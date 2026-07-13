Великобритания ще участва в заема на ЕС за Украйна от 90 млрд. евро

Лондон и Брюксел днес се споразумяха, че Великобритания ще участва в заема от 90 милиарда евро, отпускан от ЕС на Украйна. Това ще позволи на британската военна индустрия да достави повече оръжия на Киев, предаде Франс прес, като се позова на изявление на британския премиер Киър Стармър, предава БТА.

„Това споразумение ще помогне да се гарантира, че Украйна ще получи подкрепата, от която се нуждае, за да се защитава срещу руската агресия, като същевременно ще подкрепи британските отбранителни компании, ще защити квалифицираните работни места и ще укрепи националната ни сигурност“, обяви Стармър.

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Както Лондон, така и Брюксел посочиха, че Великобритания ще даде „справедлив и пропорционален принос към разходите, направени по този заем, съизмерим със стойността на договорите, възложени на британските компании“.

ЕС и Великобритания се опитват да съживят отношенията си десет години след референдума за Брекзит, отбелязва АФП.