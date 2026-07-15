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Масирани удари между САЩ и Иран тази нощ

Масирани удари между САЩ и Иран тази нощ

15 Юли, 2026 04:04, обновена 15 Юли, 2026 04:10 630 2

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  • ормузки проток

След провала на временното примирие, Близкият изток осъмна на прага на пълномащабна война. В ранните часове на 15 юли Съединените щати и Иран си размениха разрушителни ракетни атаки, а Вашингтон наложи пълна морска блокада в региона

Масирани удари между САЩ и Иран тази нощ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Към 4:00 часа сутринта ситуацията в Персийския залив достигна критична точка. Военният конфликт бързо обхваща и съседните арабски държави, застрашавайки глобалната сигурност и икономика.

Американски въздушни удари в Иран: Поразени са стратегически цели

По разпореждане на американския президент Доналд Тръмп, Военноморските сили на САЩ и Централното командване (CENTCOM) проведоха трета поредна вълна от масирани бомбардировки. В операцията са използвани прецизни крилати ракети, изстреляни от кораби, военни самолети и атакуващи морски дронове.

Според официално изявление на CENTCOM, атаките са насочени изключително срещу военни обекти на Ислямската република. Силни експлозии са докладвани по цялото иранско крайбрежие:

  • Пристанищни градове: Бандар Абас, Абадан и Махшар.
  • Стратегически острови: Киш, Кешм и Хенгам в Ормузкия проток.
  • Поразена инфраструктура: Системи за противовъздушна отбрана (ПВО), брегови радари, складове за боеприпаси и стартови площадки за балистични ракети на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC).

Местни медии съобщават, че иранската ПВО е била задействана и около атомната електроцентрала "Бушер", но към момента няма данни за преки попадения там.

Иран отвърна с ракетни атаки срещу американски бази

Официален Техеран обяви, че досегашните споразумения за сигурност са "мъртви" заради американската агресия. В отговор Иран стартира децентрализирани атаки с дронове-камикадзе и ракети срещу съюзници на Вашингтон в региона:

  • Кувейт: Иранска ракета порази кувейтски военноморски кораб, ранявайки четирима души. Ударена е и американската база "Али Ал Салем", където има разрушени складове за гориво.
  • Бахрейн: В страната, която е дом на Петия флот на САЩ, сирените за въздушна тревога виха през цялата нощ.
  • Йордания: Дронове атакуваха авиобазата "Ал Азрак". Йорданската противовъздушна отбрана успя да прехване част от ракетите.

Пълна морска блокада на Ормузкия проток и ултиматум от Тръмп

Точно в 4:00 часа българско време влезе в сила пълна морска блокада, наложена от САЩ над всички ирански пристанища и нефтени терминали. В операцията участват над 20 американски военни кораба.

В изявление пред Fox News Доналд Тръмп отправи директна заплаха:

"Ако Иран не се върне на масата за преговори, следващата седмица ще бъде ужасна за тях. Ще извадим от строя всички техни електроцентрали и мостове. Енергийните цели ще бъдат поразени накрая."

От своя страна, иранската Революционна гвардия предупреди, че заради блокадата "нито една капка петрол няма да напусне Персийския залив".

Икономически последици: Рязък скок в цената на петрола

Международните пазари реагираха светкавично на ескалацията. Цената на суровия петрол сорт Брент скочи с над 9% в ранните часове на деня, надхвърляйки 85 долара за барел. Финансови анализатори предупреждават за риск от нова глобална енергийна криза, ако Ормузкият проток остане блокиран.

Поради силно влошената среда за сигурност, дипломатическите мисии на САЩ в Обединените арабски емирства (ОАЕ) вече отмениха всички свои консулски назначения.


Иран (Ислямска Република)
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  • 2 Ти да видиш

    0 0 Отговор
    Братята иранци пак попиляха краварите и техните терористични бази в Персийския залив.
    Красиви кадри показват как иранските ракети спокойно падат една след друга на главите на ционистките отρепки от Кувейт , Йордания и Бахрейн . Всякакво краварско ПВО е безпомощно.....

    04:43 15.07.2026

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