Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Помагате за убийството на още повече цивилни! Първият дипломат на ЕС призова Иран да не оказва военна помощ на руската армия
  Тема: Украйна

Помагате за убийството на още повече цивилни! Първият дипломат на ЕС призова Иран да не оказва военна помощ на руската армия

29 Юли, 2026 16:53 1 013 60

  • украйна-
  • дронове-
  • иран-
  • кая калас

Кая Калас заяви, че Украйна има право да се защитава, тъй като руските атаки причиняват все повече жертви сред цивилното население

Помагате за убийството на още повече цивилни! Първият дипломат на ЕС призова Иран да не оказва военна помощ на руската армия - 1
AFP AFP

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас призова Иран да прекрати военната подкрепа за Русия.

Това стана по време на телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи, съобши АФП.

Още новини от Украйна

Кая Калас заяви, че Украйна има право да се защитава, тъй като руските атаки причиняват все повече жертви сред цивилното население.

"Москва причинява все по-голям брой жертви сред цивилното население в Украйна, а всякакви доставки, които получава, ѝ помагат да убива още повече цивилни", заяви тя.

Кая Калас добави също, че прекъсването на боевете в Персийския залив би могло да даде възможност на посредниците да съживят дипломатическите усилия и да предотвратят нова пълномащабна война.

Прикритата война между Фон дер Лайен и Калас клати крехката европейска дипломация

Зад съперничеството им всъщност стои нарастващо безпокойство в европейските столици - усещането, че институциите, създадени за епоха на консенсус, не са подготвени за свят на конфронтация между големите сили

Иранското външно министерство съобщи по-рано, че разговорът е обхванал регионалните и международните събития.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 25 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тц, тц, тц!

    64 4 Отговор
    Умствени дефицити!🤥

    Коментиран от #7, #45

    16:56 29.07.2026

  • 2 Чиба

    48 5 Отговор
    Чиба бе европейски.

    Коментиран от #5

    16:57 29.07.2026

  • 3 Иран няма други приятели

    6 71 Отговор
    освен фашистка Раша, треторазряден Йемен и терористичните ислямски групировки.
    Приятел в нужда се познава. В случая с Раша не е двустранно.

    16:58 29.07.2026

  • 4 Дипломат

    4 58 Отговор
    Дипломати са предупредили Иран да не напада Украйна, защото отговорът ще е смязващ.

    Коментиран от #12

    16:59 29.07.2026

  • 5 Аде

    5 34 Отговор

    До коментар #2 от "Чиба":

    Всички роми обратно в Иран.

    Коментиран от #23, #25

    16:59 29.07.2026

  • 6 Жорко

    29 0 Отговор
    Ама как искам да ти запуша смрадливите устенца,цицогъзепутеста мушмула

    17:01 29.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    1 21 Отговор

    До коментар #1 от "Тц, тц, тц!":

    Всички русофили сме така.

    17:01 29.07.2026

  • 8 Боруна Лом

    45 0 Отговор
    А ВИЕ ЗАЩО ПОМАГАТЕ НА ЕВРЕЙТЕ?

    Коментиран от #20, #28

    17:01 29.07.2026

  • 9 камънчо

    49 2 Отговор
    Сякаш ЕС по-малко помогна за убийства на рускоговорящи и ирански деца.

    17:01 29.07.2026

  • 10 Абсурдистан

    1 26 Отговор
    Много им дреме на брадатите терористи.

    17:02 29.07.2026

  • 11 маке

    30 0 Отговор
    Тая Калас става само за бибитаци

    17:02 29.07.2026

  • 12 А защо?

    33 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дипломат":

    Да я напада. Русия не е ли достатъчна. И за какъв смазващ отговор бълнуваш. И Иран и Русия са под тежки санкции. Европа няма как да воюва и с Иран, защото няма оръжие.

    17:04 29.07.2026

  • 13 азз

    41 2 Отговор
    Оф-со...като давате на укрите пари и оружие,за мир ли се борите????
    Тепърва от банди и мафии ще излиза това оръжие,което безотчетно пращате на зеления надрусеняк...

    Коментиран от #16

    17:04 29.07.2026

  • 14 Съдията

    34 3 Отговор
    Аха. А западна(лите) политикани, наляли над 550 милиарда досега, подпомагат мира, все още мечтаейки за някакво фиктивно "стратегическо поражение" на Русия. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #22, #46

    17:05 29.07.2026

  • 15 И Киев е Руски

    26 3 Отговор
    Дмитрий Медведев заплаши да използва ракетата „Посейдон" срещу Обединеното кралство в отговор на забележките на Анди Бърнам за увеличаване на военната „помощ" за Украйна, съобщава „Дейли Мейл". Британските читатели се оплакаха, че животът във Великобритания е станал толкова непоносим, че ядрено цунами би било като Дългоочаквана ваканция

    Коментиран от #32

    17:05 29.07.2026

  • 16 Цък

    2 13 Отговор

    До коментар #13 от "азз":

    спечели 2 рубли.

    17:06 29.07.2026

  • 17 Ехааааааа

    30 3 Отговор
    Първия БУДАЛА дипломат на ес да призове евреите и краварите да спрат да убиват майки , деца , старци ....тая сляпа ли е ??????

    Коментиран от #40

    17:06 29.07.2026

  • 18 И Киев е Руски

    24 3 Отговор
    Западните страни, които чрез мълчанието си стават съучастници в геноцид и други престъпления, терористични атаки и нападения срещу други държави, дори не обмислят налагането на санкции срещу ционистите или издаването на международни заповеди за арест за военни престъпления от ООН. Що се отнася до Украйна, Западът гледа на нацистите от батальон „Азов"" практически като на бойци на съпротивата

    Коментиран от #24, #33

    17:06 29.07.2026

  • 19 Аааааа

    4 3 Отговор
    Ета невазможна ..

    17:07 29.07.2026

  • 20 Първо

    1 12 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    Се научи да пишеш грамотно и чак след това се пробвай да раздаваш това което нямаш. Като начало напиши 100 пъти "евреИ" и "евреИте".

    Коментиран от #34, #36, #39

    17:07 29.07.2026

  • 21 Марсулата от ес съм !

    17 0 Отговор
    Калас кога ще кажеш това на евреискитефашисти , а не само да им ръкопляскаш при всяка пусната от тях бомба ??????

    Коментиран от #26

    17:08 29.07.2026

  • 22 Съдияааата

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Съдията":

    Съдияааата , съдията ...........

    17:08 29.07.2026

  • 23 Там роми няма

    13 2 Отговор

    До коментар #5 от "Аде":

    В Иран роми няма. Навремето като дошли от Индия шахът им дал зърно за пОсев, а те веднага казали - дай пак. Дал им ритник в дирника и така се разделили от Египет до Европа. В Иран са истинските арийци, а не в покафенялата Доучела/енд.

    17:09 29.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Орк

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "Аде":

    Ти не знаешь ли че цигани дошли от Индия а не Иран. Эх, мъка демократична, неграмотна...

    17:09 29.07.2026

  • 26 Цък

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Марсулата от ес съм !":

    Още 2 рубли.

    17:10 29.07.2026

  • 27 Майкоуууу

    13 0 Отговор
    Умственото недоразумение пак се обади. Вместо да се лекува от менталните си проблеми, пак се обажда. Няма ли кой да я прибере в клиниката тая

    Коментиран от #31

    17:10 29.07.2026

  • 28 евреЙте ли бе

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Боруна Лом":

    евреЙте , а Петър Берине

    17:10 29.07.2026

  • 29 Пич

    14 2 Отговор
    Тази е толкова тъпа, че някой трябва да и върже устата!!! Това тъпо изказване веднага препраща към алюзия, в която тъпите Урсулианци плащат на Зелю и го въоръжават, за да избива цивилни!!!
    Народа би казал - да ти фикам и дипломата...

    17:11 29.07.2026

  • 30 Хидиоти

    6 2 Отговор
    На САЩ да помагат щото нямат повече ракети

    Коментиран от #35

    17:11 29.07.2026

  • 31 Цък

    2 8 Отговор

    До коментар #27 от "Майкоуууу":

    Още 2 рубли.

    17:12 29.07.2026

  • 32 Соломон

    3 13 Отговор

    До коментар #15 от "И Киев е Руски":

    Тия тъпотии със какаво ви ги прокарват.Във Тюмен хората нямат вода за пиене и всичко мирише на тоалетна за да могат такива като тоя алкохолик.Да плашат хората със Посейдони и Орешници.А преди да ги използват по Англия дали ще предопредят жените и децата си да напуснат Англия

    17:13 29.07.2026

  • 33 Е па ,

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "И Киев е Руски":

    Вземете си го , де .. Омаломощени

    17:13 29.07.2026

  • 34 Оня

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "Първо":

    Важното е, че всички разбрахме въпроса. Някакъв смислен отговор, вместо зяяждане на дребно, а ?!?!???

    Коментиран от #37

    17:14 29.07.2026

  • 35 Цък

    3 6 Отговор

    До коментар #30 от "Хидиоти":

    Спечели още 2 рубли.

    17:15 29.07.2026

  • 36 Копейките освен че са предатели

    3 8 Отговор

    До коментар #20 от "Първо":

    Са и неграмотни.

    17:16 29.07.2026

  • 37 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Оня":

    МААНИ ГО! БЛАГОДАРЯ ТИ! И ДА ГО ПИТАМ....ДА ВЗЕМА ДА ТЕ МИНА ИЛИ ДА МИНА ДА ТЕ ВЗЕМА

    17:16 29.07.2026

  • 38 Щом са нацисти и подържат

    7 3 Отговор
    Нацисткия режим трябва да бъдат заровени дълбоко

    Коментиран от #43

    17:17 29.07.2026

  • 39 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Първо":

    И ДА ТЕ ПИТАМ....ДА ВЗЕМА ДА ТЕ МИНА ИЛИ ДА МИНА ДА ТЕ ВЗЕМА

    Коментиран от #42, #47

    17:18 29.07.2026

  • 40 Цък

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ехааааааа":

    Още 2 рубли.Колко събра?

    Коментиран от #51

    17:18 29.07.2026

  • 41 Хи хи

    5 1 Отговор
    2-те вещици в Брюксел уверено водят ЕС към пълен провал, в зависимост коя е в цикъл !!

    Коментиран от #56

    17:18 29.07.2026

  • 42 Що пишеш с главни букви?

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Боруна Лом":

    Не нормален ли си или кьорав?

    Коментиран от #44

    17:19 29.07.2026

  • 43 Цък

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Щом са нацисти и подържат":

    Още 2 рубли.Колко събра?

    17:21 29.07.2026

  • 44 Боруна Лом

    0 2 Отговор

    До коментар #42 от "Що пишеш с главни букви?":

    ..ДА МОЖЕШ ДА ЧЕТЕШ! НЕ МИ уТГОВОРИ

    17:22 29.07.2026

  • 45 Добър въпрос

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Тц, тц, тц!":

    А цивилните в Украйна и Русия с чия помощ загиват?

    17:22 29.07.2026

  • 46 Ей, голяма завист те яде

    2 5 Отговор

    До коментар #14 от "Съдията":

    Случайно да си копеец? Да? Аха, работата ясна.

    17:23 29.07.2026

  • 47 Първо

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Боруна Лом":

    Мини през баба си.

    17:25 29.07.2026

  • 48 Мнение

    3 1 Отговор
    Тия в ЕС са абсолютни циници. Що не каза на Тръмп нещо като попиляха суверенна държава? Избиха цялото семейство на автолаха, над 150 деца в училището и колко ли още.

    17:26 29.07.2026

  • 49 Тази

    3 0 Отговор
    Е толкова дипломат, колкото аз прима балерина.

    17:27 29.07.2026

  • 50 Кая Кухото

    2 0 Отговор
    А ти Кая как помагаш за убийството на още повече цивилни! Защо избиваш украинци и руснаци, Кая, дядовата естонка-фашонка?? Защо?

    17:28 29.07.2026

  • 51 Капейка

    3 0 Отговор

    До коментар #40 от "Цък":

    Цък - и гълташ!
    Цък цък цък цък...

    17:29 29.07.2026

  • 52 Дзак

    2 0 Отговор
    Тя не вижда ли, че една и съща война се води на два фронта!

    17:30 29.07.2026

  • 53 Поправка

    3 0 Отговор
    Помагате за убийството на още повече цивилни! Първите дипломати на Азия и Африка призоваха ЕС да не оказва военна помощ на украинска фашистка армия

    17:31 29.07.2026

  • 54 морския

    3 0 Отговор
    само урсулите имат право да убиват !

    17:34 29.07.2026

  • 55 Лъжливата фашистка сган в ЕС

    2 0 Отговор
    отново ни залива с евтини лъжи!

    17:35 29.07.2026

  • 56 свидетел

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Хи хи":

    цикълът им е перманентен , нямат вече периодичен .

    17:37 29.07.2026

  • 57 604

    0 0 Отговор
    и ще им пръднете ли или кво?

    17:38 29.07.2026

  • 58 Бъзиктар

    1 0 Отговор
    Познайте как иранчани се отнасят към това изгърмяли умствено жени да им дават съвети.Също както Ердоган посочи с пръста на Урсула да седне в ъгъла на стаята.

    17:40 29.07.2026

  • 59 Някой

    1 0 Отговор
    След като удариха ирански кораб в каспийско море какво очакват?
    Какво ще каже тази за твърдението на ООН, че умишлено са убити над 20 000 деца в Га-за? Защо не реве за там?

    17:41 29.07.2026

  • 60 Аятолаха

    1 0 Отговор
    Отново двоен стандарт.ЕС като подкрепя Украйна,не помага ли за убийството на цивилни в Русия?

    17:43 29.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания