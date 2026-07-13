Черна нощ в Азия: Десетки загинали при огромен пожар в Банкок и мащабни бедствия в Бангладеш

Черна серия от бедствия беляза изминалата нощ в Югоизточна Азия, оставяйки десетки загинали и стотици ранени при два отделни тежки инцидента в Тайланд и Бангладеш. Според последните данни на местните власти, публикувани от световните агенции, огромен пожар е изпепелил популярно заведение в Банкок, а в същото време Югоизточен Бангладеш е парализиран от опустошителни мусонни наводнения.
Огнен капан в Банкок: Поне 27 жертви в нощно заведение
Огромен пожар избухна в кръчма в северната част на тайландската столица Банкок в малките часове на нощта. Сигналът за инцидента е подаден около полунощ местно време, като стихията е хванала посетителите в капан.
- Брой на жертвите: Потвърдена е смъртта на най-малко 27 души. Няколко десетки са ранени и спешно транспортирани до близките болници с тежки изгаряния и обгазявания.
- Реакция на властите: Премиерът на Тайланд, Анутин Чарнвиракул, пристигна лично на мястото на трагедията. Той коментира пред репортери, че причините за избухването на пламъците все още се изясняват.
- Спасителна операция: На пожарникарите им е отнело около половин час, за да овладеят бушуващия огън. Кадри в социалните мрежи показват как гъст черен дим обвива сградата, докато хората панически се опитват да избягат през главния вход. След потушаването на пожара интериорът е напълно изпепелен.
Воден апокалипсис в Бангладеш: Над 51 загинали и милион блокирани
Ситуацията в Бангладеш остава критична, след като силните мусонни дъждове, започнали в началото на юли, предизвикаха мащабни наводнения и кални свлачища в югоизточната част на страната.
- Мащаб на черната статистика: Правителството на страната потвърди, че броят на загиналите е достигнал най-малко 51 души, а ранените са десетки.
- Хуманитарна криза: Водната стихия е засегнала пряко над 268 000 домакинства. Повече от един милион жители остават напълно отрязани от света, блокирани в домовете си без достъп до питейна вода, храна, електричество и комуникации.
- Засегнати региони: Най-тежко е положението в крайбрежния район Кокс Базар. Там са разположени огромни бежански лагери, подслоняващи над 1.2 милиона рохинджа, чиито временни постройки са уязвими на свлачища.
- Проблеми със спасителните акции: Прекъснатите пътища, липсата на ток и разрушената инфраструктура сериозно затрудняват спасителните екипи, които се опитват да достигнат до най-пострадалите села. Властите вече са отворили спешни центрове за подслон.
Спасителните операции и в двете държави продължават и към този час, като местните власти се опасяват, че броят на жертвите може да нарасне през следващите часове.
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