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„Росавиация“ блокира седем летища, Кримският мост прекара нощта под пълна блокада
  Тема: Украйна

„Росавиация“ блокира седем летища, Кримският мост прекара нощта под пълна блокада

15 Юли, 2026 05:19, обновена 15 Юли, 2026 05:22 1 132 16

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Внезапни мерки за сигурност парализираха въздушния трафик в европейската част на страната, докато ключовата сухопътна артерия към окупирания полуостров бе затворена за три часа.

„Росавиация“ блокира седем летища, Кримският мост прекара нощта под пълна блокада - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сутринта на 15 юли руските власти въведоха серия от мащабни извънредни ограничения, засягащи ключова транспортна инфраструктура.

Федералната агенция за въздушен транспорт - /Росавиация/ наложи внезапни забрани за полети в седем летища, намиращи се предимно в европейската част на страната.

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Ограниченията влязоха в сила точно в 04:03 ч. московско време и спряха както приемането, така и излитането на граждански самолети. Официалният мотив, посочен от ведомството, е „осигуряване на безопасността на полетите“, което в руската практика традиционно индикира непосредствена заплаха от масирани атаки с украински безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Паралелно с въздушната блокада, тежък удар по логистиката бе нанесен и по земя. В 01:57 ч. движението по Кримския мост бе напълно преустановено от руските сили за сигурност. Автомобилният поток през стратегическия обект остана парализиран за три часа, като пропускането на превозни средства бе възстановено едва малко преди 05:00 ч. сутринта.

Какво знаем до момента:

  • Въздушен хаос: По информация на местни източници, под ударите на ограниченията на „Росавиация“ попаднаха регионални летища (сред които Бугулма, Казан, Пенза, Самара, Саратов и Уляновск), където оперативните служби работят в извънреден режим.
  • Ситуацията на Кримския мост: Въпреки че официалният информационен център за моста съобщи за възобновяване на трафика около 05:00 ч. сутринта, на подходите към съоръжението вече се образуват сериозни опашки от чакащи автомобили заради щателните проверки за сигурност.
  • Причини за тревога: Руските власти все още не са дали официално потвърждение за мащаба на евентуална нощна атака с дронове, но събитията следват поредица от интензивни въздушни удари от страна на Киев, целящи изолацията на Крим и парализирането на руската военна логистика.

Пътниците на блокираните летища са призовани да следят извънредните съобщения на авиокомпаниите, а шофьорите в посока Крим – да се запасят с гориво и вода поради очакваните километрични задръствания.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Дък, патарок

    10 12 Отговор
    Европейската част на Русия е над четири милиона квадратни километра и всеки ден става все по-голяма!

    Коментиран от #3, #4

    05:28 15.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Соломон

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Дък, патарок":

    Крим или бензин

    05:37 15.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факт

    6 3 Отговор

    До коментар #5 от "Украйна ги приключи":

    За мнозина излизането от Крим също стана почти невъзможно. Украинските дронове разрушиха мостове и сега контролират сухопътния маршрут през окупираната южна Украйна към Русия. Повечето влакове вече не се движат. В началото на юни над 5000 превозни средства чакаха на опашка, за да излязат през Керченския мост, който според Киев е построен без негово съгласие, което го прави незаконен.

    06:01 15.07.2026

  • 7 Ламбда

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ти да видиш":

    Там има ли кафе?

    Коментиран от #8

    06:02 15.07.2026

  • 8 Соломон

    5 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ламбда":

    Там ничево нет.И все надеются на хуманитарке.

    06:04 15.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ддддд

    6 3 Отговор
    Укрите трябва да почнат и те да пердашат цивилни сгради в кочината.

    06:11 15.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Соломон

    4 3 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Всеки ден обявяваме че сме превзели Константиновка а Москва дими ли дими.И Крим чакат и се надяват на хуманитарку.А света нет,и гориво нет,и вода нет

    Коментиран от #16

    06:21 15.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Соломон":

    Дими Киев, ежедневно и все повече.
    Досега Украйна не е успяла да нанесе нито един удар в кръга, очертан от МКАД на 10 км. от центъра на Москва.

    06:37 15.07.2026

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