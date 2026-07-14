Украйна осигури 500 млн. долара за възстановяване на защитната конструкция на Чернобилския саркофаг

Украйна е осигурила чрез международни споразумения около 500 милиона долара за възстановяването на Новата защитна конструкция, която обгръща саркофага на Четвърти реактор на бившата Чернобилска атомна електроцентрала. Това заяви първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал, цитиран от украинската информационна агенция Укринформ, предава БТА.

Информацията беше съобщена след разговори между Шмигал и генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси. Според украинския министър международните партньори вече са поели ангажименти за финансиране на повече от половината от необходимата сума за възстановителните дейности.

Сред държавите и институциите, заявили подкрепа, са Норвегия, САЩ, Европейският съюз и други международни партньори. Заедно с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Украйна продължава да координира усилията за осигуряване на необходимите средства и започване на основната ремонтна фаза.

Шмигал уточни, че вече са осигурени 30 милиона евро за подготвителния етап на проекта. Средствата ще бъдат използвани за инженерни разработки, подготовка на документация и закупуване на необходимото оборудване.

Според настоящия план същинското възстановяване на Новата защитна конструкция трябва да започне най-късно преди 2028 г., а целта е проектът да бъде завършен през 2030 г. Работите са част от международните усилия за гарантиране на дългосрочната безопасност на обекта, който продължава да съдържа радиоактивни материали след най-тежката ядрена авария в историята.

В началото на април Общото събрание на дарителите към фонда „Международна сметка за сътрудничество за Чернобил“, управляван от ЕБВР, одобри пренасочването на 30 милиона евро за подготовка на инженерните проекти и закупуване на техника за ремонта.

Допълнително украинското правителство отдели през февруари 1,6 милиарда гривни от държавния бюджет за възстановяване на щетите, причинени от атаката срещу защитната конструкция.

На 14 февруари 2025 г. руски дрон с високоексплозивна бойна глава удари Новата защитна конструкция над Четвърти реактор на Чернобилската АЕЦ. Според експерти от МААЕ конструкцията е загубила основната си защитна функция вследствие на удара, въпреки че ключовите носещи елементи и системите за наблюдение не са получили трайни повреди.

Новата защитна конструкция беше изградена като международен проект след аварията от 1986 г. с цел да ограничи разпространението на радиоактивни вещества и да осигури безопасното управление на останките от разрушения реактор.