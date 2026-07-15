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Ракети удариха цивилен кораб край Одеса, дронове атакуваха Киев и Московския регион
  Тема: Украйна

Ракети удариха цивилен кораб край Одеса, дронове атакуваха Киев и Московския регион

15 Юли, 2026 06:21, обновена 15 Юли, 2026 06:26 658 15

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В ранните часове на 15 юли руски обстрел порази търговски съд в Черно море, докато масирани рояци от безпилотни апарати задействаха системите за ПВО на двете държави

Ракети удариха цивилен кораб край Одеса, дронове атакуваха Киев и Московския регион - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въздушният терор в Украйна и пограничните руски региони продължи с пълна сила и след полунощ на 15 юли. Двете страни си размениха нови вълни от ракети и атакуващи дронове, които взеха на прицел критична инфраструктура и граждански обекти.

След полунощ в Украйна: Удар по цивилен кораб и нови взривове в столицата

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В ранните часове на деня руските сили проведоха комбинирана атака, насочена срещу черноморската логистика и украинската столица.

  • Атака край Одеса: В часовете след полунощ руска ракета порази цивилен търговски кораб край пристанище Одеса. Говорителят на украинските военноморски сили Дмитро Плетенчук потвърди инцидента и обяви, че на борда на плавателния съд е избухнал пожар. Към 6:20 часа няма данни за загинали или ранени членове на екипажа. Ударът последва официалното предупреждение на Кремъл за засилване на ответните действия срещу логистичната инфраструктура.
  • Нова вълна срещу Киев: Малко след полунощ в украинската столица отново прозвучаха сирени за въздушна тревога. Градската администрация съобщи за изстреляни ракети и дронове от руска страна. В източните предградия на Киев паднали отломки от свалени безпилотни апарати подпалиха няколко паркирани автомобила. На места в града избухнаха локални пожари, овладени от аварийните служби преди изгрев слънце.
  • Харковски регион: Местните власти информираха за среднощни удари, при които са пострадали най-малко шестима цивилни граждани в населено място извън областния център.

След полунощ в Русия: Мащабни ПВО операции и ограничения на полетите

Руското въздушно пространство също остана под тревога през цялата нощ, като интензитетът на украинските атаки с дронове достигна нови пикови стойности.

  • Натиск над Московския регион: Кметът на Москва Сергей Собянин обяви в ранните сутрешни часове, че през изминалото денонощие към Московска област са били насочени общо около 340 дрона. Значителна част от тях са оперирали и в часовете след полунощ, като противовъздушната отбрана е неутрализирала над 50 апарата в непосредствена близост до руската столица.
  • Блокада на цивилни летища: Заради засилената активност на безпилотни апарати в ранните часове на 15 юли, Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия ("Росавиация") наложи спешни временни ограничения за излитане и кацане на граждански полети на летищата в градовете Нижнекамск, Казан и Перм. Мерките бяха предприети с цел осигуряване на безопасността на гражданските полети.

Спасителните екипи и в двете държави продължават работата по разчистване на отломките и детайлното оценяване на материалните щети по гражданската инфраструктура.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    15 2 Отговор
    Още в Понеделник руснаците забраниха обработването на кораби и товари на пристанищата в Одеса и Черноморск.

    Коментиран от #15

    06:28 15.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 хихи

    17 3 Отговор
    какъв "цивилен кораб" в Одеса? Там няма нищо цивилно! Случайно да не е кораб с натовски офицери дошли на СПА почивка?

    Коментиран от #4

    06:31 15.07.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 14 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    как се кефят копейките само-че ударили Одеса..

    06:33 15.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 име

    0 12 Отговор
    Азовско море почерня от руска скрап и нефт.Стана Нефтено море.

    06:38 15.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Китай показа среден на бункерният идиот

    1 8 Отговор
    Спря напълно преговорите за Силата на Сибир.
    Идиотът ще си продава нефта на Марс.

    Коментиран от #12

    06:43 15.07.2026

  • 9 Оня

    5 1 Отговор
    Ударените кораби превозвали"зърно" бе мола ви са! Туй зърно що тъй прави вторични детонации?

    06:44 15.07.2026

  • 10 Мишел

    5 1 Отговор
    Въпреки изстреляните досега хиляди украински дронове и ракети срещу Москва, в града няма нито един успешен украински удар.
    Руските служби за сигурност са арестували екип, който е транспортирал, складирал и сглобявал украински дронове и подготвял операция "Паутина "2 в хале в жилищен квартал на Москва.

    06:49 15.07.2026

  • 11 да попитам

    7 1 Отговор
    "цивилен кораб" - Ама какво е превозвал, детски играчки ли?

    06:56 15.07.2026

  • 12 Да знаеш

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Китай показа среден на бункерният идиот":

    "Силата на Сибир" е газопровод бе, многознайко!

    06:59 15.07.2026

  • 13 БРИТАНЦИТЕ

    5 1 Отговор
    Ще връщат и Одеса.

    07:00 15.07.2026

  • 14 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    4 1 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф.

    07:00 15.07.2026

  • 15 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "име":

    Одеса и Черноморск в момента са украински пристанища. Руснаците не са се заели сериозно с тях, след като допускат стотици кораби да ги ползват .

    07:02 15.07.2026

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