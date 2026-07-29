Помагате за убийството на още повече цивилни! Първият дипломат на ЕС призова Иран да не оказва военна помощ на руската армия

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас призова Иран да прекрати военната подкрепа за Русия.
Това стана по време на телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи, съобши АФП.
Кая Калас заяви, че Украйна има право да се защитава, тъй като руските атаки причиняват все повече жертви сред цивилното население.
"Москва причинява все по-голям брой жертви сред цивилното население в Украйна, а всякакви доставки, които получава, ѝ помагат да убива още повече цивилни", заяви тя.
Кая Калас добави също, че прекъсването на боевете в Персийския залив би могло да даде възможност на посредниците да съживят дипломатическите усилия и да предотвратят нова пълномащабна война.
Прикритата война между Фон дер Лайен и Калас клати крехката европейска дипломация
Зад съперничеството им всъщност стои нарастващо безпокойство в европейските столици - усещането, че институциите, създадени за епоха на консенсус, не са подготвени за свят на конфронтация между големите сили
Иранското външно министерство съобщи по-рано, че разговорът е обхванал регионалните и международните събития.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тц, тц, тц!
Коментиран от #7, #45
16:56 29.07.2026
2 Чиба
Коментиран от #5
16:57 29.07.2026
3 Иран няма други приятели
Приятел в нужда се познава. В случая с Раша не е двустранно.
16:58 29.07.2026
4 Дипломат
Коментиран от #12
16:59 29.07.2026
5 Аде
До коментар #2 от "Чиба":Всички роми обратно в Иран.
Коментиран от #23, #25
16:59 29.07.2026
6 Жорко
17:01 29.07.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #1 от "Тц, тц, тц!":Всички русофили сме така.
17:01 29.07.2026
8 Боруна Лом
Коментиран от #20, #28
17:01 29.07.2026
9 камънчо
17:01 29.07.2026
10 Абсурдистан
17:02 29.07.2026
11 маке
17:02 29.07.2026
12 А защо?
До коментар #4 от "Дипломат":Да я напада. Русия не е ли достатъчна. И за какъв смазващ отговор бълнуваш. И Иран и Русия са под тежки санкции. Европа няма как да воюва и с Иран, защото няма оръжие.
17:04 29.07.2026
13 азз
Тепърва от банди и мафии ще излиза това оръжие,което безотчетно пращате на зеления надрусеняк...
Коментиран от #16
17:04 29.07.2026
14 Съдията
Коментиран от #22, #46
17:05 29.07.2026
15 И Киев е Руски
Коментиран от #32
17:05 29.07.2026
16 Цък
До коментар #13 от "азз":спечели 2 рубли.
17:06 29.07.2026
17 Ехааааааа
Коментиран от #40
17:06 29.07.2026
18 И Киев е Руски
Коментиран от #24, #33
17:06 29.07.2026
19 Аааааа
17:07 29.07.2026
20 Първо
До коментар #8 от "Боруна Лом":Се научи да пишеш грамотно и чак след това се пробвай да раздаваш това което нямаш. Като начало напиши 100 пъти "евреИ" и "евреИте".
Коментиран от #34, #36, #39
17:07 29.07.2026
21 Марсулата от ес съм !
Коментиран от #26
17:08 29.07.2026
22 Съдияааата
До коментар #14 от "Съдията":Съдияааата , съдията ...........
17:08 29.07.2026
23 Там роми няма
До коментар #5 от "Аде":В Иран роми няма. Навремето като дошли от Индия шахът им дал зърно за пОсев, а те веднага казали - дай пак. Дал им ритник в дирника и така се разделили от Египет до Европа. В Иран са истинските арийци, а не в покафенялата Доучела/енд.
17:09 29.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Орк
До коментар #5 от "Аде":Ти не знаешь ли че цигани дошли от Индия а не Иран. Эх, мъка демократична, неграмотна...
17:09 29.07.2026
26 Цък
До коментар #21 от "Марсулата от ес съм !":Още 2 рубли.
17:10 29.07.2026
27 Майкоуууу
Коментиран от #31
17:10 29.07.2026
28 евреЙте ли бе
До коментар #8 от "Боруна Лом":евреЙте , а Петър Берине
17:10 29.07.2026
29 Пич
Народа би казал - да ти фикам и дипломата...
17:11 29.07.2026
30 Хидиоти
Коментиран от #35
17:11 29.07.2026
31 Цък
До коментар #27 от "Майкоуууу":Още 2 рубли.
17:12 29.07.2026
32 Соломон
До коментар #15 от "И Киев е Руски":Тия тъпотии със какаво ви ги прокарват.Във Тюмен хората нямат вода за пиене и всичко мирише на тоалетна за да могат такива като тоя алкохолик.Да плашат хората със Посейдони и Орешници.А преди да ги използват по Англия дали ще предопредят жените и децата си да напуснат Англия
17:13 29.07.2026
33 Е па ,
До коментар #18 от "И Киев е Руски":Вземете си го , де .. Омаломощени
17:13 29.07.2026
34 Оня
До коментар #20 от "Първо":Важното е, че всички разбрахме въпроса. Някакъв смислен отговор, вместо зяяждане на дребно, а ?!?!???
Коментиран от #37
17:14 29.07.2026
35 Цък
До коментар #30 от "Хидиоти":Спечели още 2 рубли.
17:15 29.07.2026
36 Копейките освен че са предатели
До коментар #20 от "Първо":Са и неграмотни.
17:16 29.07.2026
37 Боруна Лом
До коментар #34 от "Оня":МААНИ ГО! БЛАГОДАРЯ ТИ! И ДА ГО ПИТАМ....ДА ВЗЕМА ДА ТЕ МИНА ИЛИ ДА МИНА ДА ТЕ ВЗЕМА
17:16 29.07.2026
38 Щом са нацисти и подържат
Коментиран от #43
17:17 29.07.2026
39 Боруна Лом
До коментар #20 от "Първо":И ДА ТЕ ПИТАМ....ДА ВЗЕМА ДА ТЕ МИНА ИЛИ ДА МИНА ДА ТЕ ВЗЕМА
Коментиран от #42, #47
17:18 29.07.2026
40 Цък
До коментар #17 от "Ехааааааа":Още 2 рубли.Колко събра?
Коментиран от #51
17:18 29.07.2026
41 Хи хи
Коментиран от #56
17:18 29.07.2026
42 Що пишеш с главни букви?
До коментар #39 от "Боруна Лом":Не нормален ли си или кьорав?
Коментиран от #44
17:19 29.07.2026
43 Цък
До коментар #38 от "Щом са нацисти и подържат":Още 2 рубли.Колко събра?
17:21 29.07.2026
44 Боруна Лом
До коментар #42 от "Що пишеш с главни букви?":..ДА МОЖЕШ ДА ЧЕТЕШ! НЕ МИ уТГОВОРИ
17:22 29.07.2026
45 Добър въпрос
До коментар #1 от "Тц, тц, тц!":А цивилните в Украйна и Русия с чия помощ загиват?
17:22 29.07.2026
46 Ей, голяма завист те яде
До коментар #14 от "Съдията":Случайно да си копеец? Да? Аха, работата ясна.
17:23 29.07.2026
47 Първо
До коментар #39 от "Боруна Лом":Мини през баба си.
17:25 29.07.2026
48 Мнение
17:26 29.07.2026
49 Тази
17:27 29.07.2026
50 Кая Кухото
17:28 29.07.2026
51 Капейка
До коментар #40 от "Цък":Цък - и гълташ!
Цък цък цък цък...
17:29 29.07.2026
52 Дзак
17:30 29.07.2026
53 Поправка
17:31 29.07.2026
54 морския
17:34 29.07.2026
55 Лъжливата фашистка сган в ЕС
17:35 29.07.2026
56 свидетел
До коментар #41 от "Хи хи":цикълът им е перманентен , нямат вече периодичен .
17:37 29.07.2026
57 604
17:38 29.07.2026
58 Бъзиктар
17:40 29.07.2026
59 Някой
Какво ще каже тази за твърдението на ООН, че умишлено са убити над 20 000 деца в Га-за? Защо не реве за там?
17:41 29.07.2026
60 Аятолаха
17:43 29.07.2026