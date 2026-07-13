Черна нощ в Азия: Десетки загинали при огромен пожар в Банкок и мащабни бедствия в Бангладеш

Черна серия от бедствия беляза изминалата нощ в Югоизточна Азия, оставяйки десетки загинали и стотици ранени при два отделни тежки инцидента в Тайланд и Бангладеш. Според последните данни на местните власти, публикувани от световните агенции, огромен пожар е изпепелил популярно заведение в Банкок, а в същото време Югоизточен Бангладеш е парализиран от опустошителни мусонни наводнения.

Огнен капан в Банкок: Поне 27 жертви в нощно заведение

Огромен пожар избухна в кръчма в северната част на тайландската столица Банкок в малките часове на нощта. Сигналът за инцидента е подаден около полунощ местно време, като стихията е хванала посетителите в капан.

Брой на жертвите: Потвърдена е смъртта на най-малко 27 души . Няколко десетки са ранени и спешно транспортирани до близките болници с тежки изгаряния и обгазявания.

Потвърдена е смъртта на . Няколко десетки са ранени и спешно транспортирани до близките болници с тежки изгаряния и обгазявания. Реакция на властите: Премиерът на Тайланд, Анутин Чарнвиракул, пристигна лично на мястото на трагедията. Той коментира пред репортери, че причините за избухването на пламъците все още се изясняват.

Премиерът на Тайланд, Анутин Чарнвиракул, пристигна лично на мястото на трагедията. Той коментира пред репортери, че причините за избухването на пламъците все още се изясняват. Спасителна операция: На пожарникарите им е отнело около половин час, за да овладеят бушуващия огън. Кадри в социалните мрежи показват как гъст черен дим обвива сградата, докато хората панически се опитват да избягат през главния вход. След потушаването на пожара интериорът е напълно изпепелен.

Воден апокалипсис в Бангладеш: Над 51 загинали и милион блокирани

Ситуацията в Бангладеш остава критична, след като силните мусонни дъждове, започнали в началото на юли, предизвикаха мащабни наводнения и кални свлачища в югоизточната част на страната.

Мащаб на черната статистика: Правителството на страната потвърди, че броят на загиналите е достигнал най-малко 51 души , а ранените са десетки.

Правителството на страната потвърди, че броят на загиналите е достигнал , а ранените са десетки. Хуманитарна криза: Водната стихия е засегнала пряко над 268 000 домакинства. Повече от един милион жители остават напълно отрязани от света , блокирани в домовете си без достъп до питейна вода, храна, електричество и комуникации.

Водната стихия е засегнала пряко над 268 000 домакинства. Повече от , блокирани в домовете си без достъп до питейна вода, храна, електричество и комуникации. Засегнати региони: Най-тежко е положението в крайбрежния район Кокс Базар. Там са разположени огромни бежански лагери, подслоняващи над 1.2 милиона рохинджа, чиито временни постройки са уязвими на свлачища.

Най-тежко е положението в крайбрежния район Кокс Базар. Там са разположени огромни бежански лагери, подслоняващи над 1.2 милиона рохинджа, чиито временни постройки са уязвими на свлачища. Проблеми със спасителните акции: Прекъснатите пътища, липсата на ток и разрушената инфраструктура сериозно затрудняват спасителните екипи, които се опитват да достигнат до най-пострадалите села. Властите вече са отворили спешни центрове за подслон.

Спасителните операции и в двете държави продължават и към този час, като местните власти се опасяват, че броят на жертвите може да нарасне през следващите часове.