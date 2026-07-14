Русия удари Киев с балистични ракети, Украйна отвърна с атака срещу рафинерия на „Газпром“

Киев понесе нов удар с балистични оръжия, докато ответна вълна от украински безпилотни апарати удари петролен гигант на 1400 км зад фронтовата линия.

В ранните часове на днешния ден, 14 юли 2026 г., конфликтът между Русия и Украйна ескалира с нова сила чрез комбинирани въздушни нападения. Украинската столица Киев стана жертва на поредна вълна от руски балистични ракети, които предизвикаха сериозни разрушения и пожари в няколко градски района. Почти едновременно с това, Киев демонстрира засилените си способности за дълги удари, като атакува с дронове стратегически енергийни обекти дълбоко в тила на Русия, включително ключова рафинерия на „Газпром“ в Република Башкортостан.

Последствията в Киев: Държавната служба за извънредни ситуации разкри мащаба на щетите

Руската армия е нанесла удари с балистично оръжие по украинската столица около полунощ, съобщиха от Киевската градска военна администрация. Тревогата в града е продължила близо 50 минути, през които местните жители са докладвали за поредица от силни експлозии.

Според официалния доклад на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и изявленията на кмета Виталий Кличко, атаката е засегнала основно два столични района:

Голосеевски район: Руските ракети са поразили големи складови бази извън централната част на града. На място са избухнали мащабни пожари, които аварийните екипи са се опитвали да овладеят часове наред.

Дарницки район: В близост до сграда на местно училище е зейнал огромен кратер от паднали отломки. Прозорците на образователната институция са напълно разбити, но по първоначални данни самата конструкция няма тежки структурни повреди. В същия район са подпалени и няколко автомобила.

Към 8:30 часа българско време градските власти в Киев и Държавната служба за извънредни ситуации потвърдиха, че няма загинали при тази конкретна атака, но материалните щети по гражданската и търговската инфраструктура са значителни.

Ответният удар: Дронове подпалиха рафинерия на „Газпром“ в Башкортостан

Докато Киев е подложен на ракетен обстрел, украинските сили за безпилотни системи са провели поредната си успешна операция на огромно разстояние. Обект на атаката е станал нефтохимическият комплекс „Газпром нефтехим Салават“ , разположен в град Салават, Република Башкортостан – на около 1400 километра от фронтовата линия в Украйна.

Местни жители споделиха в социалните мрежи видеоклипове, показващи гъсти стълбове черен дим и ярки пламъци, издигащи се над индустриалната зона на рафинерията. Ръководителят на Башкортостан Радий Хабиров потвърди в своя канал в Telegram за масираната атака с безпилотни апарати. Той заяви, че системите за противовъздушна отбрана са спрели част от дроновете, но падащите отломки са предизвикали няколко „огнища на задымление“ в района на предприятието. По думите му няма пострадали работници.

„Газпром нефтехим Салават“ е сред най-големите нефтохимически комплекси в Руската федерация. Централата преработва над 7 милиона тона суров петрол годишно, произвеждайки бензин, дизел и авиационен керосин, които имат критично значение за снабдяването на руската армия и икономика.

Други цели под прицел: Гори и Афипският НПЗ

Атаката в Салават не е била единствената през изминалата нощ. Източници от операционните структури в Русия съобщават, че украински дронове са атакували и Афипския нефтопреработвателен завод в Краснодарския край. В резултат на ударите там също е възникнал пожар, а местните власти съобщават за нанесени щети по покриви и фасади на къщи в околните села вследствие на паднали отломки.

Тези координирани атаки са част от по-широката стратегия на Украйна да подкопава енергийната инфраструктура и логистиката на Кремъл. Според международни икономически анализатори, системните удари срещу руски рафинерии вече са свили капацитета на преработка в Русия до историческо дъно за последните две десетилетия, предизвиквайки сериозна криза с горивата в редица руски региони и налагане на извънредни забрани за износ.

Ударите в дълбокия тил на Русия се превръщат в ежедневие. Ако искате да проследите как тези събития променят ситуацията на фронта, кажете ми дали искате да разгледаме актуалните дефицити в противовъздушната отбрана на Украйна или икономическия ефект от петролната криза в Русия .