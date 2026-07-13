Нова вълна от американски удари в Иран: Поразени са най-малко 13 града

САЩ нанесоха масирани въздушни удари срещу Ислямската република. Американската армия е атакувала военни и стратегически обекти в най-малко 13 ирански града, съобщи близката до силите за сигурност агенция NourNews.
Операцията бележи поредната мащабна ескалация на напрежението в Близкия изток.
Кои градове бяха атакувани?
Според официалната информация от Техеран, ударите са засегнали стратегически региони в страната. Списъкът на поразените градове включва:
- Абадан и Ахваз
- Бандар Абас и Бандар Махшахр
- Бехбахан, Дезфул и Ендимешк
- Бушер (района на ядрената централа)
- Джаск и Сирик
- Островите Кешм и Хоррамшахр
- Хондаб
Причина за американската офанзива
Военната кампания на САЩ е в отговор на продължаващите атаки срещу търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Последният сериозен инцидент включваше нападение срещу контейнеровоза „Галакси“, плаващ под кипърски флаг.
Американското Централно командване (СЕНТКОМ) по-рано обяви, че няма да толерира заплахите за глобалната сигурност в региона. Вашингтон вече затегна икономическия натиск, като отмени ключови петролни лицензи на Техеран.
Техеран заплашва със „смазващ отговор“
Иранските власти и Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) осъдиха действията на САЩ. Те ги определиха като грубо нарушение на предишни споразумения за примирие.
От КГИР предупредиха, че всяка следваща намеса в Ормузкия проток ще срещне незабавна военна реакция. Регионът остава в състояние на пълна бойна готовност, а международните партньори призовават за спешно завръщане към дипломацията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луд
04:54 13.07.2026
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3 Този коментар е премахнат от модератор.