кой пък го бръсне за слива?

    20:37 12.07.2026

  • 2 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Е, що, нали оня войнолюбец линзера пукяса? Къв риск?

    20:37 12.07.2026

  • 3 мамник

    2 0 Отговор
    Па за кво има да преговарат? Едните са си на земята,другите са навлеци търсещи безплатен петрол! Решението на проблема е очеваден!!!

    20:39 12.07.2026