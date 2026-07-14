Експлозии в Иран и саудитски удари в Йемен с подкрепата на САЩ

Нова вълна от напрежение заля Близкия изток през последните часове. Военни действия и експлозии бяха докладвани на територията на Иран и Йемен.

Според официалния доклад на иранската информационна агенция Mehr, силна експлозия е разтърсила южната провинция Бушер в Иран. Паралелно с това агенция Mehr съобщи, че при отделни въздушни удари на САЩ са сериозно повредени няколко стратегически съоръжения в района на Омидие, разположен в югозападната част на страната. По първоначални данни на медията, при атаката в Омидие са ранени най-малко четирима души.

Ситуацията се усложнява и на йеменския фронт. Американското авторитетно издание Axios разкри, че Саудитска Арабия е получила предварително официално одобрение от САЩ преди да предприеме мащабна атака срещу летището в Сана, контролирано от йеменските бунтовници. Журналистите от Axios изрично отбелязват, че решението на Рияд да координира действията си с Вашингтон показва, че саудитските власти изпитват сериозен страх от ескалация и влизане в мащабен, директен конфликт с хусите.

На този фон президентът на САЩ Доналд Тръмп направи остро изявление, в което подчерта, че Вашингтон вече търси финансово обезщетение за гарантиране на сигурността на търговското корабоплаване през стратегическия Ормузки проток. Тръмп декларира, че САЩ защитават всички арабски държави от Персийския залив, но бе категоричен: американските сили методично унищожават целия военен потенциал на Иран за налагане на контрол над Ормуз.