Войната в Украйна: Нощни балистични удари по Киев и експлозии в Русия след полунощ

Ситуацията по фронтовете на въздушната война между Русия и Украйна рязко се изостри в първите часове на днешния ден, 14 юли.
Веднага след полунощ и двете страни предприеха нови масирани офанзиви с ракети и безпилотни апарати, насочени срещу критична инфраструктура и стратегически обекти. Към 4:00 часа сутринта българско време спасителните служби и системите за противовъздушна отбрана (ПВО) продължават да овладяват последствията от среднощните бомбардировки.
Ракетен удар по Киев: Избухнаха големи пожари след полунощ
Малко след полунощ (около 00:16 часа) руските сили стартираха масирана атака с балистични ракети директно срещу украинската столица Киев. По данни на украинските военновъздушни сили и радарните системи, в небето над града са засечени между 6 и 8 високоточни балистични цели.
- Пожари в складови зони: Ръководителят на киевската военна администрация Тимур Ткаченко официално потвърди, че в резултат на ударите са били засегнати и запалени две големи складови бази в Холосиивския район, намиращ се недалеч от центъра на столицата.
- Отломки в жилищните райони: Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че части от прехванати цели са паднали в открити площи в източно предградие на града (Дарницки район). Падащите отломки са подпалили няколко паркирани автомобила. На местата веднага са изпратени екипи на пожарната и спешна помощ.
- Изтощаване на ПВО: Местните власти подчертават, че противовъздушната отбрана на столицата е влязла в действие незабавно, но балистичният натиск поставя съвременните системи под върхово натоварване поради прогресивното изчерпване на запасите от ракети-прехващачи.
Украинският отговор: Атаки с дронове и взривове на руска територия
Украинските сили не закъсняха с ответните действия и в часовете след полунощ задействаха вълни от безпилотни летателни апарати навътре в контролираните от Русия зони и региони.
- Взрив в склад за боеприпаси в Донецк: В ранните часове на 14 юли е регистриран мощен взрив във временно окупирания град Донецк. Мониторинговите канали съобщават за последвала мащабна и продължителна детонация на снаряди в горящ склад за боеприпаси на руската армия.
- Отблъскване на атака в Севастопол: Около 2:00–3:00 часа сутринта в анексирания Севастопол бе обявена въздушна тревога. Назначеният от Русия губернатор Михаил Развожаев съобщи, че силите за ПВО и мобилните огневи групи отразяват атака на ВСУ, като са успели да свалят 5 украински безпилотни апарата в Балаклавския район. По предварителни руски данни няма пострадали цивилни.
- Режим „Килим“ и затворено небе над Самара: Точно в 3:00 часа сутринта руските власти обявиха извънреден режим на „беспилотна опасност“ в Самарска област поради заплаха от приближаващи дронове. Федералната агенция „Росавиация“ въведе ограничение за полетите и активира план „Ковер“ (Килим), с което напълно спря приемането и излитането на самолети на международното летище „Курумоч“.
Дипломатически и военен натиск
Нощната ескалация съвпада с ключов момент от международните усилия за отбрана на Украйна. Преди броени часове в Париж лидерите на т.нар. „Коалиция на желаещите“ одобриха съвместния проект "Freyja" за изграждане на европейски противоракетен щит като алтернатива на американските системи "Patriot".
Украинският президент Володимир Зеленски подчерта в последното си обръщение, че наред с новите споразумения, Киев се нуждае от спешни доставки на съществуващи ПВО ракети още сега, за да устои на засилващия се балистичен натиск над големите градове преди настъпването на есенно-зимния период.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коментар
Коментиран от #2, #10
04:26 14.07.2026
2 Добро утро!
До коментар #1 от "Коментар":Полша прехвърли около една дузина ракети Patriot на Украйна, което е малък брой в сравнение със съществуващите полски запаси и крайно недостатъчно за украинците.
04:37 14.07.2026
3 Ей сега ще видят кон боб яде ли
Натовците в Кiiв горят! А пустите желаещите станали нежелаещи!)
04:39 14.07.2026
4 И Киев е Руски
04:43 14.07.2026
5 И Киев е Руски
04:46 14.07.2026
6 И Киев е Руски
Миналата седмица в зоната на СВО беше убит американският „легионер“ Клейтън Ерик Мур . Този опитен боец е служил в армията на САЩ близо шест години, включително в Ирак. Той е воювал в Украйна от 2023 г., участвайки в много рекламираната контраофанзива на украинските въоръжени сили. Служил е в подразделения на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Министерството на отбраната на Украйна и Силите за специални операции (СОФ).
На 10 юли беше съобщено, че близо до Купянск са ликвидирани 25 чужденци, воювали в бригадата Чартър. Ето някои от имената им: Хуан Мануел Роиг и Сантяго Дуре (и двамата от Аржентина); Хосе Гилермо Паласиос Монтана , Даниел Орего Лондоно , Едиер Де Хесус Андраде Мендес , Сезар Аугусто Сунига Ипиа , Аристидес Арболеда Паломино , Жилберто Лоайза , Диего Умберто Тибадуиза , Луис Мигел Капера Морено (всички от Колумбия); Оскар Хавиер Санчес Бринкман (Парагвай).
04:51 14.07.2026
7 И Киев е Руски
Коментиран от #8
05:18 14.07.2026
8 пий сиХапчетатаМалоумник!
До коментар #7 от "И Киев е Руски":Отрано си се налапал с руски💩💩💩
05:31 14.07.2026
9 ЙЕЛОУ ТАКСИ
05:44 14.07.2026
10 Оня
До коментар #1 от "Коментар":Верно ли бе ? И кога това? Насън?
06:02 14.07.2026