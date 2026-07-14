Генерал Сирски разкри стряскаща статистика: Колко руснаци умират на километър в Украйна

Руската армия плаща безпрецедентна цена в жива сила за всеки метър напреднала територия на украинска земя. Това обяви главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски в последното си официално изявление. По думите му мащабът на руските загуби на фронта е достигнал нива, които нямат аналог в съвременната военна история.
Сирски представи конкретни данни за броя на загиналите руски окупатори, изчислявайки масивните загуби на километър превзета територия. Според генерала, руското командване продължава да използва тактиката на "месни щурмове". При нея хиляди войници биват жертвани за минимален тактически напредък. На определени участъци от фронтовата линия броят на ликвидираните руски военнослужещи на квадратен километър надхвърля критични граници.
- Рекордни загуби: Русия губи хиляди военнослужещи ежедневно.
- Неравно съотношение: Руските жертви превъзхождат неколкократно украинските.
- Критични зони: Най-висока е смъртността в Източна Украйна.
Тези разкрития идват на фона на продължаващите интензивни боеве по цялата фронтова линия. Военни експерти подчертават, че изтощението на руската армия може да доведе до сериозен прелом в бойните действия през следващите месеци.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така и не разбрах
Коментиран от #20, #21, #35
11:54 14.07.2026
2 По един милион
Вярва ли ви някой наистина.
Те не могат да опазят себе си ще ви да правят над Европа. Смешник
11:55 14.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
Коментиран от #8
11:55 14.07.2026
5 стоян георгиев
Коментиран от #37
11:55 14.07.2026
6 Трол
11:55 14.07.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #40, #41
11:56 14.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да,бе
Коментиран от #16
11:56 14.07.2026
10 Гост
11:57 14.07.2026
11 ужас
11:57 14.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 зИленски
ТАКА,ЧЕ САМИ СИ ПРАВЕТВ СМЕТКАРА КОЛКО ДА МУ ВеРВАТЕ НА ТОЯ
11:58 14.07.2026
14 Гоце Делчев
11:58 14.07.2026
15 ГЕНЕРАЛ СИРЕНЕ
11:58 14.07.2026
16 гост
До коментар #9 от "Да,бе":Овчи,къде я видя тази руска земя в Украйна...или искаш да кажеш че войната вече се връща в пределите на РФ...много полиран руски мозък има още за горене...
Коментиран от #30, #33
12:00 14.07.2026
17 Крали Марко
12:00 14.07.2026
18 Фори
Коментиран от #24
12:00 14.07.2026
19 руснак без крак
12:02 14.07.2026
20 анонимен
До коментар #1 от "Така и не разбрах":Милиарди! В минута!
12:03 14.07.2026
21 иван костов
До коментар #1 от "Така и не разбрах":Няма, как да разбереш от един нацистки пропаганден канал, каквото и да е!
12:03 14.07.2026
22 честен ционист
Коментиран от #31
12:03 14.07.2026
23 Иван С
12:03 14.07.2026
24 току що каза
До коментар #18 от "Фори":Че за фашиста ка Путин човешкия живот е нищо. И да не цениш човешкия живот е нещо велико.
Боже вземи си версиите
Коментиран от #27
12:03 14.07.2026
25 Доктор
12:03 14.07.2026
26 Бай Пунди Говнокомандващия
Браво!
12:03 14.07.2026
27 Хасан Хамбург
До коментар #24 от "току що каза":А наши колко изчезват в хладилните камери при отстъплението ... Ужас...
Коментиран от #36, #39
12:04 14.07.2026
28 Тити на Кака
12:05 14.07.2026
29 мдааа
12:05 14.07.2026
30 Мия чинии
До коментар #16 от "гост":0краина на Русич , Полша , Унгария , Молдова и Румъния.
12:05 14.07.2026
31 стоян георгиев
До коментар #22 от "честен ционист":Какво ти пука?бащата е важно да нулира тия 35000 човека дето путин наема месечно.
Коментиран от #38
12:05 14.07.2026
32 Ами
12:06 14.07.2026
33 Да,бе
До коментар #16 от "гост":Има малко земя до полската граница,която евентуално може да се набеди за украинска,но поляците си я искат....А и не забравяй да оставиш малко сено на майка си,че нещо гладна ми се види...
12:06 14.07.2026
34 Ген. Свиркски
12:06 14.07.2026
35 Хайо
До коментар #1 от "Така и не разбрах":По 1 на 134 украинеца .
12:07 14.07.2026
36 стига глупости
До коментар #27 от "Хасан Хамбург":Ти кажи. Имал си данни. Снощи си ги сънувал. Друго пише в поста ми. Май мямаш акъл да го разбереш.
12:07 14.07.2026
37 Сюлейман ,
До коментар #5 от "стоян георгиев":Говориш за украинските войници товарени и събирани насила по улиците ?
12:08 14.07.2026
38 честен ционист
До коментар #31 от "стоян георгиев":Много нули се пишат само на заема, който ще трябва ти и неродените ти деца/внуци да връщате.
Коментиран от #47
12:08 14.07.2026
39 хем отстъпавш хем си имал в камери
До коментар #27 от "Хасан Хамбург":вЕрно ли? И как става това? Руснаците докато настъпват се отдръпват да си вземеш убитите? А стига бе лоботомиран...
12:08 14.07.2026
40 Смотльо,
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И по 134 украинеца ,смяташ европейска подлога .
12:09 14.07.2026
41 Ъхъ
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Накрая умножи всичко това по 30 и ще получиш нацистките загуби, схващаш ли педофил!?
12:09 14.07.2026
42 Цеко,Лесичери
12:09 14.07.2026
43 После да не се чудите
12:09 14.07.2026
44 УДРИ С ЛОПАТАТА
12:10 14.07.2026
45 Левски
12:11 14.07.2026
46 Хайо
12:11 14.07.2026
47 Хайо
До коментар #38 от "честен ционист":Сюлейман ,няма деца .
12:12 14.07.2026