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Великобритания ще участва в заема на ЕС за Украйна от 90 млрд. евро
  Тема: Украйна

Великобритания ще участва в заема на ЕС за Украйна от 90 млрд. евро

13 Юли, 2026 22:43 791 34

  • великобритания-
  • украйна-
  • ес-
  • заем

Споразумението ще позволи доставки на повече британско оръжие за Киев

Великобритания ще участва в заема на ЕС за Украйна от 90 млрд. евро - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лондон и Брюксел днес се споразумяха, че Великобритания ще участва в заема от 90 милиарда евро, отпускан от ЕС на Украйна. Това ще позволи на британската военна индустрия да достави повече оръжия на Киев, предаде Франс прес, като се позова на изявление на британския премиер Киър Стармър, предава БТА.

„Това споразумение ще помогне да се гарантира, че Украйна ще получи подкрепата, от която се нуждае, за да се защитава срещу руската агресия, като същевременно ще подкрепи британските отбранителни компании, ще защити квалифицираните работни места и ще укрепи националната ни сигурност“, обяви Стармър.

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Както Лондон, така и Брюксел посочиха, че Великобритания ще даде „справедлив и пропорционален принос към разходите, направени по този заем, съизмерим със стойността на договорите, възложени на британските компании“.

ЕС и Великобритания се опитват да съживят отношенията си десет години след референдума за Брекзит, отбелязва АФП.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    12 3 Отговор
    Приятни сънища!

    Коментиран от #4

    22:44 13.07.2026

  • 2 тагаренко каза длъжни сме да помагаме

    16 5 Отговор
    Всеки месец превеждам по една месечна заплата на тоя нелегитимен наркоман за да му гледам мазната физиономия във всички медии колко е доволен

    22:45 13.07.2026

  • 3 Сатана Z

    15 5 Отговор
    Има малък нюанс.Лондон е обещал да участв,а не да дава.

    Коментиран от #32

    22:45 13.07.2026

  • 4 лапай и заспивай

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Име":

    Айде да ти е вътре чак до кръста

    22:45 13.07.2026

  • 5 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    13 5 Отговор
    Тогава значи България може да се изниже и да остави на Нова Индия да плаща за златните тоалетни чинии на Зеленски.

    22:45 13.07.2026

  • 6 Факт

    9 17 Отговор
    Русия се оказа сатаната

    22:46 13.07.2026

  • 7 Гориил

    18 4 Отговор
    Великобритания греши. Деветдесет процента от украинските ѝ инвестиции са унищожени от руски ракети.Черноморските пристанища на Украйна са се превърнали в лунни пейзажи и купчини димящи руини.

    Коментиран от #28

    22:46 13.07.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    11 4 Отговор
    Киър Стармър е в оставка, пък пари раздава. Наглост. Те го гонят , че забатачи държавата, той вика" След мене и потоп"

    22:46 13.07.2026

  • 9 Мухахаха

    11 4 Отговор
    Някой ще пълнят гушите а обикновените хора ще гинат.Англосаксите защо и хора не пестят да видим ще отиде ли някой

    22:46 13.07.2026

  • 10 ПИРАТИТЕ ВЕКОВЕ НАРЕД

    14 3 Отговор
    СА ГРАБИЛИ ЧУЖДОТО,Е СЕГА МАЛКО ДА ПУСНАТ КРЪВЧИЦА И ТЕ. ВСЕ ПАК УКТРАИНЦИТЕ МРАТ ЗА ТЕХНАТА КАУЗА

    22:47 13.07.2026

  • 11 БОЯрисхник русхко национаолно ПИво

    7 13 Отговор
    замириса ли ви на изгорени усханки.. ватенки.. б уаххахахахха....солдати аххахахахахахаххаха

    22:47 13.07.2026

  • 12 В Киев за три дни

    7 13 Отговор
    Пет години от началото на три-дневната операция, Р.Радев подкрепи санкции срещу Русия, руската армия победоносно напусна Мала Токмачка и Константиновка с помощта на украинските и американските управляеми бомби!

    22:48 13.07.2026

  • 13 ФАКТ

    14 5 Отговор
    Украинците са не4овеци

    22:50 13.07.2026

  • 14 УКРАИНЕ ПОБЕДА

    7 11 Отговор
    знаем з а новото поколение дронове преди 2 години им бесхе при лоадара..... о4аква се грузта 200 да стигне невъобразими размери предвид идващата мобилизациа или по скоро Могилизациа в Москве и Под московието.. СЛАВА ГЕРОИАМ

    22:52 13.07.2026

  • 15 ПО ТОЧНО

    8 4 Отговор
    ВСИЧКИ ДА СЕ "ВКЛЮЧВАТ" , ДРУ САЛКАТА МОЖЕ МНОГО ПАРА ДА ИЗХАРЧИ

    22:52 13.07.2026

  • 16 Отстрани

    7 5 Отговор
    Еврофашистите събраха едва 26 милиарда от обещаните 90 за укронацистите, толкова са жалки горките . Силни на приказките но иначе въздух под налягане!

    22:54 13.07.2026

  • 17 Гориил

    15 6 Отговор
    Руските сили на доброто с нетърпение очакват пристигането на британските злодеи.Руснаците винаги са плашили британците до смърт. Кримската война не завършва с победа за Англия и Франция. Войната е спряна от безпрецедентна епидемия от холера и дизинтерия сред войските на европейската коалиция (хиляда английски войници умират ежедневно в ужасната чума). Русия се съгласява да прекрати войната, но не я губи. Русия не изпълни нито едно условие от мирния договор, изгони британците от Черно море и освободи Балканите от робство. Напишете това в лъжливите си учебници по история.

    Коментиран от #19

    22:55 13.07.2026

  • 18 ППдебил

    9 5 Отговор
    И аз ще даря една заплата, тъй ни каза Киро тъпото, защото златните тоалетни на братята укродебили недостигали.

    22:56 13.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Читател

    5 5 Отговор
    Болни мозъци топка сом.Едните лъжат че помагат а другите лъжат че им вярват.

    22:58 13.07.2026

  • 21 така, де

    8 5 Отговор
    Великобритания, ако иска и целия заем може да плати, но да ни остави на мира! Ние на укрофашистите не искаме да плащаме!

    22:58 13.07.2026

  • 22 Вълчан Войвода

    5 5 Отговор
    ако имаше избори в украйна дори и майка му на зельо нямаше да гласува за него.

    23:01 13.07.2026

  • 23 Тези англосаксонски крадци

    7 5 Отговор
    са свикнали само да прибират,а не да бъркат в джоба с пепелянките. Тежко им е,бива да се охарчат.

    23:01 13.07.2026

  • 24 Имат пари угаждат си

    5 4 Отговор
    Мдам

    23:07 13.07.2026

  • 25 Жожи

    4 6 Отговор
    Това ще позволи на британската военна индустрия да спечели повече отколкото ще даде. Дано печалбите от война ги задавят

    23:09 13.07.2026

  • 26 Вълчан Войвода

    3 5 Отговор
    каква Англия бре това е индочалмармангалбурка

    23:10 13.07.2026

  • 27 УМИШЛЕНО,ПРИОСТО ДА ИМА ВОЙНА И ОСБ С/У

    3 5 Отговор
    МА КАК НЯМА БЕ ,КАК ЩЕ ПРОПУСНЕ , КОГА Е ПРОПУСКАЛА ВОЙНА ИЛИ АГРЕСИЯ БЕЗ НЕЯ!! АМ ЧЕ ТЯ Е В ОСНОВАТА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВОЙНА , СПОМНЕТЕ СИ РОШАВОТО БОРЕ КАК УСПЯ ДА ПРОВАЛИ НАПЪЛНО ГОТОВ МИРЕН ДОГОВОР М/У УКАЙНА И РУСИЯ И ТО САМО ТРИ МЕСЕЦА СЛЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ВОЙНАТА ,ТО Е ЗА СЪД В ХАГА !!!! ТИПИЧЕН ЛАЙНОИБРИТСКИ МАНИЕР НА ПОВЕДЕНИЕ, БОРЕТО ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ НА НАЦИЯ СИ. ТОВА Е ПОСЛОВИЧНО ПОЗНАТ БРУТАЛЕ НАЧИН ДА ДЕЙСТВИЕ ОТ ВРЕМЕ ОНО . И КОЙ ГИ ОБИЧА БРИТИТЕ , ДОРИ САЩ СЕ ОТВРАЩАВАТ ОТ ТЯХ!

    23:11 13.07.2026

  • 28 Жожи

    3 6 Отговор

    До коментар #7 от "Гориил":

    Една от целите на мизерниците от Лондон е точно това. Убиване на славяните и православието.

    23:12 13.07.2026

  • 29 Иван

    3 5 Отговор
    Нека ушанковският мор да продължи!

    Коментиран от #34

    23:13 13.07.2026

  • 30 !!!?

    11 0 Отговор
    Мистър Кеш каза, че няма пари !
    Гласът на Тодор Живков: Като нямаш пари Ти си нищо...демек - нищожество !!!

    23:20 13.07.2026

  • 31 Ами

    4 3 Отговор
    Схемата е проста.
    Политиците обясняват на населението, че теглят заеми за да помагат на окраина
    срещу така наречената руската агресия и че окраина един ден щяла да върне заемите.
    Всъщност наливат пари във военнопромишления комплекс и близки на тях фирми,
    прибират тлъсти комисионни и са наясно, че пари от окраина няма да видят.
    Ей на това му се казва - Пладнешки обир.
    А овцете си блеят ли блеят :)

    23:22 13.07.2026

  • 32 Амии

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    то обещаното не е като даденото.

    23:36 13.07.2026

  • 33 Каквото повикало

    1 1 Отговор
    Ако съм на мястото на Путин ще раздам пропорционални и справедливи сармати на всички озверели полудели и самозабравили се фашизирани Евробоклуци и бивши "велики"острови наоколо до пълното им освестяване или заличаване

    23:57 13.07.2026

  • 34 Ядрено възпиране

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Иван":

    Морът е вече Тук, но тротинетките са толко тъпи че ще го разберат едва когато крайниците им почнат да се стапят заедно с тротинетките и айфоните които държат

    00:02 14.07.2026

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