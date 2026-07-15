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Трагедия във Флорида: Мъж загина, прегазен от камион, докато бяга от имиграционните служби на САЩ

Трагедия във Флорида: Мъж загина, прегазен от камион, докато бяга от имиграционните служби на САЩ

15 Юли, 2026 06:11, обновена 15 Юли, 2026 06:16 502 6

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  • прегазен-
  • имиграционни-
  • камион

Инцидентът е третият смъртоносен случай с агенти на ICE за седмица и предизвика извънредна промяна в правилата за проверки на администрацията на Тръмп

Трагедия във Флорида: Мъж загина, прегазен от камион, докато бяга от имиграционните служби на САЩ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Имиграционните операции в САЩ взеха поредна жертва, след като 28-годишен мексикански гражданин беше блъснат и убит от камион с ремарке, докато се опитваше да избяга от федерални агенти.

За инцидента, станал в град Сейнт Огъстин, Флорида, съобщи Асошиейтед Прес и бе потвърден от местната полиция.

Хронология на инцидента

Според официалното изявление на сержант Дилан Брайън от Пътната полиция на Флорида (FHP), четирима души са се намирали в автомобил, спрял на паркинга на бензиностанция и денонощен магазин. Там те са имали „неочаквана среща“ с агенти от Службата за имиграционен и митнически контрол (ICE) и Вътрешната сигурност (HSI).

При приближаването на служителите на реда, четиримата пътници са потеглили и са започнали да бягат пеша. Един от тях е изскочил внезапно на натоварения провинциален път State Road 16, попадайки директно пред преминаващ влекач с ремарке. Шофьорът на тежкотоварния автомобил е спрял незабавно и се е опитал да окаже първа помощ, но бежанецът е починал на място от тежките си наранявания. Министерството на вътрешната сигурност на САЩ по-късно потвърди, че загиналият е гражданин на Мексико. Остава неясно какво е състоянието и местонахождението на останалите трима души.

Серия от фатални случаи и политически отзвук

Смъртта във Флорида бележи третия фатален инцидент при акции на ICE за последните седем дни. Преди това:

  • В Тексас: На 7 юли при рутинна проверка на пътя в Хюстън агенти застреляха мексиканския имигрант Лоренцо Салгадо Араужо. По-късно властите признаха, че той не е бил целта на операцията.
  • В Мейн: На 13 юли в град Бидефорд 26-годишният колумбийски гражданин Йохан Себастиан Гереро беше застрелян в автомобила си при сходна акция, като и за него се разбра, че е станала грешка и не е бил издирваното лице.

Случаите отприщиха масови протести на правозащитни организации и остри критики от страна на политици демократи, които обвиниха имиграционните власти в създаване на „хаос, страх и смърт“.

Извънредни мерки от Вашингтон

В отговор на ескалиращото напрежение и черната серия, администрацията на президента Доналд Тръмп предприе рязък завой в тактиката си. Източници на медиите, сред които TIME и ABC News, съобщиха, че на агентите на ICE е разпоредено временно да преустановят провеждането на повечето пътни проверки на автомобили в страната. Говорител на службата отказа да коментира конкретните оперативни тактики, но заяви, че процедурите постоянно се оценяват с оглед на безопасността.

Разследването на инцидента във Флорида се води съвместно от Пътната полиция на щата и федералните служби.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 11234

    6 0 Отговор
    "При приближаването на служителите на реда, четиримата пътници са потеглили и са започнали да бягат пеша. "

    Сал Миленча може да сътвори таквоз чудо

    Коментиран от #5

    06:22 15.07.2026

  • 2 Уса

    2 0 Отговор
    Американските граждани не бягат и не се кеият от емиграционните

    06:33 15.07.2026

  • 3 Беро

    1 0 Отговор
    И при нас е същото, мигранти, полицаии,
    бачкатори! Индииции, пакистснции,. ...

    06:35 15.07.2026

  • 4 Беро

    1 0 Отговор
    И при нас е същото, мигранти, полицаии,
    бачкатори! Индииции, пакистснции,. ...

    06:36 15.07.2026

  • 5 Търновец

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "11234":

    Има и нелегални бягат на колелета

    06:39 15.07.2026

  • 6 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    И това си е решение .Трябва да се въведе и в България.Инак спасение от троскота нЕма

    06:47 15.07.2026