Земетресението във Венецуела: Жертвите достигнаха 4490, ООН спешно търси милиони за оцелелите

Черната статистика от катастрофалното бедствие във Венецуела продължава да расте 19 дни след трагедията.

Според последния официален доклад на ООН (OCHA), публикуван в ранните часове на 13 юли 2026 г., броят на потвърдените смъртни случаи е нараснал до 4490 души. Към момента 315 от откритите тела все още не са идентифицирани от съдебните лекари.

Мащабът на бедствието в цифри

Загинали: 4490 души

4490 души Ранени: 16 740 души

16 740 души Спасени изпод развалините: 6462 души

6462 души Останали без дом: 17 907 души

17 907 души Регистрирани вторични трусове (афтършокове): Над 1220

Над 1220 Оценка на преките материални щети: Около 37 милиарда щатски долара

Хронология на двойния трус

Бедствието започна на 24 юни 2026 г. в 18:04 часа местно време, когато северното крайбрежие на страната бе разтърсено от два последователни изключително силни плитки труса с магнитуд 7.2 и 7.5 по скалата на Рихтер, случили се в интервал от едва 39 секунди. Епицентърът беше локализиран по оста Сан Фелипе–Юмаре–Монталбан. Поради плиткия характер на земетресенията земната маса претърпя сериозни размествания, което доведе до мигновеното срутване на над 250 големи жилищни и обществени структури.

Най-тежко е положението в крайбрежния щат Ла Гуайра, където по данни на Britannica близо 80% от сградите са напълно или частично разрушени. Столицата Каракас също претърпя огромни структурни щети по ключова инфраструктура, включително частично срутване на международното летище.

ООН апелира за спешна помощ от 298 милиона долара

Заместник-генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси Том Флетчър приключи четиридневното си спешно посещение във Венецуела и отправи критичен призив към международната общност. Към настоящия Хуманитарен план за отговор беше добавен анекс за 298 милиона щатски долара, които трябва да покрият нуждите от първа необходимост на 1,3 милиона засегнати граждани през следващите шест месеца.

В момента на терен са разкрити най-малко 79 транзитни лагера в стадиони и спортни зали, където се осигурява подслон, храна и медицинска помощ на останалите без покрив над 17 000 венецуелци. На място оперират международни екипи за търсене и спасяване (USAR), координирани от INSARAG, заедно с Панамериканската здравна организация (PAHO/WHO), които се борят да овладеят кризата с недостига на медикаменти и претоварването на болничната система.

Председателят на венецуелския парламент Хорхе Родригес обяви, че държавата започва поетапно разпределяне на временни жилища за най-критично засегнатите от следващата седмица. Властите в Каракас също така обявиха, че ще изискат официално размразяване на венецуелски държавни активи в чужбина, за да финансират дългия и тежък процес по възстановяване на разрушените градове.