Великобритания ще участва в заема на ЕС за Украйна от 90 млрд. евро

Лондон и Брюксел днес се споразумяха, че Великобритания ще участва в заема от 90 милиарда евро, отпускан от ЕС на Украйна. Това ще позволи на британската военна индустрия да достави повече оръжия на Киев, предаде Франс прес, като се позова на изявление на британския премиер Киър Стармър, предава БТА.
„Това споразумение ще помогне да се гарантира, че Украйна ще получи подкрепата, от която се нуждае, за да се защитава срещу руската агресия, като същевременно ще подкрепи британските отбранителни компании, ще защити квалифицираните работни места и ще укрепи националната ни сигурност“, обяви Стармър.
Както Лондон, така и Брюксел посочиха, че Великобритания ще даде „справедлив и пропорционален принос към разходите, направени по този заем, съизмерим със стойността на договорите, възложени на британските компании“.
ЕС и Великобритания се опитват да съживят отношенията си десет години след референдума за Брекзит, отбелязва АФП.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
Коментиран от #4
22:44 13.07.2026
2 тагаренко каза длъжни сме да помагаме
22:45 13.07.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #32
22:45 13.07.2026
4 лапай и заспивай
До коментар #1 от "Име":Айде да ти е вътре чак до кръста
22:45 13.07.2026
5 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
22:45 13.07.2026
6 Факт
22:46 13.07.2026
7 Гориил
Коментиран от #28
22:46 13.07.2026
8 РЕАЛИСТ
22:46 13.07.2026
9 Мухахаха
22:46 13.07.2026
10 ПИРАТИТЕ ВЕКОВЕ НАРЕД
22:47 13.07.2026
11 БОЯрисхник русхко национаолно ПИво
22:47 13.07.2026
12 В Киев за три дни
22:48 13.07.2026
13 ФАКТ
22:50 13.07.2026
14 УКРАИНЕ ПОБЕДА
22:52 13.07.2026
15 ПО ТОЧНО
22:52 13.07.2026
16 Отстрани
22:54 13.07.2026
17 Гориил
Коментиран от #19
22:55 13.07.2026
18 ППдебил
22:56 13.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Читател
22:58 13.07.2026
21 така, де
22:58 13.07.2026
22 Вълчан Войвода
23:01 13.07.2026
23 Тези англосаксонски крадци
23:01 13.07.2026
24 Имат пари угаждат си
23:07 13.07.2026
25 Жожи
23:09 13.07.2026
26 Вълчан Войвода
23:10 13.07.2026
27 УМИШЛЕНО,ПРИОСТО ДА ИМА ВОЙНА И ОСБ С/У
23:11 13.07.2026
28 Жожи
До коментар #7 от "Гориил":Една от целите на мизерниците от Лондон е точно това. Убиване на славяните и православието.
23:12 13.07.2026
29 Иван
Коментиран от #34
23:13 13.07.2026
30 !!!?
Гласът на Тодор Живков: Като нямаш пари Ти си нищо...демек - нищожество !!!
23:20 13.07.2026
31 Ами
Политиците обясняват на населението, че теглят заеми за да помагат на окраина
срещу така наречената руската агресия и че окраина един ден щяла да върне заемите.
Всъщност наливат пари във военнопромишления комплекс и близки на тях фирми,
прибират тлъсти комисионни и са наясно, че пари от окраина няма да видят.
Ей на това му се казва - Пладнешки обир.
А овцете си блеят ли блеят :)
23:22 13.07.2026
32 Амии
До коментар #3 от "Сатана Z":то обещаното не е като даденото.
23:36 13.07.2026
33 Каквото повикало
23:57 13.07.2026
34 Ядрено възпиране
До коментар #29 от "Иван":Морът е вече Тук, но тротинетките са толко тъпи че ще го разберат едва когато крайниците им почнат да се стапят заедно с тротинетките и айфоните които държат
00:02 14.07.2026