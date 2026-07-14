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Украйна осигури 500 млн. долара за възстановяване на защитната конструкция на Чернобилския саркофаг
  Тема: Украйна

Украйна осигури 500 млн. долара за възстановяване на защитната конструкция на Чернобилския саркофаг

14 Юли, 2026 11:46 416 6

  • украйна-
  • чернобил

Международни партньори, сред които ЕС, САЩ и Норвегия, ще подкрепят ремонта на Новата защитна конструкция над авариралия Четвърти реактор, повредена при руска атака с дрон през февруари.

Украйна осигури 500 млн. долара за възстановяване на защитната конструкция на Чернобилския саркофаг - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украйна е осигурила чрез международни споразумения около 500 милиона долара за възстановяването на Новата защитна конструкция, която обгръща саркофага на Четвърти реактор на бившата Чернобилска атомна електроцентрала. Това заяви първият вицепремиер и министър на енергетиката на Украйна Денис Шмигал, цитиран от украинската информационна агенция Укринформ, предава БТА.

Информацията беше съобщена след разговори между Шмигал и генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси. Според украинския министър международните партньори вече са поели ангажименти за финансиране на повече от половината от необходимата сума за възстановителните дейности.

Сред държавите и институциите, заявили подкрепа, са Норвегия, САЩ, Европейският съюз и други международни партньори. Заедно с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Украйна продължава да координира усилията за осигуряване на необходимите средства и започване на основната ремонтна фаза.

Шмигал уточни, че вече са осигурени 30 милиона евро за подготвителния етап на проекта. Средствата ще бъдат използвани за инженерни разработки, подготовка на документация и закупуване на необходимото оборудване.

Според настоящия план същинското възстановяване на Новата защитна конструкция трябва да започне най-късно преди 2028 г., а целта е проектът да бъде завършен през 2030 г. Работите са част от международните усилия за гарантиране на дългосрочната безопасност на обекта, който продължава да съдържа радиоактивни материали след най-тежката ядрена авария в историята.

В началото на април Общото събрание на дарителите към фонда „Международна сметка за сътрудничество за Чернобил“, управляван от ЕБВР, одобри пренасочването на 30 милиона евро за подготовка на инженерните проекти и закупуване на техника за ремонта.

Допълнително украинското правителство отдели през февруари 1,6 милиарда гривни от държавния бюджет за възстановяване на щетите, причинени от атаката срещу защитната конструкция.

На 14 февруари 2025 г. руски дрон с високоексплозивна бойна глава удари Новата защитна конструкция над Четвърти реактор на Чернобилската АЕЦ. Според експерти от МААЕ конструкцията е загубила основната си защитна функция вследствие на удара, въпреки че ключовите носещи елементи и системите за наблюдение не са получили трайни повреди.

Новата защитна конструкция беше изградена като международен проект след аварията от 1986 г. с цел да ограничи разпространението на радиоактивни вещества и да осигури безопасното управление на останките от разрушения реактор.


Украйна
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  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 1 Отговор
    чернобилската катастрофа е измишльотина на Сорос и фашисти-наСССРато не би допуснал това

    11:51 14.07.2026

  • 2 ЗЕЛЕНСКИ Е ДЪЛБОКО ФАЛИРАЛ

    6 0 Отговор
    Той няма 500 милиона. Тези пари са нашите пари.

    11:52 14.07.2026

  • 3 Укрите са

    4 0 Отговор
    На командно дишане.дават един златен конец и осигуряват парите

    11:53 14.07.2026

  • 4 Гошо

    3 0 Отговор
    Те това е цена за ремонт, не като за нашите пътища. $500 мил. за 1-2 бетоновоза. Бойко само може да се учи как се ккррааддее.

    11:59 14.07.2026

  • 5 Ъъъ

    4 0 Отговор
    "Украйна осигури 500 млн. долара...."

    За крадене!
    Ако погледнем кой ще замени Юлката Свириденко, ясно е какво ще се случи с парите. Това ще е главният изпълнителен директор на Нафтогаз Сергий Корецки, който е близък сътрудник на най-близкия съюзник и приятел на Зеленски - Тимур Миндич. Вътрешният кръг на президента (т. нар. "Семейство“) е прикоткал Корецки в края на 2022 г., когато от Банкова да се нуждаели от някой, който да управлява " Укрнафта“ - компанията, конфискувана от Игор Коломойски. Преди това Корецки е управлявал веригата бензиностанции WOG на Игор Еремеев и Continuum Group на Степан Ивахив и е развил собствен бизнес с кафе. След това е повишен в ръководител на "Нафтогаз“, замествайки друг " семеен“ мениджър и приятел на президента - Олексий Чернишов.

    12:01 14.07.2026

  • 6 Милан Мирчев

    0 0 Отговор
    Украйна няма от къде да вземе пари ? или греша ?

    12:08 14.07.2026

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