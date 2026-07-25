ЕС призова руския представител заради удари в Украйна

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас обяви официалното решение на Брюксел да бъде призован изпълняващият длъжността постоянен представител на Руската федерация в ЕС Карен Малаян.
Дипломатическата мярка е предприета в отговор на поредицата от масирани руски въздушни удари над Украйна, засегнали цивилни граждани и чуждестранни обекти.
Причините за дипломатическия сблъсък
Основен повод за острото решение на европейската дипломация станаха последните атаки срещу Киев и други региони в страната. Според официално изявление на Кая Калас, публикувано в социалната мрежа X, тези действия нямат случаен характер. „Руските безогледни атаки срещу Киев и други региони причиняват цивилни жертви умишлено, а не по случайност“, подчерта Калас.
Допълнително напрежение предизвика и директният удар срещу почетното консулство на Латвия в град Славянск (Източна Украйна). Шефът на европейската дипломация осъди нападението и го определи като акт на „пълно незачитане на международното право“ от страна на Москва.
Нови санкции срещу руския военнопромишлен комплекс
Освен призоваването на Карен Малаян за обяснения в Брюксел, Кая Калас обяви, че ще предложи на държавите членки въвеждането на допълнителни ограничителни мерки. Новите санкции ще бъдат насочени директно срещу физически и юридически лица, свързани с руския военнопромишлен комплекс, с цел да се ограничи капацитетът на Москва за водене на войната.
ЕС продължава да поддържа пълното си присъствие и дипломатическа мисия в Украйна, като категорично отхвърля опитите за ескалация на конфликта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
05:13 25.07.2026
2 Данчо
Коментиран от #3, #7
05:13 25.07.2026
3 Съветник
До коментар #2 от "Данчо":Не съди по себе си ☝️ за другите !
05:24 25.07.2026
4 Дзак
Коментиран от #18
05:24 25.07.2026
5 Хаха
05:25 25.07.2026
6 ДО МИЛЕН ГАНЕВ
Коментиран от #9, #23
05:31 25.07.2026
7 Георгиев
До коментар #2 от "Данчо":Въобще не е тъпо, щом успя да изпере много милиарди американска помощ от Байдън през латвийски банки. Даже във Факти съм го чел. Милиарди! Та парите са целите на всички от коалицията на войната. Вижте в съседните статии тук. Руският "Амазон" да не би да доставя за фронта танкове и дронове? Но е бомбен вече няколко дни ни занимават как хубаво гори.
Вижте и кого сложиха на мястото на Сирски. Човекът, който газеше руснаци в Мариупол само защото са руснаци.
Войната може да свърши само по един начин и той е ясен на всички. Или Путин да си смени либералния подход и действа като Сталин, или да бъде сменен със Сталин 2. Иначе войната ще е дълга,тежка, световна и накрая ядрена. Мое мнение.
05:32 25.07.2026
8 Крива ракета
Коментиран от #11, #12
05:33 25.07.2026
9 Дебели пръсти
До коментар #6 от "ДО МИЛЕН ГАНЕВ":Не пиши с главни Дъта бе, кьорав ли си?
05:35 25.07.2026
10 Ама
05:35 25.07.2026
11 ЗаТъпейката
До коментар #8 от "Крива ракета":ЕС е ☝️ НАТО ...Tъпeйкo.
Коментиран от #16, #26, #27
05:37 25.07.2026
12 Име
До коментар #8 от "Крива ракета":Откога чакаме!
Коментиран от #17
05:37 25.07.2026
13 Пуфи
05:38 25.07.2026
14 Тя го вика
05:38 25.07.2026
15 Сандо
05:41 25.07.2026
16 Субпродукти на МОН
До коментар #11 от "ЗаТъпейката":Ей тролче, пушката знаеш ли от кой край се хваща, че си толкова отворен?
05:43 25.07.2026
17 Интересно
До коментар #12 от "Име":Пишеш в множествено число от името на група тролове или сте много личности в една кратуна?
05:45 25.07.2026
18 Факт
До коментар #4 от "Дзак":Сама двама!
05:47 25.07.2026
19 Айде стига театър
Коментиран от #22
05:58 25.07.2026
20 А ГДЕ
06:02 25.07.2026
21 ФилоСоффа
06:04 25.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Милен Ганев
До коментар #6 от "ДО МИЛЕН ГАНЕВ":Искаш ли да му издуухаш набързо сополите ?
06:07 25.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Всъщност
До коментар #11 от "ЗаТъпейката":Защо Русия поддържа дипломатически отношения с атлантическия ЕС? Когато Украйна атакува Москва и Питерсбург, включително автобус с цивилни, браво на Украйна - обрат в войната. Когато Русия си го върне - аууу, безогледни атаки. Колко лицемерно и жалко - типично по атлантически.
06:15 25.07.2026
27 Да бе ,да ! 🤔
До коментар #11 от "ЗаТъпейката":ЕС не е Hато , а му е подчинен . Натото се ръководи и действа според интересите на държави извън ЕС - англосаксонците , Турция и Израел - всички те са извън ЕС .
06:29 25.07.2026
28 Лопата Орешник
06:58 25.07.2026
29 Орк
07:05 25.07.2026
30 Перо
07:06 25.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Някой
07:18 25.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Отреазвяващ
-Найн,мами найн,Трифон Иванов.
07:33 25.07.2026
40 гост
07:35 25.07.2026
41 Сащ
07:36 25.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 КАЯ МИЛИЧКА
07:59 25.07.2026
44 Гост
08:02 25.07.2026