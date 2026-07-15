Литва разполага с разузнавателна информация, че Русия планира нападение

Литва разполага с разузнавателна информация, че Русия планира атаки срещу инфраструктура, и като предпазна мярка ще бъде засилена охраната около енергийните и транспортните обекти, съобщи президентът Гитанас Науседа, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
В публикувано днес интервю за информационната агенция „Балтик Нюз Сървис“ Науседа каза, че не разполага с информация за кога и къде са планирани атаките, нито посочи изрично, че целта е неговата страна.
„Имаме такива сигнали, които получаваме от нашите (разузнавателни) служби. Те не посочват ясно мястото или времето... защото противникът все още не е приключил с планирането си, а ние знаем само за плановете или целта“, заяви литовският президент.
„Може да става дума за различни средства, насочени към физическо увреждане на критичната инфраструктура... Всичко, което прекъсва функционирането на тези обекти“, добави Науседа.
Литва – член на НАТО, която граничи с руския ексклав Калининград и със съюзника на Москва Беларус – е утроила разходите си за отбрана след руската инвазия в Украйна през 2022 г.
Съседна Полша заяви по-рано този месец, че западните разузнавателни агенции са загрижени за риска от руски атаки срещу нейната територия и балтийските държави.
Москва редовно отхвърля обвиненията, че планира или извършва саботажи и други атаки срещу държави освен Украйна, като твърди, че подобни съобщения са част от антируска пропагандна кампания, отбелязва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #59
12:40 15.07.2026
2 Ако може литовското разнузнаване
Щото естонското разузнаване разпространява тази информация, но тя не е проверена.
12:40 15.07.2026
3 Ала бала
12:42 15.07.2026
4 Давид
Коментиран от #9, #29, #58
12:42 15.07.2026
5 Тома
12:43 15.07.2026
6 ру БЛАТА
Коментиран от #76
12:44 15.07.2026
7 На фона на "многомилионната" Литва
Побъкахте се.
12:45 15.07.2026
8 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Коментиран от #25
12:48 15.07.2026
9 Механик
До коментар #4 от "Давид":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #16, #17, #28
12:49 15.07.2026
10 Механик
Всеки ден четем, че Русия губи войната в Украина и вече не разполага с войници, а на другия ден вием "олеее, Русия ни напада".
Ми даже и ние не сме толкова безмозъчни, че да не уловим нюансите. Аз предполагам и в Литва нормалните хора си задават подобни въпроси.
Коментиран от #22, #30
12:51 15.07.2026
11 Остин Пауърс
12:51 15.07.2026
12 Иван
12:51 15.07.2026
13 ОБЕКТИВНИЯ
"Играчка-плачка" !Някой ще играе
казачок на бос крак и гладен!
12:51 15.07.2026
14 Наблюдаван факт от карта
Поглеждам примерно Германия и виждам, че съседните държави са много по-уредени от съседните на Русия.
Излиза, че Русия е център на негативно излъчване в човешката цивилизация, а Германия на позитивно.
Коментиран от #33, #62, #78
12:53 15.07.2026
15 стоян
Коментиран от #37, #40
12:53 15.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 И кво ?
До коментар #9 от "Механик":Колко да е силна ? Ако натото повоюва срещу нея още някоя година , може и да ... да ѝ превземе някое село . Ама то пък , дотогава ЕС ще се самоубие със санкциите си ...
12:54 15.07.2026
18 Пловдив
12:55 15.07.2026
19 Един
12:55 15.07.2026
20 Дии
Коментиран от #24
12:56 15.07.2026
21 Владимир Путин, президент
Всеки кой го не мързи си трие краката в проскубатата, беззъба мечка !!! Това е факт 👈
12:57 15.07.2026
22 Стига глупости, бе човек
До коментар #10 от "Механик":За какъв ти е да влизаш в някакви безплодни дебати с тези хора?
Те са точно представители на 2 (ДВЕ) категории:
- Имат пряка материална облага от тяхната позиция и не ги интересува до какво ще доведе това България
- Имат психични заболявания
Не си губи времето!
12:57 15.07.2026
23 име
12:57 15.07.2026
24 Ало-о !
До коментар #20 от "Дии":Темата на статията не е Израел !
12:58 15.07.2026
25 Сайта е
До коментар #8 от "ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ":подразделение на ДВ.
Евгени Детев работи в него.
От тук няма да научите реални факти. Тук работят, за да превърнат хората в русофоби. За да са готови да изоставят роднини, работа и комфорт и да се бият с Русия. Дебелия германец, нежния французин и лигавия англичанин набутват други срещу Русия. Но нашите д€били няма да го разберат това и ще станал пушечно месо.
Повтаря се същата схема, както с промиването на умовете на украинците.
12:58 15.07.2026
26 Смотаняху
12:58 15.07.2026
27 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
12:58 15.07.2026
28 первая в мире
До коментар #9 от "Механик":Друго си е да пуцаш 3 седмици и после 3 месеца тихо, че свършиха патроните.
12:59 15.07.2026
29 Ердоган
До коментар #4 от "Давид":За Кърджали имаш ли нещо?
Коментиран от #32, #66
12:59 15.07.2026
30 Майор Деянов, на всеки километър
До коментар #10 от "Механик":"..Русия губи войната в Украина.."
Русия не губи войната.
Русия загуби войната !!!
Запомни го 👆
13:00 15.07.2026
31 ост гост
13:02 15.07.2026
32 Ердо си го иска
До коментар #29 от "Ердоган":и ще го вземе
Тръмп иска Гренландия. Ердо- България. Вече не го крие. И НАТЮ не би си мръднал пръста за БГ. Както не го мръдна за Крит. Гърците пиха една студена вода.
Коментиран от #45
13:03 15.07.2026
33 ИBO MИHДЖEB
До коментар #14 от "Наблюдаван факт от карта":Виждa ce, Германистан цъфти и вързва!
13:03 15.07.2026
34 Литва
Коментиран от #36
13:03 15.07.2026
35 Идиотщина фашистко-копейска
Коментиран от #41, #44
13:04 15.07.2026
36 Латвия и Естония
До коментар #34 от "Литва":тоже
13:04 15.07.2026
37 деске, мило
До коментар #15 от "стоян":Защо само едно ЩЕ?! Искам да прочета мощно, евроатлантическо ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕкане!
Коментиран от #42
13:05 15.07.2026
38 Руснак без крак...
13:06 15.07.2026
39 гочето
Да бяха мислили преди да пуснат дроновете.
Тяхната работа стана като оня виц:
Кой ще се бие с мен?
Аз.
Кой ще се бие с нас двамата?....
Келеши бъзливи
13:06 15.07.2026
40 АБВ
До коментар #15 от "стоян":"Калинин град НАТО за три дня ще го преименуват на Кйонингсберг"
Каква нeграмотнoст само ! Как си жив бе, евроатлантик ?
13:07 15.07.2026
41 евpoгeйската противоракетна
До коментар #35 от "Идиотщина фашистко-копейска":Отбрана е базирана на окраинското ноу-хау с прихващане на ракетите от недвижими имоти. Така, че спокойно, у нас имоти колкото искаш, защитени сме!
Коментиран от #49
13:08 15.07.2026
42 Румен Радев, премиер
До коментар #37 от "деске, мило":СССР щеше да построи комунизма !!!
Русия щеше да става велика сила !!!
Накрая и двете руски недоразумения свършиха с купони и празни туби бензин 👆
Коментиран от #46
13:09 15.07.2026
43 Звездоброец
13:09 15.07.2026
44 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #35 от "Идиотщина фашистко-копейска":Евротейци сато теб трябва да се бесят по стълбовете за да не хабят ресурсите на Земято
13:09 15.07.2026
45 Софийски селянин
До коментар #32 от "Ердо си го иска":Крит, Кипър то едно и също.
Коментиран от #48
13:10 15.07.2026
46 Иранеца
До коментар #42 от "Румен Радев, премиер":Те се моли да отморят Ормуз че ако това се стопира за месец ще ползваш на дядо си магарето отново
Коментиран от #52
13:11 15.07.2026
47 Мухаа ха!
13:14 15.07.2026
48 И това също
До коментар #45 от "Софийски селянин":Северната част на Кипър е турска, не гръцка.
13:17 15.07.2026
49 Идиотщина фашистко-копейска
До коментар #41 от "евpoгeйската противоракетна":Дано падне върху твоята къща или блок.
13:17 15.07.2026
50 Перо
13:19 15.07.2026
51 1001
13:20 15.07.2026
52 Вече и магарета
До коментар #46 от "Иранеца":не останаха. Така че, на самоход.
13:24 15.07.2026
53 От чужбина
13:28 15.07.2026
54 Читател
13:34 15.07.2026
55 Анонимен
Коментиран от #60
13:34 15.07.2026
56 Това заглавие го чета през ден
Коментиран от #65
13:34 15.07.2026
57 Соросоиден коректор умишлено
13:37 15.07.2026
58 Нормален
До коментар #4 от "Давид":Няма да премине. Никой вече не иска да живее под руZко робство. РуZия може да завладее нови територии, но не може да ги управлява също както собствените си такива.
13:38 15.07.2026
59 Те знаят ли че сме излязли от тая
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Коалицията защото не е много убедително излизането. Нови дослуци с твойта любима украйна.
13:40 15.07.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Дон Корлеоне
13:41 15.07.2026
62 Не виждаш
До коментар #14 от "Наблюдаван факт от карта":ли, че това е стратегията на "свободният западен свят". Да внасят напрежение и да "будят" гражданското общество във всички съседи на Русия. Нас кой ни доведе до сегашния "просперитет" и защо?
13:46 15.07.2026
63 Плд ул Сво Климент 17
... и започва световното по освобождение на страните от Източна Европа, едновременно от Западно и Източно влияние...
... държавите от Източна Европа сами са избрали да бъдат домакини на сраженията между множество чуждестранни и местни отбори ...
13:46 15.07.2026
64 А ГДЕ
13:49 15.07.2026
65 Оня с коня
До коментар #56 от "Това заглавие го чета през ден":Нека бъдем точни-Търпениет на Мечката не е от Великодушие,а от Безпомощност.
13:50 15.07.2026
66 ежко
До коментар #29 от "Ердоган":Кърджали ли? Въпрос на време е. Природата не търпи вакуум. Ние се топим, Турция нараства и каквито и договори да си разписал, няма да те опазят. Дано не съм жив да го видя. Но, драма няма. Последните 30 години ни обясняваха, че националния суверенитет е без значение, а ЕС е Светая Светих. Ще свикнем и под турско .Все пак имаме 500 годишен опит.
Коментиран от #70
13:54 15.07.2026
67 Соросоиден коректор умишлено
13:56 15.07.2026
68 Това заглавие го чета през ден
13:58 15.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Кърджалийска/ Вишеградска област
До коментар #66 от "ежко":Не граничен с Турция а с Гърция. !!!Освен това Турция иска много повече. Те са казали че пак ще си поят конете на Дунава. Искат и черноморието. Ти като се примиряваш вече си под иго. Не може да ти се помогне. Робска психика. Защо изобщо пишеш ?
14:10 15.07.2026
71 бай Иван
Коментиран от #73
14:15 15.07.2026
72 Българското население не е малко но
14:19 15.07.2026
73 Не четеш но драскаш по форумите
До коментар #71 от "бай Иван":"Чукча писател не читател."
Защо не си гледаш старините байо.
14:22 15.07.2026
74 Българското население не е малко но
14:25 15.07.2026
75 Алфа
14:26 15.07.2026
76 Отреазвяващ
До коментар #6 от "ру БЛАТА":Ако не ги закачате(рашките),май ще сте по-добре.Не дразнете мечката.
14:28 15.07.2026
77 Кърджалийска/ Вишеградска област
14:31 15.07.2026
78 Отреазвяващ
До коментар #14 от "Наблюдаван факт от карта":Не разбирам какво ти пречат руснаците.Оставете ги да си живеят както искат.Но нееееее,те имат ова ,което вие(пиша нарочно с малки букви НЯМАТЕ.Затова,ако сте за капитализъм,плащайте си.АВАНТАТА Е ЗАБРАНЕНА.
14:31 15.07.2026