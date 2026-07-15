Кремъл отхвърли твърденията на президента на Литва, че Русия планира атака

Кремъл отхвърли твърденията на президента на Литва, че Москва планира атаки срещу инфраструктурни обекти и определи тези твърдения като претекст за милитаризация, насочена срещу Русия, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Гитанас Науседа заяви днес, че разполага с разузнавателна информация, според която руската армия планира удари по инфраструктурни съоръжения и че това налага затягане на мерките за сигурност около енергийни и транспортни обекти.
„Това е… поредната порция от едни страшни истории, чиято цел е да продължи промиването на мозъците и да подготви населението за по-нататъшна милитаризация“, заяви на пресконференция говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. „За целта трябва да се създаде образ на врага в лицето на някоя друга държава, в този случай в нашата, и под този претекст… да продължи разгръщането на военната инфраструктура на НАТО… в балтийските страни“, добави Песков.
Информация от държави членки на НАТО, включително Литва и Латвия, показва, че Русия е предприела различни опити за саботаж, заяви днес латвийският президент Едгарс Ринкевичс, предаде Ройтерс.
„Информацията, която получаваме от Литва, Латвия и други държави от НАТО, от различни агенции там, показва различни опити за саботаж и за подкопаване на сигурността в нашите държави“, заяви Ринкевичс на пресконференция с литовския си колега Гитанас Науседа във Вилнюс.
Ринкевичс не уточни срещу кои държави са били насочени тези опити.
По-рано в интервю за балтийска телевизия Науседа съобщи, че Литва разполага с разузнавателна информация, че Русия планира атаки срещу инфраструктура, но не знае кога и къде, а като предпазна мярка ще бъде засилена охраната около енергийните и транспортните обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #4
14:43 15.07.2026
2 смях в залата
14:44 15.07.2026
3 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ни сме слизали от куалициита! С нашту Генерал лйобим и Боташа напрет ши пубидим!
Коментиран от #6, #15
14:45 15.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Аз съм веган
Коментиран от #16
14:46 15.07.2026
6 Снощи коментарите в полза на ПП-ДБ и
До коментар #3 от "Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново":Украйна бяха изключително малко.
По-късно разбрахме, че имало голям пожар в квартал Факултета.
14:48 15.07.2026
7 Кална ватенка
Коментиран от #11
14:48 15.07.2026
8 Аз съм веган
14:50 15.07.2026
9 Нямат край
14:52 15.07.2026
10 Всъщност
Коментиран от #13
14:52 15.07.2026
11 провинциалист
До коментар #7 от "Кална ватенка":Това беше преди да свършат ракетите. Т.е. преди всичките свършвания на ракетите.
14:52 15.07.2026
12 Това е по повод именния ден на
14:52 15.07.2026
13 Град Козлодуй
До коментар #10 от "Всъщност":Грешиш приятел. Русия не е държава, а територия. Китайска територия.
Коментиран от #17
14:54 15.07.2026
14 Те така
14:54 15.07.2026
15 Боко и Прасчо
До коментар #3 от "Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново":Ами ние защо ви плащаме по изборите ?! 😡Връщайте парите !
14:56 15.07.2026
16 Яммм
До коментар #5 от "Аз съм веган":сено - не съм катър
яммм
дървесина - не съм дървояд
Коментиран от #20, #26
14:57 15.07.2026
17 Всъщност
До коментар #13 от "Град Козлодуй":Дано се оправиш , господине !
14:57 15.07.2026
18 Путин
14:57 15.07.2026
19 Ехеее
14:58 15.07.2026
20 Елементарно !
До коментар #16 от "Яммм":Президента натовец Петър Стоянов !
14:58 15.07.2026
21 Град Козлодуй
Коментиран от #25, #27
14:58 15.07.2026
22 Що ли
14:59 15.07.2026
23 Мишел
Коментиран от #45
15:00 15.07.2026
24 Какво става
15:00 15.07.2026
25 ХА ХА ХА
До коментар #21 от "Град Козлодуй":Не гледай сламката в окото на другия - виж гредата в своето
Щото България, Германия и ЕС не са вече мъртви васали на Кравария ...
15:01 15.07.2026
26 хихи
До коментар #16 от "Яммм":много лесна гатанка - Лавров 😂😂😂
15:01 15.07.2026
27 Да , господине ,
До коментар #21 от "Град Козлодуй":А пък ние сме полумъртъв васал на Турция .
Коментиран от #40
15:02 15.07.2026
28 Луд
15:03 15.07.2026
29 Бива
15:08 15.07.2026
30 Мадуро
Коментиран от #49
15:09 15.07.2026
31 Павел Пенев
Коментиран от #38
15:10 15.07.2026
32 Пазешкиян
15:10 15.07.2026
33 катэртян
15:11 15.07.2026
34 Къде е
15:17 15.07.2026
35 ха ха ха
15:18 15.07.2026
36 На това
Коментиран от #42
15:22 15.07.2026
37 Няма цялата ракета, а само връхчето
15:23 15.07.2026
38 Шегуваш
До коментар #31 от "Павел Пенев":се Павле, шегуваш се
15:24 15.07.2026
39 Боко
15:29 15.07.2026
40 А да не би
До коментар #27 от "Да , господине ,":да чакаш някаква помощ от Русия? От 148 години такава НЯМА, даже обратното!
15:31 15.07.2026
41 Петър Първи
Т.е.земята им е Руска.
15:31 15.07.2026
42 Бочко
До коментар #36 от "На това":На пендерската клика(на която си “член”) изобщо не може да се вярва👌
15:31 15.07.2026
43 Хуян Ибилов
Коментиран от #46
15:37 15.07.2026
44 Ами
15:39 15.07.2026
45 1945
До коментар #23 от "Мишел":трябва да се заместят загиналите и инвалидите руснаци
15:44 15.07.2026
46 хихи
До коментар #43 от "Хуян Ибилов":Вови малката булка на Си 😂😂😂
15:46 15.07.2026
47 Песков
15:47 15.07.2026
48 Ха-ха
15:49 15.07.2026
49 да питам
До коментар #30 от "Мадуро":защо Пуся не успя да спаси приятелите си Мадуро и Аятолаха ?
15:53 15.07.2026
50 хахх
15:54 15.07.2026
51 добре де
15:58 15.07.2026