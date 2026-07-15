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Иран твърди, че е унищожил американски логистичен център в Кувейт при ракетен удар

Иран твърди, че е унищожил американски логистичен център в Кувейт при ракетен удар

15 Юли, 2026 05:44, обновена 15 Юли, 2026 05:52 623 6

  • иран-
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  • логистичен център-
  • атака

КСИР обяви пълното разрушаване на съоръжението в квартал „Мина Абдула“, докато ситуацията в Персийския залив ескалира рязко след нова вълна от взаимни атаки между САЩ и Техеран.

Иран твърди, че е унищожил американски логистичен център в Кувейт при ракетен удар - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) обяви, че е нанесъл успешен ракетен удар, който напълно е унищожил логистичния център за поддръжка на американските военни сили в кувейтския квартал „Мина Абдула“, предава иранската информационна агенция Fars.

Нападението е част от поредицата масирани ответни действия на Техеран срещу американското присъствие в региона.

Ситуацията към 5:30 часа на 15 юли:

  • Позицията на Иран: Според официалните съобщения на държавните медии и изявленията на КСИР, ударът е директен отговор на продължаващата „американска агресия“ и военни нападения срещу цели на иранска територия. Иранските сили твърдят, че стратегическата инфраструктура на САЩ в Кувейт е парализирана.
  • Контекст на ескалацията: През последните дни Вашингтон и Техеран водят най-ожесточената размяна на удари от пролетта насам. САЩ наложиха нова корабоплавателна блокада в Ормузкия проток, което предизвика серия от ирански атаки с дронове и ракети по американски бази в Кувейт, Бахрейн и Оман, както и срещу търговски супертанкери.
  • Липса на независимо потвърждение: Към този час военното командване на САЩ и правителството на Кувейт все още не са излезли с официални позиции, които да потвърждават мащаба на щетите или евентуални жертви сред военнослужещите. В миналите дни Пентагонът призна за атаки, но омаловажи част от иранските твърдения за мащабни разрушения.

Експертите предупреждават, че сигурността на глобалните доставки на петрол и природен газ е под сериозна заплаха, тъй като Иран обвързва нормализирането на трафика с пълното изтегляне на САЩ от Персийския залив.


Кувейт
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хелмут

    2 0 Отговор
    Сащ загубиха с нищо непредизвиканата си война с Иран. И бяха изхвърлени от Залива.

    Коментиран от #4

    06:04 15.07.2026

  • 3 име

    2 0 Отговор
    Гледайте от време на време канала daily mail world, там правят анализи на сателитни снимки. Въпреки че цензурата в свободния свят забрани ползването на някои сателити, пак намират начин да сравнят какво е положението след ударите и от двете страни.

    06:07 15.07.2026

  • 4 име

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хелмут":

    Няма да ги изхвърлят, всички арабски монархии са проксита на краварите и ционистите, наследниците им са получили образование в САЩ, прекарват си почивките в САЩ, наливат си парите в там. Трябва прокситата до се махнат, а това не е на дневен ред.

    06:10 15.07.2026

  • 5 Стана ни ясно, че

    0 3 Отговор
    САЩ унищожава, а Иран твърди че унищожава.

    Коментиран от #6

    06:10 15.07.2026

  • 6 колко пъти

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стана ни ясно, че":

    Тръмп ще унищожава и побеждава Иран, че им изгубихме бройката за последната една година? Едиственото ясно, е че си функционално неграмотен.

    06:18 15.07.2026