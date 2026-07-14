Новини
Свят »
Украйна »
Генерал Сирски разкри стряскаща статистика: Колко руснаци умират на километър в Украйна
  Тема: Украйна

Генерал Сирски разкри стряскаща статистика: Колко руснаци умират на километър в Украйна

14 Юли, 2026 11:52 803 47

  • сирски-
  • украйна-
  • руснаци-
  • умират-
  • статистика

Главнокомандващият на ВСУ с нови разкрития за реалната цена на руското настъпление.

Генерал Сирски разкри стряскаща статистика: Колко руснаци умират на километър в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската армия плаща безпрецедентна цена в жива сила за всеки метър напреднала територия на украинска земя. Това обяви главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски в последното си официално изявление. По думите му мащабът на руските загуби на фронта е достигнал нива, които нямат аналог в съвременната военна история.

Сирски представи конкретни данни за броя на загиналите руски окупатори, изчислявайки масивните загуби на километър превзета територия. Според генерала, руското командване продължава да използва тактиката на "месни щурмове". При нея хиляди войници биват жертвани за минимален тактически напредък. На определени участъци от фронтовата линия броят на ликвидираните руски военнослужещи на квадратен километър надхвърля критични граници.

  • Рекордни загуби: Русия губи хиляди военнослужещи ежедневно.
  • Неравно съотношение: Руските жертви превъзхождат неколкократно украинските.
  • Критични зони: Най-висока е смъртността в Източна Украйна.

Тези разкрития идват на фона на продължаващите интензивни боеве по цялата фронтова линия. Военни експерти подчертават, че изтощението на руската армия може да доведе до сериозен прелом в бойните действия през следващите месеци.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така и не разбрах

    21 2 Отговор
    колко:"Колко руснаци умират на километър в Украйна"

    Коментиран от #20, #21, #35

    11:54 14.07.2026

  • 2 По един милион

    25 3 Отговор
    на километър. Умножение още по 100 от тъпотията на кьобелсовата пропаганда.
    Вярва ли ви някой наистина.
    Те не могат да опазят себе си ще ви да правят над Европа. Смешник

    11:55 14.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    18 4 Отговор
    Ген Мисирски е като Ген Годжи, когато съобщава бройките на умрелите от Ковид за денинощието.

    Коментиран от #8

    11:55 14.07.2026

  • 5 стоян георгиев

    13 13 Отговор
    Само роби може да се съгласят да бъдат доставени като добитък на 20 км от фронта и там да бъдат подкарвани към украинските позиции като овце докато дронове и артилерия ги размазват.някой ако откаже го изнасилват и закопават жив.ей на това троловете му викат патриотизъм и крим наш ама гледат да са по далече пт фронта

    Коментиран от #37

    11:55 14.07.2026

  • 6 Трол

    10 2 Отговор
    Крайно време е и на килограм да има статистика.

    11:55 14.07.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 16 Отговор
    1000км. фронт , по 1 загинал руснак на километър-на ден-1000 руснака-по 1500 дни-смятайте , дорогие копеи//занижавам и то с много

    Коментиран от #40, #41

    11:56 14.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да,бе

    16 4 Отговор
    Да каже колко укромонгъри торят на сантиметър руска земя,ако не го е срам...

    Коментиран от #16

    11:56 14.07.2026

  • 10 Гост

    19 1 Отговор
    Аз не мога да разбера, защо Сирски брои убитите руснаци, вместо да брои загиналите украинци? Населението им остана по малко от половината, отколкото беше, но не, руснаците много загивали. Населението на Русия проценто е намаляло с някакво едноцифрено число, на Украйна - в пъти..

    11:57 14.07.2026

  • 11 ужас

    12 2 Отговор
    Веднага повярвах.

    11:57 14.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 зИленски

    12 2 Отговор
    ОЩЕ НЕ СМЕ ПРИЗНАЛИ ,ЧЕ КОНСТАНТИНОВКА ПАДНА И НИКОГА НЯМА ДА ПРИЗНАЕМ.
    ТАКА,ЧЕ САМИ СИ ПРАВЕТВ СМЕТКАРА КОЛКО ДА МУ ВеРВАТЕ НА ТОЯ

    11:58 14.07.2026

  • 14 Гоце Делчев

    12 1 Отговор
    Бля бля, западна пропаганда, но кой вярва вече на измислици. На всички със С вече им е четена присъдата.

    11:58 14.07.2026

  • 15 ГЕНЕРАЛ СИРЕНЕ

    11 1 Отговор
    Не е изтрезнявал от 2014 година.

    11:58 14.07.2026

  • 16 гост

    3 9 Отговор

    До коментар #9 от "Да,бе":

    Овчи,къде я видя тази руска земя в Украйна...или искаш да кажеш че войната вече се връща в пределите на РФ...много полиран руски мозък има още за горене...

    Коментиран от #30, #33

    12:00 14.07.2026

  • 17 Крали Марко

    7 1 Отговор
    С две думи избихте всички руснаци, тэй излиза. Евала

    12:00 14.07.2026

  • 18 Фори

    5 1 Отговор
    Руснаците са 150 милиона и могат да си позволят загуби 10 процента от населението , което е 15 милиона .Нищо загуби за велика страна.До сега нямат съществени загуби.

    Коментиран от #24

    12:00 14.07.2026

  • 19 руснак без крак

    0 5 Отговор
    Нема са пУашиш. За дрОгаря Путин всичко каквото иска.

    12:02 14.07.2026

  • 20 анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така и не разбрах":

    Милиарди! В минута!

    12:03 14.07.2026

  • 21 иван костов

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така и не разбрах":

    Няма, как да разбереш от един нацистки пропаганден канал, каквото и да е!

    12:03 14.07.2026

  • 22 честен ционист

    2 0 Отговор
    Осиновеният син на новия главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна Александър Сирски, Иван, поздрави руснаците за превземането на Авдеевка.

    Коментиран от #31

    12:03 14.07.2026

  • 23 Иван С

    3 0 Отговор
    А на генерала колко войска му остава?

    12:03 14.07.2026

  • 24 току що каза

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "Фори":

    Че за фашиста ка Путин човешкия живот е нищо. И да не цениш човешкия живот е нещо велико.
    Боже вземи си версиите

    Коментиран от #27

    12:03 14.07.2026

  • 25 Доктор

    4 0 Отговор
    Уникално тъпа пропаганда.

    12:03 14.07.2026

  • 26 Бай Пунди Говнокомандващия

    0 3 Отговор
    Току-що разбрах от нашия външен министър, че защитата на сметките в Европа на руския милиардер и КГБ поп Владимир Гундяев (Патриарх Кирил) и на олигарсите Денис Бортников и Алексей Мордашов е основният национален интерес на България и той е защитен твърдо в Европа.
    ​Браво!

    12:03 14.07.2026

  • 27 Хасан Хамбург

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "току що каза":

    А наши колко изчезват в хладилните камери при отстъплението ... Ужас...

    Коментиран от #36, #39

    12:04 14.07.2026

  • 28 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    Мдааааам, а 1000:30 си тече с пълна сила.....

    12:05 14.07.2026

  • 29 мдааа

    4 0 Отговор
    Това са приказки за пред Запада, че да имат оправдания ония пред електората си ,защо продължават да наливат стотици милиарди на Зеленски. А и пред Тръмп , за да ги подкрепя.

    12:05 14.07.2026

  • 30 Мия чинии

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    0краина на Русич , Полша , Унгария , Молдова и Румъния.

    12:05 14.07.2026

  • 31 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "честен ционист":

    Какво ти пука?бащата е важно да нулира тия 35000 човека дето путин наема месечно.

    Коментиран от #38

    12:05 14.07.2026

  • 32 Ами

    0 0 Отговор
    Имам само един въпрос. Защо тогава руските войски на фронта се увеличат, а украинските намаляван и имат все повече недостиг.

    12:06 14.07.2026

  • 33 Да,бе

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Има малко земя до полската граница,която евентуално може да се набеди за украинска,но поляците си я искат....А и не забравяй да оставиш малко сено на майка си,че нещо гладна ми се види...

    12:06 14.07.2026

  • 34 Ген. Свиркски

    0 0 Отговор
    Излъгах ви, не били хиляди а милиони на ден, скоро ще станат 4 милиарда.

    12:06 14.07.2026

  • 35 Хайо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Така и не разбрах":

    По 1 на 134 украинеца .

    12:07 14.07.2026

  • 36 стига глупости

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хасан Хамбург":

    Ти кажи. Имал си данни. Снощи си ги сънувал. Друго пише в поста ми. Май мямаш акъл да го разбереш.

    12:07 14.07.2026

  • 37 Сюлейман ,

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Говориш за украинските войници товарени и събирани насила по улиците ?

    12:08 14.07.2026

  • 38 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "стоян георгиев":

    Много нули се пишат само на заема, който ще трябва ти и неродените ти деца/внуци да връщате.

    Коментиран от #47

    12:08 14.07.2026

  • 39 хем отстъпавш хем си имал в камери

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Хасан Хамбург":

    вЕрно ли? И как става това? Руснаците докато настъпват се отдръпват да си вземеш убитите? А стига бе лоботомиран...

    12:08 14.07.2026

  • 40 Смотльо,

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И по 134 украинеца ,смяташ европейска подлога .

    12:09 14.07.2026

  • 41 Ъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Накрая умножи всичко това по 30 и ще получиш нацистките загуби, схващаш ли педофил!?

    12:09 14.07.2026

  • 42 Цеко,Лесичери

    1 1 Отговор
    Много руска смрадт е това.

    12:09 14.07.2026

  • 43 После да не се чудите

    1 0 Отговор
    На рекордните добиви на слънчоглед🤣🤣🤣

    12:09 14.07.2026

  • 44 УДРИ С ЛОПАТАТА

    2 0 Отговор
    По главите британски бандерски

    12:10 14.07.2026

  • 45 Левски

    2 0 Отговор
    Абе, тия измислени "украинци" да не са безсмъртни.

    12:11 14.07.2026

  • 46 Хайо

    0 0 Отговор
    Първо и форма уста ви е лъжа .Наскоро един колумбиец върнал се от фронта каза в ефир по една испанска програма ,че от двете страни се бият предимно чужденци .Наскоро попаднали на капан и се учудили ,че след като говорили на испански ,попаднали на засада и се натъкнали на колумбийци в руски униформи .

    12:11 14.07.2026

  • 47 Хайо

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "честен ционист":

    Сюлейман ,няма деца .

    12:12 14.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания