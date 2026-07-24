Първият дипломат на ЕС: Причините за новите американски мита върху европейски продукти са неоснователни

Върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Кая Калас постави днес под въпрос основанието на САЩ за налагане на нови мита върху европейски стоки, за които Вашингтон твърди, че са произведени "с принудителен труд", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съединените щати обявиха снощи мита в размер на 10% или 12,5% върху вноса от 60 търговски партньори с аргумента, че те не са наложили и не прилагат ефективно забрана за стоки, произведени с принудителен труд.

Сред засегнатите продукти ще бъдат и някои стоки от Европейския съюз, съобщи Службата на търговския представител на САЩ (USTR). Решението влезе в сила в 00:01 ч. източноамериканско време днес (07:01 ч. бълг. вр.).

Калас каза в кулоарите на 59-ата среща на външните министри на държавите в Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в столицата на Филипините - Манила, че твърденията за недостатъци в контрола върху принудителния труд в европейския блок са неоснователни.

"Това не може да се каже за Европейския съюз“, заяви Калас пред Ройтерс. "Ако сравните нашето трудово законодателство с това на САЩ, имаме платени отпуски, имаме много добри условия на труд за нашите служители, така че това наистина не е обосновано", отбеляза тя.

Върховният представител на ЕС каза, че блокът ще поиска разяснения от Вашингтон. Тя обърна внимание на факта, че Европейският съюз е спазил ангажиментите си по трансатлантическо търговско споразумение, сключено миналата година, и приема "новите мита като шок“.

"Имахме сделка с Америка и се придържахме към тази сделка, към тази страна от сделката“, каза бившият премиер на Естония. "Ето защо е неприятна изненада, че това споразумение не се спазва“, обобщи Кая Калас.