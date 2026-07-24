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Първият дипломат на ЕС: Причините за новите американски мита върху европейски продукти са неоснователни
  Тема: Войната на митата

Първият дипломат на ЕС: Причините за новите американски мита върху европейски продукти са неоснователни

24 Юли, 2026 10:16 670 23

  • кая калас-
  • европейски съюз-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • търговска война

Съединените щати обявиха снощи мита в размер на 10% или 12,5% върху вноса от 60 търговски партньори с аргумента, че те не са наложили и не прилагат ефективно забрана за стоки, произведени с принудителен труд

Първият дипломат на ЕС: Причините за новите американски мита върху европейски продукти са неоснователни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Кая Калас постави днес под въпрос основанието на САЩ за налагане на нови мита върху европейски стоки, за които Вашингтон твърди, че са произведени "с принудителен труд", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съединените щати обявиха снощи мита в размер на 10% или 12,5% върху вноса от 60 търговски партньори с аргумента, че те не са наложили и не прилагат ефективно забрана за стоки, произведени с принудителен труд.

Сред засегнатите продукти ще бъдат и някои стоки от Европейския съюз, съобщи Службата на търговския представител на САЩ (USTR). Решението влезе в сила в 00:01 ч. източноамериканско време днес (07:01 ч. бълг. вр.).

Калас каза в кулоарите на 59-ата среща на външните министри на държавите в Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в столицата на Филипините - Манила, че твърденията за недостатъци в контрола върху принудителния труд в европейския блок са неоснователни.

"Това не може да се каже за Европейския съюз“, заяви Калас пред Ройтерс. "Ако сравните нашето трудово законодателство с това на САЩ, имаме платени отпуски, имаме много добри условия на труд за нашите служители, така че това наистина не е обосновано", отбеляза тя.

Върховният представител на ЕС каза, че блокът ще поиска разяснения от Вашингтон. Тя обърна внимание на факта, че Европейският съюз е спазил ангажиментите си по трансатлантическо търговско споразумение, сключено миналата година, и приема "новите мита като шок“.

"Имахме сделка с Америка и се придържахме към тази сделка, към тази страна от сделката“, каза бившият премиер на Естония. "Ето защо е неприятна изненада, че това споразумение не се спазва“, обобщи Кая Калас.


Филипини
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    20 2 Отговор
    Ами като причините са неоснователни наложете на обора няколко пакета санкции.

    Коментиран от #14, #17

    10:18 24.07.2026

  • 2 преживяха две световни войни

    21 0 Отговор
    но не и урсули и кои: Германският производител на батерии Varta фалира 139 години след основаването си.

    10:18 24.07.2026

  • 3 не е

    11 0 Отговор
    щото е некадърна ... ма хич... БАЦЕ ВИ

    10:20 24.07.2026

  • 4 Цеко

    12 1 Отговор
    Неоснователни, ама САЩ като трошат милиарди да бомбят Иран, ЕС лапа мухи...ето им сега, като се правят на тарикати!

    10:20 24.07.2026

  • 5 оня с коня

    8 2 Отговор
    Дизайнерът на БМВ Х5 и Х6 получи руски паспорт лично от Путин

    10:21 24.07.2026

  • 6 Смър на еврасите

    6 1 Отговор
    и всички които ги подкрепят в тази територия

    10:22 24.07.2026

  • 7 Причината

    11 1 Отговор
    до голяма степен е самата Кая, защотоо оглавяванта от неиа институция изобщо няма собствена политима, ами е на командно дишане от Вашингтон. А оттам ги разиграват, както им е удобно ...

    10:26 24.07.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    ДОНАЛЬД ФЬОДОРОВИЧ ЯКО МЛАТИ
    ЕВРОДЕБИЛИТЕ :)

    10:27 24.07.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    ВСИЧКИ ГОЛЕМИ АМЕРИКАНСКИ ВЕРИГИ СА ПЪЛНИ
    С КИТАЙСКИ СТОКИ КОИТО МОЖЕШ ДА КУПИШ В МАГАЗИНА ИЛИ ОНЛАЙН
    .......
    ЗА КАКВО НИ СА СКЪПИТЕ ЕВРО БОКЛУЦИ ?

    10:30 24.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Евроджендър

    6 0 Отговор
    Ще има мита до припадък

    10:31 24.07.2026

  • 12 Ахахаха

    4 0 Отговор
    Джендърите глобиха Гугъл с 1 млрд евро и сега това.

    10:34 24.07.2026

  • 13 КАЛАС Я ОДИ БЕРИ

    3 0 Отговор
    Лайка. Да не би само сащ да са на света тук. Има много по достойни други държави. ПРОСТО ЕДНО СИ ЗНАЕ БАБА КАЛАС И УРСУЛА И ТОВА СИ БАЕ.

    10:40 24.07.2026

  • 14 има причина

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Нашите деца да изнемогват, тезните деца да хмвеят охолно..

    10:40 24.07.2026

  • 15 Алооууу

    3 0 Отговор
    простата, нали именно заради такива като теб ,митата са толкова големи.

    10:41 24.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 има и друга причина

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Има и друга причина, американские чорбаджии и европейские заедно крадат от обикновенните хора..след това си дялкат митата..

    Коментиран от #21

    10:45 24.07.2026

  • 18 Що се хабиш,ма...?!

    4 0 Отговор
    Та Ти си безгласна буква,ма...!
    Тръмпягата си го премести в другият крачол,ма...!

    10:45 24.07.2026

  • 19 Правото на собственика !И Правото на

    4 0 Отговор
    И Правото на
    !

    По Силния !

    Демокрацията Е !

    Имагинерна !

    Категория !

    10:46 24.07.2026

  • 20 Папура

    2 0 Отговор
    Кайче, ти не ставаш и да те накайчи някой.

    10:48 24.07.2026

  • 21 ПРАВ СИ...!

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "има и друга причина":

    Същото е и с безкрайното отделяне на милиарди за въоръжение на Украйна...!
    Дялкат си половината за тях си,а редовите членове на ЕС,обират парсата...!
    Възмутително!

    10:48 24.07.2026

  • 22 Точен

    4 0 Отговор
    Умен, по-умен, най-умен... Каята...

    10:56 24.07.2026

  • 23 Ами

    1 0 Отговор
    фонлайнар веднага да наложи санкции на бат Дончо...

    11:12 24.07.2026