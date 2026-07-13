Новини
Свят »
Тайланд »
Черна нощ в Азия: Десетки загинали при огромен пожар в Банкок и мащабни бедствия в Бангладеш

Черна нощ в Азия: Десетки загинали при огромен пожар в Банкок и мащабни бедствия в Бангладеш

13 Юли, 2026 06:21, обновена 13 Юли, 2026 06:27 611 0

  • бангладеш-
  • тайланд-
  • бедствия-
  • жертви

Най-малко 27 души загинаха в пламъци в тайландската столица, докато мощни мусони отнеха живота на над 51 души в Бангладеш и блокираха милиони

Черна нощ в Азия: Десетки загинали при огромен пожар в Банкок и мащабни бедствия в Бангладеш - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Черна серия от бедствия беляза изминалата нощ в Югоизточна Азия, оставяйки десетки загинали и стотици ранени при два отделни тежки инцидента в Тайланд и Бангладеш. Според последните данни на местните власти, публикувани от световните агенции, огромен пожар е изпепелил популярно заведение в Банкок, а в същото време Югоизточен Бангладеш е парализиран от опустошителни мусонни наводнения.

Огнен капан в Банкок: Поне 27 жертви в нощно заведение

Огромен пожар избухна в кръчма в северната част на тайландската столица Банкок в малките часове на нощта. Сигналът за инцидента е подаден около полунощ местно време, като стихията е хванала посетителите в капан.

  • Брой на жертвите: Потвърдена е смъртта на най-малко 27 души. Няколко десетки са ранени и спешно транспортирани до близките болници с тежки изгаряния и обгазявания.
  • Реакция на властите: Премиерът на Тайланд, Анутин Чарнвиракул, пристигна лично на мястото на трагедията. Той коментира пред репортери, че причините за избухването на пламъците все още се изясняват.
  • Спасителна операция: На пожарникарите им е отнело около половин час, за да овладеят бушуващия огън. Кадри в социалните мрежи показват как гъст черен дим обвива сградата, докато хората панически се опитват да избягат през главния вход. След потушаването на пожара интериорът е напълно изпепелен.

Воден апокалипсис в Бангладеш: Над 51 загинали и милион блокирани

Ситуацията в Бангладеш остава критична, след като силните мусонни дъждове, започнали в началото на юли, предизвикаха мащабни наводнения и кални свлачища в югоизточната част на страната.

  • Мащаб на черната статистика: Правителството на страната потвърди, че броят на загиналите е достигнал най-малко 51 души, а ранените са десетки.
  • Хуманитарна криза: Водната стихия е засегнала пряко над 268 000 домакинства. Повече от един милион жители остават напълно отрязани от света, блокирани в домовете си без достъп до питейна вода, храна, електричество и комуникации.
  • Засегнати региони: Най-тежко е положението в крайбрежния район Кокс Базар. Там са разположени огромни бежански лагери, подслоняващи над 1.2 милиона рохинджа, чиито временни постройки са уязвими на свлачища.
  • Проблеми със спасителните акции: Прекъснатите пътища, липсата на ток и разрушената инфраструктура сериозно затрудняват спасителните екипи, които се опитват да достигнат до най-пострадалите села. Властите вече са отворили спешни центрове за подслон.

Спасителните операции и в двете държави продължават и към този час, като местните власти се опасяват, че броят на жертвите може да нарасне през следващите часове.


Тайланд
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ