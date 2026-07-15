Литва разполага с разузнавателна информация, че Русия планира нападение

Литва разполага с разузнавателна информация, че Русия планира атаки срещу инфраструктура, и като предпазна мярка ще бъде засилена охраната около енергийните и транспортните обекти, съобщи президентът Гитанас Науседа, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

В публикувано днес интервю за информационната агенция „Балтик Нюз Сървис“ Науседа каза, че не разполага с информация за кога и къде са планирани атаките, нито посочи изрично, че целта е неговата страна.

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„Имаме такива сигнали, които получаваме от нашите (разузнавателни) служби. Те не посочват ясно мястото или времето... защото противникът все още не е приключил с планирането си, а ние знаем само за плановете или целта“, заяви литовският президент.

„Може да става дума за различни средства, насочени към физическо увреждане на критичната инфраструктура... Всичко, което прекъсва функционирането на тези обекти“, добави Науседа.

Литва – член на НАТО, която граничи с руския ексклав Калининград и със съюзника на Москва Беларус – е утроила разходите си за отбрана след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Съседна Полша заяви по-рано този месец, че западните разузнавателни агенции са загрижени за риска от руски атаки срещу нейната територия и балтийските държави.

Москва редовно отхвърля обвиненията, че планира или извършва саботажи и други атаки срещу държави освен Украйна, като твърди, че подобни съобщения са част от антируска пропагандна кампания, отбелязва Ройтерс.