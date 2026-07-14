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Тръмп подкрепя двупартиен пакет от санкции срещу Русия, свързан с инициативата на покойния сенатор Линдзи Греъм

Тръмп подкрепя двупартиен пакет от санкции срещу Русия, свързан с инициативата на покойния сенатор Линдзи Греъм

14 Юли, 2026 11:35 568 51

  • доналд тръмп-
  • пакет-
  • санкции-
  • русия

Законопроектът предвижда възможност за тежки мита върху държави, които продължават да купуват руски енергийни ресурси, като целта е допълнителен натиск върху Москва заради войната в Украйна.

Тръмп подкрепя двупартиен пакет от санкции срещу Русия, свързан с инициативата на покойния сенатор Линдзи Греъм - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще подкрепи приемането на двупартиен пакет от санкции срещу Русия, съобщи CNN, позовавайки се на представител на Белия дом. Законодателната инициатива беше сред основните приоритети на покойния сенатор от Републиканската партия Линдзи Греъм, който в продължение на години работеше за нейното прокарване, предава БТА.

Подкрепата на Тръмп идва дни след смъртта на Греъм и може да улесни приемането на законопроекта в Конгреса. Преди това президентът не беше дал категорична подкрепа за текста, като многократно беше изразявал резерви и настояваше за по-голяма свобода на изпълнителната власт при определянето и прилагането на санкционната политика.

Греъм и сенаторът демократ Ричард Блументал по-рано заявиха, че администрацията на Тръмп е готова да подкрепи компромисния вариант на законопроекта след продължителни преговори между Белия дом и законодателите. Въпреки това до последните дни оставаше неясно дали президентът официално ще застане зад инициативата.

Попитан от журналистката Кейтлан Колинс от CNN дали възнамерява да подпише законопроекта, Тръмп отговори, че въпросът все още се обсъжда, но решение ще бъде взето скоро.

Лидерът на републиканското мнозинство в Сената Джон Тюн заяви, че Белият дом е работил в тясно сътрудничество с Линдзи Греъм по подготовката на мерките. По думите му приемането на пакета ще изисква подкрепа както от републиканци, така и от демократи, но той е оптимист, че това може да бъде постигнато.

Според Тюн санкционният пакет е бил сред най-важните политически приоритети на Греъм в последните дни от живота му и приемането му би представлявало своеобразно политическо наследство на сенатора.

Ричард Блументал заяви, че възнамерява да обсъди с Тюн окончателните стъпки за приемането на законопроекта, включително избора на нов републикански водещ вносител на инициативата след смъртта на Греъм.

Предлаганите санкции дават възможност на американската администрация да наложи значителни мита върху вноса от държави, които продължават да закупуват руски петрол, уран и природен газ. Целта е да бъде ограничен достъпът на Русия до приходи от енергийните ѝ източници и да се увеличи икономическият натиск върху Москва заради войната в Украйна.

Поддръжниците на законопроекта смятат, че допълнителните ограничения могат да засилят ефекта от вече наложените санкции срещу Русия. Критиците обаче предупреждават, че подобни мерки могат да имат последици и върху глобалните енергийни пазари и отношенията на САЩ с държави, които поддържат икономически връзки с Москва.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Краси Шкембе Войводата

    6 11 Отговор
    Тази сутрин преброяването показа, че МАДЯР е издънил още 11 кораба в Азовско море през нощта.

    116 и продължаваме напред!

    Коментиран от #5, #12

    11:39 14.07.2026

  • 3 стоян георгиев

    8 10 Отговор
    Сега ясно видяхте разликата между Русия и сащ.в сащ даже и президента не може да спаси путлер.законопроекта слага край на опитите на Тръмп да спасява путлер.

    Коментиран от #8

    11:40 14.07.2026

  • 4 Късно е веке

    6 8 Отговор
    Доньо, .. Украинските санкции ( 92 товарни кораби и танкери Фира за 5 дня).. работат отлично!
    У йло уйде

    11:40 14.07.2026

  • 5 стоян георгиев

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Краси Шкембе Войводата":

    Само руснак може да пожертва така ресурсите си.чакат на украйна да им свършат дроновете и продължават с кораби по азовско море.

    11:41 14.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 5 Отговор
    Иранския министър на Нефта съобши ,че Иран и Русия са пред сключване на договор за строеж на газопровод 55 млрд м³ Русия -Иран.
    Честито на ЕС.
    Президента на Иран Пезешкиян поиска да бъде ускорено създаването на работни групи Иран -Русия за задълбочаване на сътрудничеството.
    Бившия президент на Иран Ахмадинеджах е арестуван в Иран за сътрудничество с Моссад.

    Коментиран от #23, #24

    11:41 14.07.2026

  • 8 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    как пък РФ не наложи санкции на запада бе..и Китай тоже..//тоя ,,БРИКС,, май никакъв ...й не става от него

    Коментиран от #16, #20

    11:42 14.07.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    2 8 Отговор
    Утече Матушката заедно с Духа от Анкоридж и 40 танкера 😁

    Коментиран от #15

    11:42 14.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Издънил

    7 2 Отговор

    До коментар #2 от "Краси Шкембе Войводата":

    на наркомана джуките

    11:43 14.07.2026

  • 13 ?????

    8 1 Отговор
    Като се има предвид блокадата на Ормуз и Баб ел Мандеб ще много весело по петролните пазари.
    И да тва прилича на отмъщение за естествената смърт на сенатора.

    11:45 14.07.2026

  • 14 Тръмпи

    6 1 Отговор
    Се качи на лодката на Греъм и ще пукне скоро

    11:45 14.07.2026

  • 15 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна:
    1 Границите от 1991
    2 Границите от 2014
    3 Границите от 2022
    4 Контърнаступа от Лято 2023
    5 пиене на кафето в Крим
    6 събаряне на Кримския мост
    7 Превземане на Курска АЕЦ и Замяната и, и на Курска област за Донбас
    Това е накратко и за Сега само.
    Скоро и дроновата Ви победа ще е в списъка

    Коментиран от #28, #42

    11:45 14.07.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да се чуди човек, как уж тоталитарни държави спазват демократични правила и свободи,
    а демокрациите си служат с НЕЗАКОННИ РЕПРЕСИВНИ МЕРКИ❗ От които на всичкото отгоре страда тяхното население ❗

    Коментиран от #21, #29

    11:46 14.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ХАГА съм

    0 4 Отговор
    Чакам в най-скоро време Путин при мен

    11:46 14.07.2026

  • 19 Американците взеха да се самозабравят

    2 0 Отговор
    Ок, ще въведат нови санкции срещу Индия и Китай и самите те ще станат обект на такива. Това няма да помогне на горките украинци. Кога ли някой ще въведе санкции срещу САЩ за това, което правят в Иран, а и навсякъде другаде по света?

    11:47 14.07.2026

  • 20 стоян георгиев

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кви санкции да наложи русия? Че ще спре износа на ку..ви за германия ли?русия освен суровини нищо друго не може да изнася.китай без европейския и американски пазари ще се срине за една година.

    Коментиран от #32

    11:47 14.07.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    да се чуди човек , как Митрофанова ви е насъбрала такива смот а няци..пак е била пияна

    Коментиран от #31

    11:48 14.07.2026

  • 22 Муш муш

    1 3 Отговор

    До коментар #11 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Класната на монголья:
    " Всички знаехме за странният и Нездрав интерес на малкият вова към по големите кавказки Батки и чичковци"!

    Коментиран от #27

    11:49 14.07.2026

  • 23 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кой ще изнася газ?русия или иран?щото и двете страни са износителки ама нямат пазар.

    11:49 14.07.2026

  • 24 Хахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Че сиГлупак се разбра. Абе ти знаеш ли, как се строи газопровод, какво планиране и финансиране е нужно и колко години,фантазьор с фантазьор

    Коментиран от #41

    11:50 14.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    Какво неЦЕНЗурно има в споменаването на факта, че РЕКЕТЬОРИТЕ от ЕсеС няма да Ви върнат заграбените "N"× 3.60€ при връщане на стоката, а сайтът ще Ви върне парите 🤔

    11:50 14.07.2026

  • 27 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Муш муш":

    Страпонджиите у изданието по една методичка лъжете,хахахх,извратеняуи

    Коментиран от #38

    11:51 14.07.2026

  • 28 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Демек ти си готов да живееш в ла..на заради крим наш?я разкажи как се промени живота в русия за това време? Доходи свободи пътища бизнес...?няма по смешно нещо от комуниста...ти знаеш ли как ние в ла..ната правим подвизи...!хахах....

    Коментиран от #35, #50

    11:51 14.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Време е

    0 3 Отговор
    руслямабат да бъде ударен от всички страни.

    11:53 14.07.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Митрофанова нито аз я познавам,
    нито тя знае за съществуването ми❗
    А ти що не коментира поста, ами коментираш мен🤔❓
    А, да - защото НЕ МОЖА ❗ НЕМОЖАЧ❗

    Коментиран от #40

    11:53 14.07.2026

  • 32 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "стоян георгиев":

    В Германия няма Руски ку..Ви. Това са украинки говорещи на " родния " си език,хахахах
    А Русия за 6 г направи абсолютно свой ,нов ,първия след СССР ,двигател за пътнически самолетПД-8.
    Само 5 страни в света правят такива двигатели.Но !! Другите ги тправчт в кооперации,а Русия - сама!!!

    Коментиран от #39

    11:55 14.07.2026

  • 33 УЛУС МУХША/ москаль/

    1 2 Отговор
    Монгольяк ислямистката П ЕДЕРАЦИЯ... УЙДЕ!
    АааааааХахахаха
    ЗАКРИВАААЙ

    Коментиран от #37

    11:56 14.07.2026

  • 34 Госあ

    4 0 Отговор
    Пекин постанови никой в Китай да не се съобразява с краварските санкции 💁

    Коментиран от #36

    11:56 14.07.2026

  • 35 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    От как сме на война ,от 2022 ,не съм забелязъл промени и живота в Москва.Ако искаш вярвате,

    Коментиран от #44

    11:57 14.07.2026

  • 36 Госあ

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Госあ":

    Май пак ще врътнат кранчето на редките метали, ако рижия макак де праи на много отворен, А ?

    11:57 14.07.2026

  • 37 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 3 Отговор

    До коментар #33 от "УЛУС МУХША/ москаль/":

    Кажи да Ти дават по големи апчета,че си по зле

    Коментиран от #49

    11:58 14.07.2026

  • 38 Оди цаливай

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    КУ РАна рамАзан кат оня пиздоглазия Петушок,.. чорбан
    Хехехехехехе

    Коментиран от #45

    11:59 14.07.2026

  • 39 стоян георгиев

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Направи на баба ти фърчилото това е новия руски самальот.нямат ток и бензин в русия.доходи по 300 долара и а си се оплакал идват да те трепат кадировци и милиционери.няюало руски к..ви в германия.верно е от луната са въпросните.

    12:00 14.07.2026

  • 40 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    щот ти не коментира моя , червено шимпанзе

    Коментиран от #46, #48

    12:00 14.07.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хахаха":

    Иран и Русия са близо договор за строеж.
    Расстоянието Иран -Русия гледал ли си колко е?

    12:00 14.07.2026

  • 42 Руснак без крак...

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    "..Актуален списък с " Победи " На зеленски и бандеровска Украйна.."

    Пабедите са 500 000 вати в Руския Мир и 1млн инвалида като мен. За пълната икономическа и политическа катастрофа няма говорим. Русия има само двама съюзника Иран и Корея. Потъналия флот и разгромена армия се не броят.

    Коментиран от #47

    12:00 14.07.2026

  • 43 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    Вече забранено ли е да се споменава, че ЕсеС Ви прибира чрез ТАКСА/ГРАБЕЖ по 3,60€ на всеки артикул закупен чрез популярен сайт❓
    Дори за стока от 1 € , ще Ви ГРАБНАТ 3.60€❗

    Коментиран от #51

    12:01 14.07.2026

  • 44 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Верно ли? Явно си на легло.виж питай съседа тия дронове дето летят какви са?и що не ходят комшиите в крим като миналата година?

    12:02 14.07.2026

  • 45 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Оди цаливай":

    Ти на санитарите целуваш

    12:02 14.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Руснак без крак...":

    А укрите колко са?Има Данни за 2400000.
    И за 120 000 човека за съкращения в Фолскваген

    12:04 14.07.2026

  • 48 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ами в 31 коментирай точно 21, а ти пак не коментираш ПОСТ, а ръсиш обиди ❗
    Дали защото си МНООО П..ОСТ🤔❗

    12:04 14.07.2026

  • 49 УЛУС МУХША/ москаль/

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    ЗАВИНАГИ ЧАСТ ОТ... УЛУСЕ ДЖУЧИ !!
    Пу ткин --- Бол новш
    АааааааХахахаха

    12:05 14.07.2026

  • 50 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "стоян георгиев":

    Стоянчо,как се е променил живота в Русия мижеш да видиш в ютуба и недостиг на гориво как ще откаже руснаците да си върнат подарените на Украйна руски земи барабар с хората и да оставят там бандерите да забранят руския:))Ами това няма да е Русия,чиято победа ти е националния.празник и в Европа вече страдат от тези санкции и накрая само многото полове и новите европейци мигри ще им останат:)и ще излязат верни думите и на най големият американски пророк Едгар Кейси за Русия:)))А ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила и за целия Балкански полуостров въобще,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците ,така,че не ни учи на извратен морал на многополовите извратеняци:)

    12:08 14.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.