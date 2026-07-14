Доналд Тръмп: Разногласията няма да спрат подкрепата ми за Нетаняху; САЩ могат да елиминират иранските лидери

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи серия от ключови външнополитически изявления, с които очерта бъдещето на американските военни операции в Близкия изток и отношенията с ключовите съюзници на Вашингтон.
В интервю пред известния радиоводещ Хю Хюит, излъчено в момент на подновени военни действия, американският лидер категорично отрече слуховете, че е спрял да подкрепя израелския премиер Бенямин Нетаняху поради тактически разногласия. Тръмп подчерта, че двамата се разбират отлично, въпреки че понякога изразява несъгласие с него открито, определяйки Нетаняху като „военновременен министър-председател, който си върши добре работата“. По думите му, без неговото собствено управление или това на Нетаняху, Израел нямаше да съществува днес заради агресивните действия на Техеран.
Паралелно с това Тръмп отправи безпрецедентно остри предупреждения към Иран, разкривайки, че американските военни разполагат с точните локации на иранските държавни служители и имат пълната готовност за тяхното физическо елиминиране. Въпреки че отказа да навлиза в оперативни детайли, президентът даде да се разбере, че разузнаването на САЩ следи изкъсо оцелялото иранско ръководство след проведените масирани въздушни атаки. Тръмп потвърди подновяването на тежките удари срещу иранската инфраструктура и обяви, че Пентагонът планира нови атаки, като „няма сила, която да ги спре“.
Държавният глава коментира и дипломатическия колапс между двете страни, като нарече подписания по-рано Меморандум за разбирателство (MoU) просто „тест, на който Иран не е успял“. Тръмп разкритикува традиционната американска дипломатическа практика първо да се преминава през меморандуми и едва след това към реални споразумения. Той посочи, че е настоявал за директна и твърда сделка, но провалилият се меморандум е послужил като изпитание за волята на Техеран – изпитание, което иранските лидери са погазили чрез подновяване на атаките в Протока Ормуз и неизпълнение на поетите ангажименти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван
Коментиран от #5
06:28 14.07.2026
2 епщайн
Коментиран от #3
06:28 14.07.2026
3 Иван
До коментар #2 от "епщайн":Нищо няма да остане от ушите му.
06:30 14.07.2026
4 Доналд Дък, паток
06:32 14.07.2026
5 Доналд Дък, патарок
До коментар #1 от "Иван":Адашко мисли за за войни. Секс - по Коледа.
06:36 14.07.2026
6 Адолфо
06:47 14.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 дядото
07:01 14.07.2026
9 МаКаРон
07:16 14.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
"За кучета и котки може, ама за прасенца -НЕ!"
Помните ли този филм🤔
Та " САЩ могат да елиминират иранските лидери" е изведено дори в заглавие, но когато размених местата на държавите -
постът се указа ЦЕНЗ УРИ РАН 🤔🤔🤔
07:32 14.07.2026
11 Бай онзи
08:23 14.07.2026