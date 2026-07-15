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Литва разполага с разузнавателна информация, че Русия планира нападение
  Тема: Украйна

Литва разполага с разузнавателна информация, че Русия планира нападение

15 Юли, 2026 12:38 2 806 78

  • нато-
  • литва-
  • русия-
  • гитанас науседа

Москва редовно отхвърля обвиненията, че планира или извършва саботажи и други атаки срещу държави освен Украйна

Литва разполага с разузнавателна информация, че Русия планира нападение - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Литва разполага с разузнавателна информация, че Русия планира атаки срещу инфраструктура, и като предпазна мярка ще бъде засилена охраната около енергийните и транспортните обекти, съобщи президентът Гитанас Науседа, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

В публикувано днес интервю за информационната агенция „Балтик Нюз Сървис“ Науседа каза, че не разполага с информация за кога и къде са планирани атаките, нито посочи изрично, че целта е неговата страна.

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„Имаме такива сигнали, които получаваме от нашите (разузнавателни) служби. Те не посочват ясно мястото или времето... защото противникът все още не е приключил с планирането си, а ние знаем само за плановете или целта“, заяви литовският президент.

„Може да става дума за различни средства, насочени към физическо увреждане на критичната инфраструктура... Всичко, което прекъсва функционирането на тези обекти“, добави Науседа.

Литва – член на НАТО, която граничи с руския ексклав Калининград и със съюзника на Москва Беларус – е утроила разходите си за отбрана след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Съседна Полша заяви по-рано този месец, че западните разузнавателни агенции са загрижени за риска от руски атаки срещу нейната територия и балтийските държави.

Москва редовно отхвърля обвиненията, че планира или извършва саботажи и други атаки срещу държави освен Украйна, като твърди, че подобни съобщения са част от антируска пропагандна кампания, отбелязва Ройтерс.


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    82 24 Отговор
    Значи тъкмо навреме излязохме от Коалицията на лаещите

    Коментиран от #59

    12:40 15.07.2026

  • 2 Ако може литовското разнузнаване

    64 11 Отговор
    да потвърди инфрмацията, че Бахмут е паднал.
    Щото естонското разузнаване разпространява тази информация, но тя не е проверена.

    12:40 15.07.2026

  • 3 Ала бала

    46 8 Отговор
    Нищо нямате

    12:42 15.07.2026

  • 4 Давид

    81 18 Отговор
    А аз разполагам с информация , че Литва ще премине към руската федерация ;)

    Коментиран от #9, #29, #58

    12:42 15.07.2026

  • 5 Тома

    61 15 Отговор
    Естонците да продължават да пускат дронове към Русия и тогава ще познаят че ще ядат мазната опашка

    12:43 15.07.2026

  • 6 ру БЛАТА

    22 58 Отговор
    От раша нищо хубаво не очаквайте⚠️ това милитаризирана държава с дълги традици в шпионаж и саботаж по цял свят

    Коментиран от #76

    12:44 15.07.2026

  • 7 На фона на "многомилионната" Литва

    73 7 Отговор
    тя разполага с половин разузнавач. Ох, Боже не се спряхте с смешната си пропаганда, Мароооо.
    Побъкахте се.

    12:45 15.07.2026

  • 8 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    56 4 Отговор
    Този сайт ли е наследникът на вестник "Стършел"?

    Коментиран от #25

    12:48 15.07.2026

  • 9 Механик

    14 39 Отговор

    До коментар #4 от "Давид":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #16, #17, #28

    12:49 15.07.2026

  • 10 Механик

    50 6 Отговор
    Искам един жълтопаветен да ми отговори на въпросите, Русия колабира ли без горива, краве масло и ракети или ще напада нато?
    Всеки ден четем, че Русия губи войната в Украина и вече не разполага с войници, а на другия ден вием "олеее, Русия ни напада".
    Ми даже и ние не сме толкова безмозъчни, че да не уловим нюансите. Аз предполагам и в Литва нормалните хора си задават подобни въпроси.

    Коментиран от #22, #30

    12:51 15.07.2026

  • 11 Остин Пауърс

    46 3 Отговор
    Знаят че врагът планира нещо, но не знаят точно какво, защото планирането още не било приключило. Страшен шпионаж, страшна работа.

    12:51 15.07.2026

  • 12 Иван

    38 4 Отговор
    Разузнавателна информация? Джейсън Борн я е събрал, Остин Пауърс я е потвърдил! Само че сега как ще разпределят всичките 10 литовски военослужещи по критичните обекти?! Дали няма да викнат и 5мата естонци и 7те латвийци?

    12:51 15.07.2026

  • 13 ОБЕКТИВНИЯ

    19 11 Отговор
    На края ще стане ,
    "Играчка-плачка" !Някой ще играе
    казачок на бос крак и гладен!

    12:51 15.07.2026

  • 14 Наблюдаван факт от карта

    10 36 Отговор
    Няма проспериращи държави, съседни на Русия. Или са стъпкани или са в отбранителен режим, което даже и да имат някакъв просперитет, той не е такъв, какъвто би бил ако не бяха съседни на Русия.
    Поглеждам примерно Германия и виждам, че съседните държави са много по-уредени от съседните на Русия.
    Излиза, че Русия е център на негативно излъчване в човешката цивилизация, а Германия на позитивно.

    Коментиран от #33, #62, #78

    12:53 15.07.2026

  • 15 стоян

    6 35 Отговор
    Калинин град НАТО за три дня ще го преименуват на Кйонингсберг

    Коментиран от #37, #40

    12:53 15.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 И кво ?

    31 3 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Колко да е силна ? Ако натото повоюва срещу нея още някоя година , може и да ... да ѝ превземе някое село . Ама то пък , дотогава ЕС ще се самоубие със санкциите си ...

    12:54 15.07.2026

  • 18 Пловдив

    28 3 Отговор
    Ония в Прибалтика са с най-голям процент алкохолици, кой ги брои за живи?

    12:55 15.07.2026

  • 19 Един

    4 20 Отговор
    Рашките само чакат да падне Мала Токмачка и нападат.

    12:55 15.07.2026

  • 20 Дии

    10 19 Отговор
    Империя на злото. Не искат на тях да им е добре, искат да правят мизерии по цял свят.

    Коментиран от #24

    12:56 15.07.2026

  • 21 Владимир Путин, президент

    4 18 Отговор
    Всеки....
    Всеки кой го не мързи си трие краката в проскубатата, беззъба мечка !!! Това е факт 👈

    12:57 15.07.2026

  • 22 Стига глупости, бе човек

    24 1 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    За какъв ти е да влизаш в някакви безплодни дебати с тези хора?

    Те са точно представители на 2 (ДВЕ) категории:
    - Имат пряка материална облага от тяхната позиция и не ги интересува до какво ще доведе това България
    - Имат психични заболявания

    Не си губи времето!

    12:57 15.07.2026

  • 23 име

    18 2 Отговор
    На тези вечно са им пълни памперсите. Няма да ви нападат, само ще изтъргуват с Полша Лвов срещу коридор към Калининград и за да е по-широк и сигурен коридора, може и от вас да вземат земя.

    12:57 15.07.2026

  • 24 Ало-о !

    17 0 Отговор

    До коментар #20 от "Дии":

    Темата на статията не е Израел !

    12:58 15.07.2026

  • 25 Сайта е

    21 2 Отговор

    До коментар #8 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":

    подразделение на ДВ.
    Евгени Детев работи в него.
    От тук няма да научите реални факти. Тук работят, за да превърнат хората в русофоби. За да са готови да изоставят роднини, работа и комфорт и да се бият с Русия. Дебелия германец, нежния французин и лигавия англичанин набутват други срещу Русия. Но нашите д€били няма да го разберат това и ще станал пушечно месо.
    Повтаря се същата схема, както с промиването на умовете на украинците.

    12:58 15.07.2026

  • 26 Смотаняху

    18 2 Отговор
    Сигурен съм че когато кухите латвийци увеличат охраната около ключови обекти това много ще им помогне ако Путин наистина реши да ги атакува.Глупаците по света нямат почивен ден.

    12:58 15.07.2026

  • 27 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    26 0 Отговор
    АЗ РАЗПОЛАГАМ С ИНФОРМАЦИЯ ЧЕ ЦЕЛИЯТ ЕССР СЕ КОМАНДВА ОТ БОЛНИ МОЗАЦИ

    12:58 15.07.2026

  • 28 первая в мире

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Друго си е да пуцаш 3 седмици и после 3 месеца тихо, че свършиха патроните.

    12:59 15.07.2026

  • 29 Ердоган

    3 6 Отговор

    До коментар #4 от "Давид":

    За Кърджали имаш ли нещо?

    Коментиран от #32, #66

    12:59 15.07.2026

  • 30 Майор Деянов, на всеки километър

    3 22 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

     "..Русия губи войната в Украина.."

    Русия не губи войната.
    Русия загуби войната !!!
    Запомни го 👆

    13:00 15.07.2026

  • 31 ост гост

    3 4 Отговор
    Дано инфото да е вярно.

    13:02 15.07.2026

  • 32 Ердо си го иска

    9 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ердоган":

    и ще го вземе
    Тръмп иска Гренландия. Ердо- България. Вече не го крие. И НАТЮ не би си мръднал пръста за БГ. Както не го мръдна за Крит. Гърците пиха една студена вода.

    Коментиран от #45

    13:03 15.07.2026

  • 33 ИBO MИHДЖEB

    12 2 Отговор

    До коментар #14 от "Наблюдаван факт от карта":

    Виждa ce, Германистан цъфти и вързва!

    13:03 15.07.2026

  • 34 Литва

    14 1 Отговор
    е руска територия

    Коментиран от #36

    13:03 15.07.2026

  • 35 Идиотщина фашистко-копейска

    2 15 Отговор
    А РУмен Радев ни остави без противовъздушна защита. Всички в НАТО подсилват сигурността си, внедряват технологи и се обединявт в изграждането на общи системи за сгурност. Само този каун ни държи като заложници на русия със свалени гащи. Час о-скоро трябва да бъде разкаран.

    Коментиран от #41, #44

    13:04 15.07.2026

  • 36 Латвия и Естония

    11 0 Отговор

    До коментар #34 от "Литва":

    тоже

    13:04 15.07.2026

  • 37 деске, мило

    9 0 Отговор

    До коментар #15 от "стоян":

    Защо само едно ЩЕ?! Искам да прочета мощно, евроатлантическо ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕкане!

    Коментиран от #42

    13:05 15.07.2026

  • 38 Руснак без крак...

    2 10 Отговор
    Литва трябва превантивно да удари Русия с възпитателна цел, както сиганин дърпа халката на мечка, просто да напомни кой е Шефа 👆😁

    13:06 15.07.2026

  • 39 гочето

    11 1 Отговор
    Литва са се наакали до мишниците от страх щото разбраха че никой няма да ги защити заради украинските дронове през тяхна територия и сега пискат.
    Да бяха мислили преди да пуснат дроновете.
    Тяхната работа стана като оня виц:
    Кой ще се бие с мен?
    Аз.
    Кой ще се бие с нас двамата?....
    Келеши бъзливи

    13:06 15.07.2026

  • 40 АБВ

    14 2 Отговор

    До коментар #15 от "стоян":

    "Калинин град НАТО за три дня ще го преименуват на Кйонингсберг"

    Каква нeграмотнoст само ! Как си жив бе, евроатлантик ?

    13:07 15.07.2026

  • 41 евpoгeйската противоракетна

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "Идиотщина фашистко-копейска":

    Отбрана е базирана на окраинското ноу-хау с прихващане на ракетите от недвижими имоти. Така, че спокойно, у нас имоти колкото искаш, защитени сме!

    Коментиран от #49

    13:08 15.07.2026

  • 42 Румен Радев, премиер

    1 12 Отговор

    До коментар #37 от "деске, мило":

    СССР щеше да построи комунизма !!!
    Русия щеше да става велика сила !!!
    Накрая и двете руски недоразумения свършиха с купони и празни туби бензин 👆

    Коментиран от #46

    13:09 15.07.2026

  • 43 Звездоброец

    3 9 Отговор
    Ръшистите през 2022 ,че няма да нападат тръбяха,но след това "бързо се оляха" !

    13:09 15.07.2026

  • 44 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 4 Отговор

    До коментар #35 от "Идиотщина фашистко-копейска":

    Евротейци сато теб трябва да се бесят по стълбовете за да не хабят ресурсите на Земято

    13:09 15.07.2026

  • 45 Софийски селянин

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Ердо си го иска":

    Крит, Кипър то едно и също.

    Коментиран от #48

    13:10 15.07.2026

  • 46 Иранеца

    7 0 Отговор

    До коментар #42 от "Румен Радев, премиер":

    Те се моли да отморят Ормуз че ако това се стопира за месец ще ползваш на дядо си магарето отново

    Коментиран от #52

    13:11 15.07.2026

  • 47 Мухаа ха!

    10 0 Отговор
    За чии нивелир сте им притрябвали на руснаците бре? С тази мижава територия и могъща промишленост,годна единствено да произвежда консерви.За чии сте им,да ви хрантутят ,както ви дундуркаха и хранеха над половин век.Докато бяхте република,и то- абсолютно самостоятелна в рамките на СССР, бяха ви превърнали и трите прибалтийски републики,във витрината на СССР.Сега тотал - щета.Безработица сред младите хора - над 24%.Унищожена промишленост, сами си отрязахте главата, като се изключихте от енергийният пръстен на Русия- ток - река на нищожни цени,газ и гориво на преференциални цени..Селскостопанска и хранителна индустрия и производство.Развита електроника .Сега,ако не е подхвърляната милостиня от Акушерката във вид на финансова помощ., сте живи - умрели.Егати чихуахуа ,което го надъхват,че е мощна кавказка овчарка.Типично за разни,новоизлюпени ,пунта Мара държави: колкото е по дребосък,толкова по силно квичи.

    13:14 15.07.2026

  • 48 И това също

    7 0 Отговор

    До коментар #45 от "Софийски селянин":

    Северната част на Кипър е турска, не гръцка.

    13:17 15.07.2026

  • 49 Идиотщина фашистко-копейска

    0 8 Отговор

    До коментар #41 от "евpoгeйската противоракетна":

    Дано падне върху твоята къща или блок.

    13:17 15.07.2026

  • 50 Перо

    2 4 Отговор
    Комплексарщина от времето на Ленин!

    13:19 15.07.2026

  • 51 1001

    8 0 Отговор
    Тая как не спря да пише глупости.

    13:20 15.07.2026

  • 52 Вече и магарета

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Иранеца":

    не останаха. Така че, на самоход.

    13:24 15.07.2026

  • 53 От чужбина

    4 0 Отговор
    Такава "разузнавателна" информация може да е генерира всеки ученик.

    13:28 15.07.2026

  • 54 Читател

    2 0 Отговор
    Тези мамалигари един файтон хора и те на амбразурата.

    13:34 15.07.2026

  • 55 Анонимен

    4 1 Отговор
    Чудя им се на балтийските пуделчета и не мога да разбера - наистина ли са толкова глупави, та си вярват, че някой от Запада ще си мръдне пръста, когато мечката най-после изгуби търпение и изреве след толкова лаене по нея.

    Коментиран от #60

    13:34 15.07.2026

  • 56 Това заглавие го чета през ден

    5 2 Отговор
    От началото на войната до сега прибалтийските страни и скандинавските и те само с това се занимават с "разузнавателна информация" че Русия щяла да ги нападне. Ми като го е страх защо я дразнят и защо дърпат дявола за опашката. Гузен негонен бяга.

    Коментиран от #65

    13:34 15.07.2026

  • 57 Соросоиден коректор умишлено

    1 0 Отговор
    И вечно променя да речем една буква но от това и смисъла !!! Хора бдете !!!

    13:37 15.07.2026

  • 58 Нормален

    2 5 Отговор

    До коментар #4 от "Давид":

    Няма да премине. Никой вече не иска да живее под руZко робство. РуZия може да завладее нови територии, но не може да ги управлява също както собствените си такива.

    13:38 15.07.2026

  • 59 Те знаят ли че сме излязли от тая

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Коалицията защото не е много убедително излизането. Нови дослуци с твойта любима украйна.

    13:40 15.07.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    пуснааа ли токЪ Ф кииийюф ???!

    13:41 15.07.2026

  • 62 Не виждаш

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Наблюдаван факт от карта":

    ли, че това е стратегията на "свободният западен свят". Да внасят напрежение и да "будят" гражданското общество във всички съседи на Русия. Нас кой ни доведе до сегашния "просперитет" и защо?

    13:46 15.07.2026

  • 63 Плд ул Сво Климент 17

    0 0 Отговор
    След дни свършва световното по футбол ...

    ... и започва световното по освобождение на страните от Източна Европа, едновременно от Западно и Източно влияние...

    ... държавите от Източна Европа сами са избрали да бъдат домакини на сраженията между множество чуждестранни и местни отбори ...

    13:46 15.07.2026

  • 64 А ГДЕ

    3 0 Отговор
    Кая Калас?

    13:49 15.07.2026

  • 65 Оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #56 от "Това заглавие го чета през ден":

    Нека бъдем точни-Търпениет на Мечката не е от Великодушие,а от Безпомощност.

    13:50 15.07.2026

  • 66 ежко

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Ердоган":

    Кърджали ли? Въпрос на време е. Природата не търпи вакуум. Ние се топим, Турция нараства и каквито и договори да си разписал, няма да те опазят. Дано не съм жив да го видя. Но, драма няма. Последните 30 години ни обясняваха, че националния суверенитет е без значение, а ЕС е Светая Светих. Ще свикнем и под турско .Все пак имаме 500 годишен опит.

    Коментиран от #70

    13:54 15.07.2026

  • 67 Соросоиден коректор умишлено

    1 0 Отговор
    И вечно променя да речем една буква но от това и смисъла !!! Хора бдете !!!

    13:56 15.07.2026

  • 68 Това заглавие го чета през ден

    1 0 Отговор
    От началото на войната до сега прибалтийските страни и скандинавските и те само с това се занимават с "разузнавателна информация" че Русия щяла да ги нападне. Ми като ги е страх защо я дразнят и защо дърпат дявола за опашката. Гузен негонен бяга.

    13:58 15.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Кърджалийска/ Вишеградска област

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "ежко":

    Не граничен с Турция а с Гърция. !!!Освен това Турция иска много повече. Те са казали че пак ще си поят конете на Дунава. Искат и черноморието. Ти като се примиряваш вече си под иго. Не може да ти се помогне. Робска психика. Защо изобщо пишеш ?

    14:10 15.07.2026

  • 71 бай Иван

    1 1 Отговор
    Пак ли ти бе Миме ги пишеш тия простотии ? Видя ли заглавието и името нищо не е в състояние да ме накара да го прочета.

    Коментиран от #73

    14:15 15.07.2026

  • 72 Българското население не е малко но

    1 0 Отговор
    То просто е подтиснато от политиците които бе да им мигне окото оставиха управлението в ръцете на една партия.

    14:19 15.07.2026

  • 73 Не четеш но драскаш по форумите

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "бай Иван":

    "Чукча писател не читател."
    Защо не си гледаш старините байо.

    14:22 15.07.2026

  • 74 Българското население не е малко но

    1 0 Отговор
    То просто е подтиснато от политиците които бе да им мигне окото оставиха управлението в ръцете на една партия.

    14:25 15.07.2026

  • 75 Алфа

    0 1 Отговор
    Как не ви е срам да драскате небивалици

    14:26 15.07.2026

  • 76 Отреазвяващ

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ру БЛАТА":

    Ако не ги закачате(рашките),май ще сте по-добре.Не дразнете мечката.

    14:28 15.07.2026

  • 77 Кърджалийска/ Вишеградска област

    1 0 Отговор
    Не граничен с Турция а с Гърция.което е важно макар много хора да не обръщат внимание. Освен това Турция иска много повече. Те са казали че пак ще си поят конете на Дунава. Искат и черноморието. Но всичко зависи от нас българите. Важно е да сме сплотен народ и икономическия просперитет.

    14:31 15.07.2026

  • 78 Отреазвяващ

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Наблюдаван факт от карта":

    Не разбирам какво ти пречат руснаците.Оставете ги да си живеят както искат.Но нееееее,те имат ова ,което вие(пиша нарочно с малки букви НЯМАТЕ.Затова,ако сте за капитализъм,плащайте си.АВАНТАТА Е ЗАБРАНЕНА.

    14:31 15.07.2026

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