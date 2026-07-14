Киев понесе нов удар с балистични оръжия, докато ответна вълна от украински безпилотни апарати удари петролен гигант на 1400 км зад фронтовата линия.
В ранните часове на днешния ден, 14 юли 2026 г., конфликтът между Русия и Украйна ескалира с нова сила чрез комбинирани въздушни нападения. Украинската столица Киев стана жертва на поредна вълна от руски балистични ракети, които предизвикаха сериозни разрушения и пожари в няколко градски района. Почти едновременно с това, Киев демонстрира засилените си способности за дълги удари, като атакува с дронове стратегически енергийни обекти дълбоко в тила на Русия, включително ключова рафинерия на „Газпром“ в Република Башкортостан.
Последствията в Киев: Държавната служба за извънредни ситуации разкри мащаба на щетите
Руската армия е нанесла удари с балистично оръжие по украинската столица около полунощ, съобщиха от Киевската градска военна администрация. Тревогата в града е продължила близо 50 минути, през които местните жители са докладвали за поредица от силни експлозии.
Според официалния доклад на Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна и изявленията на кмета Виталий Кличко, атаката е засегнала основно два столични района:
- Голосеевски район: Руските ракети са поразили големи складови бази извън централната част на града. На място са избухнали мащабни пожари, които аварийните екипи са се опитвали да овладеят часове наред.
- Дарницки район: В близост до сграда на местно училище е зейнал огромен кратер от паднали отломки. Прозорците на образователната институция са напълно разбити, но по първоначални данни самата конструкция няма тежки структурни повреди. В същия район са подпалени и няколко автомобила.
Към 8:30 часа българско време градските власти в Киев и Държавната служба за извънредни ситуации потвърдиха, че няма загинали при тази конкретна атака, но материалните щети по гражданската и търговската инфраструктура са значителни.
Ответният удар: Дронове подпалиха рафинерия на „Газпром“ в Башкортостан
Докато Киев е подложен на ракетен обстрел, украинските сили за безпилотни системи са провели поредната си успешна операция на огромно разстояние. Обект на атаката е станал нефтохимическият комплекс „Газпром нефтехим Салават“ , разположен в град Салават, Република Башкортостан – на около 1400 километра от фронтовата линия в Украйна.
Местни жители споделиха в социалните мрежи видеоклипове, показващи гъсти стълбове черен дим и ярки пламъци, издигащи се над индустриалната зона на рафинерията. Ръководителят на Башкортостан Радий Хабиров потвърди в своя канал в Telegram за масираната атака с безпилотни апарати. Той заяви, че системите за противовъздушна отбрана са спрели част от дроновете, но падащите отломки са предизвикали няколко „огнища на задымление“ в района на предприятието. По думите му няма пострадали работници.
„Газпром нефтехим Салават“ е сред най-големите нефтохимически комплекси в Руската федерация. Централата преработва над 7 милиона тона суров петрол годишно, произвеждайки бензин, дизел и авиационен керосин, които имат критично значение за снабдяването на руската армия и икономика.
Други цели под прицел: Гори и Афипският НПЗ
Атаката в Салават не е била единствената през изминалата нощ. Източници от операционните структури в Русия съобщават, че украински дронове са атакували и Афипския нефтопреработвателен завод в Краснодарския край. В резултат на ударите там също е възникнал пожар, а местните власти съобщават за нанесени щети по покриви и фасади на къщи в околните села вследствие на паднали отломки.
Тези координирани атаки са част от по-широката стратегия на Украйна да подкопава енергийната инфраструктура и логистиката на Кремъл. Според международни икономически анализатори, системните удари срещу руски рафинерии вече са свили капацитета на преработка в Русия до историческо дъно за последните две десетилетия, предизвиквайки сериозна криза с горивата в редица руски региони и налагане на извънредни забрани за износ.
Ударите в дълбокия тил на Русия се превръщат в ежедневие. Ако искате да проследите как тези събития променят ситуацията на фронта, кажете ми дали искате да разгледаме актуалните дефицити в противовъздушната отбрана на Украйна или икономическия ефект от петролната криза в Русия .
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 666
Коментиран от #9, #10, #12
09:05 14.07.2026
2 Путин страхливеца
09:05 14.07.2026
3 Кобра Кай 🥋
Коментиран от #5
09:07 14.07.2026
4 Пич
Коментиран от #7
09:08 14.07.2026
5 Путин
До коментар #3 от "Кобра Кай 🥋":Не е вярно, просто съм съветски милиционер.
Коментиран от #8
09:09 14.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 ФАКТ
До коментар #4 от "Пич":в 2/3 от Русия няма бензин, а съветският милиционер се крие в дупка. Охраната му достигна 3000 души.
Коментиран от #20
09:10 14.07.2026
8 Карлуково
До коментар #5 от "Путин":Ти си наш пациент с мания за величие.
09:11 14.07.2026
9 Путин
До коментар #1 от "666":Сорос ни заповяда да се евг.
09:11 14.07.2026
10 ВЕСЕЛЯК
До коментар #1 от "666":Бангаранга форевър, киефс мадафакас анд диксъкърс.
Как слип тази найт в киефс метро?
09:12 14.07.2026
11 анонимен
Коментиран от #16, #18
09:12 14.07.2026
12 Ъъъ
До коментар #1 от "666":Като е "жена с токчета", защо нито"мъжете" в Европа, нито "мъжете" в САЩ направиха нещо? "Жената с токчета" във Венецуела беше отвлечена, убиха дъртия аятолах в Иран, но Путин не го закачат... Що така? 🤔
Коментиран от #24, #26, #27
09:13 14.07.2026
13 Аз съм веган
09:14 14.07.2026
14 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Празната съвест е голяма работа
Проблема Няма да се разреши сам
Такава е системата Бюрокрация
Дяволът покварява само пропадналите духом
Казват че Атина не трябваше да е столицата на Гърция а Триполи (Спарта)
Казват че пола няма значение когато душата е Кучка
Най добре е да се вееш като червено социалистическо знаме и да не работиш НИЩО
Казват че днес никой няма да ти позволи да си Британия,а ще съм Джендър Британец който воюва с пирати и англосаксонски кадъни
09:15 14.07.2026
15 Бг гражданин
09:15 14.07.2026
16 Мара, Ели, Миленп
До коментар #11 от "анонимен":вече са ненужни. И И си съчинява статии по поръчка на господаря. Да бъдат уволнени, съкратени и.... като безработни- на трудовата борса. Мухаха
09:16 14.07.2026
17 Госあ
Коментиран от #25
09:17 14.07.2026
18 Ъъъ
До коментар #11 от "анонимен":"Ако искате да проследите как тези събития променят ситуацията на фронта, кажете ми дали искате да разгледаме актуалните дефицити в противовъздушната отбрана на Украйна или икономическия ефект от петролната криза в Русия ."
ChatGPT.... Той задава такива въпроси, след като събере инфото за първия ви въпрос....Обиколи набързо корпоративните медии, събере глупостите, които са писали и накрая задава точно такива въпроси....Което пък ползва нивото на медията, която дори не си прави труда да "премахне излишното" от публикацията...Жалка картинка!🤣
09:18 14.07.2026
19 Стенли
09:19 14.07.2026
20 Пич
До коментар #7 от "ФАКТ":То хубаво, но в Украйна няма дори и бензиностанции!!!
А Зелю дори го няма никъде там!!!
09:24 14.07.2026
21 Ъъъ
И двете теми са актуални. Ето кратък анализ:
1. Основни дефицити в противовъздушната отбрана на Украйна
Към средата на юли 2026 г. най-сериозните предизвикателства са:
Недостиг на ракети за Patriot – украинското ръководство заявява, че са необходими стотици ракети, за да се поддържа защитата през следващите месеци. �
The Guardian + 1
Ограничен брой далекобойни системи – Patriot и SAMP/T защитават най-вече Киев и други критични обекти, но не могат да покрият цялата територия. �
The Guardian
Нарастващ мащаб на руските атаки – комбинирани удари с дронове, крилати и балистични ракети затрудняват дори модерните системи за ПВО. �
The Guardian + 1
Ако някой иска, нега да попита и ще види "истината" за ситуацията в Украйна и Русия, пречупена през призмата на британските медии... 🤣
09:29 14.07.2026
22 Гориил
09:31 14.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Антирашист 1516
До коментар #12 от "Ъъъ":На пусин не е дошло времето ,поради опасност о тсв !
09:39 14.07.2026
25 Антирашист1517
До коментар #17 от "Госあ":Зеленски е герой,защитава родината си ! Разните копейки и рашисти дали знаят какво е родина ?
Коментиран от #42
09:43 14.07.2026
26 урко
До коментар #12 от "Ъъъ":Щото агент Краснов му е подчинен.Капиш копей
09:44 14.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хаспелге
09:45 14.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 колт
До коментар #29 от "Анти рашист 1517":Видехме каква ИФЛАЦИЯ ни "води" чуждата за ЕС война.
Коментиран от #35
09:50 14.07.2026
31 Гоце
Коментиран от #33, #34
09:52 14.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 баларино
До коментар #31 от "Гоце":Лукав рев на чужди гробища
09:55 14.07.2026
35 Вълк
До коментар #30 от "колт":Не е чужда а е наша. Украйна ще влезе в ЕС това значи ще ходим там когато искаме и никога няма да трябва да воюваме срещу такава силна армия иначе РУСИЯ ще е завземе и за нас това ще е враждебна територия
Коментиран от #37
09:56 14.07.2026
36 От думите на Путин знаем
Коментиран от #41
10:02 14.07.2026
37 Стенли
До коментар #35 от "Вълк":Що за глупости са това 😕
10:02 14.07.2026
38 Наблюдател
10:05 14.07.2026
39 Мусорчик
10:07 14.07.2026
40 Даа..
А пе Деругата труслива па Избега у бункеро в Урал
АааааааХахахаха
10:07 14.07.2026
41 Стенли
До коментар #36 от "От думите на Путин знаем":Путин , не воюва с украинския народ, а с фашистката хунта завзела незаконо властта в Киев и подкрепящите я паравоенни фашистки организации като десен сектор и азов , видяхме как дори в Лвов са въстанали срещу тези така наречени събирачи на пушечно месо за фронта
10:08 14.07.2026
42 Госあ
До коментар #25 от "Антирашист1517":Според потреблението на хляб и мобилни услуги, населението в Украйна е намаляло повече от 50%, територията с 20%. Ловят младите момчета по улиците като животни за пушечно месо на фронта и ги държат там до последния ! Ситуацията в Константиновка го показа отново. Държавата се тресе от корупция. Е такива герои сте западните подлоги, скрити в бункери и стаички зад клавиатурата.
10:19 14.07.2026
43 ex e ай май май
Ударите в дълбокия тил на Русия се превръщат в ежедневие. Ако искате да проследите как тези събития променят ситуацията на фронта, кажете ми дали искате да разгледаме актуалните дефицити в противовъздушната отбрана на Украйна или икономическия ефект от петролната криза в Русия .
е написано от Ей Ай фактолог --хахахахха...
10:21 14.07.2026
44 Инна
В допълнение към ударите срещу обекти на украинските въоръжени сили в Киев, вражески военни цели бяха унищожени в Николаевска, Харковска, Сумска и Днепропетровска области.
Първите балистични ракети удариха военния комплекс в Киев малко след полунощ. В 00:16 ч. в Киев се задействаха сирени за въздушна тревога, а до 00:20 ч. се чуха първите експлозии. Социалните медии съобщават за приближаващи ракетни удари, придружени от звука на вторични детонации и големи пожари.
В Киев ракети и безпилотни летателни апарати удариха електронната компания „Радиоизмерител“, която произвежда микровълнови компоненти за самолетостроенето и компоненти за ракетите FP-7, „Нептун-МД“ и „Гром-2“.
Руската армия успя да предизвика и голям „бум“ в помещенията на един от основните заводи за сглобяване на бойни глави на безпилотни летателни апарати, предприятието „Киев-79“ (УКР АРМО ТЕХ ООД). Заводът също така произвеждаше части за ракети и обработваше и съхраняваше взривни вещества.
Шумна обстановка имаше и в Одеска област, по-специално в района на пристанище Южен. Ударите директно засегнаха инфраструктура, използвана от противника за разтоварване и съхранение на гориво и смазочни материали за украинските въоръжени сили. Областният губернатор от своя страна съобщи, че 11 камиона са били повредени от руски удари с дронове по едно от съ
10:21 14.07.2026
45 Крали Марко
10:22 14.07.2026