Помагате за убийството на още повече цивилни! Първият дипломат на ЕС призова Иран да не оказва военна помощ на руската армия

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас призова Иран да прекрати военната подкрепа за Русия.

Това стана по време на телефонен разговор с иранския външен министър Абас Арагчи, съобши АФП.

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Кая Калас заяви, че Украйна има право да се защитава, тъй като руските атаки причиняват все повече жертви сред цивилното население.

"Москва причинява все по-голям брой жертви сред цивилното население в Украйна, а всякакви доставки, които получава, ѝ помагат да убива още повече цивилни", заяви тя.

Кая Калас добави също, че прекъсването на боевете в Персийския залив би могло да даде възможност на посредниците да съживят дипломатическите усилия и да предотвратят нова пълномащабна война.

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Зад съперничеството им всъщност стои нарастващо безпокойство в европейските столици - усещането, че институциите, създадени за епоха на консенсус, не са подготвени за свят на конфронтация между големите сили

Иранското външно министерство съобщи по-рано, че разговорът е обхванал регионалните и международните събития.