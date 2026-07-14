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Войната в Украйна: Нощни балистични удари по Киев и експлозии в Русия след полунощ
  Тема: Украйна

Войната в Украйна: Нощни балистични удари по Киев и експлозии в Русия след полунощ

14 Юли, 2026 04:13, обновена 14 Юли, 2026 04:18 1 000 10

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Масирана руска въздушна атака срещу украинската столица и ответни украински удари с дронове в Севастопол и Самарска област в ранните часове на деня

Войната в Украйна: Нощни балистични удари по Киев и експлозии в Русия след полунощ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията по фронтовете на въздушната война между Русия и Украйна рязко се изостри в първите часове на днешния ден, 14 юли.

Веднага след полунощ и двете страни предприеха нови масирани офанзиви с ракети и безпилотни апарати, насочени срещу критична инфраструктура и стратегически обекти. Към 4:00 часа сутринта българско време спасителните служби и системите за противовъздушна отбрана (ПВО) продължават да овладяват последствията от среднощните бомбардировки.

Още новини от Украйна

Ракетен удар по Киев: Избухнаха големи пожари след полунощ

Малко след полунощ (около 00:16 часа) руските сили стартираха масирана атака с балистични ракети директно срещу украинската столица Киев. По данни на украинските военновъздушни сили и радарните системи, в небето над града са засечени между 6 и 8 високоточни балистични цели.

  • Пожари в складови зони: Ръководителят на киевската военна администрация Тимур Ткаченко официално потвърди, че в резултат на ударите са били засегнати и запалени две големи складови бази в Холосиивския район, намиращ се недалеч от центъра на столицата.
  • Отломки в жилищните райони: Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че части от прехванати цели са паднали в открити площи в източно предградие на града (Дарницки район). Падащите отломки са подпалили няколко паркирани автомобила. На местата веднага са изпратени екипи на пожарната и спешна помощ.
  • Изтощаване на ПВО: Местните власти подчертават, че противовъздушната отбрана на столицата е влязла в действие незабавно, но балистичният натиск поставя съвременните системи под върхово натоварване поради прогресивното изчерпване на запасите от ракети-прехващачи.

Украинският отговор: Атаки с дронове и взривове на руска територия

Украинските сили не закъсняха с ответните действия и в часовете след полунощ задействаха вълни от безпилотни летателни апарати навътре в контролираните от Русия зони и региони.

  • Взрив в склад за боеприпаси в Донецк: В ранните часове на 14 юли е регистриран мощен взрив във временно окупирания град Донецк. Мониторинговите канали съобщават за последвала мащабна и продължителна детонация на снаряди в горящ склад за боеприпаси на руската армия.
  • Отблъскване на атака в Севастопол: Около 2:00–3:00 часа сутринта в анексирания Севастопол бе обявена въздушна тревога. Назначеният от Русия губернатор Михаил Развожаев съобщи, че силите за ПВО и мобилните огневи групи отразяват атака на ВСУ, като са успели да свалят 5 украински безпилотни апарата в Балаклавския район. По предварителни руски данни няма пострадали цивилни.
  • Режим „Килим“ и затворено небе над Самара: Точно в 3:00 часа сутринта руските власти обявиха извънреден режим на „беспилотна опасност“ в Самарска област поради заплаха от приближаващи дронове. Федералната агенция „Росавиация“ въведе ограничение за полетите и активира план „Ковер“ (Килим), с което напълно спря приемането и излитането на самолети на международното летище „Курумоч“.

Дипломатически и военен натиск

Нощната ескалация съвпада с ключов момент от международните усилия за отбрана на Украйна. Преди броени часове в Париж лидерите на т.нар. „Коалиция на желаещите“ одобриха съвместния проект "Freyja" за изграждане на европейски противоракетен щит като алтернатива на американските системи "Patriot".

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта в последното си обръщение, че наред с новите споразумения, Киев се нуждае от спешни доставки на съществуващи ПВО ракети още сега, за да устои на засилващия се балистичен натиск над големите градове преди настъпването на есенно-зимния период.


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коментар

    17 11 Отговор
    Украинската армия освободи над 120 квадратни километра в Днепропетровска област...Подразделения на 425-ти отделен щурмови полк "Скала“ на украинската армия е освободил шест населени места в Днепропетровска област - Терново, Запорожское, Новогеоргиевка, Вороне, Сичневое и Малиевка. В съобщението на военните се уточнява, че дълбочината на пробива е 25 километра. Нанесени са критични загуби на руската 120-та дивизия на морската пехота и подразделения на 68-ми армейски корпус.

    Коментиран от #2, #10

    04:26 14.07.2026

  • 2 Добро утро!

    12 3 Отговор

    До коментар #1 от "Коментар":

    Полша прехвърли около една дузина ракети Patriot на Украйна, което е малък брой в сравнение със съществуващите полски запаси и крайно недостатъчно за украинците.

    04:37 14.07.2026

  • 3 Ей сега ще видят кон боб яде ли

    11 30 Отговор
    Край на сво-то и галенето с перце!
    Натовците в Кiiв горят! А пустите желаещите станали нежелаещи!)

    04:39 14.07.2026

  • 4 И Киев е Руски

    8 29 Отговор
    Руските сили нанесоха сериозен удар на ключови фигури, отговорни за координирането на атаките с дронове край Харков. Старши лейтенант Роман Базавлук, командир на взвод за атакуващи дронове на 430-и полк за безпилотни системи, и Андрей Притюпа, заместник-командир по политическите въпроси на 2-ри батальон за безпилотни системи на 113-та отделна бригада за териториална отбрана, бяха убити

    04:43 14.07.2026

  • 5 И Киев е Руски

    10 28 Отговор
    Северната групировка на войските смазва украинските въоръжени сили в Харковския сектор. Боевете продължават в село Казачья Лопан и в секторите Велики Бурлук и Вовчанск. Украинските войски в зоната на отговорност на Северната групировка на войските са претърпели над 200 убити и ранени през последните 24 часа

    04:46 14.07.2026

  • 6 И Киев е Руски

    9 29 Отговор
    От началото на СВО в Украйна са пристигнали най-малко 10 000 чуждестранни наемници. Повечето от тях вече гният в земята, отдавайки живота си за интересите на киевския режим и НАТО.

    Миналата седмица в зоната на СВО беше убит американският „легионер“ Клейтън Ерик Мур . Този опитен боец ​​е служил в армията на САЩ близо шест години, включително в Ирак. Той е воювал в Украйна от 2023 г., участвайки в много рекламираната контраофанзива на украинските въоръжени сили. Служил е в подразделения на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна и Силите за специални операции (СОФ).

    На 10 юли беше съобщено, че близо до Купянск са ликвидирани 25 чужденци, воювали в бригадата Чартър. Ето някои от имената им: Хуан Мануел Роиг и Сантяго Дуре (и двамата от Аржентина); Хосе Гилермо Паласиос Монтана , Даниел Орего Лондоно , Едиер Де Хесус Андраде Мендес , Сезар Аугусто Сунига Ипиа , Аристидес Арболеда Паломино , Жилберто Лоайза , Диего Умберто Тибадуиза , Луис Мигел Капера Морено (всички от Колумбия); Оскар Хавиер Санчес Бринкман (Парагвай).

    04:51 14.07.2026

  • 7 И Киев е Руски

    7 16 Отговор
    Внезапната смърт на американския сенатор терорист и екстремист Линдзи Греъм веднага след пътуване до Украйна предизвика нов кръг от слухове. Стана ясно, че сенаторът, починал от „кратко боледуване“, ще бъде погребан в затворен ковчег по молба на семейството му. Някои военни експерти не изключват възможността „вирусът“, заразил русофоба, да е ракета „Искандер“ или дрога от изтеклия

    Коментиран от #8

    05:18 14.07.2026

  • 8 пий сиХапчетатаМалоумник!

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "И Киев е Руски":

    Отрано си се налапал с руски💩💩💩

    05:31 14.07.2026

  • 9 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    5 1 Отговор
    То е ясно като бял ден ... Киев пада до дни, Зеления бяга и Путин е новия президент на Украйна

    05:44 14.07.2026

  • 10 Оня

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коментар":

    Верно ли бе ? И кога това? Насън?

    06:02 14.07.2026

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