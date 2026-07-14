Киев загуби основния си поддръжник в САЩ: WP прогнозира тежки проблеми за Украйна след смъртта на Линдзи Греъм

Внезапната смърт на влиятелния американски сенатор републиканец Линдзи Греъм поставя Украйна пред безпрецедентно дипломатическо предизвикателство.

В свой мащабен анализ авторитетното издание Washington Post предупреждава, че Киев е загубил най-ценния си и ефективен инструмент за влияние в Белия дом – човека, който умееше да „говори на езика на Доналд Тръмп“ и да защитава украинските интереси пред една често скептична републиканска администрация.

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Кончината на 71-годишния политик от Южна Каролина, настъпила в събота вечерта вследствие на разкъсване на аортата, дойде в изключително драматичен момент. Само ден по-рано Греъм беше в Киев за среща с президента Володимир Зеленски, където триумфално обяви пробив: постигнато споразумение с Белия дом за прокарването на нов пакет от „адски санкции“ срещу енергийния сектор на Русия.

„Шепотът в ухото на Тръмп“: Защо Линдзи Греъм беше незаменим за Киев?

Според коментатори от Washington Post, силата на Греъм не се криеше просто в неговата ястребова външна политика в духа на Роналд Рейгън, а в уникалния му достъп до американския президент. Докато голяма част от движението MAGA („Да направим Америка велика отново“) заема изолационистки позиции и критикува финансовата помощ за Източна Европа, Греъм редовно използваше личните си отношения и споделените часове по голф с Доналд Тръмп, за да го убеждава да действа агресивно срещу Москва.

Посланикът на Украйна във Вашингтон Олга Стефанишина директно заявява пред Washington Post: „Той наистина беше един от малкото хора, които говореха езика на Тръмп“. Напускането на Греъм от политическата сцена премахва ключов вътрешнопартиен коректив върху импулсите на Белия дом за бързо и потенциално неизгодно за Киев прекратяване на конфликта.

Потенциалните проблеми пред Украйна: Прогнозата на Washington Post

Американското издание очертава три основни направления, в които Украйна ще усети болезнено липсата на своя най-силен защитник в Конгреса:

Риск за съдбата на „адските санкции“: Проектозаконът на Греъм има за цел да наложи тежки вторични санкции на държави (особено в Азия), които купуват руски петрол чрез посредници. Въпреки че негови колеги, сред които сенаторът демократ Ричард Блументал, призоваха законът да бъде приет веднага като признание към паметта му, липсата на политическия двигател Греъм може да забави или разводни текстовете.

Проектозаконът на Греъм има за цел да наложи тежки вторични санкции на държави (особено в Азия), които купуват руски петрол чрез посредници. Въпреки че негови колеги, сред които сенаторът демократ Ричард Блументал, призоваха законът да бъде приет веднага като признание към паметта му, липсата на политическия двигател Греъм може да забави или разводни текстовете. Забавяне на споразуменията за ПВО от срещата на НАТО: По време на последната среща на върха на НАТО в Анкара, Тръмп и Зеленски постигнаха политическо съгласие за лицензирано производство на противоракетни системи Patriot в Украйна. Сенатор Майкъл Маккол потвърждава пред пресата, че именно Греъм е бил основната фигура, лобирала пред Тръмп за тази сделка по време на личните им срещи. Без неговия надзор изпълнението на договореностите е поставено под въпрос.

По време на последната среща на върха на НАТО в Анкара, Тръмп и Зеленски постигнаха политическо съгласие за лицензирано производство на противоракетни системи Patriot в Украйна. Сенатор Майкъл Маккол потвърждава пред пресата, че именно Греъм е бил основната фигура, лобирала пред Тръмп за тази сделка по време на личните им срещи. Без неговия надзор изпълнението на договореностите е поставено под въпрос. Изолация в републиканските среди: Смъртта на Греъм оставя празнота, която трудно ще бъде запълнена от друг републиканец със сходен авторитет. Настоящата администрация във Вашингтон е заобиколена от съветници, настояващи за оттегляне на САЩ от глобалната сцена, а Киев губи директен и неформален канал за комуникация с най-високото ниво на американската власт.

Реакциите: Светът скърби за един от последните „ястреби“

Новината за кончината на Греъм предизвика вълна от реакции в международната общност. Украинският президент Володимир Зеленски изрази дълбока скръб, наричайки го „истински защитник на свободата“, който е посетил страната десет пъти от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералният секретар на НАТО Марк Рюте също почетоха паметта му, определяйки го като безстрашен лидер и стълб на трансатлантическия алианс. В същия тон израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е загубил един от най-големите си приятели в Сената на САЩ, подчертавайки ролята на Греъм като твърд противник на Иран.

Прогнозата на Washington Post е категорична: за Киев започва нов, много по-сложен етап в отношенията с Вашингтон. Украинската дипломация ще трябва спешно да търси нови фигури в обкръжението на Тръмп, които да запълнят празнотата, оставена от сенатора от Южна Каролина, в противен случай рискът от отслабване на американската подкрепа става напълно реален.