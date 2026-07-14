Тръмп подкрепя двупартиен пакет от санкции срещу Русия, свързан с инициативата на покойния сенатор Линдзи Греъм

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подкрепи приемането на двупартиен пакет от санкции срещу Русия, съобщи CNN, позовавайки се на представител на Белия дом. Законодателната инициатива беше сред основните приоритети на покойния сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм, който в продължение на години работеше за нейното прокарване, предава БТА.

Подкрепата на Тръмп идва дни след смъртта на Греъм и може да улесни приемането на законопроекта в Конгреса. Преди това президентът не беше дал категорична подкрепа за текста, като многократно беше изразявал резерви и настояваше за по-голяма свобода на изпълнителната власт при определянето и прилагането на санкционната политика.

Греъм и сенаторът демократ Ричард Блументал по-рано заявиха, че администрацията на Тръмп е готова да подкрепи компромисния вариант на законопроекта след продължителни преговори между Белия дом и законодателите. Въпреки това до последните дни оставаше неясно дали президентът официално ще застане зад инициативата.

Попитан от журналистката Кейтлан Колинс от CNN дали възнамерява да подпише законопроекта, Тръмп отговори, че въпросът все още се обсъжда, но решение ще бъде взето скоро.

Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн заяви, че Белият дом е работил в тясно сътрудничество с Линдзи Греъм по подготовката на мерките. По думите му приемането на пакета ще изисква подкрепа както от републиканци, така и от демократи, но той е оптимист, че това може да бъде постигнато.

Според Тюн санкционният пакет е бил сред най-важните политически приоритети на Греъм в последните дни от живота му и приемането му би представлявало своеобразно политическо наследство на сенатора.

Ричард Блументал заяви, че възнамерява да обсъди с Тюн окончателните стъпки за приемането на законопроекта, включително избора на нов републикански водещ вносител на инициативата след смъртта на Греъм.

Предлаганите санкции дават възможност на американската администрация да наложи значителни мита върху вноса от държави, които продължават да закупуват руски петрол, уран и природен газ. Целта е да бъде ограничен достъпът на Русия до приходи от енергийните ѝ източници и да се увеличи икономическият натиск върху Москва заради войната в Украйна.

Поддръжниците на законопроекта смятат, че допълнителните ограничения могат да засилят ефекта от вече наложените санкции срещу Русия. Критиците обаче предупреждават, че подобни мерки могат да имат последици и върху глобалните енергийни пазари и отношенията на САЩ с държави, които поддържат икономически връзки с Москва.