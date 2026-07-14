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Доналд Тръмп: Разногласията няма да спрат подкрепата ми за Нетаняху; САЩ могат да елиминират иранските лидери

Доналд Тръмп: Разногласията няма да спрат подкрепата ми за Нетаняху; САЩ могат да елиминират иранските лидери

14 Юли, 2026 06:21, обновена 14 Юли, 2026 06:23 1 005 11

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  • нетаняху-
  • иран

Американският президент обяви Меморандума за разбирателство с Техеран за „провален тест“ и предупреди за масирани удари по Иран

Доналд Тръмп: Разногласията няма да спрат подкрепата ми за Нетаняху; САЩ могат да елиминират иранските лидери - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи серия от ключови външнополитически изявления, с които очерта бъдещето на американските военни операции в Близкия изток и отношенията с ключовите съюзници на Вашингтон.

В интервю пред известния радиоводещ Хю Хюит, излъчено в момент на подновени военни действия, американският лидер категорично отрече слуховете, че е спрял да подкрепя израелския премиер Бенямин Нетаняху поради тактически разногласия. Тръмп подчерта, че двамата се разбират отлично, въпреки че понякога изразява несъгласие с него открито, определяйки Нетаняху като „военновременен министър-председател, който си върши добре работата“. По думите му, без неговото собствено управление или това на Нетаняху, Израел нямаше да съществува днес заради агресивните действия на Техеран.

Паралелно с това Тръмп отправи безпрецедентно остри предупреждения към Иран, разкривайки, че американските военни разполагат с точните локации на иранските държавни служители и имат пълната готовност за тяхното физическо елиминиране. Въпреки че отказа да навлиза в оперативни детайли, президентът даде да се разбере, че разузнаването на САЩ следи изкъсо оцелялото иранско ръководство след проведените масирани въздушни атаки. Тръмп потвърди подновяването на тежките удари срещу иранската инфраструктура и обяви, че Пентагонът планира нови атаки, като „няма сила, която да ги спре“.

Държавният глава коментира и дипломатическия колапс между двете страни, като нарече подписания по-рано Меморандум за разбирателство (MoU) просто „тест, на който Иран не е успял“. Тръмп разкритикува традиционната американска дипломатическа практика първо да се преминава през меморандуми и едва след това към реални споразумения. Той посочи, че е настоявал за директна и твърда сделка, но провалилият се меморандум е послужил като изпитание за волята на Техеран – изпитание, което иранските лидери са погазили чрез подновяване на атаките в Протока Ормуз и неизпълнение на поетите ангажименти.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    20 0 Отговор
    На секс робинята Мелания й е забранено да посещава родината си Словения.

    Коментиран от #5

    06:28 14.07.2026

  • 2 епщайн

    19 0 Отговор
    хехе има си хас да спре подкрепата нали ще излезнат едни интересни подробност какви ги е вършил на оня остров.

    Коментиран от #3

    06:28 14.07.2026

  • 3 Иван

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "епщайн":

    Нищо няма да остане от ушите му.

    06:30 14.07.2026

  • 4 Доналд Дък, паток

    13 1 Отговор
    Адашът изпука джепането за следващото тримесечие и сега ще кротува известно време.

    06:32 14.07.2026

  • 5 Доналд Дък, патарок

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Иван":

    Адашко мисли за за войни. Секс - по Коледа.

    06:36 14.07.2026

  • 6 Адолфо

    8 0 Отговор
    С тич терористи не мове да се преговаря. Руснаците да се учат как се бомби

    06:47 14.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 дядото

    13 0 Отговор
    луда работа,откачени хора.та има ли по света човек или лидер,който да не може да бъде елиминиран.важния въпрос е накъде водят света тези откачалки

    07:01 14.07.2026

  • 9 МаКаРон

    6 0 Отговор
    Войната на Нетаняху за Тръмп стана Виетнам 2

    07:16 14.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    😀😀😀😀
    "За кучета и котки може, ама за прасенца -НЕ!"
    Помните ли този филм🤔
    Та " САЩ могат да елиминират иранските лидери" е изведено дори в заглавие, но когато размених местата на държавите -
    постът се указа ЦЕНЗ УРИ РАН 🤔🤔🤔

    07:32 14.07.2026

  • 11 Бай онзи

    0 0 Отговор
    Нетаняху яко го държи с досиетата Епщайн!!!!!

    08:23 14.07.2026