Bloomberg: Европа обсъждала сценарий за конфликт със САЩ заради Гренландия

Европейски представители са провели неофициални разговори за това при какви обстоятелства ангажиментите им към НАТО биха могли да ги изправят срещу Съединените щати заради американските претенции към Гренландия. Това съобщава Bloomberg, като се позовава на европейски официални лица, предава Фокус.

Темата е възникнала на фона на многократните изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Гренландия трябва да стане част от Съединените щати. Островът е автономна територия в рамките на Кралство Дания, а Копенхаген и властите в Гренландия нееднократно са заявявали, че очакват териториалната им цялост да бъде уважавана.

Опасения от безпрецедентна криза в НАТО

Според Bloomberg европейските лидери са били принудени да обсъждат сценарий, който доскоро е изглеждал немислим - възможността един член на НАТО да използва сила срещу друг.

„Лидерите в Европа... се подготвяха за немислимото: че един член на НАТО ще нападне друг, което би разцепило алианса“, посочва агенцията, като допълва, че европейски представители са обсъждали кога задълженията им по договора на НАТО биха могли да ги принудят да се изправят срещу САЩ.

Според източниците именно изявленията на Тръмп относно евентуално използване на военна сила за придобиване на Гренландия са предизвикали най-сериозно безпокойство сред европейските съюзници на Вашингтон.

Макар впоследствие американският президент да заяви, че няма намерение да прибягва до военна сила, Bloomberg отбелязва, че самото обсъждане на подобен сценарий е разклатило доверието на европейските партньори към САЩ.

Дания е търсила подкрепа от европейски съюзници

По-рано тази година датската обществена медия DR съобщи, че през януари Дания е подготвяла действия за защита на Гренландия под прикритието на учението „Арктическа устойчивост“.

Според публикацията военнослужещи, изпратени на острова, са били снабдени с взривни вещества и медицински материали, необходими при евентуални бойни действия.

DR твърди още, че още в началото на 2025 г. датските власти са провели тайни консултации с Франция, Германия и скандинавските държави, търсейки политическа и военна подкрепа срещу евентуални претенции на Вашингтон към Гренландия.

По информация на медията Франция е била готова при необходимост да изпрати няколкостотин военнослужещи в подкрепа на Дания.