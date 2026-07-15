Ракети удариха цивилен кораб край Одеса, дронове атакуваха Киев и Московския регион

Въздушният терор в Украйна и пограничните руски региони продължи с пълна сила и след полунощ на 15 юли. Двете страни си размениха нови вълни от ракети и атакуващи дронове, които взеха на прицел критична инфраструктура и граждански обекти.

След полунощ в Украйна: Удар по цивилен кораб и нови взривове в столицата

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В ранните часове на деня руските сили проведоха комбинирана атака, насочена срещу черноморската логистика и украинската столица.

Атака край Одеса : В часовете след полунощ руска ракета порази цивилен търговски кораб край пристанище Одеса. Говорителят на украинските военноморски сили Дмитро Плетенчук потвърди инцидента и обяви, че на борда на плавателния съд е избухнал пожар. Към 6:20 часа няма данни за загинали или ранени членове на екипажа. Ударът последва официалното предупреждение на Кремъл за засилване на ответните действия срещу логистичната инфраструктура.

: В часовете след полунощ руска ракета порази цивилен търговски кораб край пристанище Одеса. Говорителят на украинските военноморски сили Дмитро Плетенчук потвърди инцидента и обяви, че на борда на плавателния съд е избухнал пожар. Към 6:20 часа няма данни за загинали или ранени членове на екипажа. Ударът последва официалното предупреждение на Кремъл за засилване на ответните действия срещу логистичната инфраструктура. Нова вълна срещу Киев : Малко след полунощ в украинската столица отново прозвучаха сирени за въздушна тревога. Градската администрация съобщи за изстреляни ракети и дронове от руска страна. В източните предградия на Киев паднали отломки от свалени безпилотни апарати подпалиха няколко паркирани автомобила. На места в града избухнаха локални пожари, овладени от аварийните служби преди изгрев слънце.

: Малко след полунощ в украинската столица отново прозвучаха сирени за въздушна тревога. Градската администрация съобщи за изстреляни ракети и дронове от руска страна. В източните предградия на Киев паднали отломки от свалени безпилотни апарати подпалиха няколко паркирани автомобила. На места в града избухнаха локални пожари, овладени от аварийните служби преди изгрев слънце. Харковски регион: Местните власти информираха за среднощни удари, при които са пострадали най-малко шестима цивилни граждани в населено място извън областния център.

След полунощ в Русия: Мащабни ПВО операции и ограничения на полетите

Руското въздушно пространство също остана под тревога през цялата нощ, като интензитетът на украинските атаки с дронове достигна нови пикови стойности.

Натиск над Московския регион : Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в ранните сутрешни часове, че през изминалото денонощие към Московска област са били насочени общо около 340 дрона. Значителна част от тях са оперирали и в часовете след полунощ, като противовъздушната отбрана е неутрализирала над 50 апарата в непосредствена близост до руската столица.

: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в ранните сутрешни часове, че през изминалото денонощие към Московска област са били насочени общо около 340 дрона. Значителна част от тях са оперирали и в часовете след полунощ, като противовъздушната отбрана е неутрализирала над 50 апарата в непосредствена близост до руската столица. Блокада на цивилни летища: Заради засилената активност на безпилотни апарати в ранните часове на 15 юли, Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия ("Росавиация") наложи спешни временни ограничения за излитане и кацане на граждански полети на летищата в градовете Нижнекамск, Казан и Перм. Мерките бяха предприети с цел осигуряване на безопасността на гражданските полети.

Спасителните екипи и в двете държави продължават работата по разчистване на отломките и детайлното оценяване на материалните щети по гражданската инфраструктура.