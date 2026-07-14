Тръмп подкрепя двупартиен пакет от санкции срещу Русия, свързан с инициативата на покойния сенатор Линдзи Греъм

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подкрепи приемането на двупартиен пакет от санкции срещу Русия, съобщи CNN, позовавайки се на представител на Белия дом. Законодателната инициатива беше сред основните приоритети на покойния сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм, който в продължение на години работеше за нейното прокарване, предава БТА.
Подкрепата на Тръмп идва дни след смъртта на Греъм и може да улесни приемането на законопроекта в Конгреса. Преди това президентът не беше дал категорична подкрепа за текста, като многократно беше изразявал резерви и настояваше за по-голяма свобода на изпълнителната власт при определянето и прилагането на санкционната политика.
Греъм и сенаторът демократ Ричард Блументал по-рано заявиха, че администрацията на Тръмп е готова да подкрепи компромисния вариант на законопроекта след продължителни преговори между Белия дом и законодателите. Въпреки това до последните дни оставаше неясно дали президентът официално ще застане зад инициативата.
Попитан от журналистката Кейтлан Колинс от CNN дали възнамерява да подпише законопроекта, Тръмп отговори, че въпросът все още се обсъжда, но решение ще бъде взето скоро.
Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн заяви, че Белият дом е работил в тясно сътрудничество с Линдзи Греъм по подготовката на мерките. По думите му приемането на пакета ще изисква подкрепа както от републиканци, така и от демократи, но той е оптимист, че това може да бъде постигнато.
Според Тюн санкционният пакет е бил сред най-важните политически приоритети на Греъм в последните дни от живота му и приемането му би представлявало своеобразно политическо наследство на сенатора.
Ричард Блументал заяви, че възнамерява да обсъди с Тюн окончателните стъпки за приемането на законопроекта, включително избора на нов републикански водещ вносител на инициативата след смъртта на Греъм.
Предлаганите санкции дават възможност на американската администрация да наложи значителни мита върху вноса от държави, които продължават да закупуват руски петрол, уран и природен газ. Целта е да бъде ограничен достъпът на Русия до приходи от енергийните ѝ източници и да се увеличи икономическият натиск върху Москва заради войната в Украйна.
Поддръжниците на законопроекта смятат, че допълнителните ограничения могат да засилят ефекта от вече наложените санкции срещу Русия. Критиците обаче предупреждават, че подобни мерки могат да имат последици и върху глобалните енергийни пазари и отношенията на САЩ с държави, които поддържат икономически връзки с Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Краси Шкембе Войводата
116 и продължаваме напред!
Коментиран от #5, #12
11:39 14.07.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #8
11:40 14.07.2026
4 Късно е веке
У йло уйде
11:40 14.07.2026
5 стоян георгиев
До коментар #2 от "Краси Шкембе Войводата":Само руснак може да пожертва така ресурсите си.чакат на украйна да им свършат дроновете и продължават с кораби по азовско море.
11:41 14.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Честито на ЕС.
Президента на Иран Пезешкиян поиска да бъде ускорено създаването на работни групи Иран -Русия за задълбочаване на сътрудничеството.
Бившия президент на Иран Ахмадинеджах е арестуван в Иран за сътрудничество с Моссад.
Коментиран от #23, #24
11:41 14.07.2026
8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "стоян георгиев":как пък РФ не наложи санкции на запада бе..и Китай тоже..//тоя ,,БРИКС,, май никакъв ...й не става от него
Коментиран от #16, #20
11:42 14.07.2026
9 Владимир Путин, президент
Коментиран от #15
11:42 14.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Издънил
До коментар #2 от "Краси Шкембе Войводата":на наркомана джуките
11:43 14.07.2026
13 ?????
И да тва прилича на отмъщение за естествената смърт на сенатора.
11:45 14.07.2026
14 Тръмпи
11:45 14.07.2026
15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
1 Границите от 1991
2 Границите от 2014
3 Границите от 2022
4 Контърнаступа от Лято 2023
5 пиене на кафето в Крим
6 събаряне на Кримския мост
7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
Това е накратко и за Сега само.
Скоро и дроновата Ви победа ще е в списъка
Коментиран от #28, #42
11:45 14.07.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Да се чуди човек, как уж тоталитарни държави спазват демократични правила и свободи,
а демокрациите си служат с НЕЗАКОННИ РЕПРЕСИВНИ МЕРКИ❗ От които на всичкото отгоре страда тяхното население ❗
Коментиран от #21, #29
11:46 14.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ХАГА съм
11:46 14.07.2026
19 Американците взеха да се самозабравят
11:47 14.07.2026
20 стоян георгиев
До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кви санкции да наложи русия? Че ще спре износа на ку..ви за германия ли?русия освен суровини нищо друго не може да изнася.китай без европейския и американски пазари ще се срине за една година.
Коментиран от #32
11:47 14.07.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":да се чуди човек , как Митрофанова ви е насъбрала такива смот а няци..пак е била пияна
Коментиран от #31
11:48 14.07.2026
22 Муш муш
До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Класната на монголья:
" Всички знаехме за странният и Нездрав интерес на малкият вова към по големите кавказки Батки и чичковци"!
Коментиран от #27
11:49 14.07.2026
23 стоян георгиев
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кой ще изнася газ?русия или иран?щото и двете страни са износителки ама нямат пазар.
11:49 14.07.2026
24 Хахаха
До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Че сиГлупак се разбра. Абе ти знаеш ли, как се строи газопровод, какво планиране и финансиране е нужно и колко години,фантазьор с фантазьор
Коментиран от #41
11:50 14.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:50 14.07.2026
27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #22 от "Муш муш":Страпонджиите у изданието по една методичка лъжете,хахахх,извратеняуи
Коментиран от #38
11:51 14.07.2026
28 стоян георгиев
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Демек ти си готов да живееш в ла..на заради крим наш?я разкажи как се промени живота в русия за това време? Доходи свободи пътища бизнес...?няма по смешно нещо от комуниста...ти знаеш ли как ние в ла..ната правим подвизи...!хахах....
Коментиран от #35, #50
11:51 14.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Време е
11:53 14.07.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Митрофанова нито аз я познавам,
нито тя знае за съществуването ми❗
А ти що не коментира поста, ами коментираш мен🤔❓
А, да - защото НЕ МОЖА ❗ НЕМОЖАЧ❗
Коментиран от #40
11:53 14.07.2026
32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #20 от "стоян георгиев":В Германия няма Руски ку..Ви. Това са украинки говорещи на " родния " си език,хахахах
А Русия за 6 г направи абсолютно свой ,нов ,първия след СССР ,двигател за пътнически самолетПД-8.
Само 5 страни в света правят такива двигатели.Но !! Другите ги тправчт в кооперации,а Русия - сама!!!
Коментиран от #39
11:55 14.07.2026
33 УЛУС МУХША/ москаль/
АааааааХахахаха
ЗАКРИВАААЙ
Коментиран от #37
11:56 14.07.2026
34 Госあ
Коментиран от #36
11:56 14.07.2026
35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #28 от "стоян георгиев":От как сме на война ,от 2022 ,не съм забелязъл промени и живота в Москва.Ако искаш вярвате,
Коментиран от #44
11:57 14.07.2026
36 Госあ
До коментар #34 от "Госあ":Май пак ще врътнат кранчето на редките метали, ако рижия макак де праи на много отворен, А ?
11:57 14.07.2026
37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #33 от "УЛУС МУХША/ москаль/":Кажи да Ти дават по големи апчета,че си по зле
Коментиран от #49
11:58 14.07.2026
38 Оди цаливай
До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":КУ РАна рамАзан кат оня пиздоглазия Петушок,.. чорбан
Хехехехехехе
Коментиран от #45
11:59 14.07.2026
39 стоян георгиев
До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Направи на баба ти фърчилото това е новия руски самальот.нямат ток и бензин в русия.доходи по 300 долара и а си се оплакал идват да те трепат кадировци и милиционери.няюало руски к..ви в германия.верно е от луната са въпросните.
12:00 14.07.2026
40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":щот ти не коментира моя , червено шимпанзе
Коментиран от #46, #48
12:00 14.07.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #24 от "Хахаха":Иран и Русия са близо договор за строеж.
Расстоянието Иран -Русия гледал ли си колко е?
12:00 14.07.2026
42 Руснак без крак...
До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":"..Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна.."
Пабедите са 500 000 вати в Руския Мир и 1млн инвалида като мен. За пълната икономическа и политическа катастрофа няма говорим. Русия има само двама съюзника Иран и Корея. Потъналия флот и разгромена армия се не броят.
Коментиран от #47
12:00 14.07.2026
43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Дори за стока от 1 € , ще Ви ГРАБНАТ 3.60€❗
Коментиран от #51
12:01 14.07.2026
44 стоян георгиев
До коментар #35 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Верно ли? Явно си на легло.виж питай съседа тия дронове дето летят какви са?и що не ходят комшиите в крим като миналата година?
12:02 14.07.2026
45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #38 от "Оди цаливай":Ти на санитарите целуваш
12:02 14.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #42 от "Руснак без крак...":А укрите колко са?Има Данни за 2400000.
И за 120 000 човека за съкращения в Фолскваген
12:04 14.07.2026
48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #40 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ами в 31 коментирай точно 21, а ти пак не коментираш ПОСТ, а ръсиш обиди ❗
Дали защото си МНООО П..ОСТ🤔❗
12:04 14.07.2026
49 УЛУС МУХША/ москаль/
До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":ЗАВИНАГИ ЧАСТ ОТ... УЛУСЕ ДЖУЧИ !!
Пу ткин --- Бол новш
АааааааХахахаха
12:05 14.07.2026
50 Ами
До коментар #28 от "стоян георгиев":Стоянчо,как се е променил живота в Русия мижеш да видиш в ютуба и недостиг на гориво как ще откаже руснаците да си върнат подарените на Украйна руски земи барабар с хората и да оставят там бандерите да забранят руския:))Ами това няма да е Русия,чиято победа ти е националния.празник и в Европа вече страдат от тези санкции и накрая само многото полове и новите европейци мигри ще им останат:)и ще излязат верни думите и на най големият американски пророк Едгар Кейси за Русия:)))А ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила и за целия Балкански полуостров въобще,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците ,така,че не ни учи на извратен морал на многополовите извратеняци:)
12:08 14.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.