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Кремъл отхвърли твърденията на президента на Литва, че Русия планира атака
  Тема: Украйна

Кремъл отхвърли твърденията на президента на Литва, че Русия планира атака

15 Юли, 2026 14:42 1 146 51

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Литва разполага с разузнавателна информация, според която руската армия планира удари по инфраструктурни съоръжения

Кремъл отхвърли твърденията на президента на Литва, че Русия планира атака - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл отхвърли твърденията на президента на Литва, че Москва планира атаки срещу инфраструктурни обекти и определи тези твърдения като претекст за милитаризация, насочена срещу Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Гитанас Науседа заяви днес, че разполага с разузнавателна информация, според която руската армия планира удари по инфраструктурни съоръжения и че това налага затягане на мерките за сигурност около енергийни и транспортни обекти.

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„Това е… поредната порция от едни страшни истории, чиято цел е да продължи промиването на мозъците и да подготви населението за по-нататъшна милитаризация“, заяви на пресконференция говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. „За целта трябва да се създаде образ на врага в лицето на някоя друга държава, в този случай в нашата, и под този претекст… да продължи разгръщането на военната инфраструктура на НАТО… в балтийските страни“, добави Песков.

Информация от държави членки на НАТО, включително Литва и Латвия, показва, че Русия е предприела различни опити за саботаж, заяви днес латвийският президент Едгарс Ринкевичс, предаде Ройтерс.

„Информацията, която получаваме от Литва, Латвия и други държави от НАТО, от различни агенции там, показва различни опити за саботаж и за подкопаване на сигурността в нашите държави“, заяви Ринкевичс на пресконференция с литовския си колега Гитанас Науседа във Вилнюс.

Ринкевичс не уточни срещу кои държави са били насочени тези опити.

По-рано в интервю за балтийска телевизия Науседа съобщи, че Литва разполага с разузнавателна информация, че Русия планира атаки срещу инфраструктура, но не знае кога и къде, а като предпазна мярка ще бъде засилена охраната около енергийните и транспортните обекти.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    19 29 Отговор
    Тамън навреме излязохме от Коалицията на лаещите.

    Коментиран от #3, #4

    14:43 15.07.2026

  • 2 смях в залата

    33 18 Отговор
    Така лъжеше и за Украйна. Не е за първи път.

    14:44 15.07.2026

  • 3 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    16 13 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ни сме слизали от куалициита! С нашту Генерал лйобим и Боташа напрет ши пубидим!

    Коментиран от #6, #15

    14:45 15.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аз съм веган

    19 17 Отговор
    Така е. Също като казваха че само психично болен може да нападне Украйна, с нашите копейки си късаха ватенките да ги поддържат.

    Коментиран от #16

    14:46 15.07.2026

  • 6 Снощи коментарите в полза на ПП-ДБ и

    10 15 Отговор

    До коментар #3 от "Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново":

    Украйна бяха изключително малко.

    По-късно разбрахме, че имало голям пожар в квартал Факултета.

    14:48 15.07.2026

  • 7 Кална ватенка

    18 12 Отговор
    Руските властимащи и за Украйна твърдяха същото.

    Коментиран от #11

    14:48 15.07.2026

  • 8 Аз съм веган

    15 11 Отговор
    Щом чебурашките отричат, значи е така.

    14:50 15.07.2026

  • 9 Нямат край

    15 10 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    14:52 15.07.2026

  • 10 Всъщност

    14 16 Отговор
    Провокациите на балтийските джуджета срещу Русия ще продължават . Такива провокации срещу велика сила повдигат самочувствието им . 😜Така че Русия да не казва голяма дума : Нека си запази правото да ги ошамари когато прекалят .

    Коментиран от #13

    14:52 15.07.2026

  • 11 провинциалист

    10 10 Отговор

    До коментар #7 от "Кална ватенка":

    Това беше преди да свършат ракетите. Т.е. преди всичките свършвания на ракетите.

    14:52 15.07.2026

  • 12 Това е по повод именния ден на

    9 9 Отговор
    Владимир Владимирович Путин

    14:52 15.07.2026

  • 13 Град Козлодуй

    16 13 Отговор

    До коментар #10 от "Всъщност":

    Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.

    Коментиран от #17

    14:54 15.07.2026

  • 14 Те така

    10 7 Отговор
    и за Украйна....

    14:54 15.07.2026

  • 15 Боко и Прасчо

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново":

    Ами ние защо ви плащаме по изборите ?! 😡Връщайте парите !

    14:56 15.07.2026

  • 16 Яммм

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Аз съм веган":

    сено - не съм катър
    яммм
    дървесина - не съм дървояд

    Коментиран от #20, #26

    14:57 15.07.2026

  • 17 Всъщност

    3 9 Отговор

    До коментар #13 от "Град Козлодуй":

    Дано се оправиш , господине !

    14:57 15.07.2026

  • 18 Путин

    14 3 Отговор
    Оой!5 член очень бальшой !

    14:57 15.07.2026

  • 19 Ехеее

    12 7 Отговор
    Пак изпуснаха дементния палячо Путин от бункера 🤡 😂

    14:58 15.07.2026

  • 20 Елементарно !

    6 10 Отговор

    До коментар #16 от "Яммм":

    Президента натовец Петър Стоянов !

    14:58 15.07.2026

  • 21 Град Козлодуй

    15 7 Отговор
    Русия е един полумъртъв васал на Китай.

    Коментиран от #25, #27

    14:58 15.07.2026

  • 22 Що ли

    7 7 Отговор
    ама защо някой изобщо се връзва на платените напъни на мар4ето ;) :) :)

    14:59 15.07.2026

  • 23 Мишел

    11 3 Отговор
    Русия призна: Не достигат 3 млн. работници

    Коментиран от #45

    15:00 15.07.2026

  • 24 Какво става

    7 4 Отговор
    с договора между Русия и Иран?

    15:00 15.07.2026

  • 25 ХА ХА ХА

    5 11 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй":

    Не гледай сламката в окото на другия - виж гредата в своето

    Щото България, Германия и ЕС не са вече мъртви васали на Кравария ...

    15:01 15.07.2026

  • 26 хихи

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Яммм":

    много лесна гатанка - Лавров 😂😂😂

    15:01 15.07.2026

  • 27 Да , господине ,

    3 11 Отговор

    До коментар #21 от "Град Козлодуй":

    А пък ние сме полумъртъв васал на Турция .

    Коментиран от #40

    15:02 15.07.2026

  • 28 Луд

    11 2 Отговор
    И за Украйна викаха ,че само карат хората да се страхуват и нищо страшно няма да стане. Сега и истината да говорят как да им вярват

    15:03 15.07.2026

  • 29 Бива

    0 5 Отговор
    и да ги поеме !

    15:08 15.07.2026

  • 30 Мадуро

    8 1 Отговор
    Имах договор с Путин ,да ме пази!

    Коментиран от #49

    15:09 15.07.2026

  • 31 Павел Пенев

    1 10 Отговор
    Западните идиоти не вярват на Москва,чудно ми е защо от Москва изобщо им отговарят.

    Коментиран от #38

    15:10 15.07.2026

  • 32 Пазешкиян

    6 4 Отговор
    Имаме гаранции за сигурност от Русия!

    15:10 15.07.2026

  • 33 катэртян

    10 2 Отговор
    мьi и на украину не собираемся нападат

    15:11 15.07.2026

  • 34 Къде е

    9 1 Отговор
    червеното знаме със сърп и чук?

    15:17 15.07.2026

  • 35 ха ха ха

    10 2 Отговор
    ка Путинчето пак го хванаха и няма да му мине номера.

    15:18 15.07.2026

  • 36 На това

    7 2 Отговор
    авторитарно, войнолюбиво и дори сбъркано ръководство на Кремъл не може да се вярва

    Коментиран от #42

    15:22 15.07.2026

  • 37 Няма цялата ракета, а само връхчето

    4 0 Отговор
    Че как няма да отричат, нали трябва да е изненадваща атаката?

    15:23 15.07.2026

  • 38 Шегуваш

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Павел Пенев":

    се Павле, шегуваш се

    15:24 15.07.2026

  • 39 Боко

    0 5 Отговор
    Ако въртят номера джуджаците няма да има атака , а изтриване от картите👌

    15:29 15.07.2026

  • 40 А да не би

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Да , господине ,":

    да чакаш някаква помощ от Русия? От 148 години такава НЯМА, даже обратното!

    15:31 15.07.2026

  • 41 Петър Първи

    0 8 Отговор
    Е купил Балтийските джуджета за една торба злато от Шведския крал.
    Т.е.земята им е Руска.

    15:31 15.07.2026

  • 42 Бочко

    1 4 Отговор

    До коментар #36 от "На това":

    На пендерската клика(на която си “член”) изобщо не може да се вярва👌

    15:31 15.07.2026

  • 43 Хуян Ибилов

    7 0 Отговор
    От вовата Путин може да излезе добра съпруга. Стара е да ражда госпожата но не пречи да се опита интензивно. Нали европейците сме били гейове. За това се точим на вовинката

    Коментиран от #46

    15:37 15.07.2026

  • 44 Ами

    5 0 Отговор
    И за Полша е било така, и за Украйна...

    15:39 15.07.2026

  • 45 1945

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    трябва да се заместят загиналите и инвалидите руснаци

    15:44 15.07.2026

  • 46 хихи

    6 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хуян Ибилов":

    Вови малката булка на Си 😂😂😂

    15:46 15.07.2026

  • 47 Песков

    1 5 Отговор
    съм и искам да попитам литовците: В колко часа да очакваме атаката?

    15:47 15.07.2026

  • 48 Ха-ха

    5 0 Отговор
    Русийката пак се обажда без да я питат. Така имитира, че нейното мнение уж има някакво значение.!

    15:49 15.07.2026

  • 49 да питам

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Мадуро":

    защо Пуся не успя да спаси приятелите си Мадуро и Аятолаха ?

    15:53 15.07.2026

  • 50 хахх

    5 0 Отговор
    не мога да ги разбера рашките, затънали са до устата в ла....на в Украйна и се га се опитват да лапнат някоя прибалтийска република, ама ако си отворят устата в това положение маже да се случи само едно и няма да им хареса особено

    15:54 15.07.2026

  • 51 добре де

    4 0 Отговор
    нещо ми се губи логиката. Ако орките нападнат някоя държава на НАТО не се ли усещат, че веднага се блокират балтийско и черно море от НАТО и целия им експорт отива на кино. Това е много лесно постижимо. На какво разчитат. Те са точно като някой квартален пияница дето постоянно се зъби на нормалинте хора и когато им писне и му нашокат канчето , се чуди ти ли ме бутна или сам паднах

    15:58 15.07.2026

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