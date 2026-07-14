Доналд Тръмп: Разногласията няма да спрат подкрепата ми за Нетаняху; САЩ могат да елиминират иранските лидери

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи серия от ключови външнополитически изявления, с които очерта бъдещето на американските военни операции в Близкия изток и отношенията с ключовите съюзници на Вашингтон.

В интервю пред известния радиоводещ Хю Хюит, излъчено в момент на подновени военни действия, американският лидер категорично отрече слуховете, че е спрял да подкрепя израелския премиер Бенямин Нетаняху поради тактически разногласия. Тръмп подчерта, че двамата се разбират отлично, въпреки че понякога изразява несъгласие с него открито, определяйки Нетаняху като „военновременен министър-председател, който си върши добре работата“. По думите му, без неговото собствено управление или това на Нетаняху, Израел нямаше да съществува днес заради агресивните действия на Техеран.

Паралелно с това Тръмп отправи безпрецедентно остри предупреждения към Иран, разкривайки, че американските военни разполагат с точните локации на иранските държавни служители и имат пълната готовност за тяхното физическо елиминиране. Въпреки че отказа да навлиза в оперативни детайли, президентът даде да се разбере, че разузнаването на САЩ следи изкъсо оцелялото иранско ръководство след проведените масирани въздушни атаки. Тръмп потвърди подновяването на тежките удари срещу иранската инфраструктура и обяви, че Пентагонът планира нови атаки, като „няма сила, която да ги спре“.

Държавният глава коментира и дипломатическия колапс между двете страни, като нарече подписания по-рано Меморандум за разбирателство (MoU) просто „тест, на който Иран не е успял“. Тръмп разкритикува традиционната американска дипломатическа практика първо да се преминава през меморандуми и едва след това към реални споразумения. Той посочи, че е настоявал за директна и твърда сделка, но провалилият се меморандум е послужил като изпитание за волята на Техеран – изпитание, което иранските лидери са погазили чрез подновяване на атаките в Протока Ормуз и неизпълнение на поетите ангажименти.