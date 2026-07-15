Трагедия във Флорида: Мъж загина, прегазен от камион, докато бяга от имиграционните служби на САЩ

Имиграционните операции в САЩ взеха поредна жертва, след като 28-годишен мексикански гражданин беше блъснат и убит от камион с ремарке, докато се опитваше да избяга от федерални агенти.

За инцидента, станал в град Сейнт Огъстин, Флорида, съобщи Асошиейтед Прес и бе потвърден от местната полиция.

Хронология на инцидента

Според официалното изявление на сержант Дилан Брайън от Пътната полиция на Флорида (FHP), четирима души са се намирали в автомобил, спрял на паркинга на бензиностанция и денонощен магазин. Там те са имали „неочаквана среща“ с агенти от Службата за имиграционен и митнически контрол (ICE) и Вътрешната сигурност (HSI).

При приближаването на служителите на реда, четиримата пътници са потеглили и са започнали да бягат пеша. Един от тях е изскочил внезапно на натоварения провинциален път State Road 16, попадайки директно пред преминаващ влекач с ремарке. Шофьорът на тежкотоварния автомобил е спрял незабавно и се е опитал да окаже първа помощ, но бежанецът е починал на място от тежките си наранявания. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ по-късно потвърди, че загиналият е гражданин на Мексико. Остава неясно какво е състоянието и местонахождението на останалите трима души.

Серия от фатални случаи и политически отзвук

Смъртта във Флорида бележи третия фатален инцидент при акции на ICE за последните седем дни. Преди това:

В Тексас: На 7 юли при рутинна проверка на пътя в Хюстън агенти застреляха мексиканския имигрант Лоренцо Салгадо Араужо. По-късно властите признаха, че той не е бил целта на операцията.

На 7 юли при рутинна проверка на пътя в Хюстън агенти застреляха мексиканския имигрант Лоренцо Салгадо Араужо. По-късно властите признаха, че той не е бил целта на операцията. В Мейн: На 13 юли в град Бидефорд 26-годишният колумбийски гражданин Йохан Себастиан Гереро беше застрелян в автомобила си при сходна акция, като и за него се разбра, че е станала грешка и не е бил издирваното лице.

Случаите отприщиха масови протести на правозащитни организации и остри критики от страна на политици демократи, които обвиниха имиграционните власти в създаване на „хаос, страх и смърт“.

Извънредни мерки от Вашингтон

В отговор на ескалиращото напрежение и черната серия, администрацията на президента Доналд Тръмп предприе рязък завой в тактиката си. Източници на медиите, сред които TIME и ABC News, съобщиха, че на агентите на ICE е разпоредено временно да преустановят провеждането на повечето пътни проверки на автомобили в страната. Говорител на службата отказа да коментира конкретните оперативни тактики, но заяви, че процедурите постоянно се оценяват с оглед на безопасността.

Разследването на инцидента във Флорида се води съвместно от Пътната полиция на щата и федералните служби.