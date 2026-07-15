Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп е осъществил над 21 000 борсови сделки за година

Тръмп е осъществил над 21 000 борсови сделки за година

15 Юли, 2026 12:05 926 17

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • акции

Документът съдържа и информация за получени подаръци, сред които 10 билета за Световното първенство по футбол на стойност 15 000 долара

Тръмп е осъществил над 21 000 борсови сделки за година - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Инвестиционните акаунти на президента на САЩ Доналд Тръмп са осъществили над 21 000 сделки с акции и други ценни книжа в рамките на една година, сочи анализ на германското списание „Шпигел“, базиран на 900-страничната му декларация за имуществото, предаде БТА.

За сравнение, предшественикът му Джо Байдън е декларирал едва 13 сделки с ценни книжа за целия си четиригодишен мандат.

Според публикацията декларацията разкрива активи, включващи приходи от криптовалути за над 1,4 млрд. долара, значителни дивиденти, множество недвижими имоти, златни кюлчета и пазарни акаунти с наличности за над 100 млн. долара.

Документът съдържа и информация за получени подаръци, сред които 10 билета за Световното първенство по футбол на стойност 15 000 долара, предоставени от президента на ФИФА Джани Инфантино.

Анализът на „Шпигел“ показва, че чрез общо осем инвестиционни сметки през разглеждания период са били закупени ценни книжа на стойност между 461 млн. и 1,4 млрд. долара, докато продажбите възлизат на между 138 млн. и 433 млн. долара. По-точна оценка не е възможна, тъй като декларацията посочва стойностите в широки диапазони.

Особено активна е била търговията на 8 април 2025 г., когато по акаунтите са били изпълнени 327 поръчки за покупка, включително на акции на „Епъл“ (Apple) и „Енвидиа“ (Nvidia). Ден по-рано администрацията на Тръмп обяви нови мита върху вноса, което доведе до спад на финансовите пазари.

На следващия ден Тръмп публикува в социалните мрежи посланието „Сега е прекрасно време за покупки!“ (THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!!), след което временно отложи част от митата. Впоследствие акциите на „Епъл“ поскъпнаха с около 15 на сто, а тези на „Енвидиа“ - с близо 19 на сто.

Друга дата с висока активност е 23 юли 2025 г., когато Белият дом представи своя „План за действие в областта на изкуствения интелект“ (AI Action Plan). Според „Шпигел“ в същия ден са били извършени 255 покупки, като значителна част от средствата са били насочени към компании, развиващи технологии с изкуствен интелект.

Изданието подчертава, че няма доказателства за причинно-следствена връзка между инвестиционната активност и политическите решения на президента. Говорител на Белия дом е заявил, че инвестиционните акаунти се управляват изцяло от независими финансови институции и без намеса на президента.

Според „Шпигел“ обаче Тръмп очевидно е запознат с основните позиции в портфейлите си, тъй като лично подписва ежегодната си декларация за имущество. Освен това като президент той има възможност чрез публични изявления и политически решения да влияе върху движението на финансовите пазари.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    20 1 Отговор
    Да си ги харчи по живо по здраво в ада

    12:08 15.07.2026

  • 2 Сатана Z

    24 2 Отговор
    Овен това Тръмп екзекутира 168 ирански ученички докато си почиваше от борсовите операции.

    12:08 15.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    21 0 Отговор
    От Иран и горивата изкара милиарди.

    12:10 15.07.2026

  • 4 Пачо

    13 1 Отговор
    Тръмп не е ли в конфликт на интереси, не трябва ли като президент да няма фирми.Хайде сега един импийчман и да го съдят по закона Магнитски,за това пратиха Дерменджиев в САЩ да му разследва полетите и с кого е летял...

    12:17 15.07.2026

  • 5 Читател

    11 0 Отговор
    Алчност безгранична

    12:20 15.07.2026

  • 6 коко

    13 1 Отговор
    21000 : 365 дни прави 57 сделки всеки ден тоя няма ли друга работа

    12:26 15.07.2026

  • 7 Той е

    1 1 Отговор
    Любимецът на путинистите-българомразци!

    12:28 15.07.2026

  • 8 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 0 Отговор
    Тръмпанзето Дончо иска мирен Нобел!
    🦍🦍🦍🥳🤣🖕

    12:29 15.07.2026

  • 9 Гошо

    6 0 Отговор
    Хе хе лесно му е на Тръмп
    Каже -отварям протока!
    Петрола падне ,купи
    Каже -затварям протока !
    Хоп ,петрола поскъпне ,продава

    12:32 15.07.2026

  • 10 Абе

    6 0 Отговор
    Американците си сложиха поредният измамник за президент, който ще ги "оправи" хубаво!

    12:35 15.07.2026

  • 11 Цвете

    1 0 Отговор
    ТАКА Е, ЗАЩОТО АМЕРИКА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ КООПЕРАТИВНИ КРЪГОВЕ И НЕ САМО ТАМ.ВИНАГИ В ИСТОРИЯТА Е ДОКАЗАНО ,ЧЕ БОГАТИТЕ БОГАТЕЯТ ЗА СМЕТКА НА ОСТАНАЛИТЕ.ИСТИНАТА КРЕЩИ.

    12:36 15.07.2026

  • 12 Тръмп е

    1 0 Отговор
    си е просто алчен рекетьор.Заслужава пълна изолация

    12:39 15.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ейдй

    0 0 Отговор
    Бай Дончо има достатъчно мозък за да прави кинти макар и със спекулации ,но не краде от държвата . Наще незнаят как се правят кинти знаят най-леснлто да крадат от народа си.

    12:45 15.07.2026

  • 15 Тома

    1 0 Отговор
    Нали знаем че Тръмп е поставено лице на сатанистите които са го оставили само да плаши с мита и войни света.

    12:46 15.07.2026

  • 16 Нерез

    1 0 Отговор
    Използва военната мощ на Щатите за лична облага и забогатяване

    12:48 15.07.2026

  • 17 Фейк - либераст

    1 0 Отговор
    За печалбаря Тръмп президентския пост се оказа най-печелившата сделка в живота му !

    12:49 15.07.2026