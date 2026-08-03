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Брюксел се скара на Мадрид: ЕС трябва да прави повече, за да укрепи границите си
  Тема: Кризата с бежанците

Брюксел се скара на Мадрид: ЕС трябва да прави повече, за да укрепи границите си

3 Август, 2026 21:35 567 8

  • сеута-
  • испания-
  • педро санчес-
  • урсула фон дер лaйен

Писмото идва на фона на огромната вълна от мигранти, които миналата седмица нахлуха през границата на Мароко и навлязоха в испанския анклав Сеута в Северна Африка, посочва Ройтерс

Брюксел се скара на Мадрид: ЕС трябва да прави повече, за да укрепи границите си - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

ЕС трябва да прави повече, за да укрепи критичните точки по границите на блока, каза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на испанския премиер Педро Санчес, предаде Ройтерс, като се позова на изпратено от Фон дер Лайен писмо до Санчес, пише БТА.

В писмото, което е с дата 3 август, председателката на Европейската комисия отново потвърди и подкрепата на ЕС за Испания в усилията ѝ да се справи с незаконната имиграция, отбелязвайки в същото време, че е необходимо да се прави повече.

Писмото идва на фона на огромната вълна от мигранти, които миналата седмица нахлуха през границата на Мароко и навлязоха в испанския анклав Сеута в Северна Африка, посочва Ройтерс.

Най-малко 72 души загинаха в резултат на това, съобщи ДПА.

„В сътрудничество с Испания, особено за всичко, свързано със Сеута и Мелиля, можем да укрепим граничните системи за ранно предупреждение и да подобрим нашата техническа и финансова подкрепа за Мароко“, отбелязва в писмото Фон дер Лайен.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако

    6 0 Отговор
    се стреля на месо и без предупрвждение надали скакалците щяха да налазят европа,ама бабипката меркел нали ги викаше и сега евреите потриват доволно ръце,щото техните ционистически фамилии са рочно спонсорите на скакалците заесно със мумиите на сорос

    21:39 03.08.2026

  • 2 Хаха

    4 0 Отговор
    На ЕС е за свободно движение за хора, стоки и капитали!

    Коментиран от #8

    21:41 03.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    С кой помага на ционистите да грабввт земя и избиват палестинци ,какъв е този долен лицемерен брюксел,оня на европейците ли или оня на подлогите като Урсула и тпитете кокошки и магарета като Мерц и Калас

    21:55 03.08.2026

  • 5 баба шмеркел

    1 0 Отговор
    елате при баба порязани ишки

    21:56 03.08.2026

  • 6 Добре дошли африкански братя!👋👋🤚

    1 0 Отговор
    Брюксел ви приветства! Не забравяйте, че тук всичко е безплатно, така че си вземайте по повече ! Чувствайте се като у дома си, но не забравяйте да си смените пола! Който не иска да си смени пола ще го изпратим в България и Румъния, да види хубаво ли е!😂😂😂

    21:59 03.08.2026

  • 7 писаре много кратко пълнежчето

    1 0 Отговор
    и стара снимка от сащ дет черните се бунтуваха

    ЕС трябва да прави повече, за да укрепи притока на марокански и черни скакалци
    да се развъждат кат хлебарки в ес

    22:06 03.08.2026

  • 8 Джуда такси

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Само между държавите членки ! Това беше идеята на ЕС, жителите на всяка държава членка, да могат да живеят, работят, търгуват свободно в която и друга държава членка. Това не важи за граждани извън ЕС. Хората забравиха това и си мислят, че всеки извън ЕС има право да ходи къде си искаходи къде

    22:22 03.08.2026

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