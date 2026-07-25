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ЕС призова руския представител заради удари в Украйна
  Тема: Украйна

ЕС призова руския представител заради удари в Украйна

25 Юли, 2026 05:06, обновена 25 Юли, 2026 05:10 1 527 44

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  • удари

Кая Калас предприе дипломатически ход срещу Москва заради атаки срещу цивилни обекти и дипломатическо представителство

ЕС призова руския представител заради удари в Украйна - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас обяви официалното решение на Брюксел да бъде призован изпълняващият длъжността постоянен представител на Руската федерация в ЕС Карен Малаян.

Дипломатическата мярка е предприета в отговор на поредицата от масирани руски въздушни удари над Украйна, засегнали цивилни граждани и чуждестранни обекти.

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Причините за дипломатическия сблъсък

Основен повод за острото решение на европейската дипломация станаха последните атаки срещу Киев и други региони в страната. Според официално изявление на Кая Калас, публикувано в социалната мрежа X, тези действия нямат случаен характер.Руските безогледни атаки срещу Киев и други региони причиняват цивилни жертви умишлено, а не по случайност, подчерта Калас.

Допълнително напрежение предизвика и директният удар срещу почетното консулство на Латвия в град Славянск (Източна Украйна). Шефът на европейската дипломация осъди нападението и го определи като акт напълно незачитане на международното право от страна на Москва.

Нови санкции срещу руския военнопромишлен комплекс

Освен призоваването на Карен Малаян за обяснения в Брюксел, Кая Калас обяви, че ще предложи на държавите членки въвеждането на допълнителни ограничителни мерки. Новите санкции ще бъдат насочени директно срещу физически и юридически лица, свързани с руския военнопромишлен комплекс, с цел да се ограничи капацитетът на Москва за водене на войната.

ЕС продължава да поддържа пълното си присъствие и дипломатическа мисия в Украйна, като категорично отхвърля опитите за ескалация на конфликта.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    9 6 Отговор
    Хубав ден!

    05:13 25.07.2026

  • 2 Данчо

    76 58 Отговор
    Рядко тъпо същество...погледът го издава!

    Коментиран от #3, #7

    05:13 25.07.2026

  • 3 Съветник

    31 42 Отговор

    До коментар #2 от "Данчо":

    Не съди по себе си ☝️ за другите !

    05:24 25.07.2026

  • 4 Дзак

    8 7 Отговор
    Не могат да бъдат пречупени, защото са единни!

    Коментиран от #18

    05:24 25.07.2026

  • 5 Хаха

    7 28 Отговор
    Яка пичкa е.

    05:25 25.07.2026

  • 6 ДО МИЛЕН ГАНЕВ

    17 13 Отговор
    ТИ ДОКОГА ЩЕ ПИШЕШ ГЛУПОСТИ ЗА РУСИЯ ДОБРЕЛИСИ ИЛИ РАШИСТКОТО ВРИ В ТЕБ.

    Коментиран от #9, #23

    05:31 25.07.2026

  • 7 Георгиев

    42 20 Отговор

    До коментар #2 от "Данчо":

    Въобще не е тъпо, щом успя да изпере много милиарди американска помощ от Байдън през латвийски банки. Даже във Факти съм го чел. Милиарди! Та парите са целите на всички от коалицията на войната. Вижте в съседните статии тук. Руският "Амазон" да не би да доставя за фронта танкове и дронове? Но е бомбен вече няколко дни ни занимават как хубаво гори.
    Вижте и кого сложиха на мястото на Сирски. Човекът, който газеше руснаци в Мариупол само защото са руснаци.
    Войната може да свърши само по един начин и той е ясен на всички. Или Путин да си смени либералния подход и действа като Сталин, или да бъде сменен със Сталин 2. Иначе войната ще е дълга,тежка, световна и накрая ядрена. Мое мнение.

    05:32 25.07.2026

  • 8 Крива ракета

    28 16 Отговор
    Като започнат ударите по ЕС, тогава "да призовават посланика", ако вече не е късно.

    Коментиран от #11, #12

    05:33 25.07.2026

  • 9 Дебели пръсти

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "ДО МИЛЕН ГАНЕВ":

    Не пиши с главни Дъта бе, кьорав ли си?

    05:35 25.07.2026

  • 10 Ама

    16 5 Отговор
    Бавноразвиващ се индивид.

    05:35 25.07.2026

  • 11 ЗаТъпейката

    14 14 Отговор

    До коментар #8 от "Крива ракета":

    ЕС е ☝️ НАТО ...Tъпeйкo.

    Коментиран от #16, #26, #27

    05:37 25.07.2026

  • 12 Име

    4 11 Отговор

    До коментар #8 от "Крива ракета":

    Откога чакаме!

    Коментиран от #17

    05:37 25.07.2026

  • 13 Пуфи

    7 23 Отговор
    Защо още има блатни кретени в ООН?

    05:38 25.07.2026

  • 14 Тя го вика

    25 5 Отговор
    Но на границата не го пускат, поради забрана за влизане в ЕС. Нека тя да иде в Москва.

    05:38 25.07.2026

  • 15 Сандо

    30 3 Отговор
    Колкото повече ни занимавате с това кухоглаво същество,толкова повче намалява вярата в светлото евроатлантическо бъдеще на българина!

    05:41 25.07.2026

  • 16 Субпродукти на МОН

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "ЗаТъпейката":

    Ей тролче, пушката знаеш ли от кой край се хваща, че си толкова отворен?

    05:43 25.07.2026

  • 17 Интересно

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Име":

    Пишеш в множествено число от името на група тролове или сте много личности в една кратуна?

    05:45 25.07.2026

  • 18 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дзак":

    Сама двама!

    05:47 25.07.2026

  • 19 Айде стига театър

    31 26 Отговор
    Уронацистите удрят невинни цивилни от години, но Кая мълчи за това като истинска П...КА! Няма ли някой да я въдвори тази в лудница най накрая.

    Коментиран от #22

    05:58 25.07.2026

  • 20 А ГДЕ

    9 24 Отговор
    Кая Калната ?

    06:02 25.07.2026

  • 21 ФилоСоффа

    23 21 Отговор
    А кога ЕС ще призоват украински и американски представители заради масовите удари върху цивилни цели ?

    06:04 25.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Милен Ганев

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "ДО МИЛЕН ГАНЕВ":

    Искаш ли да му издуухаш набързо сополите ?

    06:07 25.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Всъщност

    26 4 Отговор

    До коментар #11 от "ЗаТъпейката":

    Защо Русия поддържа дипломатически отношения с атлантическия ЕС? Когато Украйна атакува Москва и Питерсбург, включително автобус с цивилни, браво на Украйна - обрат в войната. Когато Русия си го върне - аууу, безогледни атаки. Колко лицемерно и жалко - типично по атлантически.

    06:15 25.07.2026

  • 27 Да бе ,да ! 🤔

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "ЗаТъпейката":

    ЕС не е Hато , а му е подчинен . Натото се ръководи и действа според интересите на държави извън ЕС - англосаксонците , Турция и Израел - всички те са извън ЕС .

    06:29 25.07.2026

  • 28 Лопата Орешник

    7 0 Отговор
    На каята единствено и само отгъзавустата, кален!

    06:58 25.07.2026

  • 29 Орк

    6 0 Отговор
    Кая калас и дипломатически ход?????

    07:05 25.07.2026

  • 30 Перо

    8 0 Отговор
    Двете воюващи страни нямат отношение към ЕС и не са членове! От каква позиция ги вика Калас? Явно не е добре или нищо не разбира от дипломация! Каква е тази дума “призова”, а не любезно помоли!

    07:06 25.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Някой

    5 0 Отговор
    Цацо, гадничко ли ви е? Но подкрепяте тероризма на зеления? И ревете за още. Но като ударят ваши хора, хленчите. Хленчете! Друго не можете да направите!

    07:18 25.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Руснаците сигурно сънуват кошмари като я видят.Не че ги плаши вербално.Нали помним:
    -Найн,мами найн,Трифон Иванов.

    07:33 25.07.2026

  • 40 гост

    5 0 Отговор
    Погледа и е луд

    07:35 25.07.2026

  • 41 Сащ

    1 0 Отговор
    Хапрай му цвирчук бйе онаека.

    07:36 25.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 КАЯ МИЛИЧКА

    2 0 Отговор
    ЗАПИШИ СИ ЧАС ПРИ ДОКТОР ГАЛЪБОВА.

    07:59 25.07.2026

  • 44 Гост

    0 0 Отговор
    ЕС седи и гледа безучастно, когато взривяват детски градини, но щом е ударен пропаганден дипломатически корпус, вече не е ок.

    08:02 25.07.2026