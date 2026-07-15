Ракети удариха цивилен кораб край Одеса, дронове атакуваха Киев и Московския регион

Въздушният терор в Украйна и пограничните руски региони продължи с пълна сила и след полунощ на 15 юли. Двете страни си размениха нови вълни от ракети и атакуващи дронове, които взеха на прицел критична инфраструктура и граждански обекти.
След полунощ в Украйна: Удар по цивилен кораб и нови взривове в столицата
В ранните часове на деня руските сили проведоха комбинирана атака, насочена срещу черноморската логистика и украинската столица.
- Атака край Одеса: В часовете след полунощ руска ракета порази цивилен търговски кораб край пристанище Одеса. Говорителят на украинските военноморски сили Дмитро Плетенчук потвърди инцидента и обяви, че на борда на плавателния съд е избухнал пожар. Към 6:20 часа няма данни за загинали или ранени членове на екипажа. Ударът последва официалното предупреждение на Кремъл за засилване на ответните действия срещу логистичната инфраструктура.
- Нова вълна срещу Киев: Малко след полунощ в украинската столица отново прозвучаха сирени за въздушна тревога. Градската администрация съобщи за изстреляни ракети и дронове от руска страна. В източните предградия на Киев паднали отломки от свалени безпилотни апарати подпалиха няколко паркирани автомобила. На места в града избухнаха локални пожари, овладени от аварийните служби преди изгрев слънце.
- Харковски регион: Местните власти информираха за среднощни удари, при които са пострадали най-малко шестима цивилни граждани в населено място извън областния център.
След полунощ в Русия: Мащабни ПВО операции и ограничения на полетите
Руското въздушно пространство също остана под тревога през цялата нощ, като интензитетът на украинските атаки с дронове достигна нови пикови стойности.
- Натиск над Московския регион: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в ранните сутрешни часове, че през изминалото денонощие към Московска област са били насочени общо около 340 дрона. Значителна част от тях са оперирали и в часовете след полунощ, като противовъздушната отбрана е неутрализирала над 50 апарата в непосредствена близост до руската столица.
- Блокада на цивилни летища: Заради засилената активност на безпилотни апарати в ранните часове на 15 юли, Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия ("Росавиация") наложи спешни временни ограничения за излитане и кацане на граждански полети на летищата в градовете Нижнекамск, Казан и Перм. Мерките бяха предприети с цел осигуряване на безопасността на гражданските полети.
Спасителните екипи и в двете държави продължават работата по разчистване на отломките и детайлното оценяване на материалните щети по гражданската инфраструктура.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 име
Коментиран от #15
06:28 15.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 хихи
Коментиран от #4
06:31 15.07.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "хихи":как се кефят копейките само-че ударили Одеса..
06:33 15.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 име
06:38 15.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Китай показа среден на бункерният идиот
Идиотът ще си продава нефта на Марс.
Коментиран от #12
06:43 15.07.2026
9 Оня
06:44 15.07.2026
10 Мишел
Руските служби за сигурност са арестували екип, който е транспортирал, складирал и сглобявал украински дронове и подготвял операция "Паутина "2 в хале в жилищен квартал на Москва.
06:49 15.07.2026
11 да попитам
06:56 15.07.2026
12 Да знаеш
До коментар #8 от "Китай показа среден на бункерният идиот":"Силата на Сибир" е газопровод бе, многознайко!
06:59 15.07.2026
13 БРИТАНЦИТЕ
07:00 15.07.2026
14 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:00 15.07.2026
15 Мишел
До коментар #1 от "име":Одеса и Черноморск в момента са украински пристанища. Руснаците не са се заели сериозно с тях, след като допускат стотици кораби да ги ползват .
07:02 15.07.2026