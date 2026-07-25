ЕС призова руския представител заради удари в Украйна

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас обяви официалното решение на Брюксел да бъде призован изпълняващият длъжността постоянен представител на Руската федерация в ЕС Карен Малаян.

Дипломатическата мярка е предприета в отговор на поредицата от масирани руски въздушни удари над Украйна, засегнали цивилни граждани и чуждестранни обекти.

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Причините за дипломатическия сблъсък

Основен повод за острото решение на европейската дипломация станаха последните атаки срещу Киев и други региони в страната. Според официално изявление на Кая Калас, публикувано в социалната мрежа X, тези действия нямат случаен характер. „Руските безогледни атаки срещу Киев и други региони причиняват цивилни жертви умишлено, а не по случайност“, подчерта Калас.

Допълнително напрежение предизвика и директният удар срещу почетното консулство на Латвия в град Славянск (Източна Украйна). Шефът на европейската дипломация осъди нападението и го определи като акт на „пълно незачитане на международното право“ от страна на Москва.

Нови санкции срещу руския военнопромишлен комплекс

Освен призоваването на Карен Малаян за обяснения в Брюксел, Кая Калас обяви, че ще предложи на държавите членки въвеждането на допълнителни ограничителни мерки. Новите санкции ще бъдат насочени директно срещу физически и юридически лица, свързани с руския военнопромишлен комплекс, с цел да се ограничи капацитетът на Москва за водене на войната.

ЕС продължава да поддържа пълното си присъствие и дипломатическа мисия в Украйна, като категорично отхвърля опитите за ескалация на конфликта.