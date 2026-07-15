„Росавиация“ блокира седем летища, Кримският мост прекара нощта под пълна блокада

Сутринта на 15 юли руските власти въведоха серия от мащабни извънредни ограничения, засягащи ключова транспортна инфраструктура.

Федералната агенция за въздушен транспорт - /Росавиация/ наложи внезапни забрани за полети в седем летища, намиращи се предимно в европейската част на страната.

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Ограниченията влязоха в сила точно в 04:03 ч. московско време и спряха както приемането, така и излитането на граждански самолети. Официалният мотив, посочен от ведомството, е „осигуряване на безопасността на полетите“, което в руската практика традиционно индикира непосредствена заплаха от масирани атаки с украински безпилотни летателни апарати (БПЛА).

Паралелно с въздушната блокада, тежък удар по логистиката бе нанесен и по земя. В 01:57 ч. движението по Кримския мост бе напълно преустановено от руските сили за сигурност. Автомобилният поток през стратегическия обект остана парализиран за три часа, като пропускането на превозни средства бе възстановено едва малко преди 05:00 ч. сутринта.

Какво знаем до момента:

Въздушен хаос: По информация на местни източници, под ударите на ограниченията на „Росавиация“ попаднаха регионални летища (сред които Бугулма, Казан, Пенза, Самара, Саратов и Уляновск), където оперативните служби работят в извънреден режим.

По информация на местни източници, под ударите на ограниченията на „Росавиация“ попаднаха регионални летища (сред които Бугулма, Казан, Пенза, Самара, Саратов и Уляновск), където оперативните служби работят в извънреден режим. Ситуацията на Кримския мост: Въпреки че официалният информационен център за моста съобщи за възобновяване на трафика около 05:00 ч. сутринта, на подходите към съоръжението вече се образуват сериозни опашки от чакащи автомобили заради щателните проверки за сигурност.

Въпреки че официалният информационен център за моста съобщи за възобновяване на трафика около 05:00 ч. сутринта, на подходите към съоръжението вече се образуват сериозни опашки от чакащи автомобили заради щателните проверки за сигурност. Причини за тревога: Руските власти все още не са дали официално потвърждение за мащаба на евентуална нощна атака с дронове, но събитията следват поредица от интензивни въздушни удари от страна на Киев, целящи изолацията на Крим и парализирането на руската военна логистика.

Пътниците на блокираните летища са призовани да следят извънредните съобщения на авиокомпаниите, а шофьорите в посока Крим – да се запасят с гориво и вода поради очакваните километрични задръствания.