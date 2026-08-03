Брюксел се скара на Мадрид: ЕС трябва да прави повече, за да укрепи границите си

ЕС трябва да прави повече, за да укрепи критичните точки по границите на блока, каза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на испанския премиер Педро Санчес, предаде Ройтерс, като се позова на изпратено от Фон дер Лайен писмо до Санчес, пише БТА.
В писмото, което е с дата 3 август, председателката на Европейската комисия отново потвърди и подкрепата на ЕС за Испания в усилията ѝ да се справи с незаконната имиграция, отбелязвайки в същото време, че е необходимо да се прави повече.
Писмото идва на фона на огромната вълна от мигранти, които миналата седмица нахлуха през границата на Мароко и навлязоха в испанския анклав Сеута в Северна Африка, посочва Ройтерс.
Най-малко 72 души загинаха в резултат на това, съобщи ДПА.
„В сътрудничество с Испания, особено за всичко, свързано със Сеута и Мелиля, можем да укрепим граничните системи за ранно предупреждение и да подобрим нашата техническа и финансова подкрепа за Мароко“, отбелязва в писмото Фон дер Лайен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ако
21:39 03.08.2026
2 Хаха
Коментиран от #8
21:41 03.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Kaлпазанин
21:55 03.08.2026
5 баба шмеркел
21:56 03.08.2026
6 Добре дошли африкански братя!👋👋🤚
21:59 03.08.2026
7 писаре много кратко пълнежчето
ЕС трябва да прави повече, за да укрепи притока на марокански и черни скакалци
да се развъждат кат хлебарки в ес
22:06 03.08.2026
8 Джуда такси
До коментар #2 от "Хаха":Само между държавите членки ! Това беше идеята на ЕС, жителите на всяка държава членка, да могат да живеят, работят, търгуват свободно в която и друга държава членка. Това не важи за граждани извън ЕС. Хората забравиха това и си мислят, че всеки извън ЕС има право да ходи къде си искаходи къде
22:22 03.08.2026