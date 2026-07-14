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Иран нанесе ракетни удари по Бахрейн, Йордания съобщи за прехванати ракети

Иран нанесе ракетни удари по Бахрейн, Йордания съобщи за прехванати ракети

14 Юли, 2026 08:27, обновена 14 Юли, 2026 08:28 1 289 14

  • иран-
  • ракети-
  • бахрейн-
  • йордания-
  • ракетен удар

За трети път в рамките на една нощ в Бахрейн прозвучаха сирени за въздушна тревога, докато напрежението в Близкия изток продължава да ескалира след нови американски удари по ирански цели.

Иран нанесе ракетни удари по Бахрейн, Йордания съобщи за прехванати ракети - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Бахрейн обяви въздушна тревога за трети път в рамките на една нощ, след като Иран предприе нова серия от ракетни атаки срещу страната. Това съобщават световните агенции Ройтерс и Асошиейтед прес, като отбелязват, че нападенията са част от ескалиращия конфликт между Техеран и Съединените щати, предава БТА.

Властите в Бахрейн призоваха населението незабавно да се укрие в бомбоубежища и да следва указанията на службите за гражданска защита. Към момента няма официални данни за жертви или материални щети вследствие на иранските удари.

Бахрейн има ключово стратегическо значение за Съединените щати, тъй като в страната се намира базата на Петия американски флот, който отговаря за военноморските операции в Персийския залив, Арабско море, Червено море и части от Индийския океан. Именно присъствието на американски военни сили превръща държавата в потенциална цел при ескалация на напрежението между Вашингтон и Техеран.

От иранска страна беше потвърдено, че през нощта са извършени няколко атаки срещу Бахрейн. Засега не се съобщават подробности за използваните оръжейни системи или за конкретните цели на ударите.

Междувременно Йордания също съобщи за инциденти, свързани с конфликта. Властите в Аман заявиха, че противовъздушната отбрана на страната е прехванала четири ирански ракети, навлезли в йорданското въздушно пространство. Не се съобщава за пострадали или нанесени щети на йорданска територия.

Последните събития идват след нови американски удари по цели на иранска територия, които предизвикаха ответни действия от страна на Техеран. Ескалацията засилва опасенията от разширяване на конфликта в Близкия изток и въвличане на повече държави в региона.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    11 1 Отговор
    Да свърши сокървизията и да се почват пак, че Ганчо взе пак да пълни возилата и хвърчи из магистралите.

    08:35 14.07.2026

  • 3 Иран не извършва

    24 2 Отговор
    "удари срещу страната" а срещу базите и обектите на САЩ там. А която страна ги брани е съучастник на САЩ и Израел.
    Изритват базите и обектите на САЩ от там и проблема им е решен. А и вероятността народите им, да изритат шейховете, намалява!

    08:35 14.07.2026

  • 4 Пич

    18 1 Отговор
    Лелеее...... каква грозна антиреклама за говедарското оръжие!? Станаха за смях САЩ!!!

    08:43 14.07.2026

  • 5 Объркано Атлантиче

    20 1 Отговор
    Новини няма.Тук американските медии представят демагогията като новини.

    Доналд Тръмп фактически не се подчини на решение на Законодателя на САЩ (и двете камари) и наруши забраната да води война с Иран, която му беше наложена. Важно е да се поясни, че президентът на САЩ е и едновременно министър председател и е длъжен да изпълнява решенията на Законодателя. Тръмп просто уведоми Конгреса и Сената, че подновява войната с Иран. Което е де факто предверие на установяване на диктатура в САЩ.

    Дотук две беззакония - нарушаване на Меморандума, чл. 5 и нарушаване на Конституцията на САЩ, не се подчини на Законодателя на САЩ.

    08:43 14.07.2026

  • 6 Овчар

    12 1 Отговор
    Плащаш минаваш това е ..! Останалото е илюзия в която вярват само глупаците...

    08:48 14.07.2026

  • 7 Ей манипулатори

    14 2 Отговор
    А кой се е скрил в Бахрейн??
    И си е направил Базичка..
    Чакам с нетърпение и базата на летище софия....

    Коментиран от #12

    08:50 14.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Защо триете

    9 1 Отговор
    Сащ имат най великите самолетоносачи!!🤣

    08:53 14.07.2026

  • 10 Дай атом

    1 13 Отговор
    Тръмп до кога ще ги търпи? Да удря с атома! Техеран на стъкло!

    08:54 14.07.2026

  • 11 Голям сях😀😀😃😃

    10 1 Отговор
    Сащ имали безпилотни катери🤫🤫🤫🤫🤫
    Ами нали иран нямат кораби закакво са им

    08:55 14.07.2026

  • 12 КРадев

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Ей манипулатори":

    Каква база на Летище София? Нали Радев каза, че са се изнесли.
    Вие бавноразвиващи ли сте?

    08:55 14.07.2026

  • 13 ФАКТ

    0 7 Отговор
    Птулер се оказа жена и страхливец.

    09:00 14.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

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