Черна статистика: Над 10 000 жертви на екстремните горещини в Европа, възрастните хора са най-засегнати

Екстремната вълна от аномални жеги, която обхвана европейския континент през последните седмици, доведе до безпрецедентна хуманитарна и здравна криза.

По последни данни на Европейския център за мониторинг на смъртността, най-малко 10 000 души са загубили живота си пряко или косвено заради необичайно високите температури.

Статистиката разкрива изключително тревожна тенденция за уязвимостта на застаряващото население на Стария континент. Повече от 9000 от регистрираните смъртни случаи са сред хора над 65 години. Лекари и климатолози подчертават, че продължителното термично натоварване изправя пред сериозен риск хората с хронични сърдечносъдови и респираторни заболявания.

Кои държави са най-тежко засегнати?

Според международните информационни агенции и докладите на здравните власти, вълната от екстремно време е нанесла най-тежки поражения в Западна и Централна Европа:

Германия: Страната е сред най-сериозно ударените от горещата вълна, като Институтът „Роберт Кох“ вече отчете над 5120 смъртни случая, свързани с жегите.

Страната е сред най-сериозно ударените от горещата вълна, като Институтът „Роберт Кох“ вече отчете над 5120 смъртни случая, свързани с жегите. Франция и Белгия: Френските здравни власти съобщават за критичен скок на смъртността с близо 29% в най-горещите седмици, докато в Белгия повишението достигна близо 39% спрямо обичайните нива за сезона.

Френските здравни власти съобщават за критичен скок на смъртността с близо 29% в най-горещите седмици, докато в Белгия повишението достигна близо 39% спрямо обичайните нива за сезона. Южна Европа: Испания и Италия също регистрират хиляди допълнителни смъртни случаи, като болниците и спешните отделения в големите градове работят на предела на капацитета си.

Призивът на Световната здравна организация (СЗО)

Генералният директор на СЗО, Тедрос Аданом Гебрейесус, предупреди, че климатичните промени превръщат горещите вълни в „невидима пандемия“. „Всяко лято, в което не успяваме да изградим адекватни системи за ранно предупреждение и защита на градската среда, е лято, за което плащаме с човешки животи“, посочват от организацията.

Освен непосредствения риск от топлинен удар и дехидратация, аномалните температури, достигащи на места до 42–43 градуса, причиняват масови проблеми със съня, хронична умора и срив в електропреносните мрежи на редица държави.

Здравните експерти съветват гражданите – особено в рисковите групи над 65 години – да избягват излизането на открито в пиковите часове между 11:00 и 17:00 часа, да консумират обилно количество вода и да поддържат постоянен контакт със своите по-възрастни близки и съседи.