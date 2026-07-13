ЕС подготвя нова мисия за партньорство с Армения срещу хибридни заплахи

Външните министри на Европейския съюз се очаква да одобрят създаването на нова мисия за партньорство с Армения, насочена към противодействие на хибридните заплахи, чуждестранните манипулации и намесата в информационното пространство. Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас преди началото на заседанието на Съвета по външни работи в Брюксел, предаде арменската агенция АРМЕНПРЕС, цитирана от БТА.
„Ще се споразумеем и за създаването на нова мисия за партньорство с Армения, която да противодейства на хибридните заплахи, както и на чуждестранните манипулации и намеса в информационното пространство, с които страната е изправена“, заяви Калас.
Новата инициатива е част от усилията на Европейския съюз за задълбочаване на сътрудничеството с Армения в сферата на сигурността и за укрепване на устойчивостта на страната срещу съвременни хибридни заплахи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
15:38 13.07.2026
2 Хахаха!🎺🥳😀
Коментиран от #9
15:38 13.07.2026
3 Робот
15:39 13.07.2026
4 Без име
15:39 13.07.2026
5 име
Коментиран от #8
15:41 13.07.2026
6 Никола Вапцаров
По радиото някой
шумно спори.
С кого?
Не знам.
А може би с народа?
Говори си и нека си говори,
нали затуй му плащат хората.
„Държава има,
има власт, която
наспирно бди
за ваште интереси.
Хвърлете лозунга!
Плаката на земята!
Народът е доволен,
сит
и весел.“
Във кафенето
някой се изсекна
и дълго три
със здравите опинци,
огледа се и каза уж полека:
– Комай ни лъжат
тия синковци.
А и в писанието
писано е божем:
„Глас народен – глас божи.“
– Комай си прав –
обади се от ъгъла
един младеж
със глас от глад изстинал, –
нали Русия пак
ни лъга
и през
четиресет и четвърта година?
И ако нас ни карат
да умираме,
и ако Кремъл тика ни
към куршумите,
то сигурно и лудия
разбира,
че ние трябва
да си кажем думата.
Та казвам аз,
понеже няма
бъдеще,
и руският терор е
вред и чер,
един е лозунга:
Русия долу!
Завинаги в Европейския съюз!!
15:42 13.07.2026
7 Е..Б...Ъ..
Коментиран от #12
15:43 13.07.2026
8 Kaлпазанин
До коментар #5 от "име":Зеления евреин нали го поканиха в Кремъл ,защо не отива бря
15:46 13.07.2026
9 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Хахаха!🎺🥳😀":Демек ще теглим борчове ,по точно ще ни теглят от ЕС урсулианците и глупавите кокошки като тази тук на фотото
15:47 13.07.2026
10 бебето
Коментиран от #11
15:48 13.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 мирчов с двата пръста чело
До коментар #7 от "Е..Б...Ъ..":А на синчета на комунисти налиташ ли? За един приятел от ДС питам?!
15:54 13.07.2026
13 Хазарското диво племе русия
15:58 13.07.2026
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