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ЕС подготвя нова мисия за партньорство с Армения срещу хибридни заплахи

ЕС подготвя нова мисия за партньорство с Армения срещу хибридни заплахи

13 Юли, 2026 15:34 572 17

  • армения-
  • кая калас-
  • хибридни заплахи-
  • мисия-
  • партньорство

Кая Калас съобщи, че външните министри на съюза се очаква да одобрят инициативата по време на заседанието си в Брюксел

ЕС подготвя нова мисия за партньорство с Армения срещу хибридни заплахи - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Външните министри на Европейския съюз се очаква да одобрят създаването на нова мисия за партньорство с Армения, насочена към противодействие на хибридните заплахи, чуждестранните манипулации и намесата в информационното пространство. Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас преди началото на заседанието на Съвета по външни работи в Брюксел, предаде арменската агенция АРМЕНПРЕС, цитирана от БТА.

„Ще се споразумеем и за създаването на нова мисия за партньорство с Армения, която да противодейства на хибридните заплахи, както и на чуждестранните манипулации и намеса в информационното пространство, с които страната е изправена“, заяви Калас.

Новата инициатива е част от усилията на Европейския съюз за задълбочаване на сътрудничеството с Армения в сферата на сигурността и за укрепване на устойчивостта на страната срещу съвременни хибридни заплахи.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    14 0 Отговор
    Нарича се законна за чуждите агенти, но е неудобен за шайката в Брюксел и много им беше криво когато Грузия го вкара. В Армения подготвят закон за защита на националните предатели срещу разобличаване, облечен под названието, "хибридна атака"

    15:38 13.07.2026

  • 2 Хахаха!🎺🥳😀

    16 0 Отговор
    И за Армения трябва да даваме кинти, защото фалира! Русия им врътна кранчето.

    Коментиран от #9

    15:38 13.07.2026

  • 3 Робот

    11 0 Отговор
    Путин си играе с европейските тикви нооо те си знаят тяхната...!

    15:39 13.07.2026

  • 4 Без име

    15 0 Отговор
    Калас няма ли да посети някой завод за дронове в Киев?

    15:39 13.07.2026

  • 5 име

    0 9 Отговор
    Путин кога ще посети Крим?Питат за него.

    Коментиран от #8

    15:41 13.07.2026

  • 6 Никола Вапцаров

    0 11 Отговор
    Селска хроника

    По радиото някой
    шумно спори.
    С кого?
    Не знам.
    А може би с народа?
    Говори си и нека си говори,
    нали затуй му плащат хората.
    „Държава има,
    има власт, която
    наспирно бди
    за ваште интереси.
    Хвърлете лозунга!
    Плаката на земята!
    Народът е доволен,
    сит
    и весел.“
    Във кафенето
    някой се изсекна
    и дълго три
    със здравите опинци,
    огледа се и каза уж полека:
    – Комай ни лъжат
    тия синковци.
    А и в писанието
    писано е божем:
    „Глас народен – глас божи.“
    – Комай си прав –
    обади се от ъгъла
    един младеж
    със глас от глад изстинал, –
    нали Русия пак
    ни лъга
    и през
    четиресет и четвърта година?
    И ако нас ни карат
    да умираме,
    и ако Кремъл тика ни
    към куршумите,
    то сигурно и лудия
    разбира,
    че ние трябва
    да си кажем думата.
    Та казвам аз,
    понеже няма
    бъдеще,
    и руският терор е
    вред и чер,
    един е лозунга:
    Русия долу!
    Завинаги в Европейския съюз!!

    15:42 13.07.2026

  • 7 Е..Б...Ъ..

    0 0 Отговор
    Комунисти.Хубаео им става.

    Коментиран от #12

    15:43 13.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    10 0 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Зеления евреин нали го поканиха в Кремъл ,защо не отива бря

    15:46 13.07.2026

  • 9 Kaлпазанин

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Демек ще теглим борчове ,по точно ще ни теглят от ЕС урсулианците и глупавите кокошки като тази тук на фотото

    15:47 13.07.2026

  • 10 бебето

    0 9 Отговор
    верно ли че путин е малоумен педофил? или са само слухове?

    Коментиран от #11

    15:48 13.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 мирчов с двата пръста чело

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Е..Б...Ъ..":

    А на синчета на комунисти налиташ ли? За един приятел от ДС питам?!

    15:54 13.07.2026

  • 13 Хазарското диво племе русия

    3 1 Отговор
    Флаг Еврейской автономной области (ЕАО) росийска федерация на котором изображена символикой ЛГБТ

    15:58 13.07.2026

  • 14 Хомосексуалисти за Путин

    0 1 Отговор
    Уррррааааа!

    16:05 13.07.2026

  • 15 Киркор и Гарабед

    0 2 Отговор
    Най-важното е да се отървем от руснаците

    16:10 13.07.2026

  • 16 az СВО Победа 81

    2 0 Отговор
    ЕС се кани да превърне Молдова и Армения в условни нови Украйни във войната си срещу Русия!

    16:11 13.07.2026

  • 17 Факт

    0 2 Отговор
    Китай продължават поетапно да колонизират русия ,заграбиха на концесия още 70 хиляди хектара земя в еврейската автономна област

    16:13 13.07.2026