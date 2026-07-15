Иран твърди, че е унищожил американски логистичен център в Кувейт при ракетен удар

Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) обяви, че е нанесъл успешен ракетен удар, който напълно е унищожил логистичния център за поддръжка на американските военни сили в кувейтския квартал „Мина Абдула“, предава иранската информационна агенция Fars.
Нападението е част от поредицата масирани ответни действия на Техеран срещу американското присъствие в региона.
Ситуацията към 5:30 часа на 15 юли:
- Позицията на Иран: Според официалните съобщения на държавните медии и изявленията на КСИР, ударът е директен отговор на продължаващата „американска агресия“ и военни нападения срещу цели на иранска територия. Иранските сили твърдят, че стратегическата инфраструктура на САЩ в Кувейт е парализирана.
- Контекст на ескалацията: През последните дни Вашингтон и Техеран водят най-ожесточената размяна на удари от пролетта насам. САЩ наложиха нова корабоплавателна блокада в Ормузкия проток, което предизвика серия от ирански атаки с дронове и ракети по американски бази в Кувейт, Бахрейн и Оман, както и срещу търговски супертанкери.
- Липса на независимо потвърждение: Към този час военното командване на САЩ и правителството на Кувейт все още не са излезли с официални позиции, които да потвърждават мащаба на щетите или евентуални жертви сред военнослужещите. В миналите дни Пентагонът призна за атаки, но омаловажи част от иранските твърдения за мащабни разрушения.
Експертите предупреждават, че сигурността на глобалните доставки на петрол и природен газ е под сериозна заплаха, тъй като Иран обвързва нормализирането на трафика с пълното изтегляне на САЩ от Персийския залив.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хелмут
Коментиран от #4
06:04 15.07.2026
3 име
06:07 15.07.2026
4 име
До коментар #2 от "Хелмут":Няма да ги изхвърлят, всички арабски монархии са проксита на краварите и ционистите, наследниците им са получили образование в САЩ, прекарват си почивките в САЩ, наливат си парите в там. Трябва прокситата до се махнат, а това не е на дневен ред.
06:10 15.07.2026
5 Стана ни ясно, че
Коментиран от #6
06:10 15.07.2026
6 колко пъти
До коментар #5 от "Стана ни ясно, че":Тръмп ще унищожава и побеждава Иран, че им изгубихме бройката за последната една година? Едиственото ясно, е че си функционално неграмотен.
06:18 15.07.2026