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Нова вълна от американски удари в Иран: Поразени са най-малко 13 града

Нова вълна от американски удари в Иран: Поразени са най-малко 13 града

13 Юли, 2026 04:34, обновена 13 Юли, 2026 05:04 629 3

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Иранската агенция NourNews съобщи за въздушни нападения срещу ключови пристанища, икономически центрове и стратегически зони в страната

Нова вълна от американски удари в Иран: Поразени са най-малко 13 града - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ нанесоха масирани въздушни удари срещу Ислямската република. Американската армия е атакувала военни и стратегически обекти в най-малко 13 ирански града, съобщи близката до силите за сигурност агенция NourNews.

Операцията бележи поредната мащабна ескалация на напрежението в Близкия изток.

Кои градове бяха атакувани?

Според официалната информация от Техеран, ударите са засегнали стратегически региони в страната. Списъкът на поразените градове включва:

  • Абадан и Ахваз
  • Бандар Абас и Бандар Махшахр
  • Бехбахан, Дезфул и Ендимешк
  • Бушер (района на ядрената централа)
  • Джаск и Сирик
  • Островите Кешм и Хоррамшахр
  • Хондаб

Причина за американската офанзива

Военната кампания на САЩ е в отговор на продължаващите атаки срещу търговското корабоплаване в Ормузкия проток. Последният сериозен инцидент включваше нападение срещу контейнеровоза „Галакси“, плаващ под кипърски флаг.

Американското Централно командване (СЕНТКОМ) по-рано обяви, че няма да толерира заплахите за глобалната сигурност в региона. Вашингтон вече затегна икономическия натиск, като отмени ключови петролни лицензи на Техеран.

Техеран заплашва със „смазващ отговор“

Иранските власти и Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) осъдиха действията на САЩ. Те ги определиха като грубо нарушение на предишни споразумения за примирие.

От КГИР предупредиха, че всяка следваща намеса в Ормузкия проток ще срещне незабавна военна реакция. Регионът остава в състояние на пълна бойна готовност, а международните партньори призовават за спешно завръщане към дипломацията.


Иран (Ислямска Република)
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  • 1 Луд

    2 0 Отговор
    Кои прибира таксите които се плащат във Кипър .

    04:54 13.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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