Иран нанесе ракетни удари по Бахрейн, Йордания съобщи за прехванати ракети

Бахрейн обяви въздушна тревога за трети път в рамките на една нощ, след като Иран предприе нова серия от ракетни атаки срещу страната. Това съобщават световните агенции Ройтерс и Асошиейтед прес, като отбелязват, че нападенията са част от ескалиращия конфликт между Техеран и Съединените щати, предава БТА.

Властите в Бахрейн призоваха населението незабавно да се укрие в бомбоубежища и да следва указанията на службите за гражданска защита. Към момента няма официални данни за жертви или материални щети вследствие на иранските удари.

Бахрейн има ключово стратегическо значение за Съединените щати, тъй като в страната се намира базата на Петия американски флот, който отговаря за военноморските операции в Персийския залив, Арабско море, Червено море и части от Индийския океан. Именно присъствието на американски военни сили превръща държавата в потенциална цел при ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран.

От иранска страна беше потвърдено, че през нощта са извършени няколко атаки срещу Бахрейн. Засега не се съобщават подробности за използваните оръжейни системи или за конкретните цели на ударите.

Междувременно Йордания също съобщи за инциденти, свързани с конфликта. Властите в Аман заявиха, че противовъздушната отбрана на страната е прехванала четири ирански ракети, навлезли в йорданското въздушно пространство. Не се съобщава за пострадали или нанесени щети на йорданска територия.

Последните събития идват след нови американски удари по цели на иранска територия, които предизвикаха ответни действия от страна на Техеран. Ескалацията засилва опасенията от разширяване на конфликта в Близкия изток и въвличане на повече държави в региона.