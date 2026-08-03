Брюксел се скара на Мадрид: ЕС трябва да прави повече, за да укрепи границите си

ЕС трябва да прави повече, за да укрепи критичните точки по границите на блока, каза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен на испанския премиер Педро Санчес, предаде Ройтерс, като се позова на изпратено от Фон дер Лайен писмо до Санчес, пише БТА.

В писмото, което е с дата 3 август, председателката на Европейската комисия отново потвърди и подкрепата на ЕС за Испания в усилията ѝ да се справи с незаконната имиграция, отбелязвайки в същото време, че е необходимо да се прави повече.

Писмото идва на фона на огромната вълна от мигранти, които миналата седмица нахлуха през границата на Мароко и навлязоха в испанския анклав Сеута в Северна Африка, посочва Ройтерс.

Най-малко 72 души загинаха в резултат на това, съобщи ДПА.

„В сътрудничество с Испания, особено за всичко, свързано със Сеута и Мелиля, можем да укрепим граничните системи за ранно предупреждение и да подобрим нашата техническа и финансова подкрепа за Мароко“, отбелязва в писмото Фон дер Лайен.