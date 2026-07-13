ЕС подготвя нова мисия за партньорство с Армения срещу хибридни заплахи

Външните министри на Европейския съюз се очаква да одобрят създаването на нова мисия за партньорство с Армения, насочена към противодействие на хибридните заплахи, чуждестранните манипулации и намесата в информационното пространство. Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас преди началото на заседанието на Съвета по външни работи в Брюксел, предаде арменската агенция АРМЕНПРЕС, цитирана от БТА.

„Ще се споразумеем и за създаването на нова мисия за партньорство с Армения, която да противодейства на хибридните заплахи, както и на чуждестранните манипулации и намеса в информационното пространство, с които страната е изправена“, заяви Калас.

Новата инициатива е част от усилията на Европейския съюз за задълбочаване на сътрудничеството с Армения в сферата на сигурността и за укрепване на устойчивостта на страната срещу съвременни хибридни заплахи.