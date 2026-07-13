Bloomberg: Европа обсъждала сценарий за конфликт със САЩ заради Гренландия

Европейски представители са провели неофициални разговори за това при какви обстоятелства ангажиментите им към НАТО биха могли да ги изправят срещу Съединените щати заради американските претенции към Гренландия. Това съобщава Bloomberg, като се позовава на европейски официални лица, предава Фокус.
Темата е възникнала на фона на многократните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Гренландия трябва да стане част от Съединените щати. Островът е автономна територия в рамките на Кралство Дания, а Копенхаген и властите в Гренландия нееднократно са заявявали, че очакват териториалната им цялост да бъде уважавана.
Опасения от безпрецедентна криза в НАТО
Според Bloomberg европейските лидери са били принудени да обсъждат сценарий, който доскоро е изглеждал немислим - възможността един член на НАТО да използва сила срещу друг.
„Лидерите в Европа... се подготвяха за немислимото: че един член на НАТО ще нападне друг, което би разцепило алианса“, посочва агенцията, като допълва, че европейски представители са обсъждали кога задълженията им по договора на НАТО биха могли да ги принудят да се изправят срещу САЩ.
Според източниците именно изявленията на Тръмп относно евентуално използване на военна сила за придобиване на Гренландия са предизвикали най-сериозно безпокойство сред европейските съюзници на Вашингтон.
Макар впоследствие американският президент да заяви, че няма намерение да прибягва до военна сила, Bloomberg отбелязва, че самото обсъждане на подобен сценарий е разклатило доверието на европейските партньори към САЩ.
Дания е търсила подкрепа от европейски съюзници
По-рано тази година датската обществена медия DR съобщи, че през януари Дания е подготвяла действия за защита на Гренландия под прикритието на учението „Арктическа устойчивост“.
Според публикацията военнослужещи, изпратени на острова, са били снабдени с взривни вещества и медицински материали, необходими при евентуални бойни действия.
DR твърди още, че още в началото на 2025 г. датските власти са провели тайни консултации с Франция, Германия и скандинавските държави, търсейки политическа и военна подкрепа срещу евентуални претенции на Вашингтон към Гренландия.
По информация на медията Франция е била готова при необходимост да изпрати няколкостотин военнослужещи в подкрепа на Дания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Това
15:10 13.07.2026
2 Сатана Z
Коментиран от #16
15:11 13.07.2026
3 Стажант Билко
15:14 13.07.2026
4 Първо Путин да се самоунищожи пък
Утре Тръмп го няма и продължаваме по старо му
Коментиран от #11
15:17 13.07.2026
5 Георги
нали до 5 години, ама вече не помня от кога започна броенето?!
15:18 13.07.2026
6 име
15:20 13.07.2026
7 някой
15:21 13.07.2026
8 604
Коментиран от #18
15:25 13.07.2026
9 САЩ РУСИЯ ВСИЧКИ
Коментиран от #17
15:27 13.07.2026
10 Данчо
15:31 13.07.2026
11 Ба бааааа
До коментар #4 от "Първо Путин да се самоунищожи пък":Европа се самоунищожи благодарение на ек
15:31 13.07.2026
12 Сценарий 1
Коментиран от #21
15:31 13.07.2026
13 Мухахаха
15:32 13.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Доналд Тръмп
Коментиран от #19
15:36 13.07.2026
16 щом
До коментар #2 от "Сатана Z":франсета са в играта резултата е предварително ясен
15:43 13.07.2026
17 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #9 от "САЩ РУСИЯ ВСИЧКИ":Китайската народно освободителна армия в численост 10 милиона бойци може за една седмица да бъде на границата с Европа по линията Москва Пекин Минск. Натам вървят нещата.
15:44 13.07.2026
18 коментар
До коментар #8 от "604":перфект !
15:46 13.07.2026
19 Аааа не си праФ
До коментар #15 от "Доналд Тръмп":Освен курабийки укрите получиха от големия западен брат и по един голям среден.
Коментиран от #20
15:48 13.07.2026
20 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #19 от "Аааа не си праФ":Направо им изфръкнаха очите като на Джорджа Мелони от зор!
15:50 13.07.2026
21 всяка
До коментар #12 от "Сценарий 1":истински велика страна си търси територията, не може само Русия да разполага с най-много площ, я !...
15:52 13.07.2026
22 Синя София
16:15 13.07.2026
23 77777
16:15 13.07.2026