Кремъл отхвърли твърденията на президента на Литва, че Русия планира атака

Кремъл отхвърли твърденията на президента на Литва, че Москва планира атаки срещу инфраструктурни обекти и определи тези твърдения като претекст за милитаризация, насочена срещу Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Гитанас Науседа заяви днес, че разполага с разузнавателна информация, според която руската армия планира удари по инфраструктурни съоръжения и че това налага затягане на мерките за сигурност около енергийни и транспортни обекти.

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„Това е… поредната порция от едни страшни истории, чиято цел е да продължи промиването на мозъците и да подготви населението за по-нататъшна милитаризация“, заяви на пресконференция говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. „За целта трябва да се създаде образ на врага в лицето на някоя друга държава, в този случай в нашата, и под този претекст… да продължи разгръщането на военната инфраструктура на НАТО… в балтийските страни“, добави Песков.

Информация от държави членки на НАТО, включително Литва и Латвия, показва, че Русия е предприела различни опити за саботаж, заяви днес латвийският президент Едгарс Ринкевичс, предаде Ройтерс.

„Информацията, която получаваме от Литва, Латвия и други държави от НАТО, от различни агенции там, показва различни опити за саботаж и за подкопаване на сигурността в нашите държави“, заяви Ринкевичс на пресконференция с литовския си колега Гитанас Науседа във Вилнюс.

Ринкевичс не уточни срещу кои държави са били насочени тези опити.

По-рано в интервю за балтийска телевизия Науседа съобщи, че Литва разполага с разузнавателна информация, че Русия планира атаки срещу инфраструктура, но не знае кога и къде, а като предпазна мярка ще бъде засилена охраната около енергийните и транспортните обекти.