Гутериш призова САЩ и Иран към преговори

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш изрази сериозно безпокойство от възобновяването на военните действия в Персийския залив между САЩ и Иран.

Според изявление на неговия говорител Стефан Дюжарик, цитирано от Световната организация, ескалацията рискува да провали целия постигнат до момента дипломатически напредък.

Гутериш настоя двете държави незабавно да прекратят размяната на удари, да проявят максимална сдържаност и да се завърнат на масата за преговори.

Напрежението в региона се повиши драстично след поредица от взаимни атаки, които доведоха до почти пълно спиране на корабоплаването в стратегическия Ормузки пролив и засегнаха световните енергийни пазари.