Първият дипломат на ЕС: Причините за новите американски мита върху европейски продукти са неоснователни

Върховният представител на ЕС за външната политика и сигурността Кая Калас постави днес под въпрос основанието на САЩ за налагане на нови мита върху европейски стоки, за които Вашингтон твърди, че са произведени "с принудителен труд", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Съединените щати обявиха снощи мита в размер на 10% или 12,5% върху вноса от 60 търговски партньори с аргумента, че те не са наложили и не прилагат ефективно забрана за стоки, произведени с принудителен труд.
Сред засегнатите продукти ще бъдат и някои стоки от Европейския съюз, съобщи Службата на търговския представител на САЩ (USTR). Решението влезе в сила в 00:01 ч. източноамериканско време днес (07:01 ч. бълг. вр.).
Калас каза в кулоарите на 59-ата среща на външните министри на държавите в Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН) в столицата на Филипините - Манила, че твърденията за недостатъци в контрола върху принудителния труд в европейския блок са неоснователни.
"Това не може да се каже за Европейския съюз“, заяви Калас пред Ройтерс. "Ако сравните нашето трудово законодателство с това на САЩ, имаме платени отпуски, имаме много добри условия на труд за нашите служители, така че това наистина не е обосновано", отбеляза тя.
Върховният представител на ЕС каза, че блокът ще поиска разяснения от Вашингтон. Тя обърна внимание на факта, че Европейският съюз е спазил ангажиментите си по трансатлантическо търговско споразумение, сключено миналата година, и приема "новите мита като шок“.
"Имахме сделка с Америка и се придържахме към тази сделка, към тази страна от сделката“, каза бившият премиер на Естония. "Ето защо е неприятна изненада, че това споразумение не се спазва“, обобщи Кая Калас.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
Коментиран от #14, #17
10:18 24.07.2026
2 преживяха две световни войни
10:18 24.07.2026
3 не е
10:20 24.07.2026
4 Цеко
10:20 24.07.2026
5 оня с коня
10:21 24.07.2026
6 Смър на еврасите
10:22 24.07.2026
7 Причината
10:26 24.07.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЕВРОДЕБИЛИТЕ :)
10:27 24.07.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С КИТАЙСКИ СТОКИ КОИТО МОЖЕШ ДА КУПИШ В МАГАЗИНА ИЛИ ОНЛАЙН
.......
ЗА КАКВО НИ СА СКЪПИТЕ ЕВРО БОКЛУЦИ ?
10:30 24.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Евроджендър
10:31 24.07.2026
12 Ахахаха
10:34 24.07.2026
13 КАЛАС Я ОДИ БЕРИ
10:40 24.07.2026
14 има причина
До коментар #1 от "пръц":Нашите деца да изнемогват, тезните деца да хмвеят охолно..
10:40 24.07.2026
15 Алооууу
10:41 24.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 има и друга причина
До коментар #1 от "пръц":Има и друга причина, американские чорбаджии и европейские заедно крадат от обикновенните хора..след това си дялкат митата..
Коментиран от #21
10:45 24.07.2026
18 Що се хабиш,ма...?!
Тръмпягата си го премести в другият крачол,ма...!
10:45 24.07.2026
19 Правото на собственика !И Правото на
!
По Силния !
Демокрацията Е !
Имагинерна !
Категория !
10:46 24.07.2026
20 Папура
10:48 24.07.2026
21 ПРАВ СИ...!
До коментар #17 от "има и друга причина":Същото е и с безкрайното отделяне на милиарди за въоръжение на Украйна...!
Дялкат си половината за тях си,а редовите членове на ЕС,обират парсата...!
Възмутително!
10:48 24.07.2026
22 Точен
10:56 24.07.2026
23 Ами
11:12 24.07.2026