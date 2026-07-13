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Bloomberg: Европа обсъждала сценарий за конфликт със САЩ заради Гренландия

Bloomberg: Европа обсъждала сценарий за конфликт със САЩ заради Гренландия

13 Юли, 2026 15:08 994 23

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  • конфликт-
  • сащ

Неофициални разговори между европейски представители разглеждали какви биха били задълженията на НАТО при евентуална американска военна намеса на острова

Bloomberg: Европа обсъждала сценарий за конфликт със САЩ заради Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейски представители са провели неофициални разговори за това при какви обстоятелства ангажиментите им към НАТО биха могли да ги изправят срещу Съединените щати заради американските претенции към Гренландия. Това съобщава Bloomberg, като се позовава на европейски официални лица, предава Фокус.

Темата е възникнала на фона на многократните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Гренландия трябва да стане част от Съединените щати. Островът е автономна територия в рамките на Кралство Дания, а Копенхаген и властите в Гренландия нееднократно са заявявали, че очакват териториалната им цялост да бъде уважавана.

Опасения от безпрецедентна криза в НАТО

Според Bloomberg европейските лидери са били принудени да обсъждат сценарий, който доскоро е изглеждал немислим - възможността един член на НАТО да използва сила срещу друг.

„Лидерите в Европа... се подготвяха за немислимото: че един член на НАТО ще нападне друг, което би разцепило алианса“, посочва агенцията, като допълва, че европейски представители са обсъждали кога задълженията им по договора на НАТО биха могли да ги принудят да се изправят срещу САЩ.

Според източниците именно изявленията на Тръмп относно евентуално използване на военна сила за придобиване на Гренландия са предизвикали най-сериозно безпокойство сред европейските съюзници на Вашингтон.

Макар впоследствие американският президент да заяви, че няма намерение да прибягва до военна сила, Bloomberg отбелязва, че самото обсъждане на подобен сценарий е разклатило доверието на европейските партньори към САЩ.

Дания е търсила подкрепа от европейски съюзници

По-рано тази година датската обществена медия DR съобщи, че през януари Дания е подготвяла действия за защита на Гренландия под прикритието на учението „Арктическа устойчивост“.

Според публикацията военнослужещи, изпратени на острова, са били снабдени с взривни вещества и медицински материали, необходими при евентуални бойни действия.

DR твърди още, че още в началото на 2025 г. датските власти са провели тайни консултации с Франция, Германия и скандинавските държави, търсейки политическа и военна подкрепа срещу евентуални претенции на Вашингтон към Гренландия.

По информация на медията Франция е била готова при необходимост да изпрати няколкостотин военнослужещи в подкрепа на Дания.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Това

    5 0 Отговор
    "твърдение" е несъстоятелно , меко казано.

    15:10 13.07.2026

  • 2 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Европейският райх трябва да е наясно,че САЩ и Русия отново ще смачкат евро—фашизоидите по стара традиция и то не заради друго,а от любов към спорта.

    Коментиран от #16

    15:11 13.07.2026

  • 3 Стажант Билко

    10 0 Отговор
    Обсъждат не е като да се готвят. Втори кучешки впряг няма кой да финансира.

    15:14 13.07.2026

  • 4 Първо Путин да се самоунищожи пък

    1 10 Отговор
    За САЩ да не мислят
    Утре Тръмп го няма и продължаваме по старо му

    Коментиран от #11

    15:17 13.07.2026

  • 5 Георги

    8 2 Отговор
    ама нямаше ли руснаците да ни нападат?
    нали до 5 години, ама вече не помня от кога започна броенето?!

    15:18 13.07.2026

  • 6 име

    8 3 Отговор
    Дания е анексирала Гренландия незаконно, осве това са копейки, щом не са в еврозоната, не виждам проблем Тръмп да им я отнеме.

    15:20 13.07.2026

  • 7 някой

    0 3 Отговор
    Някой ще яде хората. Дали американеца или руснака, ще видим. Най-вероятно и двамата. Много нахални и долни. Нищо човешко.

    15:21 13.07.2026

  • 8 604

    4 0 Отговор
    Пудилити лаят по господаря...таквиз ги приспиват или ги дават на мечката..

    Коментиран от #18

    15:25 13.07.2026

  • 9 САЩ РУСИЯ ВСИЧКИ

    3 1 Отговор
    Искат Европата. Добре че Китай е далеко. ОБРЕЧЕНИ СМЕ СЪС ЖЕНКИТЕ АЛЧНИ И ВОЕННОЛЮБЦИ.

    Коментиран от #17

    15:27 13.07.2026

  • 10 Данчо

    9 0 Отговор
    Франция щяла да изпрати няколко стотин войници....!!!!!!...Да не си обуват токчетата, че там е кално!....Смешници!

    15:31 13.07.2026

  • 11 Ба бааааа

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Първо Путин да се самоунищожи пък":

    Европа се самоунищожи благодарение на ек

    15:31 13.07.2026

  • 12 Сценарий 1

    7 0 Отговор
    Гренландците разполагат с бомби, подобни на Садам Хюсеин, втори сценарий 2 - имат ядрено оръжие, и при двата сценария е най-добре сащ да им наложи американска Демокрация.

    Коментиран от #21

    15:31 13.07.2026

  • 13 Мухахаха

    5 0 Отговор
    Пълна мобилизация на прайда и на фронта

    15:32 13.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Доналд Тръмп

    4 0 Отговор
    е обещал компенсация от милион долара на всички постоянно живеещи в Гренландия, а украинците получиха само курабийки.

    Коментиран от #19

    15:36 13.07.2026

  • 16 щом

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    франсета са в играта резултата е предварително ясен

    15:43 13.07.2026

  • 17 Хахаха!🎺🥳😀

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "САЩ РУСИЯ ВСИЧКИ":

    Китайската народно освободителна армия в численост 10 милиона бойци може за една седмица да бъде на границата с Европа по линията Москва Пекин Минск. Натам вървят нещата.

    15:44 13.07.2026

  • 18 коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "604":

    перфект !

    15:46 13.07.2026

  • 19 Аааа не си праФ

    6 0 Отговор

    До коментар #15 от "Доналд Тръмп":

    Освен курабийки укрите получиха от големия западен брат и по един голям среден.

    Коментиран от #20

    15:48 13.07.2026

  • 20 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Аааа не си праФ":

    Направо им изфръкнаха очите като на Джорджа Мелони от зор!

    15:50 13.07.2026

  • 21 всяка

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сценарий 1":

    истински велика страна си търси територията, не може само Русия да разполага с най-много площ, я !...

    15:52 13.07.2026

  • 22 Синя София

    0 0 Отговор
    Така или иначе рижавият идиот ще завладее острова с военна сила, Европа ще духа супата

    16:15 13.07.2026

  • 23 77777

    0 0 Отговор
    С Американска авиация и оръжия може да са неизползваеми блокирани.

    16:15 13.07.2026