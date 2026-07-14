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Русия удари Киев с балистични ракети, Украйна отвърна с атака срещу рафинерия на „Газпром“
  Тема: Украйна

Русия удари Киев с балистични ракети, Украйна отвърна с атака срещу рафинерия на „Газпром“

14 Юли, 2026 09:05, обновена 14 Юли, 2026 09:03 1 680 45

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  • русия-
  • киев-
  • балистични ракети-
  • атака-
  • рафинерия-
  • газпром

При руския удар по украинската столица са нанесени щети по складове и гражданска инфраструктура, а украински дронове достигнаха нефтопреработвателен комплекс в Башкортостан на около 1400 км от фронта.

Русия удари Киев с балистични ракети, Украйна отвърна с атака срещу рафинерия на „Газпром“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Киев понесе нов удар с балистични оръжия, докато ответна вълна от украински безпилотни апарати удари петролен гигант на 1400 км зад фронтовата линия.

В ранните часове на днешния ден, 14 юли 2026 г., конфликтът между Русия и Украйна ескалира с нова сила чрез комбинирани въздушни нападения. Украинската столица Киев стана жертва на поредна вълна от руски балистични ракети, които предизвикаха сериозни разрушения и пожари в няколко градски района. Почти едновременно с това, Киев демонстрира засилените си способности за дълги удари, като атакува с дронове стратегически енергийни обекти дълбоко в тила на Русия, включително ключова рафинерия на „Газпром“ в Република Башкортостан.

Последствията в Киев: Държавната служба за извънредни ситуации разкри мащаба на щетите

Руската армия е нанесла удари с балистично оръжие по украинската столица около полунощ, съобщиха от Киевската градска военна администрация. Тревогата в града е продължила близо 50 минути, през които местните жители са докладвали за поредица от силни експлозии.

Според официалния доклад на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и изявленията на кмета Виталий Кличко, атаката е засегнала основно два столични района:

  • Голосеевски район: Руските ракети са поразили големи складови бази извън централната част на града. На място са избухнали мащабни пожари, които аварийните екипи са се опитвали да овладеят часове наред.
  • Дарницки район: В близост до сграда на местно училище е зейнал огромен кратер от паднали отломки. Прозорците на образователната институция са напълно разбити, но по първоначални данни самата конструкция няма тежки структурни повреди. В същия район са подпалени и няколко автомобила.

Към 8:30 часа българско време градските власти в Киев и Държавната служба за извънредни ситуации потвърдиха, че няма загинали при тази конкретна атака, но материалните щети по гражданската и търговската инфраструктура са значителни.

Ответният удар: Дронове подпалиха рафинерия на „Газпром“ в Башкортостан

Докато Киев е подложен на ракетен обстрел, украинските сили за безпилотни системи са провели поредната си успешна операция на огромно разстояние. Обект на атаката е станал нефтохимическият комплекс „Газпром нефтехим Салават“ , разположен в град Салават, Република Башкортостан – на около 1400 километра от фронтовата линия в Украйна.

Местни жители споделиха в социалните мрежи видеоклипове, показващи гъсти стълбове черен дим и ярки пламъци, издигащи се над индустриалната зона на рафинерията. Ръководителят на Башкортостан Радий Хабиров потвърди в своя канал в Telegram за масираната атака с безпилотни апарати. Той заяви, че системите за противовъздушна отбрана са спрели част от дроновете, но падащите отломки са предизвикали няколко „огнища на задымление“ в района на предприятието. По думите му няма пострадали работници.

„Газпром нефтехим Салават“ е сред най-големите нефтохимически комплекси в Руската федерация. Централата преработва над 7 милиона тона суров петрол годишно, произвеждайки бензин, дизел и авиационен керосин, които имат критично значение за снабдяването на руската армия и икономика.

Други цели под прицел: Гори и Афипският НПЗ

Атаката в Салават не е била единствената през изминалата нощ. Източници от операционните структури в Русия съобщават, че украински дронове са атакували и Афипския нефтопреработвателен завод в Краснодарския край. В резултат на ударите там също е възникнал пожар, а местните власти съобщават за нанесени щети по покриви и фасади на къщи в околните села вследствие на паднали отломки.

Тези координирани атаки са част от по-широката стратегия на Украйна да подкопава енергийната инфраструктура и логистиката на Кремъл. Според международни икономически анализатори, системните удари срещу руски рафинерии вече са свили капацитета на преработка в Русия до историческо дъно за последните две десетилетия, предизвиквайки сериозна криза с горивата в редица руски региони и налагане на извънредни забрани за износ.

Ударите в дълбокия тил на Русия се превръщат в ежедневие. Ако искате да проследите как тези събития променят ситуацията на фронта, кажете ми дали искате да разгледаме актуалните дефицити в противовъздушната отбрана на Украйна или икономическия ефект от петролната криза в Русия .


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 666

    21 27 Отговор
    Псулер се оказа жена с токпета, а русофилите - бав н0 ра3 виващи.

    Коментиран от #9, #10, #12

    09:05 14.07.2026

  • 2 Путин страхливеца

    16 22 Отговор
    Изонявайте копеи, много съм страхлив.

    09:05 14.07.2026

  • 3 Кобра Кай 🥋

    5 7 Отговор
    Всяка вечер се удрят, много страшно било, пък резултатът е 0 зиро зилч. И двамата работят за зионистите със хедж фондове, които са мажоритарни инвеститори в краварските петролни компании - шеврон, ексон

    Коментиран от #5

    09:07 14.07.2026

  • 4 Пич

    22 11 Отговор
    Само истински глупак не би предвидил как ще се развият нещата!!! Щом аз го предвидих, значи че и в Украйна има хора, които са предвидили, че ще страдат!!! Това ясно показва, че Украйна се командва извън Украйна!!!

    Коментиран от #7

    09:08 14.07.2026

  • 5 Путин

    13 15 Отговор

    До коментар #3 от "Кобра Кай 🥋":

    Не е вярно, просто съм съветски милиционер.

    Коментиран от #8

    09:09 14.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ФАКТ

    11 16 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    в 2/3 от Русия няма бензин, а съветският милиционер се крие в дупка. Охраната му достигна 3000 души.

    Коментиран от #20

    09:10 14.07.2026

  • 8 Карлуково

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Путин":

    Ти си наш пациент с мания за величие.

    09:11 14.07.2026

  • 9 Путин

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "666":

    Сорос ни заповяда да се евг.

    09:11 14.07.2026

  • 10 ВЕСЕЛЯК

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "666":

    Бангаранга форевър, киефс мадафакас анд диксъкърс.
    Как слип тази найт в киефс метро?

    09:12 14.07.2026

  • 11 анонимен

    18 1 Отговор
    Последното изречение поражда истински потрес! Това публикация на журналистка ли е или интимна кореспонденция с близки на сърцето ѝ? Нещото, което наричате медия се компрометира с налудничави темпове. Подобни пламенни глупости трябва да са под наслова "Мило дневниче!"

    Коментиран от #16, #18

    09:12 14.07.2026

  • 12 Ъъъ

    11 5 Отговор

    До коментар #1 от "666":

    Като е "жена с токчета", защо нито"мъжете" в Европа, нито "мъжете" в САЩ направиха нещо? "Жената с токчета" във Венецуела беше отвлечена, убиха дъртия аятолах в Иран, но Путин не го закачат... Що така? 🤔

    Коментиран от #24, #26, #27

    09:13 14.07.2026

  • 13 Аз съм веган

    7 9 Отговор
    Хаяско се е засилил към пропастта и си го знае. Само нашите копейки и румбурак се държат

    09:14 14.07.2026

  • 14 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    3 3 Отговор
    В човешкото тяло има 86 билиона неврона
    Празната съвест е голяма работа
    Проблема Няма да се разреши сам
    Такава е системата Бюрокрация
    Дяволът покварява само пропадналите духом
    Казват че Атина не трябваше да е столицата на Гърция а Триполи (Спарта)
    Казват че пола няма значение когато душата е Кучка
    Най добре е да се вееш като червено социалистическо знаме и да не работиш НИЩО
    Казват че днес никой няма да ти позволи да си Британия,а ще съм Джендър Британец който воюва с пирати и англосаксонски кадъни

    09:15 14.07.2026

  • 15 Бг гражданин

    4 12 Отговор
    Страхливец е Путин! Унищожи си държавата! Бие Киев с гумени патрони,цели се в гаражи и книжарници.! Неговите "братя" му подпалиха рафинериите,бият по цяла Русия яко! Ще го търсите Сталин" диктотора" дето го плюете сега,както и ние др.Живков,но ги няма да съжаление!

    09:15 14.07.2026

  • 16 Мара, Ели, Миленп

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "анонимен":

    вече са ненужни. И И си съчинява статии по поръчка на господаря. Да бъдат уволнени, съкратени и.... като безработни- на трудовата борса. Мухаха

    09:16 14.07.2026

  • 17 Госあ

    10 5 Отговор
    В WeChat гледах кървавия клоун как дава подробен отчет на западните колонизатори на срещата на нато колко руснаци е избил ! Разбира се, всичко бяха лъжи, но много показателно какво се иска от него - братоубийствено кръвопролитие ! Този материал в китайските медии беше много точно попадение какво се цели ! Коментарите бяха еднопосочни - марионетка на запада, която унищожава страната си.

    Коментиран от #25

    09:17 14.07.2026

  • 18 Ъъъ

    9 1 Отговор

    До коментар #11 от "анонимен":

    "Ако искате да проследите как тези събития променят ситуацията на фронта, кажете ми дали искате да разгледаме актуалните дефицити в противовъздушната отбрана на Украйна или икономическия ефект от петролната криза в Русия ."

    ChatGPT.... Той задава такива въпроси, след като събере инфото за първия ви въпрос....Обиколи набързо корпоративните медии, събере глупостите, които са писали и накрая задава точно такива въпроси....Което пък ползва нивото на медията, която дори не си прави труда да "премахне излишното" от публикацията...Жалка картинка!🤣

    09:18 14.07.2026

  • 19 Стенли

    8 2 Отговор
    Ами война , няма да ги обстрелва с пъпеши и дини , сега други да коментирам , значи бай Дончо искал да събира такса спокойствие , и чудя се аз преди психасалия президент на фащ и господаря му еврейския главорез да решат да нападат Иран , преминаването през протока беше безпроблемно и безплатно , и сега видите ли ще искат пари заради кашата които те забъркаха , имам предвид фащ и израелското гето,а и така наречената коалиция на (же)лаещите тръгнали пак да се пекат с Руската федерация , аз лично не съм чул Путин да иска да завладява някаква европейска територия докато бай Дончо в прав текст поиска Гренландия , айде нема нужда аман от такива демократи

    09:19 14.07.2026

  • 20 Пич

    9 6 Отговор

    До коментар #7 от "ФАКТ":

    То хубаво, но в Украйна няма дори и бензиностанции!!!
    А Зелю дори го няма никъде там!!!

    09:24 14.07.2026

  • 21 Ъъъ

    4 1 Отговор
    Зададох двата въпроса, които chatgpt е поискал да анализира и вижте до какъв анализ направи и от кои източници/източник е преписал:

    И двете теми са актуални. Ето кратък анализ:

    1. Основни дефицити в противовъздушната отбрана на Украйна

    Към средата на юли 2026 г. най-сериозните предизвикателства са:

    Недостиг на ракети за Patriot – украинското ръководство заявява, че са необходими стотици ракети, за да се поддържа защитата през следващите месеци. �

    The Guardian + 1

    Ограничен брой далекобойни системи – Patriot и SAMP/T защитават най-вече Киев и други критични обекти, но не могат да покрият цялата територия. �

    The Guardian

    Нарастващ мащаб на руските атаки – комбинирани удари с дронове, крилати и балистични ракети затрудняват дори модерните системи за ПВО. �

    The Guardian + 1

    Ако някой иска, нега да попита и ще види "истината" за ситуацията в Украйна и Русия, пречупена през призмата на британските медии... 🤣

    09:29 14.07.2026

  • 22 Гориил

    15 4 Отговор
    Дрон на НАТО беше изстрелян в Башкортостан и поет под контрол от базираната в Лондон компания Eutelsat OneWeb, която управлява масивна констелация от над 600 нискоорбитални спътника за високоскоростно разпространение на данни включително високопрецизна навигация.

    09:31 14.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Антирашист 1516

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъ":

    На пусин не е дошло времето ,поради опасност о тсв !

    09:39 14.07.2026

  • 25 Антирашист1517

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Госあ":

    Зеленски е герой,защитава родината си ! Разните копейки и рашисти дали знаят какво е родина ?

    Коментиран от #42

    09:43 14.07.2026

  • 26 урко

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ъъъ":

    Щото агент Краснов му е подчинен.Капиш копей

    09:44 14.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хаспелге

    2 3 Отговор
    Целите са на Пентагона, с окрадените ни данъци, Украйна плаща с животи и територия.

    09:45 14.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 колт

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "Анти рашист 1517":

    Видехме каква ИФЛАЦИЯ ни "води" чуждата за ЕС война.

    Коментиран от #35

    09:50 14.07.2026

  • 31 Гоце

    3 4 Отговор
    С всеки изминал месец условията за мир ще са по лоши за режима на Кремъл. Украйна скоро ще може да демилитизира р00сия

    Коментиран от #33, #34

    09:52 14.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 баларино

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Гоце":

    Лукав рев на чужди гробища

    09:55 14.07.2026

  • 35 Вълк

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "колт":

    Не е чужда а е наша. Украйна ще влезе в ЕС това значи ще ходим там когато искаме и никога няма да трябва да воюваме срещу такава силна армия иначе РУСИЯ ще е завземе и за нас това ще е враждебна територия

    Коментиран от #37

    09:56 14.07.2026

  • 36 От думите на Путин знаем

    0 0 Отговор
    Че украинците и руснаците са един народ, изкуствено разделен. Също, че украинците страдат под властта на нацистите наркомани и Русия трябва да ги освободи. Та цялото това изтребление вече пета година, ако не броим онова в Донбас с Гиркин-Стрелков начело, е с хуманна цел.

    Коментиран от #41

    10:02 14.07.2026

  • 37 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "Вълк":

    Що за глупости са това 😕

    10:02 14.07.2026

  • 38 Наблюдател

    1 0 Отговор
    Тръмп имаше план за мир, Украйна да даде на Русия целия Донбас, а срещу това да даде и на Америка редкоземните си елементи. Ама кой да го послуша.

    10:05 14.07.2026

  • 39 Мусорчик

    0 2 Отговор
    Руски СУ-35 попадна в капана на два стари Ф-16 и един Пейтриът. Минус СУ-25.

    10:07 14.07.2026

  • 40 Даа..

    1 2 Отговор
    Уж всичко беше толкова... ТРИДНЕВНО...
    А пе Деругата труслива па Избега у бункеро в Урал
    АааааааХахахаха

    10:07 14.07.2026

  • 41 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "От думите на Путин знаем":

    Путин , не воюва с украинския народ, а с фашистката хунта завзела незаконо властта в Киев и подкрепящите я паравоенни фашистки организации като десен сектор и азов , видяхме как дори в Лвов са въстанали срещу тези така наречени събирачи на пушечно месо за фронта

    10:08 14.07.2026

  • 42 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Антирашист1517":

    Според потреблението на хляб и мобилни услуги, населението в Украйна е намаляло повече от 50%, територията с 20%. Ловят младите момчета по улиците като животни за пушечно месо на фронта и ги държат там до последния ! Ситуацията в Константиновка го показа отново. Държавата се тресе от корупция. Е такива герои сте западните подлоги, скрити в бункери и стаички зад клавиатурата.

    10:19 14.07.2026

  • 43 ex e ай май май

    0 0 Отговор
    това последното изречение, май, май...

    Ударите в дълбокия тил на Русия се превръщат в ежедневие. Ако искате да проследите как тези събития променят ситуацията на фронта, кажете ми дали искате да разгледаме актуалните дефицити в противовъздушната отбрана на Украйна или икономическия ефект от петролната криза в Русия .

    е написано от Ей Ай фактолог --хахахахха...

    10:21 14.07.2026

  • 44 Инна

    0 0 Отговор
    Във вторник вечерта руските въоръжени сили нанесоха множество удари с далекобойни прецизни оръжия срещу украински военно-промишлени обекти.

    В допълнение към ударите срещу обекти на украинските въоръжени сили в Киев, вражески военни цели бяха унищожени в Николаевска, Харковска, Сумска и Днепропетровска области.

    Първите балистични ракети удариха военния комплекс в Киев малко след полунощ. В 00:16 ч. в Киев се задействаха сирени за въздушна тревога, а до 00:20 ч. се чуха първите експлозии. Социалните медии съобщават за приближаващи ракетни удари, придружени от звука на вторични детонации и големи пожари.

    В Киев ракети и безпилотни летателни апарати удариха електронната компания „Радиоизмерител“, която произвежда микровълнови компоненти за самолетостроенето и компоненти за ракетите FP-7, „Нептун-МД“ и „Гром-2“.

    Руската армия успя да предизвика и голям „бум“ в помещенията на един от основните заводи за сглобяване на бойни глави на безпилотни летателни апарати, предприятието „Киев-79“ (УКР АРМО ТЕХ ООД). Заводът също така произвеждаше части за ракети и обработваше и съхраняваше взривни вещества.

    Шумна обстановка имаше и в Одеска област, по-специално в района на пристанище Южен. Ударите директно засегнаха инфраструктура, използвана от противника за разтоварване и съхранение на гориво и смазочни материали за украинските въоръжени сили. Областният губернатор от своя страна съобщи, че 11 камиона са били повредени от руски удари с дронове по едно от съ

    10:21 14.07.2026

  • 45 Крали Марко

    1 0 Отговор
    Заради технологиите които Европа предоставя на укрйна, един ден ще гори тя. Съмнявате ли се, че русия ще прости. Имаше мил , но след обединението на германия с благословията на русия запада полудя и се насочи да милитаризира държава след държава до руските граници. Тежко на тия които видят със собствените си очи отмъщението. И нее пропаганда а факт.

    10:22 14.07.2026

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