Трагедия в Чили: Кола се вряза в пазар, има загинали и ранени (ОБЗОР)

Шестима души загубиха живота си, а други седем бяха ранени при ужасяващ инцидент в Чили, след като автомобил излезе от пътя и връхлетя върху сергии и пешеходци на оживен пазар на открито. Трагедията се разигра в крайбрежния град Виня дел Мар, разположен на около 120 километра западно от столицата Сантяго.

Какво се случи на пазара „Кауполикан“?

Инцидентът е станал в сутрешните часове на популярния пазар „Кауполикан“ в квартал Гомес Кареньо. Мястото е известно с това, че всяка неделя събира хиляди купувачи около своите над 1000 търговски сергии.

Според свидетелски показания, събрани от чилийската полиция, автомобилът се е движил с изключително висока скорост в правилното платно, преди шофьорът да загуби контрол. Превозното средство се е качило на тротоара, завъртяло се е и е помело хората сред търговските обекти. Местният полицейски префект полковник Хорхе Гуаита поясни, че удар в близка автобусна спирка най-накрая е спрял автомобила, предотвратявайки още по-голям брой жертви.

Кой е задържаният шофьор?

Водачът на автомобила е подофицер от чилийските Военноморски сили (ВМС), който по време на катастрофата не е бил на служба. Той е единственият задържан по случая.

От командването на ВМС излязоха с официално изявление, в което потвърдиха инцидента и заявиха, че оказват пълно съдействие на разследващите органи. При направения на място тест за алкохол с дрегер, пробата на военнослужещия е отрицателна. Пред разследващите мъжът е споделил, че „не помни абсолютно нищо“ от момента на сблъсъка.

Версии за инцидента и състояние на ранените

Властите разглеждат няколко хипотези за трагедията:

Влошени метеорологични условия: По време на инцидента в района е валял лек дъжд, което може да е довело до аквапланинг и загуба на контрол.

По време на инцидента в района е валял лек дъжд, което може да е довело до аквапланинг и загуба на контрол. Предишен сблъсък: Очевидци твърдят, че превозното средство може да е претърпяло лек удар с друга кола секунди преди това, което да е паникьосало водача.

Очевидци твърдят, че превозното средство може да е претърпяло лек удар с друга кола секунди преди това, което да е паникьосало водача. Шофиране с несъобразена скорост: Високата скорост остава водещ фактор в разследването.

Пострадалите са настанени по спешност в местната болница „Густаво Фрике“. Сред приетите за лечение има и две бебета с различни травми. За щастие, медицинските екипи потвърдиха, че към момента нито един от ранените не се намира в критично или опасно за живота състояние.

Реакцията на държавния глава

Президентът на Чили Хосе Антонио Каст направи изявление в социалната мрежа X, с което обяви, че страната е потънала в скръб.

„Тази трагедия във Виня дел Мар почерни цялата нация. Изказвам своите съболезнования на семействата на жертвите. Всички държавни институции работят мобилизирано за подкрепа на пострадалите и за пълното изясняване на отговорността за това болезнено събитие“, заяви президентът Каст.

Разследването по случая продължава под надзора на прокуратурата в област Валпараисо.