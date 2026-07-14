Руската армия плаща безпрецедентна цена в жива сила за всеки метър напреднала територия на украинска земя. Това обяви главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски в последното си официално изявление. По думите му мащабът на руските загуби на фронта е достигнал нива, които нямат аналог в съвременната военна история.

Сирски представи конкретни данни за броя на загиналите руски окупатори, изчислявайки масивните загуби на километър превзета територия. Според генерала, руското командване продължава да използва тактиката на "месни щурмове". При нея хиляди войници биват жертвани за минимален тактически напредък. На определени участъци от фронтовата линия броят на ликвидираните руски военнослужещи на квадратен километър надхвърля критични граници.

Рекордни загуби: Русия губи хиляди военнослужещи ежедневно.

Неравно съотношение: Руските жертви превъзхождат неколкократно украинските.

Критични зони: Най-висока е смъртността в Източна Украйна.

Тези разкрития идват на фона на продължаващите интензивни боеве по цялата фронтова линия. Военни експерти подчертават, че изтощението на руската армия може да доведе до сериозен прелом в бойните действия през следващите месеци.