Войната в Украйна: Нощни балистични удари по Киев и експлозии в Русия след полунощ

Ситуацията по фронтовете на въздушната война между Русия и Украйна рязко се изостри в първите часове на днешния ден, 14 юли.

Веднага след полунощ и двете страни предприеха нови масирани офанзиви с ракети и безпилотни апарати, насочени срещу критична инфраструктура и стратегически обекти. Към 4:00 часа сутринта българско време спасителните служби и системите за противовъздушна отбрана (ПВО) продължават да овладяват последствията от среднощните бомбардировки.

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Ракетен удар по Киев: Избухнаха големи пожари след полунощ

Малко след полунощ (около 00:16 часа) руските сили стартираха масирана атака с балистични ракети директно срещу украинската столица Киев. По данни на украинските военновъздушни сили и радарните системи, в небето над града са засечени между 6 и 8 високоточни балистични цели.

Пожари в складови зони: Ръководителят на киевската военна администрация Тимур Ткаченко официално потвърди, че в резултат на ударите са били засегнати и запалени две големи складови бази в Холосиивския район, намиращ се недалеч от центъра на столицата.

Ръководителят на киевската военна администрация Тимур Ткаченко официално потвърди, че в резултат на ударите са били засегнати и запалени две големи складови бази в Холосиивския район, намиращ се недалеч от центъра на столицата. Отломки в жилищните райони: Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че части от прехванати цели са паднали в открити площи в източно предградие на града (Дарницки район). Падащите отломки са подпалили няколко паркирани автомобила. На местата веднага са изпратени екипи на пожарната и спешна помощ.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че части от прехванати цели са паднали в открити площи в източно предградие на града (Дарницки район). Падащите отломки са подпалили няколко паркирани автомобила. На местата веднага са изпратени екипи на пожарната и спешна помощ. Изтощаване на ПВО: Местните власти подчертават, че противовъздушната отбрана на столицата е влязла в действие незабавно, но балистичният натиск поставя съвременните системи под върхово натоварване поради прогресивното изчерпване на запасите от ракети-прехващачи.

Украинският отговор: Атаки с дронове и взривове на руска територия

Украинските сили не закъсняха с ответните действия и в часовете след полунощ задействаха вълни от безпилотни летателни апарати навътре в контролираните от Русия зони и региони.

Взрив в склад за боеприпаси в Донецк: В ранните часове на 14 юли е регистриран мощен взрив във временно окупирания град Донецк. Мониторинговите канали съобщават за последвала мащабна и продължителна детонация на снаряди в горящ склад за боеприпаси на руската армия.

В ранните часове на 14 юли е регистриран мощен взрив във временно окупирания град Донецк. Мониторинговите канали съобщават за последвала мащабна и продължителна детонация на снаряди в горящ склад за боеприпаси на руската армия. Отблъскване на атака в Севастопол: Около 2:00–3:00 часа сутринта в анексирания Севастопол бе обявена въздушна тревога. Назначеният от Русия губернатор Михаил Развожаев съобщи, че силите за ПВО и мобилните огневи групи отразяват атака на ВСУ, като са успели да свалят 5 украински безпилотни апарата в Балаклавския район. По предварителни руски данни няма пострадали цивилни.

Около 2:00–3:00 часа сутринта в анексирания Севастопол бе обявена въздушна тревога. Назначеният от Русия губернатор Михаил Развожаев съобщи, че силите за ПВО и мобилните огневи групи отразяват атака на ВСУ, като са успели да свалят 5 украински безпилотни апарата в Балаклавския район. По предварителни руски данни няма пострадали цивилни. Режим „Килим“ и затворено небе над Самара: Точно в 3:00 часа сутринта руските власти обявиха извънреден режим на „беспилотна опасност“ в Самарска област поради заплаха от приближаващи дронове. Федералната агенция „Росавиация“ въведе ограничение за полетите и активира план „Ковер“ (Килим), с което напълно спря приемането и излитането на самолети на международното летище „Курумоч“.

Дипломатически и военен натиск

Нощната ескалация съвпада с ключов момент от международните усилия за отбрана на Украйна. Преди броени часове в Париж лидерите на т.нар. „Коалиция на желаещите“ одобриха съвместния проект "Freyja" за изграждане на европейски противоракетен щит като алтернатива на американските системи "Patriot".

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта в последното си обръщение, че наред с новите споразумения, Киев се нуждае от спешни доставки на съществуващи ПВО ракети още сега, за да устои на засилващия се балистичен натиск над големите градове преди настъпването на есенно-зимния период.